Parcours d’accès spécifique santé (PASS) : sélection, admission, débouchés

Depuis la rentrée 2020, ce n’est plus par la PACES mais par le Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) que les étudiants peuvent intégrer un cursus d’études médicales, renommé filière MMOP, pour médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie. Admission, sélection, poursuite d’études … on t’explique ce qui change avec cette “nouvelle” première année d’études de santé.