Les différences entre le DELF et le TCF

Vous hésitez entre TCF ou DELF ? Ces deux examens permettent d’évaluer vos compétences linguistiques en français. Pourtant, il existe de nombreuses différences entre les deux, car ils n’ont pas tout à fait les mêmes fonctions, et ils répondent à des objectifs différents.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le DELF et le TCF, leur objectif, leurs épreuves, et ce qu’ils permettent de faire, lisez cet article.

SOMMAIRE

Qu’est-ce que le DELF et le TCF ?

Le DELF et le TCF sont des examens de français langue étrangère (FLE). Bien qu’ils puissent paraître similaires, ils sont très différents, tant sur leurs épreuves, que sur les objectifs qu’ils permettent de réaliser. Voyons ensemble à quoi correspondent le TCF et le DELF, et à quoi ils peuvent vous servir.

Le DELF : définition et objectif

Le DELF est un diplôme d’État qui demande un niveau de français plus élevé que le TCF.

En effet, le DELF est divisé en quatre catégories en fonction de votre objectif :

– DELF tout public

– DELF scolaire

– DELF Prim (A1.1-A1-A2)

– DELF Pro (A1 B2)

On retrouve également quatre niveaux de DELF, à choisir avant de s’inscrire au centre d’examen :

– DELF A1 : utilisateur élémentaire

– DELF A2 : utilisateur élémentaire supérieur

– DELF B1 : utilisateur indépendant

– DELF B2 : utilisateur indépendant supérieur

Quand vous voudrez passer le DELF, vous devrez donc choisir un niveau à passer. Pour le valider, il faudra obtenir un score minimum de 50 points sur 100, et ne pas avoir de notes inférieures à 5 points sur 25 dans l’une des quatre épreuves qui le composent.

Le TCF : définition et objectif

Contrairement au DELF, le TCF est un examen qui évalue votre niveau de français à titre indicatif. Il ne délivre aucun diplôme, et a une validité limitée à deux ans.

Le TCF permet donc d’évaluer votre niveau général et vos compétences linguistiques en français sur l’instant « T ». Ce test vous donnera un niveau, en fonction des points que vous aurez obtenus :

– Élémentaire A1 : 100 à 199 points

– Élémentaire avancé A2 : 200 à 299 points

– Intermédiaire B1 : 300 à 399 points

– Intermédiaire avancé B2 : 400 à 499 points

– Supérieur C1 : 500 à 599 points

– Supérieur avancé 600 à 699 points

Ces niveaux ont été mis en place par le CECRL – Cadre européen commun de référence pour les langues, pour déterminer avec précision où vous en êtes dans votre connaissance de la langue française.

On compte quatre versions principales du TCF, en fonction de vos projets et de vos objectifs personnels et/ou professionnels :

– TCF tout public

– TCF DAP

– TCF IRN anciennement TCF ANF

– TCF Québec

Quelles sont les différences entre le DELF et le TCF ?

Les différences entre le TCF et le DELF sont assez nombreuses, mais la plus grande réside dans le fait que l’un possède une durée de validité.

En effet, le TCF consiste à la vérification de vos compétences linguistiques en français, tandis que le DELF, pour sa part, valide les compétences avec un diplôme valable à vie. Le TCF permet donc de connaître votre niveau, et de pouvoir le justifier pendant une période de deux ans.

Voici un tableau récapitulatif des principales différences entre le DELF et le TCF :

TCF DELF OBJECTIF Vérification de compétences Validation de compétences CONDITIONS DE PRÉSENTATION Être allophone et

avoir plus de 16 ans Étranger ou français né dans un pays non francophone NIVEAUX DE COMPÉTENCES ÉVALUÉES A1 à C2 A1, A2, B1, B2 VERSIONS TCF Tout public, TCF IRN, TCF DAP, TCF Québec Tout Public, Pro, Junior/scolaire, Prim ÉPREUVES ET STRUCTURE 3 épreuves obligatoires et 2 épreuves complémentaires 4 épreuves au total : 3 collectives, 1 individuelle RÉSULTATS POUR VALIDER Score compris entre 0 et 699 Minimum de 50/100, avec une note éliminatoire fixée à 5/25 COÛT D’INSCRIPTION Entre 70 et 160 € Entre 90 et 150 € DOCUMENT OBTENU Attestation de niveau Diplôme officiel VALIDITÉ 2 ans à dater de la date de remise Sans limite Tableau de comparaison entre les examens DELF et TCF

Comparaison des épreuves du DELF et du TCF

Les épreuves du DELF et du TCF sont différentes, car celles-ci n’ont pas le même but.

Pour vous aider à y voir plus clair, nous allons détailler l’ensemble des épreuves de ces deux examens.

Les épreuves du DELF

L’examen du DELF est divisé en quatre parties. Toutes ces parties sont notées sur 25 points, ce qui fait un total de 100 points.

Voici les quatre épreuves du DELF :

– Compréhension orale

– Compréhension écrite

– Production écrite

– Production orale

La production orale est une épreuve individuelle qui se déroule devant un jury. La durée et la difficulté des épreuves augmentent en fonction du niveau de DELF choisi.

Les épreuves du TCF

L’examen du TCF, pour sa part, comprend trois épreuves obligatoires, et deux épreuves facultatives :

– Compréhension orale (obligatoire) – 25 minutes

– Compréhension écrite (obligatoire) – 45 minutes

– Grammaire et Lexique (obligatoire) – 15 minutes

– Entretien d’expression orale (facultatif) – 12 minutes

– Production écrite et rédaction de 3 textes courts (facultatif)

Contrairement au DELF, il n’y a pas de niveau à choisir avec le TCF. En effet, cet examen évalue le niveau du candidat de manière relative.

La préparation pour le DELF et le TCF est un des points les plus importants si vous voulez réussir un de ces deux examens.

Pour commencer, nous vous conseillons de visionner vos programmes favoris en français afin de vous habituer à la bonne prononciation des mots et aux accents de la langue française. N’hésitez pas à lire des ouvrages simples, et à écrire le déroulé de votre journée une fois celle-ci terminée.

Enfin, pour un entraînement optimal, rendez-vous sur le site digiSchool, et téléchargez leur application superFLE (via Android ou iOS). Vous y retrouverez un programme complet, avec des mises en situation d’examen, des QCM, des fiches de révisions et des méthodes pour bien optimiser vos séances de travail.