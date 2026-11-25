Le concours SAENES recrute des secrétaires administratifs de catégorie B, par les rectorats. Conditions d’accès externe et interne, épreuves, poids de l’oral dans la note finale, et où suivre l’ouverture des inscriptions de la prochaine session.

Tu vises le poste de secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES), en catégorie B ? Les dates de la session 2027 ne sont pas encore publiées : le concours est organisé par les rectorats, qui les annoncent chacun de leur côté, et le SIEC, qui l’organise en Île-de-France, n’affiche encore aucune date à son agenda. En attendant, voici les conditions d’accès, les épreuves et leur poids dans la note finale, et où repérer l’ouverture des inscriptions. Pour t’entraîner dès maintenant, je prépare le concours SAENES avec digiSchool.

SOMMAIRE

Concours SAENES 2027 : l’essentiel

Les secrétaires administratifs de classe normale sont recrutés par concours externe ou interne. Ces concours sont déconcentrés : ils sont organisés par les rectorats ou par les administrations centrales des ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, et relèvent de la catégorie B de la fonction publique. Il n’existe donc pas un calendrier national unique.

Externe : ouvert avec le bac (ou un titre de niveau 4 minimum), deux épreuves écrites puis un oral.

: ouvert avec le bac (ou un titre de niveau 4 minimum), deux épreuves écrites puis un oral. Interne : réservé aux agents publics avec quatre ans de services, un écrit puis un oral sur ton expérience.

: réservé aux agents publics avec quatre ans de services, un écrit puis un oral sur ton expérience. Session 2026 terminée : les sujets 2026 (cas pratique et questions à réponse courte) sont en ligne sur la page officielle, et le SIEC a publié le 2 juillet 2026 les listes d’admis pour les académies de Créteil, Paris et Versailles.

: les sujets 2026 (cas pratique et questions à réponse courte) sont en ligne sur la page officielle, et le SIEC a publié le 2 juillet 2026 les listes d’admis pour les académies de Créteil, Paris et Versailles. Prochaine session : dates non publiées à ce jour (voir la section « Dates et inscription »).

Conditions d’accès au concours SAENES

Aux conditions générales d’accès à la fonction publique s’ajoutent des conditions propres à chaque voie, détaillées sur la page officielle du ministère.

Voie Pour qui Condition Externe Candidats sortis du système scolaire ou en reconversion Baccalauréat, ou titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou qualification reconnue comme équivalente. Interne Fonctionnaires, militaires et agents non titulaires de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière Être en position d’activité, de détachement ou de congé parental, à la date de l’épreuve écrite d’admissibilité, et justifier d’au moins quatre années de services publics effectifs au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.

Deux points à ne pas rater. La condition d’ancienneté de l’interne se mesure au 1er janvier, pas à la date du concours : un agent qui atteint ses quatre ans en cours d’année peut se retrouver hors délai. Et la condition d’activité, de détachement ou de congé parental s’apprécie à la date de l’écrit.

Sur le même sujet ➜ Comment devenir SAENES : missions, concours et évolution de carrière

Les épreuves du concours SAENES

Les épreuves sont fixées par l’arrêté du 25 juin 2009, rendu applicable aux secrétaires administratifs de l’éducation nationale par l’arrêté du 15 octobre 2010.

Voie Épreuves écrites d’admissibilité Épreuve orale d’admission Externe 1. Cas pratique à partir d’un dossier documentaire (3 h, coefficient 3)

2. Six à neuf questions à réponse courte, sur l’option choisie à l’inscription (3 h, coefficient 2) Entretien de 25 min dont 10 min d’exposé au plus, après 25 min de préparation (coefficient 4) Interne Cas pratique à partir d’un dossier documentaire (3 h, coefficient 3) Entretien de 25 min dont 10 min d’exposé au plus sur ton expérience, à partir du dossier RAEP (coefficient 4)

Le cas pratique te met en situation de travail : le dossier relève d’une problématique de politiques publiques, comporte plusieurs questions précédées d’une présentation détaillée des attentes du jury, et ne peut pas dépasser vingt pages. Il peut contenir des graphiques et des données chiffrées.

La seconde épreuve de l’externe est un questionnaire de six à neuf questions, avec un dossier de dix pages au plus. Il mêle des questions communes (connaissances générales, ouverture au monde, capacité de raisonnement, coefficient 1) et des questions propres à l’option que tu as choisie au moment de t’inscrire (coefficient 1) :

gestion des ressources humaines dans les organisations ;

comptabilité et finance ;

problèmes économiques et sociaux ;

enjeux de la France contemporaine et de l’Union européenne.

À l’oral externe, tu prépares pendant 25 minutes à partir d’un texte court sur un sujet de société ou une politique publique, avec une ou deux questions. Tu fais ensuite ton exposé (10 minutes au plus), puis le jury évalue tes qualités personnelles, ton potentiel et ton comportement face à une situation concrète. Il dispose de ta fiche individuelle de renseignement, que tu transmets une fois admissible. À l’oral interne, l’exposé porte sur ton expérience, et le jury peut t’interroger sur les connaissances administratives propres à ton administration ou à ta collectivité, à partir du dossier RAEP que tu as remis.

Points maximum de chaque épreuve (note sur 20 multipliée par le coefficient). Calcul digiSchool à partir de l’arrêté du 25 juin 2009.

Coefficients, notation et départage

Chaque épreuve est notée sur 20 puis multipliée par son coefficient. En externe, cela donne 180 points au maximum (60 + 40 + 80) ; en interne, 140 points (60 + 80). Le calcul fait ressortir un enseignement clair : l’oral pèse 44 % du total en externe et 57 % en interne. En externe, l’entretien à lui seul (80 points) pèse presque autant que les deux écrits réunis (100 points).

À l’issue des écrits, le jury arrête la liste des candidats admis à passer l’oral, après péréquation des notes. L’arrêté ne fixe pas de note d’admissibilité : elle dépend de la liste arrêtée par le jury.

À l’issue de l’oral, il établit par ordre de mérite la liste des admis et une liste complémentaire .

. En cas d’égalité de points, l’externe est départagé par la meilleure note à la première épreuve écrite, puis par l’oral ; l’interne, par la note de l’entretien avec reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.

L’article 6 de l’arrêté précise qu’on ne peut pas être déclaré admissible ou admis sans avoir passé toutes les épreuves obligatoires, et fixe un seuil de 5 sur 20 dans une rédaction technique : lis le texte exact sur Légifrance avant de faire des calculs.

Pour t’entraîner ➜ Les annales du concours SAENES avec corrigés

Les dates des résultats d’admissibilité, des épreuves et des résultats d’admission sont du ressort des recteurs d’académie. L’arrêté d’ouverture détermine les académies dans lesquelles le concours est ouvert et les lieux d’inscription.

Le SIEC, qui organise le concours pour les académies de Créteil, Paris et Versailles, donne un repère : les inscriptions aux concours de secrétaire administratif de classe normale se déroulent généralement de début février à début mars.

La session 2025 donne un repère de rythme, sans valeur de promesse pour 2027. En décembre 2024, la page officielle annonçait seulement des inscriptions « courant février-mars 2025 ». Les dates précises sont arrivées ensuite, avec des épreuves écrites le 9 avril 2025, le même jour et à la même heure dans toutes les académies. L’inscription se faisait en ligne sur l’application Cyclades. Les versions archivées de la page officielle sont consultables : décembre 2024 et octobre 2025.

Pour ne pas manquer l’ouverture :

consulte la page officielle du concours de secrétaire administratif de classe normale sur education.gouv.fr ;

si tu dépends des académies de Créteil, Paris ou Versailles, la page du SIEC propose de s’abonner aux notifications ;

pour une autre académie, retrouve les coordonnées des académies et suis directement le rectorat.

Se préparer au concours SAENES

La page officielle cite trois pistes de préparation : l’IGPDE (Institut de la gestion publique et du développement économique), qui propose des préparations aux concours A, B et C, le CNED, par correspondance, et certains GRETA, ainsi que quelques mairies de grandes villes.

Côté entraînement, les sujets officiels des sessions 2024, 2025 et 2026 (cas pratique et questions à réponse courte) sont publiés sur la même page : ils te donnent le format réel du dossier documentaire. Comme le cas pratique dure 3 heures avec un dossier de vingt pages au maximum, s’entraîner en conditions chronométrées vaut mieux qu’une lecture passive. Et si tu passes l’externe, n’attends pas les derniers jours pour choisir ton option, puisqu’elle est déclarée à l’inscription. Pour l’entretien avec le jury, vois nos conseils pour préparer l’oral d’un concours de la fonction publique, et pour comparer avec les autres ministères, notre guide du concours de secrétaire administratif.

Pour tester tes connaissances ➜ Le SuperQuiz SAENES de digiSchool

FAQ

Quel diplôme faut-il pour le concours externe de SAENES ? Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente. Les conditions générales d'accès à la fonction publique s'y ajoutent. Quelle différence entre le concours externe et le concours interne ? L'externe s'adresse aux candidats qui ont le bac ou un niveau équivalent et comporte deux épreuves écrites puis un oral. L'interne est réservé aux agents publics justifiant d'au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours : il comporte un seul écrit (cas pratique) puis un oral appuyé sur le dossier RAEP. Combien d'épreuves comporte le concours SAENES ? Trois en externe (deux épreuves écrites d'admissibilité et un entretien d'admission) et deux en interne (un cas pratique écrit et un entretien). Le coefficient de l'entretien est de 4 dans les deux cas. Qui organise le concours SAENES et où s'inscrire ? Le concours est déconcentré : il est organisé par les rectorats d'académie ou par les administrations centrales. L'arrêté d'ouverture détermine les académies concernées et les lieux d'inscription. Pour la session 2025, l'inscription se faisait en ligne sur l'application Cyclades. Peut-on s'inscrire dans plusieurs académies ? D'après la page officielle de l'Éducation nationale (version de 2025), une inscription multiple est possible mais sans intérêt : les épreuves écrites d'un même concours ont lieu le même jour et à la même heure dans toutes les académies, il faut donc choisir.

Sources