Le concours secrétaire administratif ouvre un poste de catégorie B dans la fonction publique de l’État. Conditions des voies externe et interne, épreuves et coefficients, inscription, salaire et préparation : les repères à connaître avant de t’engager dans une session.

Le concours secrétaire administratif ouvre l’accès à un corps de catégorie B de la fonction publique de l’État : des postes d’application dans les rectorats, les préfectures, les ministères ou les greffes, avec rédaction, gestion et contrôle au quotidien. Il se présente par la voie externe avec le baccalauréat, ou par la voie interne avec quatre ans de services publics. Ce guide reprend les conditions, les épreuves et leurs coefficients, la rémunération et les pistes de préparation, d’après l’Éducation nationale et le ministère de l’Intérieur. Pour t’entraîner au cas pratique et à la culture administrative, tu peux préparer ton concours de la fonction publique.

SOMMAIRE

Concours secrétaire administratif : l’essentiel

Les secrétaires administratifs assurent des tâches d’application : ils appliquent les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis, rédigent, tiennent des comptes, contrôlent et analysent, selon la fiche métier du ministère de l’Intérieur. Le corps compte trois grades : classe normale, classe supérieure et classe exceptionnelle. Le concours donne accès au premier.

Catégorie B : le niveau intermédiaire de la fonction publique de l’État ;

: le niveau intermédiaire de la fonction publique de l’État ; Deux voies principales : le concours externe (baccalauréat) et le concours interne (quatre ans de services publics), plus un troisième concours dans certains ministères ;

: le concours externe (baccalauréat) et le concours interne (quatre ans de services publics), plus un troisième concours dans certains ministères ; Un écrit puis un oral : un cas pratique, des questions à réponse courte pour la voie externe, et un entretien avec le jury ;

: un cas pratique, des questions à réponse courte pour la voie externe, et un entretien avec le jury ; Des concours déconcentrés : organisés par les rectorats ou les administrations centrales, donc par organisateur et non à date nationale unique.

Conditions d’accès selon la voie

Le concours externe est ouvert aux titulaires du baccalauréat, d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d’une qualification reconnue équivalente. La condition de diplôme peut être supprimée pour les parents d’au moins trois enfants et pour les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste fixée chaque année, précise le ministère de l’Intérieur.

Le concours interne s’adresse aux fonctionnaires, aux militaires et aux agents non titulaires de la fonction publique de l’État, territoriale ou hospitalière, en activité, en détachement ou en congé parental. Ils justifient d’au moins quatre années de services publics effectifs au 1er janvier de l’année du concours, d’après l’Éducation nationale.

Le troisième concours existe dans certains ministères : il demande quatre ans d’activité professionnelle, de mandat dans une assemblée élue locale ou de responsabilité associative, y compris bénévole, dans les domaines de la gestion administrative, financière, comptable ou des ressources humaines (fiche du ministère de l’Intérieur).

Conditions d’après les pages de l’Éducation nationale et du ministère de l’Intérieur.

Les épreuves et leurs coefficients

La nature des épreuves est fixée par l’arrêté du 25 juin 2009, rendu applicable à l’Éducation nationale par l’arrêté du 15 octobre 2010. Le concours externe comprend deux écrits d’admissibilité et un oral d’admission.

Cas pratique (3 heures, coefficient 3) : une mise en situation à partir d’un dossier documentaire de 20 pages au plus, sur une problématique de politique publique, avec plusieurs questions précédées des attentes du jury ;

(3 heures, coefficient 3) : une mise en situation à partir d’un dossier documentaire de 20 pages au plus, sur une problématique de politique publique, avec plusieurs questions précédées des attentes du jury ; Questions à réponse courte (3 heures, coefficient 2) : six à neuf questions, dont des questions communes (culture générale, raisonnement) et des questions sur l’option choisie à l’inscription ;

(3 heures, coefficient 2) : six à neuf questions, dont des questions communes (culture générale, raisonnement) et des questions sur l’option choisie à l’inscription ; Entretien avec le jury (25 minutes dont 10 d’exposé au plus, après 25 minutes de préparation, coefficient 4) : à partir d’un texte court sur un sujet de société ou une politique publique.

Les quatre options des questions à réponse courte sont la gestion des ressources humaines dans les organisations, la comptabilité et finance, les problèmes économiques et sociaux, et les enjeux de la France contemporaine et de l’Union européenne. Le programme de chaque option renvoie à celui des classes terminales du lycée, selon l’arrêté.

Le concours interne est plus court : le même cas pratique de trois heures (coefficient 3), puis un entretien de 25 minutes (coefficient 4) qui part d’un exposé de dix minutes au plus sur l’expérience professionnelle. Le jury s’appuie sur le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) que le candidat admissible a constitué.

Coefficients et durées selon l’arrêté du 25 juin 2009.

Où et quand s’inscrire

Il n’existe pas un calendrier national unique. À l’Éducation nationale, les concours sont déconcentrés : ils sont organisés par les rectorats ou par les administrations centrales, et les dates des résultats d’admissibilité, des épreuves et des résultats d’admission relèvent des recteurs d’académie. D’autres ministères, dont l’Intérieur, publient leurs propres calendriers prévisionnels.

Le portail du SIEC (service interacadémique des examens et concours) centralise inscriptions, épreuves, résultats et actualités pour les concours de secrétaire administratif concernés. Un candidat ne passe pas forcément dans son académie d’origine : la question de l’inscription dans plusieurs académies figure dans les questions courantes de l’Éducation nationale, à lire avant de choisir.

Les sujets des sessions précédentes (cas pratique et questions à réponse courte) sont publiés sur la page de l’Éducation nationale : c’est le meilleur support pour mesurer la longueur du dossier et le niveau attendu.

Salaire et évolution de carrière

La rémunération mensuelle nette moyenne, primes comprises, est de 1 811 € pour un secrétaire administratif de classe normale au premier échelon, et de 2 520 € pour un secrétaire administratif de classe exceptionnelle au dernier échelon, d’après le ministère de l’Intérieur. Des éléments s’ajoutent selon le lieu de travail (notamment Paris), les activités exercées ou la situation personnelle.

Moyennes nettes primes comprises selon le ministère de l’Intérieur.

Les passages d’échelon et de grade se font à l’ancienneté, à la valeur professionnelle ou par examen professionnel. Après quatre ans de services publics, les concours internes deviennent accessibles, par exemple celui des instituts régionaux d’administration (IRA) pour rejoindre le corps des attachés d’administration, en catégorie A, selon la fiche du ministère de l’Intérieur.

Se préparer au concours secrétaire administratif

L’Éducation nationale cite trois types d’organismes de préparation : l’IGPDE, le CNED, qui propose des préparations par correspondance, et certains GRETA. Les annales publiées par les rectorats et le SIEC permettent de s’entraîner sur des dossiers réels.

Cas pratique : s’entraîner en conditions réelles, trois heures, sur un dossier de 20 pages, avec un plan et une réponse hiérarchisée ;

: s’entraîner en conditions réelles, trois heures, sur un dossier de 20 pages, avec un plan et une réponse hiérarchisée ; Questions à réponse courte : choisir l’option au moment de l’inscription, puis réviser le programme de lycée correspondant et l’actualité des politiques publiques ;

: choisir l’option au moment de l’inscription, puis réviser le programme de lycée correspondant et l’actualité des politiques publiques ; Entretien : préparer l’exposé de dix minutes (parcours, motivation, connaissance de l’administration visée) et s’exercer sur un texte de société en 25 minutes.

Pour le concours de l’Éducation nationale, digiSchool propose une préparation au concours SAENES, avec ses annales corrigées. Pour les autres ministères, il n’existe pas de préparation dédiée, mais la méthode de synthèse et de cas pratique est proche de celle d’autres concours de catégorie B : la page du concours de rédacteur territorial permet de s’y exercer, et l’article sur le concours de la fonction publique en catégorie C aide à situer les niveaux. Pour l’entretien, vois aussi nos conseils pour préparer l’oral d’un concours de la fonction publique.

Pour s’entraîner sur des annales ➜ Annales de concours de la fonction publique : sujets et corrigés

FAQ

Quel diplôme faut-il pour le concours de secrétaire administratif ? Le concours externe est ouvert aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue équivalente. Le concours interne repose sur l'ancienneté : quatre ans de services publics effectifs. Quelles sont les épreuves du concours de secrétaire administratif ? Le concours externe comprend un cas pratique de trois heures (coefficient 3), des questions à réponse courte de trois heures (coefficient 2) et un entretien de 25 minutes (coefficient 4). Le concours interne comprend le cas pratique et l'entretien. Combien gagne un secrétaire administratif ? Selon le ministère de l'Intérieur, la rémunération mensuelle nette moyenne, primes comprises, est de 1 811 € en classe normale au premier échelon et de 2 520 € en classe exceptionnelle au dernier échelon. Quand ont lieu les inscriptions au concours de secrétaire administratif ? Il n'y a pas de date nationale unique : les concours sont déconcentrés et les dates relèvent des rectorats ou des ministères organisateurs. Le portail du SIEC et les sites des ministères publient les calendriers. Peut-on passer le concours sans le baccalauréat ? Le concours interne est accessible aux agents publics ayant quatre ans de services, et le concours externe accepte un titre équivalent ou une dispense (parents d'au moins trois enfants, sportifs de haut niveau). Quelle est la différence entre secrétaire administratif et adjoint administratif ? Le secrétaire administratif appartient à la catégorie B et exerce des tâches d'application, tandis que l'adjoint administratif relève de la catégorie C. Le premier se recrute au niveau baccalauréat, selon l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur.

Sources