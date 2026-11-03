Concours inspecteur du travail 2027 : inscriptions en mars, épreuves et conditions

Le calendrier prévisionnel du concours d’inspecteur du travail 2027 prévoit les inscriptions du 1er mars au 1er avril et les écrits les 8 et 9 juin. Voies d’accès, conditions, épreuves, coefficients et formation à l’INTEFP : l’essentiel d’après le ministère du Travail.

Tu envisages de devenir inspecteur du travail ? Le ministère du Travail a publié en octobre 2026 le calendrier prévisionnel du concours 2027. Les inscriptions se déroulent du 1er mars au 1er avril 2027, puis les épreuves écrites ont lieu les 8 et 9 juin 2027. Il existe aussi trois voies (externe, interne et troisième concours), toutes pour un poste de catégorie A. Voici les dates, les conditions, les épreuves et leurs coefficients. Ensuite, la formation à l’INTEFP est détaillée, d’après les pages officielles consultées le 3 novembre 2026. Pour organiser ta préparation, je prépare mon concours de la fonction publique avec digiSchool.

SOMMAIRE

Concours inspecteur du travail 2027 : l’essentiel

Le ministère du Travail recense trois voies d’accès à l’inspection du travail : le concours, le détachement et la voie contractuelle. Le concours se décline aussi en trois concours distincts, selon ton profil. Une session a lieu chaque année, et le ministère publie ensuite ses résultats sur son site.

Trois concours : externe (licence), interne (4 ans de services publics) et troisième concours (mandats ou activités associatives) ;

: externe (licence), interne (4 ans de services publics) et troisième concours (mandats ou activités associatives) ; Deux phases : des épreuves écrites d’admissibilité, puis des épreuves orales d’admission ;

: des épreuves écrites d’admissibilité, puis des épreuves orales d’admission ; Un premier rendez-vous en mars : les inscriptions s’ouvrent le 1er mars 2027 selon le calendrier prévisionnel ;

: les inscriptions s’ouvrent le 1er mars 2027 selon le calendrier prévisionnel ; Une formation rémunérée de 18 mois à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP). Elle se déroule à Marcy-l’Étoile, près de Lyon.

Calendrier prévisionnel de la session 2027

Dates prévisionnelles, susceptibles d’être modifiées. Source : ministère du Travail.

Étape Date prévisionnelle 2027 Inscriptions Du 1er mars au 1er avril 2027 Épreuves écrites Les 8 et 9 juin 2027 Date limite des dossiers RAEP (concours interne et troisième concours) 27 septembre 2027 Épreuves orales À partir du 25 octobre 2027 Résultats Novembre 2027

Le calendrier précise toutefois que ces dates d’inscription sont « prévisionnelles et indicatives tant que les recrutements ne sont pas ouverts ». Ainsi, le nombre de postes et l’arrêté d’ouverture ne figurent pas encore dans le calendrier 2027. Ils apparaîtront donc avec l’ouverture de la session. Pour mémoire, la session 2026 avait ouvert ses inscriptions le 2 mars. Le ministère publie aussi les résultats de la session 2026, avec les listes d’admissibles et d’admis. Les annales, résultats et statistiques des concours du ministère sont regroupés sur une même page, année par année.

D’abord, les inscriptions se font en ligne. Seuls les candidats qui n’ont pas la possibilité de s’inscrire ainsi peuvent déposer un dossier par voie postale. Ils doivent alors le renseigner à l’écran, l’imprimer et le signer. Ensuite, ils l’envoient avec les pièces exigées, dans les délais de rigueur.

Conditions d’accès : externe, interne et troisième concours

Les trois voies du concours et leurs épreuves écrites. Source : ministère du Travail.

Le concours externe

Il est ouvert aux personnes de nationalité française titulaires d’un diplôme de niveau bac + 3. La fiche de renseignements de la session 2026 précise le diplôme attendu. Il s’agit d’une licence, d’un titre classé au moins au niveau 6 ou d’une qualification reconnue au moins équivalente. Le candidat doit aussi remplir cette condition au plus tard à la date de la première épreuve écrite. Ainsi, en 2026, un candidat qui n’avait pas son diplôme le 2 juin ne remplissait plus les conditions.

Sans le diplôme requis, une demande d’équivalence peut toutefois être déposée auprès d’une commission. Le dossier est à envoyer avant une date limite (le 2 avril 2026 pour la dernière session). Les autres conditions de la fiche de renseignements du concours externe sont également celles de tout concours de la fonction publique. Il faut d’abord jouir de ses droits civiques et ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec les fonctions. Il faut aussi être en règle avec les obligations du service national. Enfin, l’aptitude physique est exigée, compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Le concours interne

Il s’adresse aux fonctionnaires et agents publics français de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils doivent justifier, en outre, de quatre ans de services. En revanche, la page du ministère ne mentionne pas de condition de diplôme pour cette voie. Le parcours professionnel est ensuite présenté dans un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP). Ce dossier est donc à renvoyer pour le 27 septembre 2027, selon le calendrier prévisionnel.

Le troisième concours

Il est ouvert aux candidats de nationalité française justifiant, au 1er janvier de l’année du concours, de huit ans d’exercice. Sont pris en compte les mandats syndicaux ou électifs, ainsi que les mandats d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale. Les activités comptent aussi : salarié de droit privé, travail indépendant, ou responsable d’une association, y compris bénévole. Comme à l’interne, un dossier RAEP est à fournir.

Un autre concours de catégorie A ➜ Concours inspecteur des finances publiques : calendrier, épreuves et chiffres

Les épreuves écrites et orales

Admissibilité : les épreuves écrites

Les épreuves écrites diffèrent toutefois selon la voie. Le droit du travail et le droit social européen restent cependant communs aux trois concours.

Épreuve Contenu Durée Coef. Externe : composition générale Composition, avec ou sans dossier, sur un sujet contemporain d’ordre général portant sur la place et le rôle des pouvoirs publics dans les grands domaines de l’intervention publique (société, économie, emploi, santé, culture, territoires, relations extérieures) 4 h 4 Interne et 3e concours : note Rédaction d’une note à partir d’un dossier de 25 pages au plus se rattachant aux questions de travail, d’emploi et de formation professionnelle ; qualités de rédaction, d’analyse et de synthèse, aptitude à dégager des solutions appropriées 4 h 4 Les trois voies : droit du travail Série de questions à réponses courtes ou cas pratiques en droit du travail et droit social européen 3 h 3 Externe et interne : épreuve à option Composition, avec ou sans dossier, au choix du candidat : droit public ; droit privé ; économie de l’entreprise, politiques de l’emploi et politiques sociales ; santé et sécurité au travail, ergonomie et organisation du travail 4 h 3

Le troisième concours ne comporte que deux épreuves écrites : la note et le droit du travail. Elles totalisent ainsi 7 de coefficient, contre 10 pour l’externe et l’interne. Le droit du travail est la seule épreuve écrite commune aux trois voies. Elle repose sur des questions à réponses courtes ou des cas pratiques. Les autres épreuves, en revanche, sont des compositions ou une note.

Coefficients du concours externe, écrit puis oral. Pourcentages calculés par digiSchool d’après les coefficients du ministère.

Admission : les épreuves orales

Épreuve Contenu Durée Coef. Mise en situation collective Mise en situation organisée à partir d’un sujet tiré au sort, suivie d’un entretien individuel 45 min 4 Entretien avec le jury Évaluation des capacités, de la motivation et des aptitudes relationnelles du candidat à être inspecteur du travail 30 min 5 Anglais (facultatif) Conversation en anglais sur la base d’un texte rédigé dans cette langue 15 min de préparation, 15 min d’épreuve 1

L’entretien est la seule épreuve pour laquelle le ministère indique une règle éliminatoire. Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire, après délibération du jury. Avec un coefficient 5, c’est donc aussi l’épreuve la plus lourde du concours. L’épreuve d’anglais est aussi facultative pour les trois concours. Le ministère met également en ligne les consignes de la mise en situation collective. Les grilles d’évaluation de la mise en situation et de l’entretien (version 2026) figurent aussi sur la page du calendrier du concours.

Pour comparer avec un concours voisin ➜ Concours IRA : conditions, épreuves et préparation

Après le concours : formation et autres voies d’accès

Les lauréats du concours suivent une formation rémunérée de 18 mois organisée par l’INTEFP. Elle se déroule à Marcy-l’Étoile et/ou dans l’un de ses centres interrégionaux (Bordeaux, Nancy, Nantes, Saint-Denis, Lille et Montpellier). Elle comprend d’abord un tronc commun de 12 mois en qualité d’inspecteur élève. Vient ensuite une période de spécialisation en qualité d’inspecteur stagiaire, sur le poste d’affectation. Cette période alterne ainsi entre le centre de formation et le lieu de stage. Cette description vient de la page formation des inspecteurs du travail du ministère, mise à jour en novembre 2023.

Pourtant, le concours n’est pas la seule porte d’entrée. Le ministère recrute aussi des inspecteurs par détachement. Cette voie est réservée aux fonctionnaires titulaires de catégorie A et de nationalité française. Ils doivent appartenir à un corps comparable : attachés d’administration de l’État, attachés territoriaux, enseignants du secondaire, professeurs des écoles, conseillers d’insertion et de probation… Le détachement dure trois ans, avec une formation obligatoire de neuf mois. La campagne 2026 portait sur 14 postes, avec une clôture nationale au 15 mai 2026. Le calendrier de la prochaine campagne n’est pas encore publié. Enfin, la voie contractuelle est réservée aux travailleurs handicapés.

Une classe Prépa Talents de l’INTEFP prépare de manière intensive au concours externe. Elle propose 6 mois de préparation à l’écrit, un hébergement gratuit et, sous condition de ressources, une bourse de 4 000 €. Les conditions détaillées sont sur la page préparation aux concours de l’inspection du travail, également datée de novembre 2023.

Se préparer au concours

Entre l’ouverture des inscriptions en mars et les écrits des 8 et 9 juin, il reste environ trois mois. Le gros du travail se fait donc avant même de s’inscrire. L’épreuve de droit du travail demande des connaissances précises, tandis que la composition générale et la note évaluent la méthode. Cette méthode consiste à problématiser, structurer, proposer. Les annales publiées chaque année par le ministère sont surtout le meilleur repère pour calibrer l’exigence des sujets. La plateforme gratuite Facil’IT, conçue par l’INTEFP, propose aussi vidéos, podcasts, fiches et cours pour préparer l’écrit et l’oral des trois concours.

Pour le concours interne et le troisième concours, le dossier RAEP se prépare aussi à part. Il est à renvoyer pour la fin septembre, car la rédaction d’un parcours professionnel se travaille longtemps à l’avance. Pour l’oral, la mise en situation collective et l’entretien pèsent ensemble 9 sur 10 (coefficients 4 et 5). Ils se préparent donc à plusieurs, avec des sujets tirés au sort. Sur digiSchool, la préparation aux concours de la fonction publique regroupe aussi cours et quiz sur la culture administrative et la méthode.

Tous les concours préparés avec digiSchool ➜ Découvrir les concours de la fonction publique

FAQ

Quand a lieu le concours d’inspecteur du travail 2027 ? Selon le calendrier prévisionnel du ministère du Travail, les inscriptions se déroulent du 1er mars au 1er avril 2027. Les épreuves écrites ont lieu ensuite les 8 et 9 juin 2027. Puis les épreuves orales débutent le 25 octobre 2027, avec des résultats en novembre 2027. Ces dates restent toutefois indicatives tant que les recrutements ne sont pas ouverts. Quel diplôme faut-il pour devenir inspecteur du travail ? Le concours externe s’adresse aux Français titulaires d’un diplôme de niveau bac + 3 (licence ou équivalent). Le diplôme doit aussi être détenu au plus tard à la date de la première épreuve écrite. Pour l’interne, 4 ans de services publics sont exigés ; le troisième concours demande 8 ans de mandats ou d’activités. Quelles sont les épreuves du concours d’inspecteur du travail ? L’externe comprend trois écrits : composition générale, droit du travail et épreuve à option. L’interne et le troisième concours comprennent une note et le droit du travail, ainsi qu’une épreuve à option pour l’interne seulement. Les oraux comprennent ensuite une mise en situation collective, un entretien avec le jury et une épreuve d’anglais facultative. Quelle note est éliminatoire au concours d’inspecteur du travail ? Pour l’entretien avec le jury, toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire après délibération du jury, d’après le ministère du Travail. Combien de temps dure la formation des inspecteurs du travail ? Les lauréats du concours suivent une formation rémunérée de 18 mois à l’INTEFP. Elle comprend 12 mois de tronc commun, puis une spécialisation sur le poste d’affectation, selon la page du ministère mise à jour en novembre 2023.

Sources