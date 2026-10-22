Concours inspecteur des finances publiques 2027 : calendrier, épreuves et chiffres

Les inscriptions au concours d’inspecteur des finances publiques 2027 sont closes depuis le 8 octobre, mais les écrits des 7 et 8 décembre approchent. Calendrier, conditions, trois épreuves, coefficients, chiffres de la session 2026 et conseils du jury : l’essentiel pour viser la catégorie A.

Tu as une licence et tu vises la catégorie A de la fonction publique d’État ? Mais le concours externe d’inspecteur des finances publiques a clos ses inscriptions le 8 octobre 2026. Les candidats inscrits passent donc les écrits les 7 et 8 décembre 2026, puis les résultats définitifs tombent le 24 mars 2027. Voici le calendrier, les conditions, le détail des trois épreuves, les chiffres de la session 2026 (10 629 inscrits pour 853 places) et les erreurs que relèvent les correcteurs. Pour t’entraîner sur d’autres concours, je prépare mon concours de la fonction publique avec digiSchool.

SOMMAIRE

Concours inspecteur des finances publiques : l’essentiel

L’inspecteur des finances publiques travaille à la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). Selon la DGFiP, il exerce des métiers à responsabilités, comme vérificateur ou responsable d’équipe. Il peut aussi travailler au service des particuliers, des entreprises, des élus et de certains partenaires. Le concours externe s’adresse d’ailleurs aux titulaires d’une licence. Depuis le millésime 2026, ses épreuves sont plus courtes, mais elles font plus de place au savoir-être et à la motivation. La page sur la rénovation des concours externes l’explique.

Les dates du concours externe 2027. Source : site de recrutement des Finances publiques, pages mises à jour les 9 octobre et 18 septembre 2026.

Étape Date Inscriptions Du 7 septembre au 8 octobre 2026 (closes) Épreuves écrites d’admissibilité 7 et 8 décembre 2026 Résultats d’admissibilité 15 janvier 2027 Épreuve orale d’admission Du 8 au 12 mars 2027 Résultats d’admission 24 mars 2027

Inscriptions closes : quelles pistes ?

Si tu as manqué la date, la page officielle propose de créer dès maintenant ton espace candidat sur la plateforme de recrutement des Finances publiques. Tu pourras ainsi finaliser ta candidature dès l’ouverture de la période suivante. Mais les pages consultées ne publient aucune date pour le millésime d’après. Comme repère, le millésime 2027 s’est inscrit du 7 septembre au 8 octobre 2026.

Mais une autre porte reste ouverte avec une licence en informatique. Les concours externes d’inspecteur Étude et développement et Systèmes et réseaux prévoient des inscriptions du 16 novembre au 31 décembre 2026, d’après le calendrier prévisionnel. Le dossier doit donc arriver avant le 31 décembre. Ensuite, les résultats d’admissibilité tombent le 26 mars 2027, puis l’oral se tient du 10 au 14 mai 2027. Ces concours ont leurs propres épreuves, mais cet article ne les détaille pas.

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Conditions d’accès, formation et rémunération

Diplôme, nationalité et engagement

Le concours externe, de catégorie A, s’adresse aux titulaires d’une licence. Un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II convient aussi, tout comme une qualification reconnue équivalente dans les conditions du décret n° 2007-196 du 13 février 2007. Les ressortissants de l’Union européenne peuvent également s’y présenter. Mais certains emplois restent réservés aux Français, car ils touchent à des prérogatives de puissance publique.

Une contrainte à connaître avant de t’engager : les inspecteurs stagiaires doivent rester huit ans au moins au service de l’État. Cet engagement vaut aussi pour ses établissements publics à caractère administratif.

Ce qu’il faut savoir Inspecteur des finances publiques (concours externe) Diplôme Licence ou diplôme de niveau II au moins, ou équivalence Catégorie A de la fonction publique d’État Engagement 8 ans minimum au service de l’État ou de ses établissements publics administratifs Formation 8 mois à l’École nationale des Finances publiques (ENFiP), rémunérée, début en septembre Rémunération 2 378,33 euros nets par mois à la titularisation (premier échelon, temps plein)

Formation et rémunération

La formation se déroule à l’ENFiP, qui forme les lauréats des concours sur cinq sites : Noisiel, Noisy-le-Grand, Lyon, Clermont-Ferrand et Toulouse. Elle est hybride, entre présentiel et distanciel. Elle couvre notamment les finances publiques, le positionnement de l’inspecteur, les relations managériales, la comptabilité, les notions juridiques et la rédaction administrative.

Le chiffre de rémunération ci-dessus est une valeur de début de carrière. La page rémunération et avantages sociaux (11 août 2026) la publie avant prélèvement à la source, hors avantages familiaux et fonctions particulières. Elle ne décrit donc pas la période de formation. Enfin, pour comparer avec d’autres corps, la page accueil et intégration détaille la durée de formation de chaque concours. La grille indiciaire de la fonction publique sert aussi de repère pour l’évolution de carrière.

Les trois épreuves du concours

Le concours comporte deux épreuves écrites d’admissibilité, puis une épreuve orale d’admission. Point commun : toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire, à l’écrit comme à l’oral.

Épreuve Contenu Durée Coef. Écrit n° 1

Note de synthèse et avis Dossier documentaire d’au plus 25 pages sur un sujet d’ordre général contemporain. Il faut rédiger une note de synthèse, puis répondre à une question. Cette réponse est une proposition ou un avis argumenté, complété le cas échéant d’une action à mettre en œuvre 4 h 5 Écrit n° 2

QCM et QRC Un QCM commun : environnement administratif, économique et financier, Union européenne, culture numérique, raisonnement logique, anglais. Puis des questions à réponses courtes dans une matière choisie parmi neuf 2 h 30 3 Oral

Entretien avec le jury 5 minutes au plus de présentation de ton parcours. Puis échanges sur tes aptitudes et ta motivation pour la DGFiP, et mises en situation pour évaluer le savoir-être 35 min 8

Le QCM et les réponses courtes

Pour le QCM, chaque question propose quatre réponses, mais une seule est autorisée. Le guide de l’ENFiP précise d’ailleurs qu’une réponse fausse entraîne une sanction négative, alors qu’une omission pénalise moins. Mieux vaut donc éliminer les propositions improbables avant de décider de répondre ou non. Le niveau d’anglais attendu est le B1 du CECRL. Le même guide estime à environ 40 les questions de QCM, et à 3 ou 4 les questions à réponses courtes. Toutefois, l’arrêté ne fixe pas ces nombres. Enfin, chaque réponse courte tient en une quinzaine de lignes environ.

Le poids de chaque épreuve

L’oral pèse 8 points sur 16 (calcul à partir des coefficients publiés). Source : site de recrutement des Finances publiques, page « Devenez inspecteur » (9 octobre 2026).

Cette répartition change donc la façon de préparer. L’entretien compte autant que les deux écrits réunis (5 + 3), mais il se joue en 35 minutes. La présentation de cinq minutes qui l’ouvre mérite ainsi d’être travaillée à voix haute, chronomètre en main. Mais encore faut-il être admissible : l’écrit n° 1, avec son coefficient 5, pèse le plus lourd à l’admissibilité.

Les neuf matières des questions à réponses courtes

Pour les questions à réponses courtes, les candidats choisissent une des neuf matières proposées : droit public, droit privé, finances publiques, mathématiques-statistiques-probabilités, comptabilité et analyse financière, analyse économique, sciences politiques, littérature, histoire et géographie. Ce choix se fait à l’inscription. Le graphique ci-dessous montre ensuite comment les candidats de 2026 ont réparti leurs choix.

La matière « Finances publiques » arrive en tête (19,9 % des présents). L’option « Histoire et géographie », nouvelle en 2026, a attiré 960 candidats. Source : rapport de jury 2026.

Les chiffres de la session 2026

La session 2026 est la première avec les épreuves rénovées, donc le meilleur repère pour estimer le niveau à atteindre. Ses écrits ont eu lieu les 1er et 2 décembre 2025, et les chiffres ci-dessous viennent du rapport du jury 2026.

De l’inscription à l’admission

Le nombre d’inscrits a progressé de 43,91 % en un an. Source : rapport de jury 2026.

Les inscriptions ont bondi de 7 386 à 10 629, soit +43,91 %. Mais seuls 64,07 % des candidats se sont présentés aux épreuves écrites, contre 62,83 % en 2025. Le jury a ensuite déclaré 1 710 admissibles pour 853 places, soit environ deux admissibles par place. Il a enfin retenu 853 admis sur la liste principale. Rapporté aux 6 809 présents aux deux écrits, cela représente environ 12,5 % d’admis (calcul à partir des deux chiffres du rapport). C’est aussi un peu plus de la moitié des 1 605 candidats présents à l’oral.

Moyennes et notes éliminatoires

Indicateur (session 2026) Valeur Moyenne générale du concours 10,53/20 (10,01 en 2025) Moyenne du dernier lauréat 12,16/20 Moyenne à l’écrit n° 1 (note de synthèse et avis) 9,64/20, dont 7,74 % de notes éliminatoires Moyenne à l’écrit n° 2 (QCM et QRC) 8,58/20, dont 10,75 % de notes éliminatoires (25,28 % en 2025) Moyenne à l’oral 11,77/20 (11,20 en 2025) Admis 853 (387 hommes et 466 femmes), âge moyen de 30 ans, de 20 à 60 ans

Deux enseignements ressortent. D’abord, la barre d’entrée est exigeante. Ainsi, la moyenne du dernier lauréat (12,16) dépasse celle de chacune des trois épreuves, oral compris (11,77). Ensuite, l’écrit n° 2 est celui où l’on perd le plus de points. Sa moyenne est la plus basse (8,58), et 10,75 % des copies y ont obtenu moins de 5. Le rapport note pourtant un recul de 14,53 points des notes éliminatoires par rapport à 2025. Elles atteignaient alors 25,28 % des copies.

Le QCM : où se perdent les points

Au QCM, l’environnement administratif, économique et financier et l’Union européenne sont les thèmes les moins bien réussis. Source : rapport de jury 2026.

Le détail par thème du QCM montre donc où concentrer les révisions. Le raisonnement logique (66,10 % de bonnes réponses) et la culture numérique (63,39 %) arrivent en tête, devant l’anglais (60,74 %). En revanche, l’environnement administratif, économique et financier (52,89 %) et l’Union européenne (50,19 %) sont les thèmes les moins réussis. Ce sont des thèmes de connaissances, qui se travaillent donc par la répétition.

Pour réviser la culture générale ➜ Les quiz de la page concours de digiSchool

Se préparer : ce que disent les correcteurs

Ce que le jury reproche aux candidats

Le rapport de jury est la source la plus utile pour savoir où se perdent les points. À l’écrit n° 1, les correcteurs jugent le niveau moyen, voire faible, mais avec une forte hétérogénéité. Ils jugent « unanimement » l’expression écrite médiocre (orthographe, grammaire, syntaxe), avec un style souvent familier. Une part importante des candidats confond la note de synthèse avec un résumé, une dissertation ou une note administrative. Dans la partie « avis », beaucoup font ainsi une dissertation en deux parties, thèse et antithèse, sans prendre position. Enfin, selon le rapport, ils sacrifient souvent l’« action concrète », plus par manque d’idées que par manque de temps.

À l’écrit n° 2, les correcteurs relèvent un « manque flagrant de préparation » des questions à réponses courtes. Ils notent aussi une méthode mal maîtrisée. Pour les cas pratiques, ils constatent enfin l’absence du raisonnement « faits, droit, application du droit aux faits ». À l’oral, en revanche, le jury note un meilleur niveau en 2026, un effort de structuration de la présentation du parcours et le respect des 5 minutes. Cependant, les moins bons candidats peinent à se projeter en tant qu’encadrant ou à travailler en équipe.

Trois priorités concrètes

Ces constats donnent donc trois priorités :

Prendre position à l’écrit n° 1. L’avis demandé n’est pas une synthèse bis : il faut trancher, puis proposer une action détaillée, pas une liste. Le guide de l’ENFiP sur l’épreuve conseille également une action concrète en une vingtaine de lignes au plus, avec les conditions de sa réussite ;

L’avis demandé n’est pas une synthèse bis : il faut trancher, puis proposer une action détaillée, pas une liste. Le guide de l’ENFiP sur l’épreuve conseille également une action concrète en une vingtaine de lignes au plus, avec les conditions de sa réussite ; Rédiger pour les QRC. Les guides QCM et QRC demandent donc des phrases construites plutôt que des énumérations, dans la limite d’une quinzaine de lignes ;

Les guides QCM et QRC demandent donc des phrases construites plutôt que des énumérations, dans la limite d’une quinzaine de lignes ; Préparer l’oral avant les résultats. Le guide de l’épreuve orale décrit un jury de deux membres. Il demande aussi un exposé de parcours qui montre des qualités à travers des expériences concrètes, sans apprentissage par cœur.

Gérer les 4 heures de l’écrit n° 1

Le guide de l’ENFiP propose 2 h 45 pour la note de synthèse et 1 h 15 pour la réponse à la question. Les temps sont donnés à titre indicatif. Source : École nationale des Finances publiques, guide de mars 2025.

La note de synthèse mobilise près de 70 % du temps (2 h 45 sur 4 h). Parmi ces 2 h 45, 50 minutes servent d’abord à parcourir le fonds documentaire. Or le guide de l’ENFiP prévient que « trop de candidats ne parviennent pas à finir leur rédaction ». Leur copie en pâtit alors : s’entraîner chronomètre en main fait donc partie de la préparation.

Les ressources officielles pour s’entraîner

La DGFiP publie aussi un guide général de préparation aux concours externes, des podcasts et les rapports de jury. Tous restent accessibles depuis la page du concours. Pour t’entraîner à l’écrit, elle met également en ligne le sujet zéro de la note de synthèse et l’annale 2026. Attention : les épreuves ont changé en 2026, donc les rapports antérieurs ne sont pas représentatifs. Celui de 2025, par exemple, concerne l’ancienne version. Pour d’autres concours de la fonction publique, les entraînements de la page pour préparer ton concours de la fonction publique en ligne prennent ensuite le relais.

Pour t’exercer sur d’autres concours ➜ Les annales de concours de la fonction publique sur digiSchool

FAQ

Quand ont lieu les épreuves écrites du concours d’inspecteur des finances publiques 2027 ? Les épreuves écrites d’admissibilité se déroulent les 7 et 8 décembre 2026. Ensuite, les résultats d’admissibilité tombent le 15 janvier 2027. L’épreuve orale a lieu du 8 au 12 mars 2027, puis les résultats d’admission tombent le 24 mars 2027. Peut-on encore s’inscrire au concours d’inspecteur des finances publiques 2027 ? Non pour le concours externe général : les inscriptions ont couru du 7 septembre au 8 octobre 2026, mais elles sont closes. En revanche, les deux concours externes d’inspecteur spécialisés en informatique prévoient des inscriptions du 16 novembre au 31 décembre 2026. Ces dates figurent aussi au calendrier prévisionnel de la DGFiP. Il s’agit d’Étude et développement et de Systèmes et réseaux. Quel diplôme faut-il pour passer le concours externe d’inspecteur des finances publiques ? Une licence suffit. Un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II convient aussi, tout comme une qualification reconnue équivalente dans les conditions du décret n° 2007-196 du 13 février 2007. Ce concours relève de la catégorie A. Les ressortissants de l’Union européenne peuvent également s’y présenter, mais certains emplois restent réservés aux Français. Quelle note est éliminatoire au concours d’inspecteur des finances publiques ? Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire, aussi bien à chacune des épreuves d’admissibilité qu’à l’épreuve orale d’admission. Un très bon oral ne rattrape donc pas un écrit sous la barre des 5, et inversement. Combien de places au concours d’inspecteur des finances publiques ? Le concours externe 2026 offrait 853 places, d’après le rapport de jury. Mais le nombre de places du concours 2027 n’apparaît pas sur les pages officielles consultées. Un arrêté le fixe : à vérifier sur le site de recrutement des Finances publiques. Quel est le salaire d’un inspecteur des finances publiques ? La DGFiP annonce une rémunération nette de 2 378,33 euros par mois à la titularisation. Ce montant correspond au premier échelon, avant prélèvement à la source, hors avantages familiaux et fonctions particulières, à temps plein. Il ne concerne donc pas la période de formation à l’ENFiP.

Sources officielles consultées (22 octobre 2026)