Le concours adjoint du patrimoine donne accès à un emploi de catégorie C dans les bibliothèques, archives, musées et parcs des collectivités. Conditions des trois voies, épreuves et coefficients, inscription par les centres de gestion, emploi après la réussite et ressources de préparation.

Le concours adjoint du patrimoine ouvre l’accès au grade d’adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe. C’est un emploi de catégorie C, dans les bibliothèques, les archives, les musées, les monuments historiques ou les parcs et jardins des collectivités. Il se prépare sans diplôme supérieur : un titre de niveau 3 suffit pour la voie externe. Trois voies existent : externe, interne et troisième concours. Ce guide reprend les missions, les conditions, les épreuves et leurs coefficients. Il détaille aussi les inscriptions et les ressources de préparation, d’après les fiches officielles de concours-territorial.fr et du centre de gestion de la Savoie. Pour t’entraîner aux épreuves écrites de la fonction publique, tu peux préparer ton concours de la fonction publique.

SOMMAIRE

Concours adjoint du patrimoine : l’essentiel

Les adjoints territoriaux du patrimoine forment un cadre d’emplois culturel de catégorie C. Trois grades le composent, d’après la fiche missions de concours-territorial.fr. Ce sont l’adjoint, l’adjoint principal de 2e classe et l’adjoint principal de 1re classe. Le concours dont il est question ici donne accès au deuxième grade.

Catégorie C , filière culturelle de la fonction publique territoriale ;

, filière culturelle de la fonction publique territoriale ; Trois voies d’accès : externe, interne et troisième concours, vers le même grade ;

: externe, interne et troisième concours, vers le même grade ; Un écrit puis un oral : un questionnaire (selon la voie), un cas pratique de deux heures et un entretien ;

: un questionnaire (selon la voie), un cas pratique de deux heures et un entretien ; Des concours organisés par les centres de gestion, sans date nationale unique.

Cadre d’emplois d’après concours-territorial.fr et cdg-aura.fr.

Quelles missions pour un adjoint du patrimoine ?

Les adjoints du patrimoine principaux de 2e classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints du patrimoine. Ils peuvent aussi recevoir des missions particulières, y compris des tâches de haute technicité, indique la fiche officielle. Concrètement, l’emploi varie selon l’établissement où le lauréat travaille :

Bibliothèque : mise en place et classement des collections, équipement et entretien matériel des documents, manutention, sécurité des personnes ;

: mise en place et classement des collections, équipement et entretien matériel des documents, manutention, sécurité des personnes ; Archives : accueil du public, collecte, rangement et communication des documents, salles de lecture et expositions ;

: accueil du public, collecte, rangement et communication des documents, salles de lecture et expositions ; Musée ou monument historique : accueil, surveillance des œuvres et des documents, et parfois visites commentées et animation ;

: accueil, surveillance des œuvres et des documents, et parfois visites commentées et animation ; Établissement d’enseignement culturel : surveillance des ateliers, des salles de cours et des galeries, assiduité des élèves, matériel des enseignants ;

: surveillance des ateliers, des salles de cours et des galeries, assiduité des élèves, matériel des enseignants ; Parcs et jardins : accueil du public, respect du règlement du lieu, conservation du patrimoine botanique, préparation de visites commentées.

Ces emplois ont un point commun : la relation avec le public et la sécurité des personnes et des biens. Le questionnaire de l’écrit mesure justement ces points (voir plus bas).

Conditions d’accès selon la voie

Les conditions générales de recrutement dans la fonction publique s’appliquent aux trois voies. Ensuite, chacune a ses propres critères, détaillés sur la fiche conditions d’accès.

Le concours externe s’adresse aux titulaires d’un titre ou diplôme de niveau 3 au moins du répertoire national des certifications professionnelles (BEP, CAP, brevet des collèges). Une qualification reconnue équivalente suffit aussi.

Le concours interne s’adresse aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques, ainsi qu’aux agents d’une organisation internationale. Il faut justifier de quatre ans au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l’année du concours. Deux ans au moins doivent concerner un musée, une bibliothèque, des archives, un service de documentation ou des parcs et jardins.

Le troisième concours demande quatre ans au moins d’activité professionnelle, quelle qu’en soit la nature. Un mandat dans une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou une responsabilité associative, même bénévole, compte aussi. Ces durées ne comptent que si le candidat n’était alors ni fonctionnaire, ni magistrat, ni militaire, ni agent public. L’activité professionnelle inclut les contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Conditions d’après concours-territorial.fr.

Les épreuves et leurs coefficients

La nature des épreuves dépend de la voie, d’après la fiche épreuves de concours-territorial.fr. Chaque épreuve fait l’objet d’une note de cadrage publiée par le centre organisateur.

Concours externe (écrit puis oral) :

Questionnaire à réponses brèves (1 heure, coefficient 2) : accueil du public, animation, sécurité des personnes et des bâtiments ;

(1 heure, coefficient 2) : accueil du public, animation, sécurité des personnes et des bâtiments ; Cas pratique (2 heures, coefficient 4) : résolution écrite d’une situation que rencontre un adjoint du patrimoine principal de 2e classe ;

(2 heures, coefficient 4) : résolution écrite d’une situation que rencontre un adjoint du patrimoine principal de 2e classe ; Entretien (20 minutes, coefficient 4) à partir d’un texte de portée générale tiré au sort. Le jury apprécie la réflexion du candidat et sa vision du métier.

Concours interne : un cas pratique de deux heures (coefficient 4), puis un entretien de 30 minutes (coefficient 3). L’entretien débute par une présentation de l’expérience professionnelle (cinq minutes au plus).

Le commentaire oral porte ensuite sur un thème choisi à l’inscription :

la sécurité et l’accueil du public ;

une visite guidée d’un monument historique ou d’un musée ;

les collections et le renseignement aux usagers en bibliothèque ;

la conservation du patrimoine écrit.

Troisième concours : le cas pratique (2 heures, coefficient 4), le questionnaire (1 heure, coefficient 2) et un entretien de 20 minutes (coefficient 4). L’entretien part d’un exposé de cinq minutes au plus sur l’expérience du candidat et sa motivation.

À l’inscription, les candidats peuvent choisir une épreuve facultative (coefficient 1). Deux options existent : une langue vivante à l’écrit (1 heure) ou le traitement automatisé de l’information à l’oral (20 minutes). Les langues proposées : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, grec moderne, néerlandais, russe et arabe moderne.

Coefficients et durées d’après concours-territorial.fr.

Calendrier et inscription : comment ça marche

Il n’existe pas de calendrier national unique. Les centres de gestion de la fonction publique territoriale organisent le concours et publient leurs dates. Pour la session 2027, la fiche de session recense sept centres organisateurs. Il s’agit de Cher (en convention avec cinq autres centres), Hérault, Nord, Bas-Rhin, Savoie, Seine-et-Marne et Mayotte. La fiche place les premières épreuves au 11 mars 2027. Les inscriptions ont pris fin.

La session précédente avait débuté le 20 mars 2025, d’après la fiche de session correspondante. L’organisation observée est donc d’une session tous les deux ans, sans règle officielle qui l’impose. Les centres de gestion n’ont annoncé aucune date à ce jour pour la suivante.

Une règle simplifie le choix du centre. Depuis le décret du 31 mars 2021, un candidat ne peut plus s’inscrire à plusieurs concours simultanés d’accès au même grade. Le candidat choisit librement le centre qui lui convient, selon des critères personnels. Pour ne pas manquer l’ouverture, deux repères comptent : le calendrier de concours-territorial.fr et la page du concours sur le site du centre de gestion de la Savoie. Celle-ci affiche aussi les dates prévisionnelles (retrait des dossiers, date limite de dépôt, première épreuve).

Après le concours : liste d’aptitude et emploi

Réussir le concours ne vaut pas recrutement. Le lauréat figure sur une liste d’aptitude, puis cherche un poste auprès des collectivités. La nomination relève de l’autorité territoriale, précise la brochure d’un centre de gestion. Le portail emploi-territorial affichait 187 offres pour ce grade le 23 novembre 2026. Il en a publié 1 902 sur l’ensemble de 2024 et 1 981 sur 2025, d’après la fiche du concours.

Offres d’après concours-territorial.fr.

La rémunération dépend de l’échelon dans la grille indiciaire du grade. Des indemnités et des primes la complètent, selon la collectivité. Les montants évoluent avec la valeur du point d’indice. Mieux vaut vérifier la grille en vigueur sur les sites officiels qu’utiliser un chiffre ancien.

Côté carrière, le site du centre de gestion indique qu’un examen professionnel d’avancement de grade ouvre aussi le grade principal de 2e classe, pour les adjoints du patrimoine déjà en poste.

Se préparer au concours adjoint du patrimoine

Le centre de gestion de la Savoie met à disposition des candidats des notes de cadrage pour chaque épreuve (cas pratique, questionnaire, entretien des trois voies). Il propose aussi des annales (sujets de 2019 et de 2021, questionnaire et cas pratique) et des bonnes copies de 2024 et 2025. La page ne publie aucun rapport de jury à ce jour.

Questionnaire : réviser l’accueil du public, l’animation et la sécurité, avec des réponses courtes et structurées en une heure ;

: réviser l’accueil du public, l’animation et la sécurité, avec des réponses courtes et structurées en une heure ; Cas pratique : s’entraîner en deux heures chronométrées sur les annales, avec une réponse hiérarchisée plutôt qu’un récit ;

: s’entraîner en deux heures chronométrées sur les annales, avec une réponse hiérarchisée plutôt qu’un récit ; Entretien : préparer un exposé de cinq minutes (parcours, motivation, lieu visé). En voie externe, s’exercer aussi sur un texte de portée générale.

digiSchool n’a pas de préparation dédiée à ce concours. La logique de cas pratique reste proche de celle d’autres concours de catégorie C : la page du concours d’adjoint administratif territorial permet de s’y exercer, et l’article sur le concours de la fonction publique en catégorie C aide à situer les niveaux. Pour l’entretien, vois aussi nos conseils pour préparer l’oral d’un concours de la fonction publique. Les repères généraux sont aussi sur la page concours de la fonction publique de Service-Public.

Pour s’entraîner sur des annales ➜ Annales de concours de la fonction publique : sujets et corrigés

FAQ

Quel diplôme faut-il pour le concours d’adjoint du patrimoine ? Le concours externe s’adresse aux titulaires d’un titre ou diplôme de niveau 3 au moins (BEP, CAP, brevet des collèges), ou d’une qualification reconnue équivalente. Le concours interne et le troisième concours reposent sur l’expérience, pas sur le diplôme. Quelles sont les épreuves du concours d’adjoint du patrimoine ? Le concours externe comprend un questionnaire d’une heure (coefficient 2) et un cas pratique de deux heures (coefficient 4). L’entretien de 20 minutes compte pour un coefficient 4. Le concours interne comprend le cas pratique et un entretien de 30 minutes (coefficient 3). Quand ont lieu les inscriptions au concours d’adjoint du patrimoine ? Il n’y a pas de date nationale : les centres de gestion organisent le concours. Pour la session 2027, les inscriptions ont pris fin et la fiche place les premières épreuves au 11 mars 2027. Les centres n’ont annoncé aucune date pour la suivante. Peut-on s’inscrire dans plusieurs centres de gestion ? Non, pas pour des concours simultanés au même grade. Depuis le décret du 31 mars 2021, un candidat ne peut plus s’inscrire à plusieurs concours simultanés d’accès à un même grade. Où travaille un adjoint du patrimoine ? Dans les bibliothèques, les archives, les musées, les monuments historiques, les établissements d’enseignement culturel et les parcs et jardins des collectivités. Source : fiche missions de concours-territorial.fr. Le concours suffit-il pour obtenir un poste ? Non. Le lauréat figure sur une liste d’aptitude, puis une collectivité doit le recruter. La nomination relève de l’autorité territoriale.

Sources