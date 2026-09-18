Distance de freinage et distance d’arrêt : les calculs, et le seul chiffre que le code écrit

La distance de freinage, la distance d’arrêt et la distance de sécurité sont trois choses différentes, et une seule des trois est écrite dans le code de la route. Voici les calculs, le tableau de 50 à 130 km/h sur sol sec et sur sol mouillé, et pourquoi le calcul de tête appris en auto-école ne veut rien dire en dessous de 50 km/h.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Trois mots reviennent sans arrêt dans les cours de code, et ils ne désignent pas la même chose : distance de freinage, distance d’arrêt, distance de sécurité. Une seule des trois est écrite dans le code de la route. Les deux autres sont de la physique, et c’est précisément pour cela qu’aucun texte ne les chiffre. Le chapitre se retient mieux en situation qu’en formules : Tester gratuitement le code de la route permet de le travailler question par question. Voici les calculs, le tableau de 50 à 130 km/h, et les deux pièges qui font perdre des points.

Article vérifié le 18 septembre 2026 à la source : code de la route, article R412-12, version en vigueur depuis le 4 juin 2025 sur Légifrance ; article R412-11-1 ; article R49 du code de procédure pénale.

À 130 km/h, deux secondes valent 72 mètres, quand il en faut environ 169 pour s’immobiliser. L’écart n’est pas une erreur du code, et la suite explique pourquoi.

Sommaire

Trois distances, et une seule figure dans le code

Commençons par poser les définitions, parce que la plupart des erreurs viennent de là.

La distance de réaction est celle parcourue entre le moment où vous percevez le danger et celui où votre pied appuie sur la pédale. Le véhicule roule encore à pleine vitesse pendant tout ce temps.

est celle parcourue entre le moment où vous percevez le danger et celui où votre pied appuie sur la pédale. Le véhicule roule encore à pleine vitesse pendant tout ce temps. La distance de freinage est celle parcourue une fois les freins effectivement en action, jusqu’à l’immobilisation.

est celle parcourue une fois les freins effectivement en action, jusqu’à l’immobilisation. La distance d’arrêt est la somme des deux. C’est la seule qui compte au moment où quelque chose surgit.

est la somme des deux. C’est la seule qui compte au moment où quelque chose surgit. La distance de sécurité est autre chose encore : c’est l’intervalle que vous devez laisser devant vous par rapport au véhicule qui précède. Elle relève du droit, pas de la physique.

Voilà le point que presque aucune page ne dit clairement : le code de la route ne contient aucune distance de freinage, ni aucune distance d’arrêt. Cherchez dans le code, vous n’y trouverez ni formule, ni tableau, ni mètre. C’est logique : ces deux grandeurs dépendent de la masse du véhicule, de l’état des pneus, de la température du bitume, de la pente. Un texte réglementaire ne peut pas les fixer.

Ce que le code fixe, en revanche, c’est la distance de sécurité, et il la fixe en secondes plutôt qu’en mètres. Nous y revenons plus bas.

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Distance de freinage : pourquoi elle grimpe au carré

Freiner, c’est dissiper de l’énergie. Or l’énergie cinétique d’un véhicule est proportionnelle au carré de sa vitesse. Conséquence directe : si vous doublez la vitesse, vous ne doublez pas la distance de freinage, vous la multipliez par quatre.

La formule physique s’écrit ainsi : distance de freinage = vitesse au carré divisée par deux fois la décélération, la vitesse étant exprimée en mètres par seconde. Pour convertir des km/h en m/s, divisez par 3,6. Un véhicule à 90 km/h roule donc à 25 m/s pile.

Ce rapport au carré est la raison pour laquelle un écart de vitesse qui paraît modeste change tout. Entre 50 et 70 km/h, il n’y a que 20 km/h d’écart, mais la distance de freinage est presque doublée. Entre 110 et 130 km/h, le même écart de 20 km/h ajoute une quarantaine de mètres.

Astuce de prof : à l’examen, la question ne porte presque jamais sur un calcul exact. Elle porte sur la proportionnalité. Si une question vous dit « la vitesse double » et propose « la distance de freinage double », c’est faux. La bonne réponse est toujours qu’elle est multipliée par quatre.

Distance d’arrêt : le calcul de tête, et là où il déraille

Les auto-écoles enseignent un moyen mnémotechnique très répandu pour la distance d’arrêt sur sol sec : prenez le chiffre des dizaines de votre vitesse, et multipliez-le par lui-même.

50 km/h : 5 × 5 = 25 mètres

90 km/h : 9 × 9 = 81 mètres

130 km/h : 13 × 13 = 169 mètres

Sur sol mouillé, on reprend le résultat et on ajoute la moitié, ce qui revient à multiplier par 1,5. À 90 km/h, cela donne environ 121 mètres.

Ce calcul est utile, et il est à connaître parce qu’il tombe à l’examen. Mais il faut savoir exactement ce qu’il est et ce qu’il n’est pas. Deux mises en garde, que les pages concurrentes ne font pas.

Premier piège : il donne la distance d’arrêt, pas la distance de freinage

Beaucoup de candidats appliquent 5 × 5 = 25 et en concluent que leur distance de freinage à 50 km/h est de 25 mètres. Faux. Ces 25 mètres incluent déjà la distance de réaction. En retirant la distance parcourue pendant une seconde de réaction, soit environ 14 mètres à 50 km/h, il reste une distance de freinage d’environ 11 mètres.

Second piège : sous 50 km/h, le moyen mnémotechnique devient absurde

Appliquez-le à 30 km/h : 3 × 3 = 9 mètres. Or à 30 km/h, un véhicule parcourt déjà 8,3 mètres pendant une seconde de temps de réaction. Il ne resterait donc que 70 centimètres de freinage, ce qui n’a aucun sens physique.

La raison est simple : ce n’est pas une formule, c’est une règle de pouce calibrée pour la plage 50 à 130 km/h. Elle est d’ailleurs délibérément prudente aux vitesses élevées. Si l’on remonte la décélération qu’elle suppose implicitement, on trouve environ 8,7 m/s² à 50 km/h et seulement 4,9 m/s² à 130 km/h. Elle surestime donc volontairement la distance sur autoroute, ce qui est une bonne chose pour la sécurité, mais une mauvaise chose si vous croyez manier une équation.

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Le tableau de 50 à 130 km/h, sur sol sec et sur sol mouillé

Les valeurs ci-dessous appliquent le moyen mnémotechnique pour la distance d’arrêt sur sol sec, un temps de réaction d’une seconde pour la distance de réaction, et le coefficient 1,5 pour le sol mouillé. La distance de freinage est obtenue par soustraction. Ce sont des ordres de grandeur d’auto-école, pas des valeurs réglementaires.

Vitesse Distance de réaction (1 s) Distance de freinage (sol sec) Distance d’arrêt (sol sec) Distance d’arrêt (sol mouillé) 50 km/h 14 m 11 m 25 m 38 m 70 km/h 19 m 30 m 49 m 74 m 80 km/h 22 m 42 m 64 m 96 m 90 km/h 25 m 56 m 81 m 122 m 110 km/h 31 m 90 m 121 m 182 m 130 km/h 36 m 133 m 169 m 254 m

Une lecture de ce tableau mérite d’être faite à voix haute, parce qu’elle change la façon de conduire. La part du temps de réaction s’effondre quand la vitesse monte. À 50 km/h, la réaction représente 56 % de la distance d’arrêt : l’essentiel se joue dans votre tête. À 90 km/h elle n’en représente plus que 31 %, et à 130 km/h seulement 21 %. Sur autoroute, ce sont vos freins et vos pneus qui décident, plus votre vigilance.

Corollaire pratique : en ville, on gagne des mètres en anticipant. Sur autoroute, on n’en gagne qu’en ralentissant.

Ce que le code impose vraiment : deux secondes

Passons du terrain de la physique à celui du droit. L’article R412-12 du code de la route, dans sa version en vigueur depuis le 4 juin 2025, énonce à son paragraphe I :

« Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes. »

Deux secondes. C’est le seul chiffre de distance que le code impose à un conducteur de voiture, et il est exprimé en temps, pas en mètres. Ce choix est astucieux : deux secondes s’adaptent automatiquement à la vitesse, là où un nombre de mètres serait faux partout sauf à une vitesse donnée.

Converti en mètres, cela donne ceci.

Vitesse Ce que valent deux secondes 50 km/h 28 m 80 km/h 44 m 90 km/h 50 m 110 km/h 61 m 130 km/h 72 m

Notez la ligne des 90 km/h : deux secondes y valent exactement 50 mètres. C’est très probablement l’origine d’une confusion tenace, parce que 50 mètres est aussi le chiffre que le paragraphe II de l’article R412-12 impose aux poids lourds :

« Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d’au moins 50 mètres. »

Trois conditions cumulatives dans cette phrase, et elles se perdent toujours dans les résumés : la règle ne vaut que hors agglomération, que pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes ou de plus de 7 mètres, et que lorsqu’ils se suivent à la même vitesse. Pour une voiture particulière, les 50 mètres n’ont jamais été une obligation.

Le reste de l’article vaut d’être connu. Le paragraphe V punit le non-respect d’une amende de quatrième classe, soit 135 euros au titre de l’article R49 du code de procédure pénale. Le paragraphe VII entraîne de plein droit le retrait de 3 points. Et le paragraphe VI, presque jamais cité, prévoit une peine complémentaire de suspension du permis pour trois ans au plus. En revanche, contrairement à ce qu’on lit parfois, l’article ne prévoit aucune immobilisation du véhicule.

Le détail des sanctions ➜ ce que coûte le non-respect de la distance de sécurité

Deux secondes ne suffisent pas à s’arrêter, et c’est normal

Mettons les deux tableaux côte à côte. Le résultat surprend, et il mérite d’être expliqué plutôt que caché.

Vitesse Distance des deux secondes Distance d’arrêt (sol sec) Écart 50 km/h 28 m 25 m les deux secondes suffisent 80 km/h 44 m 64 m 20 m de moins 90 km/h 50 m 81 m 31 m de moins 110 km/h 61 m 121 m 60 m de moins 130 km/h 72 m 169 m 97 m de moins

Autrement dit, au-delà de 50 km/h environ, respecter scrupuleusement la distance légale ne garantit pas de pouvoir s’immobiliser avant l’obstacle. Sur autoroute, il manque près de cent mètres.

Ce n’est pas une faille du texte, et c’est important de comprendre pourquoi. Relisez le paragraphe I : il vise le « ralentissement brusque ou l’arrêt subit du véhicule qui le précède ». Or ce véhicule ne s’évapore pas. Lui aussi freine, lui aussi parcourt une distance de freinage avant de s’immobiliser. Les deux secondes couvrent donc votre temps de réaction plus une marge, pendant que la voiture de devant continue d’avancer et vous laisse de l’espace.

La règle cesse d’être suffisante dans un seul cas de figure, mais il est bien réel : quand le véhicule qui précède s’arrête net, sur un obstacle fixe ou un véhicule à l’arrêt. C’est exactement la configuration des carambolages de bout de bouchon sur autoroute.

Conclusion pratique : deux secondes sont un minimum légal, pas un objectif. Par temps de pluie, la plupart des formateurs recommandent de passer à trois secondes, ce que le code autorise puisqu’il écrit « au moins ». Les limitations de vitesse par temps de pluie vont dans le même sens, et pour la même raison.

Le mythe des 50 mètres en tunnel

On lit régulièrement qu’il faudrait respecter 50 mètres à l’arrêt et 100 mètres en roulant dans un tunnel, présenté comme une règle du code de la route. Vérification faite article par article : cette règle n’existe pas dans le code de la route.

Il n’y a pas d’article R412-12-1. Le sommaire officiel de la section enchaîne directement l’article R412-12 puis l’article R412-13. Aucun texte du code ne fixe de distance chiffrée applicable aux tunnels.

Ce qui existe, c’est le paragraphe IV de l’article R412-12 :

« Pour les ouvrages routiers dont l’exploitation ou l’utilisation présente des risques particuliers, l’autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules. »

Traduction : les consignes affichées à l’entrée d’un tunnel sont des règlements de circulation propres à cet ouvrage, pris par l’autorité de police locale sur ce fondement. Elles sont obligatoires, mais elles ne sont pas les mêmes d’un tunnel à l’autre, et elles ne sont pas dans le code. La bonne réponse à l’examen reste donc : on applique ce qu’indique la signalisation à l’entrée.

Ce qui allonge la distance sans qu’on le voie

Les tableaux supposent un véhicule en bon état, un conducteur reposé et une chaussée sèche. Dans la vraie vie, plusieurs facteurs s’ajoutent, et ils s’additionnent.

Le temps de réaction. Une seconde est une hypothèse d’école. La fatigue, une conversation, un écran ou un simple moment d’inattention le portent facilement à deux secondes, ce qui ajoute 36 mètres à 130 km/h avant même d’avoir freiné.

Une seconde est une hypothèse d’école. La fatigue, une conversation, un écran ou un simple moment d’inattention le portent facilement à deux secondes, ce qui ajoute 36 mètres à 130 km/h avant même d’avoir freiné. L’état des pneus. La profondeur des sculptures conditionne l’évacuation de l’eau. Des pneus proches de la limite légale allongent nettement le freinage sur chaussée humide, et exposent à l’aquaplaning.

La profondeur des sculptures conditionne l’évacuation de l’eau. Des pneus proches de la limite légale allongent nettement le freinage sur chaussée humide, et exposent à l’aquaplaning. Le chargement. Plus le véhicule est lourd, plus il transporte d’énergie à dissiper. Un coffre plein et quatre passagers ne freinent pas comme un conducteur seul.

Plus le véhicule est lourd, plus il transporte d’énergie à dissiper. Un coffre plein et quatre passagers ne freinent pas comme un conducteur seul. La pente. En descente, la gravité travaille contre les freins. C’est l’une des raisons pour lesquelles les routes de montagne imposent le frein moteur.

En descente, la gravité travaille contre les freins. C’est l’une des raisons pour lesquelles les routes de montagne imposent le frein moteur. Le revêtement. Les premières minutes d’une averse après une longue période sèche sont les plus traîtres : la pluie remonte huiles et poussières avant de les laver.

À l’inverse, un équipement aide réellement : l’aide au freinage d’urgence détecte un enfoncement rapide de la pédale et applique la pression maximale. Elle réduit la distance de freinage, jamais la distance de réaction.

Sur le même sujet ➜ les différents types de radars, dont le radar de distance de sécurité

Comment le sujet tombe à l’examen du code

Ce chapitre relève du thème « le conducteur » et du thème « la route » de l’examen théorique général. Les questions prennent presque toujours l’une de ces quatre formes.

La question de proportionnalité. « Si je double ma vitesse, ma distance de freinage est multipliée par… ». Réponse : quatre. C’est la question la plus fréquente du chapitre. La question de définition. Une image de route avec un repère, et il faut dire s’il s’agit d’une distance de freinage ou d’une distance d’arrêt. Réflexe : si le temps de réaction est compté, c’est la distance d’arrêt. La question des deux secondes. Souvent posée en vidéo, avec un repère fixe au bord de la route. Le candidat doit dire si l’intervalle est suffisant. Comptez « un mille-et-un, deux mille-et-deux » entre le passage du véhicule de devant et le vôtre au même repère. La question piège des 50 mètres. Elle vous demande si vous devez laisser 50 mètres. La réponse est non pour une voiture particulière, et oui uniquement pour un poids lourd de plus de 3,5 tonnes, hors agglomération, à vitesse égale.

Petite remarque d’expérience : sur les questions à deux réponses attendues, l’énoncé combine souvent une affirmation vraie sur la physique et une affirmation fausse sur le droit, ou l’inverse. Savoir que la distance de freinage n’est pas dans le code suffit à trancher plus vite que la moyenne des candidats.

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Questions fréquentes

Quelle est la différence entre distance de freinage et distance d’arrêt ? La distance de freinage commence au moment où les freins agissent. La distance d’arrêt y ajoute la distance de réaction, celle parcourue avant que le pied n’appuie. La distance d’arrêt est donc toujours la plus longue des deux, et c’est la seule qui compte face à un obstacle. Comment calculer sa distance de freinage de tête ? Il n’existe pas de calcul mental simple pour la seule distance de freinage. Le moyen mnémotechnique enseigné en auto-école, qui consiste à multiplier le chiffre des dizaines par lui-même, donne la distance d’arrêt sur sol sec, temps de réaction inclus. Pour obtenir la distance de freinage seule, retranchez la distance parcourue en une seconde, soit la vitesse en km/h divisée par 3,6. Quelle est la distance de freinage à 50 km/h ? Environ 11 mètres sur sol sec, pour une distance d’arrêt d’environ 25 mètres. Les 14 mètres de différence correspondent au temps de réaction. Sur sol mouillé, comptez environ 38 mètres de distance d’arrêt totale. La distance de sécurité de 50 mètres est-elle obligatoire ? Pas pour une voiture particulière. Le paragraphe II de l’article R412-12 réserve cette obligation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ou de plus de 7 mètres, hors agglomération et lorsqu’ils se suivent à la même vitesse. Pour une voiture, la règle est celle des deux secondes, qui vaut d’ailleurs exactement 50 mètres à 90 km/h. Quelle distance de sécurité faut-il respecter dans un tunnel ? Celle qu’indique la signalisation à l’entrée de l’ouvrage. Le code de la route ne fixe aucune distance chiffrée en tunnel ; il permet seulement à l’autorité de police d’imposer des distances plus grandes pour les ouvrages présentant des risques particuliers, au paragraphe IV de l’article R412-12. Que risque-t-on à ne pas respecter la distance de sécurité ? Une amende de quatrième classe, soit 135 euros, et le retrait de 3 points. L’article prévoit aussi une peine complémentaire possible de suspension du permis pour trois ans au plus. Il ne prévoit pas d’immobilisation du véhicule.

Sources

Code de la route, article R412-12, version en vigueur depuis le 4 juin 2025, modifié par le décret n° 2025-487 du 2 juin 2025, article 10. Consulté le 18 septembre 2026.

Code de la route, section 2 « Principes généraux de circulation », articles R412-6 à R412-16, version en vigueur au 4 août 2026. Consultée le 18 septembre 2026 pour vérifier l’absence d’article R412-12-1.

Code de procédure pénale, article R49, version en vigueur depuis le 29 mars 2020, modifié par le décret n° 2020-357 du 28 mars 2020. Montant de l’amende forfaitaire de quatrième classe.

Sécurité routière, module interactif « La distance d’arrêt », modules.securite-routiere.gouv.fr. Page non consultable le 18 septembre 2026, le domaine étant injoignable ce jour-là : aucune valeur chiffrée de cet article n’en est tirée.

Note de méthode. Les valeurs des tableaux de distance de réaction, de freinage et d’arrêt ne proviennent d’aucun texte réglementaire, pour la raison exposée en tête d’article : le code n’en fixe aucune. Elles appliquent le moyen mnémotechnique enseigné en auto-école et un temps de réaction conventionnel d’une seconde, et elles ont été recalculées puis vérifiées arithmétiquement. Ce sont des ordres de grandeur pédagogiques. Les seuls chiffres opposables sont ceux de l’article R412-12, cités entre guillemets.