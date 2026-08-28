Règles de dépassement : ce que dit vraiment le code de la route

Doubler paraît simple, mais le code de la route encadre le dépassement par une dizaine d’articles et deux idées reçues très répandues valent un retrait de points. Conditions préalables, interdictions, distances latérales, sanctions exactes : le point complet, texte à l’appui, avec la lecture attendue le jour de l’examen.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Doubler est l’une des manœuvres les plus banales de la conduite, et l’une des plus mal maîtrisées. Le code de la route lui consacre pourtant une section entière, quatorze articles, avec des conditions préalables, des interdictions précises et des sanctions qui montent jusqu’à trois ans de suspension. Deux croyances très répandues sont fausses, et les deux coûtent des points. Avant de les corriger, un réflexe utile si vous préparez l’examen : préparer votre code de la route en ligne permet de travailler ces situations en conditions réelles, question après question.

Article à jour du Code de la route en vigueur au 27 août 2026, section 2 « Dépassement » (articles R414-4 à R414-17).

Sommaire

Les deux erreurs que presque tout le monde commet

La première tient en une phrase entendue partout : « on a le droit de dépasser un peu la limitation, le temps de doubler ». C’est faux. Aucun article du code de la route ne prévoit de dérogation à la vitesse maximale autorisée pour effectuer un dépassement. Si vous êtes à 90 km/h sur une route limitée à 80 parce que vous doublez, vous êtes en excès de vitesse, sanctionné dans les conditions de l’article R413-14 comme n’importe quel autre excès. Un radar ne fait pas la différence entre une accélération de dépassement et une autre.

Cette croyance a une racine logique. L’article R414-4 impose que « la vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref ». Beaucoup de conducteurs en déduisent une autorisation d’accélérer au-delà de la limite. Le texte dit l’inverse : si l’écart de vitesse est insuffisant pour doubler rapidement sans dépasser la limitation, alors la condition n’est pas remplie et il ne faut pas entreprendre la manœuvre. Le code ne vous demande pas d’aller plus vite, il vous demande de renoncer.

La seconde erreur concerne le conducteur dépassé. Beaucoup accélèrent, par réflexe ou par agacement, quand une voiture entame le dépassement. L’article R414-16 est explicite : « Lorsqu’ils sont sur le point d’être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l’allure. » Accélérer dans cette situation est une contravention de quatrième classe, assortie d’un retrait de deux points et d’une suspension de permis encourue jusqu’à trois ans. Peu de gens le savent, et c’est pourtant l’une des rares infractions où c’est le véhicule doublé qui est en tort.

À retenir en une phrase. Le dépassement ne justifie jamais de franchir la vitesse maximale autorisée, et le conducteur qui se fait doubler est le seul, dans cette scène, à pouvoir perdre des points sans avoir bougé de sa voie.

Le barème des sanctions liées au dépassement, d’après les articles R414-4 à R414-17 du Code de la route.

Avant de dépasser : les quatre conditions de l’article R414-4

L’article R414-4 pose d’abord un principe général : avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Puis il liste trois conditions cumulatives, auxquelles s’ajoute une obligation de signalement. Les quatre doivent être réunies. Une seule qui manque, et la manœuvre devient une infraction, même si elle se passe bien.

Pouvoir se rabattre sans gêner. Il faut disposer d’un espace de rabattement suffisant pour reprendre sa place « dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ». Se rabattre en obligeant le véhicule doublé à lever le pied ne remplit pas la condition.

Il faut disposer d’un espace de rabattement suffisant pour reprendre sa place « dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ». Se rabattre en obligeant le véhicule doublé à lever le pied ne remplit pas la condition. Un écart de vitesse suffisant. La différence entre les deux véhicules doit permettre de boucler le dépassement « dans un temps suffisamment bref », sans franchir la vitesse maximale autorisée. C’est la condition la plus souvent oubliée derrière un poids lourd ou un véhicule lent.

La différence entre les deux véhicules doit permettre de boucler le dépassement « dans un temps suffisamment bref », sans franchir la vitesse maximale autorisée. C’est la condition la plus souvent oubliée derrière un poids lourd ou un véhicule lent. Ne pas être soi-même sur le point d’être dépassé. Un contrôle du rétroviseur intérieur, du rétroviseur gauche, puis de l’angle mort : si quelqu’un a déjà entamé sa manœuvre derrière vous, vous ne pouvez pas entamer la vôtre.

Un contrôle du rétroviseur intérieur, du rétroviseur gauche, puis de l’angle mort : si quelqu’un a déjà entamé sa manœuvre derrière vous, vous ne pouvez pas entamer la vôtre. Avertir l’usager que l’on veut dépasser. Le texte impose d’avertir de son intention. En pratique, c’est le clignotant gauche, allumé assez tôt pour être vu. De nuit, l’appel de phares est admis comme avertissement. Les règles d’utilisation du clignotant valent aussi au rabattement.

Ces quatre points forment la séquence attendue à l’examen comme en conduite : contrôler, signaler, se déporter, dépasser, contrôler à nouveau, se rabattre. L’article R414-10 ferme la boucle : après un dépassement par la gauche, il faut revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé. Un rabattement trop serré est donc sanctionné pour lui-même, indépendamment du reste de la manœuvre.

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Par la gauche, sauf deux exceptions

L’article R414-6 pose la règle : les dépassements s’effectuent à gauche. Il prévoit ensuite deux cas, et deux seulement, où le conducteur doit au contraire doubler par la droite.

Le véhicule devant a signalé qu’il tourne à gauche. Clignotant gauche allumé et véhicule en attente de tourner : on le contourne par la droite, à condition que la place existe et que la manœuvre reste sûre.

Clignotant gauche allumé et véhicule en attente de tourner : on le contourne par la droite, à condition que la place existe et que la manœuvre reste sûre. Un véhicule circulant sur une voie ferrée empruntant la chaussée, typiquement un tramway, lorsque l’espace entre lui et le bord de la chaussée est suffisant. Sur une route à sens unique, ou si le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée, on peut alors le doubler par la gauche.

Il existe une troisième situation, souvent confondue avec un dépassement par la droite, et qui n’en est pas un. L’article R414-15 précise que sur une route à sens unique ou à plus de deux voies, quand la circulation est devenue dense au point de former des files ininterrompues sur toutes les voies, le fait qu’une file avance plus vite qu’une autre n’est pas considéré comme un dépassement. Vous n’êtes pas en infraction parce que votre file roule mieux que celle de gauche. En revanche, changer de file pour aller chercher la file rapide, là, redevient une manœuvre à part entière. Le sujet croise celui de la circulation sur route à trois voies, où la répartition des voies obéit à ses propres règles.

Un dernier cas concerne les transports en commun sur rails. L’article R414-13 interdit de dépasser un tramway à l’arrêt pendant la montée ou la descente des voyageurs, du côté où elle s’effectue.

Les distances latérales : 1 m en ville, 1,50 m hors agglomération

Le point IV de l’article R414-4 impose de se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager dépassé. Pour certains usagers, il chiffre l’écart minimal : 1 mètre en agglomération et 1,50 mètre hors agglomération.

Cet écart ne s’applique pas à toutes les situations. Le texte vise les véhicules à traction animale, les engins à deux ou trois roues, les piétons, les cavaliers et les animaux. Autrement dit les usagers vulnérables, ceux qu’un frôlement peut déséquilibrer. Doubler un cycliste à trente centimètres sur une départementale est donc une infraction en soi, même sans contact et même si le cycliste n’a rien remarqué.

Deux repères pratiques pour l’examen. Le seuil n’est pas déterminé par le type de route mais par le fait d’être ou non en agglomération, donc par les panneaux d’entrée et de sortie de ville. Et 1,50 mètre, c’est à peu près la largeur d’une petite voiture : si vous pouvez rester dans votre voie en doublant un vélo hors agglomération, c’est probablement que vous ne laissez pas l’écart requis. Il faut alors franchir la ligne, ce que le code autorise pour dépasser un deux-roues quand la visibilité le permet.

Où le dépassement est interdit

Cinq articles listent les situations d’interdiction. Elles reviennent très régulièrement dans les séries d’entraînement, souvent sous forme d’images ambiguës.

Visibilité insuffisante sur chaussée à double sens (R414-11), « ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d’une côte ». Deux réserves : l’interdiction tombe si la manœuvre laisse libre la partie de chaussée située à gauche d’une ligne continue, et, pour dépasser un deux-roues, s’il reste libre toute la moitié gauche de la chaussée.

(R414-11), « ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d’une côte ». Deux réserves : l’interdiction tombe si la manœuvre laisse libre la partie de chaussée située à gauche d’une ligne continue, et, pour dépasser un deux-roues, s’il reste libre toute la moitié gauche de la chaussée. Aux intersections (R414-11 également), sauf dans deux cas : quand vous abordez l’intersection par la route prioritaire, les autres devant vous laisser le passage, ou quand le franchissement est réglé par des feux ou par un agent. Le dépassement des deux-roues, lui, reste autorisé aux intersections. C’est un point de détail que les questions d’examen aiment exploiter, et qui se comprend mieux avec les règles de priorité en tête.

(R414-11 également), sauf dans deux cas : quand vous abordez l’intersection par la route prioritaire, les autres devant vous laisser le passage, ou quand le franchissement est réglé par des feux ou par un agent. Le dépassement des deux-roues, lui, reste autorisé aux intersections. C’est un point de détail que les questions d’examen aiment exploiter, et qui se comprend mieux avec les règles de priorité en tête. Aux passages à niveau non munis de barrières ou de demi-barrières (R414-12). L’interdiction est absolue, sans exception.

(R414-12). L’interdiction est absolue, sans exception. À l’approche d’un passage piéton (R414-5), tant que le conducteur ne s’est pas assuré qu’aucun piéton n’est engagé sur le passage.

(R414-5), tant que le conducteur ne s’est pas assuré qu’aucun piéton n’est engagé sur le passage. Là où l’autorité de police l’a interdit (R414-14) : c’est le panneau B3, ou B3a pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, et la ligne continue.

L’article R414-17 ajoute un régime propre à la neige et au verglas. Dès qu’une voie au moins est couverte, le dépassement et le changement de file sont interdits aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC et aux ensembles de plus de 7 mètres, et le dépassement des engins de service hivernal en action est encadré. Une règle saisonnière, mais qui tombe régulièrement en questions.

Deux articles complètent le tableau côté véhicules encombrants. L’article R414-7 interdit d’empiéter sur la moitié gauche de la chaussée si cela gêne la circulation en sens inverse. Et l’article R414-9 impose à tout conducteur d’un véhicule dont le gabarit ou le chargement dépasse 2 mètres de large ou 7 mètres de long de réduire sa vitesse, voire de s’arrêter ou de se garer, quand la chaussée ne permet pas un dépassement facile et sûr. Le même article impose ce comportement à tous les usagers face à un véhicule d’intérêt général utilisant ses avertisseurs spéciaux.

Le récapitulatif des amendes ➜ Toutes les infractions du code de la route

Quand c’est vous qu’on double

Le code impose une conduite précise au véhicule dépassé, et c’est probablement la partie la moins connue de toute la section. L’article R414-16 demande deux choses simultanément : serrer immédiatement sur la droite, et ne pas accélérer.

La sanction est graduée selon le comportement. Ne pas serrer à droite est une contravention de quatrième classe. Accélérer alors qu’on est sur le point d’être dépassé ajoute la suspension du permis, jusqu’à trois ans, et un retrait de deux points. Le texte distingue bien les deux cas : c’est l’accélération qui déclenche la perte de points.

Deux points de vigilance en situation. Serrer à droite ne signifie pas quitter la chaussée ni mordre sur l’accotement, qui n’est pas fait pour ça et qui projette des gravillons. Et ne pas accélérer vaut aussi pour les micro-accélérations involontaires : quand un véhicule se rabat devant vous après un dépassement, un léger relâchement de l’accélérateur fait souvent plus pour la sécurité que la colère.

Le barème réel des sanctions

Presque toutes les infractions de la section sont des contraventions de quatrième classe. L’amende forfaitaire est de 135 €, minorée à 90 € en cas de paiement rapide, majorée à 375 € en cas de retard. Ce qui varie, c’est ce qui s’y ajoute.

Dépassement dangereux ou non conforme (R414-4, points II à IV) : 135 €, 3 points , suspension de permis encourue jusqu’à 3 ans.

(R414-4, points II à IV) : 135 €, , suspension de permis encourue jusqu’à 3 ans. Dépassement par la gauche gênant le sens inverse (R414-7) : 135 €, 3 points, suspension encourue jusqu’à 3 ans.

(R414-7) : 135 €, 3 points, suspension encourue jusqu’à 3 ans. Rabattement provoquant le ralentissement du véhicule dépassé (R414-10) : 135 €, 3 points.

(R414-10) : 135 €, 3 points. Dépassement dans un virage, au sommet d’une côte ou à une intersection (R414-11) : 135 €, 3 points, suspension encourue.

(R414-11) : 135 €, 3 points, suspension encourue. Accélérer alors qu’on est sur le point d’être dépassé (R414-16) : 135 €, 2 points , suspension encourue jusqu’à 3 ans.

(R414-16) : 135 €, , suspension encourue jusqu’à 3 ans. Dépassement au passage à niveau, du tramway à l’arrêt, ou interdit par l’autorité de police (R414-12, R414-13, R414-14) : 135 €.

Un dépassement peut cumuler plusieurs infractions. Doubler dans un virage, à 20 km/h au-dessus de la limite, en frôlant un cycliste, ce sont trois infractions distinctes, chacune avec son amende et son retrait de points. Et si la vitesse relevée dépasse la limite de 50 km/h ou plus, on quitte le champ contraventionnel : c’est devenu un délit depuis fin décembre 2025. Sur ce point, les différents types de radars ne laissent aucune marge d’appréciation.

Comment le dépassement tombe à l’examen du code

Le dépassement est un classique des séries, et les questions se répartissent en trois familles assez reconnaissables.

Les questions de décision. Une photo prise depuis le poste de conduite, un véhicule lent devant, un tracé plus ou moins visible. La question est presque toujours « je dépasse : oui / non ». Le réflexe utile est de repasser les conditions de R414-4 dans l’ordre plutôt que de juger à l’œil : ai-je de quoi me rabattre, ai-je l’écart de vitesse sans franchir la limitation, suis-je moi-même en train d’être dépassé.

Les questions de signalisation. Panneau B3, ligne continue, ligne mixte, fin d’interdiction. L’écueil classique est la ligne mixte : continue de votre côté, elle vous interdit le dépassement même si l’autre voie est libre et même si le véhicule d’en face franchit la sienne.

Les questions à double réponse. Beaucoup de questions sur le dépassement attendent deux réponses, typiquement une sur l’action et une sur la vérification. Une réponse juste et une manquée compte comme une erreur entière. C’est une des causes les plus fréquentes de score décevant sur les séries d’entraînement, et cela n’a rien à voir avec la connaissance de la règle.

La meilleure façon de fixer ces automatismes reste la répétition sur des séries commentées, où la correction explique pourquoi telle réponse est fausse. Vous pouvez réviser le code de la route par thème et cibler spécifiquement les questions de circulation et de dépassement.

Questions fréquentes

Peut-on dépasser la vitesse autorisée pour doubler ? Non. Aucune disposition du code de la route n’autorise à franchir la vitesse maximale autorisée, même quelques secondes, pour effectuer un dépassement. L’excès reste sanctionné dans les conditions de l’article R413-14. Si l’écart de vitesse ne suffit pas pour doubler rapidement en restant sous la limite, il faut renoncer à la manœuvre. Que risque-t-on à accélérer quand on se fait dépasser ? L’article R414-16 impose de serrer immédiatement à droite sans accélérer. Le conducteur qui accélère commet une contravention de quatrième classe, soit 135 € d’amende forfaitaire, encourt une suspension de permis pouvant aller jusqu’à trois ans, et perd deux points. Quelle distance faut-il laisser pour doubler un cycliste ? Au minimum 1 mètre en agglomération et 1,50 mètre hors agglomération. Cet écart, fixé au point IV de l’article R414-4, s’applique aux engins à deux ou trois roues, aux piétons, aux cavaliers, aux animaux et aux véhicules à traction animale. Le dépassement est-il autorisé aux intersections ? En principe non, sauf dans deux cas : si vous abordez l’intersection par une route où les autres conducteurs doivent vous laisser le passage, ou si le franchissement est réglé par des feux ou par un agent de la circulation. Le dépassement des véhicules à deux roues reste, lui, autorisé aux intersections. Peut-on doubler par la droite ? Oui, dans deux situations prévues par l’article R414-6 : lorsque le véhicule devant a signalé son intention de tourner à gauche, et lorsqu’il s’agit d’un véhicule circulant sur une voie ferrée empruntant la chaussée, si l’espace disponible le permet. En dehors de ces cas, le dépassement s’effectue à gauche. Rouler plus vite qu’une autre file dans un embouteillage, est-ce un dépassement ? Non. L’article R414-15 prévoit que sur une route à sens unique ou à plus de deux voies, lorsque la circulation dense forme des files ininterrompues sur toutes les voies, le fait qu’une file avance plus vite qu’une autre n’est pas considéré comme un dépassement. Changer de file pour rejoindre la file rapide reste en revanche une manœuvre soumise aux règles habituelles.

Sources