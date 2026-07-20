Équipement obligatoire voiture 2026 : ce qui change sur les modèles neufs

Depuis le 7 juillet 2026, toute voiture neuve vendue dans l’Union européenne embarque une caméra de surveillance de l’attention du conducteur et un freinage d’urgence capable de détecter piétons et cyclistes. Ce que dit le règlement européen, quels véhicules sont concernés, et comment ces équipements se relient au programme de l’examen du code.

Si vous essayez une voiture neuve cet été, un détail va vous surprendre : une petite caméra vous observe depuis le haut de la colonne de direction, et un bip vous rappelle à l’ordre dès que votre regard quitte la route trop longtemps. Ce n’est pas une option de constructeur, c’est une obligation européenne entrée en application le 7 juillet 2026. Deux dispositifs deviennent la norme sur tous les modèles neufs : la surveillance de l’attention du conducteur et un freinage d’urgence automatique capable de repérer les piétons et les cyclistes. Ces équipements relèvent du thème « sécurité » du programme, sur lequel vous pouvez tester gratuitement le code de la route dès aujourd’hui. Voici ce que dit précisément le texte, quels véhicules sont concernés, et ce que cela change pour un candidat au permis.

Les trois repères à retenir : la date d’entrée en application, le seuil d’alerte de la caméra et la situation des voitures déjà en circulation.

Sommaire

Ce qui devient obligatoire au 7 juillet 2026

Le texte de référence est le règlement européen sur la sécurité générale des véhicules, connu sous le sigle GSR 2. Il impose aux constructeurs, par vagues successives, une liste de dispositifs de sécurité active et passive. La vague du 7 juillet 2026 est la troisième.

Depuis cette date, toute voiture sortant des chaînes de production doit intégrer deux systèmes :

Un système actif de surveillance de l’attention , désigné par le sigle ADDW. Une caméra placée derrière le volant détecte l’inattention du conducteur et déclenche une alerte sonore.

, désigné par le sigle ADDW. Une caméra placée derrière le volant détecte l’inattention du conducteur et déclenche une alerte sonore. Un freinage d’urgence automatique élargi, l’AEB. Déjà obligatoire depuis 2024 pour détecter les autres voitures, il doit désormais reconnaître aussi les piétons et les cyclistes.

Deux évolutions moins visibles complètent le paquet. La construction même des véhicules doit offrir une meilleure protection des piétons en cas de choc, en particulier pour les impacts à la tête. Et les utilitaires légers bénéficient d’un champ de vision avant élargi pour le conducteur, ce qui réduit les angles morts rapprochés, ceux dans lesquels disparaissent typiquement un enfant ou un cycliste à l’arrêt.

À retenir en une phrase. Ces obligations pèsent sur les constructeurs et sur les véhicules neufs, pas sur les conducteurs déjà motorisés : rien à faire si vous roulez avec une voiture immatriculée avant le 7 juillet 2026.

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La caméra qui surveille votre attention, en clair

C’est la nouveauté qui fait le plus parler, et celle qui inquiète le plus. Le dispositif ADDW repose sur une caméra installée derrière le volant, qui suit la position de la tête et la direction du regard pour repérer une distraction prolongée.

Le seuil de déclenchement est précis, et il est utile de le connaître pour comprendre à quoi s’attendre :

Vitesse du véhicule Comportement du système Entre 20 et 50 km/h Alerte sonore en cas d’inattention de plus de 6 secondes Au-delà de 50 km/h Fréquence des alertes resserrée

Le système s’active automatiquement à chaque démarrage. Le conducteur garde toutefois la possibilité de le désactiver manuellement en cours de trajet, ce qui distingue l’ADDW d’un dispositif contraignant comme l’éthylotest antidémarrage.

Sur la question des données, qui revient dans toutes les discussions autour de cette caméra : le traitement est réalisé en temps réel à bord du véhicule, et la technologie retenue respecte le RGPD sans conserver de donnée personnelle ni biométrique. Il n’y a pas d’enregistrement vidéo stocké par défaut, pas de flux transmis à l’extérieur du véhicule.

Sur le fond, l’ADDW prend le relais des anciens systèmes de détection de fatigue, qui se contentaient d’analyser les mouvements du volant et affichaient une tasse de café au tableau de bord. La détection du regard est nettement plus fine. Elle ne dispense évidemment de rien : la pause toutes les deux heures reste la règle de base, et nos conseils pour lutter contre la fatigue au volant valent autant avec une caméra qu’avec une tasse de café clignotante.

Un freinage d’urgence qui voit enfin les piétons et les cyclistes

Le second dispositif est moins spectaculaire mais probablement plus décisif. Le freinage d’urgence automatique, ou AEB, existe déjà sur les voitures neuves depuis 2024. Sa mission : détecter un risque de collision imminent, alerter le conducteur, puis freiner de lui-même si celui-ci ne réagit pas, de façon à réduire la gravité du choc.

Jusqu’ici, la détection portait sur les autres véhicules. Depuis le 7 juillet 2026, elle doit également couvrir les usagers vulnérables, c’est-à-dire les piétons et les cyclistes. C’est un changement de périmètre qui vise directement les accidents en agglomération, là où la cohabitation entre voitures, piétons et vélos concentre le plus de conflits.

Attention à ne pas confondre trois choses que le vocabulaire technique rapproche à tort :

Dispositif Ce qu’il fait Qui déclenche Freinage d’urgence automatique (AEB) Freine à la place du conducteur en cas de collision imminente Le véhicule, seul Aide au freinage d’urgence (AFU) Amplifie la pression exercée sur la pédale pour raccourcir la distance d’arrêt Le conducteur, assisté Signal de freinage d’urgence (ESS) Fait clignoter les feux stop pour prévenir le véhicule qui suit Le véhicule, seul

Les trois se complètent sans se remplacer. Pour le détail de chacun, nos fiches traitent séparément l’aide au freinage d’urgence et le signal de freinage d’urgence.

Quelles voitures sont concernées, et lesquelles ne le sont pas

C’est le point sur lequel la presse automobile, L’Argus et Caradisiac en tête, a le plus insisté, parce que la confusion est facile.

Véhicule immatriculé et livré depuis le 7 juillet 2026 : les équipements sont intégrés d’usine, sans démarche ni option à cocher.

: les équipements sont intégrés d’usine, sans démarche ni option à cocher. Véhicule déjà en circulation : aucune obligation de mise à niveau, aucune modification technique à prévoir. Le contrôle technique ne vérifiera pas la présence d’une caméra ADDW sur une voiture de 2019.

: aucune obligation de mise à niveau, aucune modification technique à prévoir. Le contrôle technique ne vérifiera pas la présence d’une caméra ADDW sur une voiture de 2019. Voiture d’occasion achetée après le 7 juillet 2026 : elle suit la règle de sa première immatriculation, pas celle de la revente.

Un effet de bord mérite d’être signalé, car il concerne les acheteurs : certains modèles anciens, dont la plateforme ne peut pas accueillir ces technologies, cessent tout simplement d’être commercialisés. C’est le mécanisme discret par lequel une norme de sécurité redessine une gamme.

Des exceptions existent enfin pour les petites séries, moins de 1 500 véhicules par an, et pour les véhicules à usage spécial. Ces derniers doivent embarquer les dispositifs déjà obligatoires depuis la deuxième phase de 2024 : freinage d’urgence contre les voitures, maintien dans la voie, détection des panneaux de signalisation, cybersécurité notamment.

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Un déploiement par étapes depuis 2022

Le règlement GSR 2 n’est pas tombé du ciel en juillet 2026. Il s’applique progressivement depuis 2022, et la vague de cette année est la troisième d’une série.

2022 : première phase, sur les nouveaux types de véhicules homologués.

: première phase, sur les nouveaux types de véhicules homologués. 2024 : deuxième phase, généralisation à l’ensemble des véhicules neufs. Freinage d’urgence contre les voitures, maintien dans la voie, détection des panneaux, cybersécurité notamment.

: deuxième phase, généralisation à l’ensemble des véhicules neufs. Freinage d’urgence contre les voitures, maintien dans la voie, détection des panneaux, cybersécurité notamment. 7 juillet 2026 : troisième phase. Surveillance de l’attention par caméra, freinage d’urgence étendu aux piétons et cyclistes, protection renforcée des piétons en cas de choc.

La logique d’ensemble est cohérente : rendre systématique ce qui était optionnel ou réservé aux modèles haut de gamme. Une aide à la conduite ne réduit la mortalité routière que si elle équipe le parc entier, pas une poignée de véhicules premium. La presse spécialisée, L’Argus et Que Choisir notamment, a d’ailleurs relevé que la plupart de ces dispositifs existaient déjà chez de nombreux constructeurs avant l’échéance, ce qui explique que le passage se fasse sans rupture visible en concession.

Équipement obligatoire voiture 2026 : ce qu’il faut retenir pour l’examen

Question fréquente chez les candidats : faut-il désormais connaître ces sigles pour passer le code ? La réponse est non. Le programme et la banque de questions de l’épreuve théorique générale ne changent pas parce qu’un règlement européen entre en application. Aucune question ne vous demandera de définir « ADDW » ou « GSR 2 ».

En revanche, la logique sous-jacente, elle, est au programme depuis longtemps, sous les thèmes de la sécurité du véhicule et des autres usagers. Trois réflexes de correction méritent d’être ancrés :

Une aide à la conduite ne transfère jamais la responsabilité. C’est la formulation piège classique. Le conducteur reste responsable de la conduite de son véhicule, y compris quand un système freine à sa place.

C’est la formulation piège classique. Le conducteur reste responsable de la conduite de son véhicule, y compris quand un système freine à sa place. Une aide peut être mise en défaut. Capteur sali, brouillard, contre-jour, éblouissement : les conditions dégradées limitent la détection. Une question qui affirme qu’un dispositif fonctionne « en toutes circonstances » appelle la plus grande prudence.

Capteur sali, brouillard, contre-jour, éblouissement : les conditions dégradées limitent la détection. Une question qui affirme qu’un dispositif fonctionne « en toutes circonstances » appelle la plus grande prudence. L’anticipation prime sur l’assistance. Les distances de sécurité et le contrôle du regard restent la première ligne de défense. La Sécurité routière rappelle le minimum de deux secondes avec le véhicule qui précède, soit sur autoroute l’équivalent de deux traits blancs de la bande d’arrêt d’urgence.

Pour situer ces dispositifs dans l’ensemble, notre fiche sur les équipements de sécurité active et passive d’une voiture pose le cadre, et celle sur les équipements obligatoires dans un véhicule traite l’autre versant de la question, celui du gilet, du triangle et des documents à bord, qui lui tombe régulièrement à l’examen.

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FAQ

Ma voiture actuelle doit-elle être équipée de la caméra de surveillance de l’attention ? Non. L’obligation ne vise que les véhicules neufs immatriculés et livrés à partir du 7 juillet 2026. Aucun rétrofit, aucune mise à niveau et aucune modification technique ne sont imposés aux véhicules déjà en circulation, quelle que soit leur date d’immatriculation. Peut-on désactiver la caméra ADDW ? Oui. Le système s’active automatiquement à chaque démarrage du véhicule, mais le conducteur peut le désactiver manuellement en cours de trajet. Il se réactive au démarrage suivant. La caméra enregistre-t-elle mon visage ? Non. Le traitement est réalisé en temps réel à bord du véhicule et la technologie utilisée respecte le RGPD : aucune donnée personnelle ni biométrique n’est conservée, et aucun flux vidéo n’est transmis à l’extérieur du véhicule. Ces nouveaux équipements changent-ils le contenu de l’examen du code ? Non. Le programme de l’épreuve théorique générale et sa banque de questions ne sont pas modifiés par ce règlement européen. Les principes concernés, responsabilité du conducteur, limites des aides à la conduite et distances de sécurité, sont en revanche au programme depuis longtemps. Quelle différence entre le freinage d’urgence automatique et l’aide au freinage d’urgence ? Le freinage d’urgence automatique (AEB) déclenche le freinage à la place du conducteur quand une collision devient imminente. L’aide au freinage d’urgence (AFU) n’agit que si le conducteur freine lui-même : elle amplifie alors la pression pour raccourcir la distance d’arrêt.

Sources