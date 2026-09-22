Ceinture de sécurité obligatoire : ce que dit le code, et qui paie vraiment l’amende

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à l’avant comme à l’arrière, mais l’article R412-1 prévoit six cas de dispense et réserve le retrait de trois points au seul conducteur. Ce que disent les textes sur l’obligation, les exceptions, les passagers mineurs et le montant réel des sanctions.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Un passager adulte refuse d’attacher sa ceinture à l’arrière. Vous êtes au volant, vous vous faites contrôler : combien de points perdez-vous ? La bonne réponse est zéro, et elle surprend presque tout le monde. Le code de la route distingue très précisément ce qui relève du conducteur et ce qui relève du passager, et le seuil qui fait basculer la responsabilité n’est pas celui que l’on croit. Ces règles de responsabilité tombent régulièrement à l’examen, et elles se retiennent mieux en situation qu’en théorie : Préparer mon code de la route en ligne permet de les travailler question par question. Voici ce que disent les textes, article par article.

Les quatre chiffres de la ceinture tiennent dans deux articles du code et une fiche de la Sécurité routière. Celui que presque personne ne connaît est le zéro.

Sommaire

Ce que dit exactement l’article R412-1

Le premier paragraphe de l’article R412-1 du code de la route, dans sa version en vigueur depuis le 19 septembre 2018, tient en une phrase : « En circulation, tout conducteur ou passager d’un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. »

Trois mots méritent qu’on s’y arrête, parce qu’ils délimitent toute la règle.

« En circulation ». L’obligation vise le véhicule qui circule. Un véhicule à l’arrêt en stationnement n’est pas concerné.

L’obligation vise le véhicule qui circule. Un véhicule à l’arrêt en stationnement n’est pas concerné. « Tout conducteur ou passager ». Le texte ne distingue ni l’avant de l’arrière, ni l’adulte de l’enfant, ni le trajet long du trajet court. Aucune de ces distinctions n’existe dans la loi.

Le texte ne distingue ni l’avant de l’arrière, ni l’adulte de l’enfant, ni le trajet long du trajet court. Aucune de ces distinctions n’existe dans la loi. « Dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé ». C’est la seule condition. Si le siège n’a pas de ceinture parce que le véhicule est trop ancien pour en avoir reçu une, l’obligation ne s’applique pas à cette place.

Notez surtout ce que le texte ne dit pas. Il ne prévoit aucune tolérance pour les petits trajets, aucune dérogation en ville, aucune exception pour le passager arrière. Ces croyances sont répandues, la Sécurité routière les mesure d’ailleurs chaque année, mais elles n’ont aucune base réglementaire.

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Les six cas où la ceinture n’est pas obligatoire

Le II de l’article R412-1 énumère six situations de dispense, et elles sont limitatives : rien d’autre ne dispense du port de la ceinture.

Morphologie manifestement inadaptée. La personne dont la corpulence ou la taille rend le port de la ceinture impossible. Certificat médical d’exemption. Délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale, celui-là même qui évalue l’aptitude physique des candidats au permis, ou par les autorités compétentes d’un autre État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Intervention d’urgence. Pour tout conducteur ou passager d’un véhicule d’intérêt général prioritaire ou d’une ambulance. Conducteur de taxi en service. Véhicule des services publics contraint de s’arrêter fréquemment, et uniquement en agglomération. Véhicule effectuant des livraisons de porte à porte, et uniquement en agglomération.

Deux précisions sautent aux yeux quand on lit le texte plutôt qu’un résumé.

Le premier cas ne demande aucun papier. Le 1° et le 2° sont deux dispenses distinctes. La morphologie manifestement inadaptée se constate, elle ne se certifie pas. Beaucoup de pages généralistes fondent les deux en une seule dispense soumise à certificat médical : c’est inexact.

Le certificat médical n’est pas un document libre. Le texte exige qu’il mentionne sa durée de validité et qu’il comporte le symbole prévu à l’article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991. Un simple mot du médecin traitant ne remplit pas ces conditions.

Enfin, les cas 5 et 6 ne valent qu’en agglomération. Le livreur qui prend une départementale entre deux tournées doit boucler sa ceinture comme tout le monde. L’article R412-5 ajoute une dernière exclusion, d’un autre ordre : les convois et transports militaires relèvent de règles particulières.

Qui paie, qui perd des points

Le III et le IV de l’article R412-1 organisent la sanction en deux temps, et c’est là que se joue la nuance la plus mal connue du sujet.

Le III vise « tout conducteur ou passager » : les deux commettent la même contravention de quatrième classe. Le IV, lui, est beaucoup plus étroit. Il précise que « lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire ».

Conséquence directe : un passager majeur qui refuse sa ceinture paie son amende, mais ne fait perdre aucun point au conducteur. Le permis du conducteur n’est pas touché, puisque la contravention n’a pas été commise par lui.

Situation Amende forfaitaire Points retirés Qui est sanctionné Conducteur non attaché 135 € 3 points Le conducteur Passager majeur non attaché 135 € Aucun Le passager lui-même Passager de moins de 18 ans non attaché 135 € Aucun Le conducteur Deux personnes sur un même siège 135 € 3 points Le conducteur

Le montant de 135 euros est celui de l’amende forfaitaire. Il descend à 90 euros en cas de paiement rapide et monte à 375 euros si le paiement tarde, selon les seuils rappelés par la Sécurité routière. Les délais exacts dépendent du mode de notification : ils sont plus courts pour un avis remis en main propre lors du contrôle que pour un avis reçu par courrier.

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Le seuil de 18 ans, et ce qu’il change pour le conducteur

C’est l’article R412-2 qui bascule la responsabilité. Son premier paragraphe impose au conducteur d’un véhicule de neuf places assises au plus, conducteur compris, de « s’assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu’il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité ».

Le seuil est bien dix-huit ans, pas dix, pas douze, pas quatorze. Un passager de 17 ans qui ne boucle pas sa ceinture est une infraction du conducteur, au même titre qu’un enfant de 4 ans mal installé. La Sécurité routière le formule sans détour : le conducteur est pénalement responsable de ses passagers s’ils sont mineurs.

Le texte ajoute une interdiction absolue, souvent oubliée : dans ces mêmes véhicules, lorsqu’un siège n’est pas équipé de ceinture, il est interdit d’y transporter un enfant de moins de trois ans. Pas de dispense, pas de tolérance.

Une exception existe, et elle est contre-intuitive. Le conducteur d’un autocar n’est pas responsable du fait qu’un passager ne soit pas attaché, y compris s’il s’agit d’un mineur. Il ne peut donc pas être verbalisé à ce titre. La responsabilité se déplace alors vers le transporteur, tenu d’une obligation de résultat sur le bon fonctionnement des ceintures, et vers l’organisateur du transport, chargé de la surveillance des enfants et des mesures de prévention.

Une place, une personne : l’article que personne ne cite

L’article R412-1-1 a été créé par le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018, le même texte qui a réécrit l’article R412-1. Il n’apparaît pourtant dans presque aucune page consacrée à la ceinture, alors qu’il en est le complément logique.

Sa règle est simple : « les passagers d’un véhicule à moteur sont transportés sur des sièges dans la limite du nombre de places assises mentionné sur le certificat d’immatriculation du véhicule. Chaque siège ne peut être occupé que par une seule personne. »

Deux obligations s’y superposent donc. Le nombre total d’occupants ne peut pas dépasser celui de la carte grise, et deux personnes ne peuvent pas partager un siège, même si elles tiennent à l’aise dans la même sangle. La sanction est identique à celle du non-port : contravention de quatrième classe, et trois points retirés au conducteur lorsque c’est lui qui contrevient.

La Sécurité routière en donne la raison technique en une phrase : la ceinture n’est efficace qu’à raison d’une seule personne par place. Elle met d’ailleurs en garde, dans la même fiche, contre les dispositifs destinés à détendre la sangle, qui réduisent son efficacité et exposent à des traumatismes supplémentaires en cas de choc.

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Les enfants relèvent d’un régime à part

Le II de l’article R412-2 superpose une seconde obligation à la première : le conducteur doit s’assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids. La ceinture seule ne suffit donc pas avant dix ans, sauf dans trois cas prévus par le III : l’enfant dont la morphologie est déjà adaptée au port de la ceinture, l’enfant muni d’un certificat médical d’exemption, et l’enfant transporté dans un taxi ou un véhicule de transport en commun.

L’article R412-3 ajoute la règle de la place avant. Elle est souvent résumée par une interdiction pure et simple de transporter un enfant de moins de dix ans à l’avant, y compris sur la fiche grand public de la Sécurité routière. Le texte est plus nuancé : il pose l’interdiction, puis trois exceptions.

L’enfant est installé face à l’arrière dans un système homologué conçu pour l’avant, et le coussin de sécurité frontal est désactivé.

dans un système homologué conçu pour l’avant, et le coussin de sécurité frontal est désactivé. Le véhicule ne comporte pas de siège arrière , ou le siège arrière n’est pas équipé de ceinture.

, ou le siège arrière n’est pas équipé de ceinture. Les sièges arrière sont momentanément inutilisables ou déjà occupés par d’autres enfants de moins de dix ans, chacun étant retenu par un système homologué.

Ces deux sujets méritent chacun leur développement, et ils l’ont déjà sur le site. Le point à retenir ici est l’articulation : R412-1 pose l’obligation de ceinture pour tous, R412-2 et R412-3 ajoutent une couche de contraintes pour les moins de dix ans, et R412-2 déplace la responsabilité vers le conducteur jusqu’aux dix-huit ans du passager.

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La question revient massivement dans les recherches, et la réponse n’est pas une date unique mais une montée par paliers. La Sécurité routière en publie la chronologie officielle.

Année Ce qui devient obligatoire 1970 Installation de ceintures trois points à l’avant des voitures particulières neuves 1973 Port obligatoire hors agglomération 1979 Port obligatoire à l’avant sur tous les réseaux 1990 Port obligatoire à l’avant et à l’arrière sur tous les réseaux 2002 Le non-port devient une infraction de 4e classe avec retrait de trois points 2003 Obligation étendue aux chauffeurs de poids lourds et aux occupants d’autocars

Deux repères aident à situer les choses. L’obligation à l’arrière, que beaucoup croient ancienne, date de 1990 : elle a trente-six ans, pas cinquante. Et le retrait de points, lui, n’existe que depuis 2002. Pendant douze ans, le non-port a donc été sanctionné sans toucher au permis.

Ce que disent les chiffres de la Sécurité routière

La ceinture passe pour un acquis. Les données officielles disent autre chose.

En 2019, 23 % des personnes tuées dans un véhicule ne portaient pas de ceinture de sécurité. La même année, 347 personnes sont décédées sur la route alors qu’elles ne portaient pas, ou portaient mal, leur ceinture. Ces deux chiffres sont ceux que la Sécurité routière publie sur sa fiche consacrée au port de la ceinture.

Le baromètre BVA « Les Français et la sécurité routière » de 2022, cité par la même fiche, mesure les déclarations plutôt que les accidents, et le résultat est du même ordre : 28,8 % des conducteurs reconnaissent qu’il leur arrive de ne pas mettre leur ceinture en ville ou sur un trajet court, 28,1 % des passagers avant et 29,9 % des passagers arrière font le même aveu.

Ces déclarations pointent exactement là où la croyance est la plus fausse. La Sécurité routière rappelle dans la même fiche que 75 % des accidents mortels surviennent à proximité du domicile, c’est-à-dire sur les trajets courts précisément jugés dispensables.

Un dernier ordre de grandeur, donné par la Sécurité routière pour illustrer les forces en jeu : lors d’un choc à 50 km/h, un enfant de 20 kg non attaché se comporte comme un projectile d’une demi-tonne. Un passager arrière non attaché est propulsé contre le siège avant, ce qui met en danger l’occupant assis devant lui.

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Comment le sujet tombe à l’examen du code

La ceinture apparaît rarement seule dans une question d’examen. Elle arrive presque toujours par le biais de la responsabilité ou de l’installation des passagers, et les formulations suivent quelques schémas assez stables.

Question de responsabilité. Une image montre un passager arrière non attaché, et la question porte sur qui est verbalisé. Le réflexe à installer : vérifier l’âge suggéré par l’image avant de répondre.

Une image montre un passager arrière non attaché, et la question porte sur qui est verbalisé. Le réflexe à installer : vérifier l’âge suggéré par l’image avant de répondre. Question de vérification avant départ. Le conducteur doit s’assurer de l’installation de ses passagers mineurs avant de démarrer. Le verbe « s’assurer » du texte se traduit dans les questions par une obligation active, pas par une simple information donnée.

Le conducteur doit s’assurer de l’installation de ses passagers mineurs avant de démarrer. Le verbe « s’assurer » du texte se traduit dans les questions par une obligation active, pas par une simple information donnée. Question sur les enfants. Deux seuils cohabitent et les questions jouent dessus : dix ans pour le système de retenue et pour la place avant, trois ans pour l’interdiction de la place sans ceinture.

Deux seuils cohabitent et les questions jouent dessus : dix ans pour le système de retenue et pour la place avant, trois ans pour l’interdiction de la place sans ceinture. Question sur le nombre de passagers. Une image de véhicule surchargé teste l’article R412-1-1, souvent sans que le candidat sache que cet article existe.

L’erreur la plus fréquente chez les candidats est la confusion entre les deux seuils d’âge. Dix ans commande l’équipement, dix-huit ans commande la responsabilité. Retenir les deux dans le bon ordre suffit à sécuriser la majorité des questions du thème.

Questions fréquentes

La ceinture de sécurité est-elle obligatoire à l’arrière ? Oui, sans exception liée à la place occupée. L’article R412-1 du code de la route vise « tout conducteur ou passager » dès lors que le siège occupé est équipé d’une ceinture homologuée. Il ne distingue ni l’avant de l’arrière, ni le trajet long du trajet court. L’obligation à l’arrière sur tous les réseaux date de 1990. Combien coûte le non-port de la ceinture de sécurité et combien de points perd-on ? Le non-port est une contravention de quatrième classe, soit une amende forfaitaire de 135 euros, ramenée à 90 euros en cas de paiement rapide et portée à 375 euros en cas de paiement tardif. Le retrait de trois points s’applique uniquement lorsque la contravention est commise par le conducteur. Un passager verbalisé paie l’amende mais ne perd aucun point. Si un passager n’attache pas sa ceinture, est-ce le conducteur qui est sanctionné ? Cela dépend de son âge. Un passager majeur est verbalisé personnellement et le conducteur n’est pas inquiété. Un passager de moins de dix-huit ans engage en revanche la responsabilité du conducteur, qui doit s’assurer qu’il est maintenu par une ceinture ou un système de retenue selon l’article R412-2. Le conducteur d’un autocar échappe à cette responsabilité, y compris pour les mineurs. Qui peut être dispensé du port de la ceinture de sécurité ? Le code prévoit six cas et ils sont limitatifs. Une morphologie manifestement inadaptée, un certificat médical d’exemption délivré par un médecin agréé, une intervention d’urgence en véhicule prioritaire ou en ambulance, la conduite d’un taxi en service, et deux cas propres à l’agglomération, les véhicules de service public s’arrêtant fréquemment et les livraisons de porte à porte. La dispense pour morphologie ne demande aucun certificat. Peut-on être deux sur le même siège si la ceinture passe autour des deux ? Non. L’article R412-1-1 impose qu’un siège ne soit occupé que par une seule personne, et que le nombre de passagers ne dépasse pas celui inscrit sur le certificat d’immatriculation. La sanction est une contravention de quatrième classe assortie de trois points pour le conducteur. Une ceinture partagée entre deux personnes perd son efficacité en cas de choc. Depuis quelle année la ceinture de sécurité est-elle obligatoire en France ? Il n’y a pas une date mais plusieurs paliers. Le port devient obligatoire hors agglomération en 1973, à l’avant sur tous les réseaux en 1979, puis à l’avant et à l’arrière en 1990. Le retrait de trois points n’apparaît qu’en 2002, et l’obligation s’étend aux poids lourds et aux autocars en 2003.

Sources

Les compagnies d’assurance, les sites de récupération de points et les titres de presse qui traitent du sujet, notamment Groupama, la MAIF, Assurland, LegiPermis et Codes Rousseau, ont été consultés pour cadrer l’angle. Ils sont cités sans lien : les seules sources faisant foi pour la règle sont les textes officiels listés ci-dessus.