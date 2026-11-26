Problème de santé, permis professionnel, suspension de plus d’un mois : la visite médicale du permis ne concerne pas tout le monde, et elle ne se passe ni chez le même médecin ni au même prix selon ta situation. Le point complet, fiche officielle à l’appui.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Tu peux passer ton permis B et conduire toute ta vie sans jamais voir de médecin agréé. La visite médicale du permis de conduire ne devient obligatoire que dans des situations précises : un problème de santé, un métier de la conduite, ou une suspension de plus d’un mois. Selon le cas, tu ne vas ni chez le même médecin, ni au même tarif. Voici comment t’y retrouver, que tu sois en train de réviser le code de la route en ligne ou déjà titulaire du permis.

Ce qu’il faut retenir

Le permis B « classique », sans problème de santé ni usage professionnel, ne figure dans aucun des cas de contrôle médical listés par service-public.

de contrôle médical listés par service-public. La visite se passe chez un médecin de ville agréé par le préfet , qui ne peut pas être ton médecin traitant. Elle coûte 36 € , non remboursés.

, qui ne peut pas être ton médecin traitant. Elle coûte , non remboursés. Après une infraction liée à l’ alcool ou aux stupéfiants , c’est la commission médicale qui te reçoit, pour 50 € .

, c’est la qui te reçoit, pour . Pour une suspension de 6 mois ou plus , un examen psychotechnique s’ajoute, à passer avant la visite.

, un s’ajoute, à passer avant la visite. Un avis favorable est valable 2 ans, mais c’est le préfet qui décide.

Qui doit passer une visite médicale pour le permis ?

Le terme officiel est « contrôle médical de l’aptitude à la conduite ». Il recouvre trois grandes familles de situations, qui n’ont pas grand-chose à voir entre elles.

Tu passes le permis avec un problème de santé ou un handicap

Selon la fiche de service-public, le contrôle est obligatoire avant l’examen si tu es dans l’un de ces cas :

tu es atteint d’une maladie incompatible avec la délivrance du permis ;

tu passes le permis A ou B avec une incapacité physique incompatible avec son obtention ;

tu passes le permis A ou B pour conduire un véhicule aménagé pour ton handicap ;

tu passes le permis A, A1, A2, B ou B1 en étant titulaire d’une pension d’invalidité, civile ou militaire ;

l’examinateur demande un contrôle médical à l’issue de ton examen.

La liste des affections concernées est fixée par un arrêté du 28 mars 2022. Elle distingue celles qui sont incompatibles avec la conduite, celles qui sont compatibles sous conditions, et celles qui donnent droit à un permis de durée limitée.

Tu as déjà le permis et ta santé change

Le contrôle s’impose aussi au conducteur déjà titulaire du permis quand il est atteint d’une maladie incompatible avec son maintien, ou quand son état de santé implique une durée de validité restreinte. Service-public cite trois autres cas, plus rares : le permis limité à un véhicule équipé d’un éthylotest antidémarrage pour raison médicale, la dispense du port de la ceinture, et l’exception aux règles de transparence des vitres.

La fiche insiste sur un point que beaucoup de conducteurs ignorent. Si tu ne passes pas ce contrôle et que tu causes un accident lié à une pathologie incompatible avec la conduite, tu n’es pas couvert par ton assurance.

Tu conduis pour ton métier

Ici, la visite est systématique, à l’obtention comme au renouvellement. Sont concernés les permis du groupe lourd (C, C1, D, D1 et leurs versions avec remorque CE, C1E, DE, D1E), mais aussi le permis B utilisé pour un taxi, un VTC, une ambulance, le ramassage scolaire ou le transport public de personnes, et le permis A utilisé pour transporter des personnes.

La fréquence dépend de ton âge :

Ton âge Permis A, B, C, CE, C1, C1E Permis D, DE, D1, D1E Moins de 55 ans Tous les 5 ans Tous les 5 ans De 55 à 60 ans 5 ans, ou jusqu’à la date anniversaire des 60 ans 5 ans, ou jusqu’à la date anniversaire des 60 ans De 60 à 76 ans 2 ans, ou jusqu’à la date anniversaire des 76 ans Tous les ans Plus de 76 ans Tous les ans Tous les ans

Si tu laisses passer la date, ton permis n’est pas annulé, mais il perd sa validité. Pour déchiffrer les mentions et les dates portées au dos de ton titre, vois notre article sur les codes du permis de conduire en colonne 12.

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Médecin agréé ou commission médicale : chez qui aller

Dans la plupart des cas, tu prends rendez-vous chez un médecin de ville agréé par le préfet de ton département. Deux règles à connaître avant de décrocher le téléphone.

D’abord, ce médecin ne doit pas être ton médecin traitant. Si ton généraliste est agréé, il faut en choisir un autre. Ensuite, la liste des médecins agréés ne se trouve pas sur un annuaire national : elle est publiée sur le site de chaque préfecture, et disponible en préfecture, en sous-préfecture et dans certaines mairies. Tu peux consulter dans un autre département que le tien ; service-public conseille alors de joindre une explication à ton dossier.

La commission médicale, elle, intervient dans deux situations. Soit le médecin agréé estime que ton cas le justifie et demande qu’elle t’examine. Soit ta visite fait suite à une infraction liée à l’alcool ou aux stupéfiants : tu passes alors directement devant elle, sur rendez-vous pris via le site de la préfecture.

Le prix de la visite médicale du permis de conduire

Les tarifs sont fixés par arrêté, ils ne varient donc pas d’un médecin à l’autre.

Les montants et durées indiqués par service-public pour le contrôle médical de l’aptitude à la conduite.

36 € chez un médecin agréé exerçant en cabinet ;

chez un médecin agréé exerçant en cabinet ; 50 € devant la commission médicale ;

devant la commission médicale ; 100 € environ pour l’examen psychotechnique quand il est exigé : service-public parle d’un coût moyen, ce tarif-là n’est pas réglementé.

L’Assurance maladie ne rembourse ni la visite, ni les examens complémentaires que le médecin pourrait te prescrire. Une exception : le contrôle est gratuit pour une personne handicapée dont le taux d’invalidité reconnu est égal ou supérieur à 50 %.

Pour une récupération de permis après six mois de suspension liée à l’alcool, compte donc environ 150 € au total, hors examens biologiques éventuels.

Documents à apporter et déroulement

Le jour du rendez-vous, tu viens avec :

le formulaire d’avis médical cerfa n° 14880 , que tu as prérempli ;

, que tu as prérempli ; le questionnaire sur ton état de santé , lui aussi prérempli (il figure en annexe de l’arrêté du 28 mars 2022) ;

, lui aussi prérempli (il figure en annexe de l’arrêté du 28 mars 2022) ; ta pièce d’identité, en original ;

ton permis de conduire en original, si tu en as un ;

tout document utile sur ta santé : comptes rendus, ordonnances, résultats d’examens.

Le médecin vérifie ton aptitude physique, cognitive et sensorielle. Si le questionnaire n’est pas rempli, il te le fait remplir sur place. Il n’est pas tenu de conclure le jour même : il peut prescrire des examens complémentaires, demander l’avis d’un spécialiste, te renvoyer devant la commission médicale ou demander un test de conduite.

Une erreur revient souvent : arriver sans ses lunettes ou sans le dernier compte rendu de son spécialiste. Le médecin agréé ne te connaît pas et n’a pas accès à ton dossier. Ce que tu n’apportes pas, il devra le demander, et ton dossier attendra.

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Après une suspension : visite et tests psychotechniques

C’est le cas le plus fréquent chez les conducteurs qui cherchent des informations sur la visite médicale, et celui où les règles sont les plus strictes. Elles sont identiques que la suspension vienne du préfet ou du juge.

Ta suspension Ce qui t’est demandé 1 mois ou moins, hors alcool et stupéfiants Pas de contrôle médical : tu récupères ton permis auprès de la préfecture Plus d’1 mois Contrôle médical obligatoire 6 mois ou plus Examen psychotechnique, puis contrôle médical Liée à l’alcool ou aux stupéfiants Contrôle médical devant la commission médicale, et permis rendu seulement si tu es reconnu apte

Tu n’as pas à attendre la fin de la suspension pour t’en occuper. La fiche consacrée à la suspension administrative conseille de passer le contrôle environ un mois avant la fin de la période : c’est ce qui évite de rester sans permis plusieurs semaines après la date à laquelle tu aurais pu reconduire.

L’examen psychotechnique se passe auprès d’un psychologue déclaré en préfecture. Il dure au minimum 40 minutes et comprend un entretien individuel et un ou plusieurs tests. Tu apportes son résultat au médecin, avec la décision de suspension, sa lettre de notification et, si on te les a demandés, tes résultats d’analyses.

Attention au permis rendu pour une durée limitée. S’il n’est valable que 6 mois ou 1 an, un nouveau contrôle médical t’attend à la fin de cette période. Les étapes côté sanction sont détaillées dans notre article sur la suspension du permis de conduire. Après une annulation ou une invalidation, le parcours est différent : vois comment récupérer son permis après une annulation.

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L’avis du médecin, et ce qui se passe ensuite

À l’issue du contrôle, le médecin rend l’un de ces quatre avis :

apte : ton état de santé est compatible avec la conduite ;

: ton état de santé est compatible avec la conduite ; apte temporaire : pour une durée qu’il fixe, comprise entre 6 mois et 5 ans ;

: pour une durée qu’il fixe, comprise entre 6 mois et 5 ans ; apte avec restrictions : des aménagements du véhicule ou un appareillage sont nécessaires ;

: des aménagements du véhicule ou un appareillage sont nécessaires ; inapte : ton état de santé est incompatible avec la conduite.

Un avis favorable t’est remis en original et reste valable 2 ans. Tu le joins ensuite, numérisé, à ta demande en ligne sur le site de France Titres (ANTS) : inscription à l’examen si tu es candidat, nouveau titre si tu es déjà conducteur. Le permis arrive par lettre suivie, environ 15 jours après le SMS de validation. La démarche en ligne est la même que celle décrite dans notre guide pour renouveler son permis de conduire.

Deux précisions évitent les mauvaises surprises. L’avis du médecin n’est qu’un avis : le préfet n’est pas obligé de le suivre. Et un avis « apte » ne t’autorise pas à conduire à lui seul. Tu peux prendre le volant si ton permis est encore valable au moment du contrôle, en gardant le permis et l’avis sur toi ; sinon, tu attends la décision du préfet.

En cas d’avis défavorable ou restrictif, tu reçois un courrier qui te permet de présenter tes observations, puis la décision du préfet, avec les voies et délais de recours. Tu peux saisir la commission médicale d’appel ou le juge administratif, mais la décision s’applique pendant le recours. Si elle reste défavorable, tu peux demander un nouveau contrôle dans les 6 mois.

Dernier point, pour ne pas mélanger les sujets. Un arrêté du 24 avril 2026 a créé un portail d’aptitude à la conduite, qui dématérialise la transmission de l’avis du médecin à la préfecture ; il est encore en expérimentation. Quant à la visite médicale périodique pour tous les conducteurs, dont la presse parle régulièrement, elle relève de la réforme européenne et pas des règles décrites ici : on fait le point dans notre article sur la fin du permis à vie.

Questions fréquentes

La visite médicale est-elle obligatoire pour passer le permis B ? Non, pas dans le cas général. Service-public ne la prévoit que dans des situations précises : maladie ou incapacité physique incompatible avec le permis, véhicule aménagé pour un handicap, pension d’invalidité, ou demande de l’examinateur après l’épreuve. Elle est en revanche systématique pour un permis B utilisé comme taxi, VTC, ambulance ou pour le ramassage scolaire. Combien coûte la visite médicale du permis de conduire ? 36 € chez un médecin agréé par le préfet et 50 € devant la commission médicale. Ces montants ne sont pas remboursés par l’Assurance maladie. Le contrôle est gratuit pour une personne handicapée dont le taux d’invalidité reconnu est d’au moins 50 %. Mon médecin traitant peut-il faire la visite médicale du permis ? Non. Le contrôle doit être réalisé par un médecin agréé par le préfet, et service-public précise que ce médecin ne doit pas être ton médecin traitant. La liste des médecins agréés est publiée par chaque préfecture. Combien de temps l’avis médical est-il valable ? Un avis favorable est valable 2 ans. Si le médecin rend un avis « apte temporaire », il fixe lui-même une durée d’aptitude comprise entre 6 mois et 5 ans, au terme de laquelle un nouveau contrôle est nécessaire. Quand faut-il passer des tests psychotechniques ? Après une suspension du permis de 6 mois ou plus. L’examen se passe avant la visite médicale, auprès d’un psychologue déclaré en préfecture. Il dure au minimum 40 minutes et coûte environ 100 € en moyenne. Que risque-t-on à conduire sans avoir passé le contrôle médical obligatoire ? Selon service-public, si tu causes un accident lié à une pathologie incompatible avec la conduite sans avoir passé le contrôle, tu n’es pas couvert par ton assurance. Pour un permis professionnel, dépasser la date limite fait perdre sa validité au permis.

Sources