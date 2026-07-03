Fin du permis à vie : ce que la réforme européenne change vraiment

Le Parlement européen a voté la fin du permis de conduire à vie : validité limitée à 15 ans pour les voitures et les motos, évaluation d’aptitude au renouvellement. Mais rien ne change en 2026, ni pour les conducteurs ni pour les candidats. On démêle le vrai du faux, dates officielles à l’appui.

« Fin du permis à vie », « visite médicale obligatoire », « permis à repasser tous les 15 ans » : depuis l’automne 2025, les titres alarmistes se succèdent. La réalité est plus mesurée. Le Parlement européen a bien adopté, le 21 octobre 2025, une réforme qui limitera la validité du permis de conduire à 15 ans. Mais rien ne change avant 2029 au plus tôt, et personne ne repassera son examen. Si vous préparez votre permis cette année, votre priorité reste la même : préparer mon code de la route en ligne et décrocher l’épreuve dans les conditions actuelles. Voici ce que la réforme prévoit vraiment, ce qu’elle ne prévoit pas, et le calendrier officiel.

Des durées maximales fixées par la directive, que chaque État peut moduler : la France pourra retenir 10 ans, car le permis y sert aussi de pièce d’identité.

Sommaire

La fin du permis à vie, c’est quoi exactement ?

Aujourd’hui, en France, le droit de conduire s’acquiert une fois pour toutes. La carte au format « carte de crédit » délivrée depuis 2013 doit certes être renouvelée tous les 15 ans, mais ce renouvellement est une simple formalité administrative : une nouvelle photo, une demande en ligne, aucune condition d’aptitude. C’est ce principe que la réforme européenne remet en cause.

Le 21 octobre 2025, le Parlement européen a adopté la révision des règles européennes sur le permis de conduire. Le texte, la directive (UE) 2025/2205, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 5 novembre 2025. Son objectif affiché : améliorer la sécurité routière et réduire le nombre d’accidents sur les routes européennes.

Un permis valable 15 ans maximum (10 ans possibles en France)

La mesure phare de la directive fixe la durée de validité du permis à 15 ans maximum pour les conducteurs de voitures et de motos. Pour les poids lourds et les bus, la validité est ramenée à 5 ans. Les États membres où le permis sert aussi de pièce d’identité pourront réduire cette durée à 10 ans : c’est le cas de la France.

Le texte prévoit aussi une attention particulière aux conducteurs les plus âgés. Les États membres auront la possibilité de réduire la période de validité du permis pour les personnes de plus de 65 ans, et de leur imposer des visites médicales ou des stages de remise à niveau plus fréquents. Le débat sur l’aptitude des seniors au volant, récurrent en France, trouve ici une première traduction réglementaire.

Aujourd’hui en France Après la réforme Droit de conduire Acquis à vie Confirmé à chaque renouvellement Renouvellement de la carte Tous les 15 ans, simple formalité (photo, démarche en ligne) Tous les 15 ans maximum (10 ans possibles), avec évaluation d’aptitude Condition d’aptitude Aucune pour le permis B Examen médical ou autoévaluation, selon le choix de la France Repasser le code ou la conduite Non Non, ce n’est pas prévu par le texte

Visite médicale ou autoévaluation : ce que dit le texte

C’est le point le plus commenté, et le plus déformé. La directive prévoit qu’une évaluation de l’aptitude à conduire soit réalisée avant la délivrance du permis, puis lors de chaque renouvellement. Cette évaluation peut prendre la forme d’un examen médical comprenant un contrôle ophtalmologique et un contrôle cardiovasculaire.

Mais le texte laisse une liberté décisive aux États : chaque pays pourra remplacer cet examen médical par des formulaires d’autoévaluation ou par d’autres systèmes d’évaluation conçus au niveau national. Autrement dit, la visite médicale systématique chez le médecin n’est pas imposée par Bruxelles. Plusieurs États membres pratiquent déjà un contrôle médical périodique ; la France, elle, n’a pas encore tranché entre examen médical et autoévaluation déclarative.

Le calendrier : rien avant 2029-2030

Une directive européenne ne s’applique pas directement : chaque État doit la transposer dans son droit national. Les États membres disposent de 3 ans pour cette transposition, soit jusqu’au 26 novembre 2028, puis d’une année supplémentaire pour mettre en œuvre les dispositions, soit jusqu’au 26 novembre 2029. Concrètement, les premiers renouvellements de permis soumis aux nouvelles règles n’interviendront pas avant 2029-2030.

D’ici là, rien ne bouge : votre permis actuel reste valable dans les conditions d’aujourd’hui, et sa carte se renouvelle comme avant. Les modalités précises pour les dizaines de millions de permis déjà en circulation (rythme de bascule, régime transitoire) seront fixées par les textes français de transposition.

Vous passez votre permis en 2026 : qu’est-ce qui change pour vous ?

Pour l’examen lui-même, rien. L’épreuve théorique reste un QCM de 40 questions avec 35 bonnes réponses minimum, et l’épreuve pratique n’est pas modifiée par la directive. Les nouveautés de l’examen du code cette année viennent d’un autre texte, français celui-là : on vous les détaille dans notre article sur les nouvelles règles de l’examen du code de la route 2026.

Trois points méritent quand même votre attention si vous décrochez votre permis dans les prochaines années :

Votre carte aura une validité limitée : c’est déjà le cas depuis 2013, la réforme ne changera donc pas vos habitudes sur ce point. Ce qui changera, à terme, c’est la condition d’aptitude au renouvellement.

: c’est déjà le cas depuis 2013, la réforme ne changera donc pas vos habitudes sur ce point. Ce qui changera, à terme, c’est la condition d’aptitude au renouvellement. Votre période probatoire reste la même : la directive impose un minimum de 2 ans de période probatoire à tous les nouveaux conducteurs de l’UE. La France est déjà au-delà, avec un permis probatoire de 3 ans, ramené à 2 ans après une conduite accompagnée.

: la directive impose un minimum de 2 ans de période probatoire à tous les nouveaux conducteurs de l’UE. La France est déjà au-delà, avec un permis probatoire de 3 ans, ramené à 2 ans après une conduite accompagnée. Votre code a sa propre durée de vie : indépendamment de la réforme, le bénéfice de l’épreuve théorique reste limité dans le temps pour passer la pratique. On fait le point sur la validité du code de la route.

Le permis se prépare maintenant, pas en 2030 ➜ tester le code de la route gratuitement

Les autres mesures de la directive

Au-delà de la validité du permis, le texte européen harmonise plusieurs règles entre les 27 :

Sanctions transfrontalières : les décisions de retrait, de suspension ou de restriction du permis seront transmises à l’État membre qui a délivré le titre. Un conducteur suspendu dans un autre pays de l’UE ne pourra plus reprendre le volant chez lui comme si de rien n’était.

: les décisions de retrait, de suspension ou de restriction du permis seront transmises à l’État membre qui a délivré le titre. Un conducteur suspendu dans un autre pays de l’UE ne pourra plus reprendre le volant chez lui comme si de rien n’était. Règles durcies pour les novices : pendant la période probatoire, les États devront prévoir des règles et des sanctions renforcées en cas de conduite sous l’emprise de l’alcool, de défaut de ceinture ou d’absence de dispositif de retenue pour enfant.

: pendant la période probatoire, les États devront prévoir des règles et des sanctions renforcées en cas de conduite sous l’emprise de l’alcool, de défaut de ceinture ou d’absence de dispositif de retenue pour enfant. Un débat qui ne date pas d’hier : en France, la question de l’aptitude à la conduite revient régulièrement, notamment pour les conducteurs âgés. Notre article sur le code de la route et les conducteurs seniors fait le tour de la question.

Pour les conducteurs déjà titulaires du permis, la meilleure préparation à ces échéances reste d’entretenir ses connaissances : les règles évoluent chaque année, et réviser le code de la route régulièrement est le moyen le plus simple de rester à jour, sans attendre une convocation à un quelconque contrôle.

FAQ : la fin du permis à vie en questions

Le permis de conduire sera-t-il encore valable à vie ? Non, à terme. La directive (UE) 2025/2205 limite la validité du permis auto et moto à 15 ans maximum, avec une évaluation d’aptitude à chaque renouvellement. La France pourra retenir 10 ans, car le permis y sert aussi de pièce d’identité. Le droit de conduire ne sera donc plus acquis une fois pour toutes, mais confirmé périodiquement. Faudra-t-il repasser le code ou la conduite tous les 15 ans ? Non. Le renouvellement du permis ne comporte aucun nouvel examen de conduite ni de code. Il s’agit d’une évaluation d’aptitude : examen médical (contrôle ophtalmologique et cardiovasculaire) ou autoévaluation par formulaire, selon ce que chaque État décidera de mettre en place. La visite médicale sera-t-elle obligatoire en France ? Ce n’est pas décidé. La directive permet à chaque État de choisir entre un examen médical et des formulaires d’autoévaluation (ou un autre système d’évaluation national). La France n’a pas encore arrêté sa position ; elle le fera lors de la transposition, attendue d’ici le 26 novembre 2028. Quand la fin du permis à vie s’appliquera-t-elle ? Pas avant 2029-2030. Les États membres ont jusqu’au 26 novembre 2028 pour transposer la directive, plus un an pour la mettre en œuvre, soit le 26 novembre 2029. Rien ne change en 2026 : le renouvellement de la carte reste une simple formalité administrative. Que deviennent les permis déjà obtenus ? Ils restent valables. Les cartes actuelles conservent leur validité jusqu’à leur date d’expiration, et les modalités de bascule vers le nouveau régime seront fixées par les textes français de transposition. Aucun titulaire ne perdra son droit de conduire du fait de la seule entrée en vigueur de la directive.

Sources