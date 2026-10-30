Renouveler son permis de conduire : validité, démarche en ligne et pièces à fournir

Renouveler son permis de conduire est une démarche administrative : pas d’examen à repasser pour un permis B, mais une demande en ligne à faire à la fin de la validité. Durée de validité, pièces à fournir et cas du permis rose, d’après service-public.gouv.fr.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

« Mon permis arrive à échéance, que dois-je faire ? » La bonne nouvelle, c’est que renouveler un permis B ne demande pas de repasser d’examen : c’est une démarche administrative, qui se fait en ligne. Nous avons relu les fiches de service-public.gouv.fr pour vous expliquer quand la lancer et ce qu’il faut préparer. Et si vous avez perdu la main sur les règles de la route, vous pouvez toujours vous entraîner au code de la route en ligne avant de reprendre le volant.

Ce qu’il faut retenir

Le permis au format carte de crédit est en général valable 15 ans .

est en général valable . Le permis rose à 3 volets est en général valable jusqu’au 19 janvier 2033 .

est en général valable . Le renouvellement met à jour l’adresse et la photo : l’examen du permis B n’est pas repassé .

. La demande se fait en ligne, gratuitement hors frais de photo d’identité.

Sommaire

Combien de temps un permis est-il valable ?

D’après la fiche de service-public.gouv.fr sur la durée de validité du permis (vérifiée le 2 février 2026), un permis au format carte de crédit est en général valable 15 ans. Le permis rose à 3 volets, lui, est en général valable jusqu’au 19 janvier 2033.

Deux nuances à connaître. Les catégories de poids lourds (C, EC, C1, C1E, D, D1, D1E et assimilées) suivent une durée qui dépend de l’âge du conducteur. Et une situation médicale peut réduire la durée de validité. Pour les catégories A et B, la page ne donne pas de durée distincte : c’est la règle générale de 15 ans pour le format carte qui s’applique.

Renouveler son permis : de quoi parle-t-on ?

Renouveler, ce n’est pas repasser le permis. Selon la même fiche, il s’agit d’une démarche administrative qui met à jour votre adresse et votre photo. Un conducteur titulaire du permis B dont le titre expire en 2028, par exemple, n’a pas à repasser l’examen : il demande un nouveau titre.

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La démarche en ligne, pas à pas

Le renouvellement en fin de validité se fait par le téléservice de demande en ligne d’un nouveau permis en cas de fin de validité, sur service-public.gouv.fr (page R49276, vérifiée le 13 février 2024).

Connectez-vous avec FranceConnect ou avec vos identifiants ANTS. Sans identifiants, il faut créer un compte sur le site de l’ANTS. Renseignez la demande et déposez les justificatifs numérisés. Joignez votre photo-signature numérique. Si vous envoyez une photo papier, la page indique de télécharger puis de renvoyer le formulaire de dépôt de photo-signature à la fin de la démarche. Suivez votre demande depuis votre espace.

La procédure est gratuite, à l’exception des frais de photo d’identité. La page consultée ne précise ni le délai de traitement ni les conditions d’un éventuel titre provisoire : en cas de doute, rapprochez-vous de l’ANTS.

Les pièces à fournir

un justificatif d’identité ;

; un justificatif de domicile ;

; une photo-signature numérique ;

; votre permis actuel ;

; le cas échéant, l’avis médical (formulaire cerfa n° 14880) pour les catégories lourdes, après une opération ou lorsque le permis est soumis à avis médical.

Besoin de retrouver le numéro qui figure sur votre titre ? Notre article sur où trouver le numéro de permis de conduire vous guide.

Cas du permis rose

Le permis rose à 3 volets suit une logique différente : l’objectif est de l’échanger contre un permis au format carte. Service-public.gouv.fr propose un téléservice dédié (R67336) pour cette demande. Nous détaillons la procédure dans notre article sur la validité et l’échange du permis rose. Le contexte européen est expliqué dans notre article sur la fin du permis à vie.

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Raisons de santé et catégories lourdes

Une pathologie peut raccourcir la validité du permis, et les catégories lourdes (C, D et assimilées) dépendent de l’âge. La fiche consultée ne donne pas les chiffres : nous ne les avançons pas. Pour votre cas, la fiche service-public sur le contrôle médical (F36483) et l’ANTS font foi.

Récapitulatif

Question Réponse officielle Validité du permis format carte En général 15 ans Validité du permis rose 3 volets En général jusqu’au 19 janvier 2033 Examen à repasser (permis B) Non, démarche administrative Où faire la demande En ligne, téléservice R49276 Coût Gratuit, hors frais de photo d’identité Pièces Identité, domicile, photo-signature, permis actuel, avis médical si besoin

Les repères du renouvellement en un coup d’œil.

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Questions fréquentes

Comment renouveler son permis de conduire ? En ligne, avec le téléservice de demande d’un nouveau permis en cas de fin de validité, via FranceConnect ou des identifiants ANTS, en joignant justificatifs d’identité et de domicile, photo-signature et permis actuel. Faut-il repasser le permis pour le renouveler ? Non, pas pour un permis B : le renouvellement est une démarche administrative qui met à jour l’adresse et la photo. Combien de temps un permis de conduire est-il valable ? Un permis au format carte est en général valable 15 ans. Le permis rose à 3 volets est en général valable jusqu’au 19 janvier 2033. Le renouvellement du permis est-il payant ? La démarche en ligne est gratuite, hors frais de photo d’identité, selon la page de service-public.gouv.fr.

Sources