Voie réservée au covoiturage : ce que signifie vraiment le losange

Un losange blanc peint sur la chaussée ou allumé au-dessus d’une file, et la voie de gauche ne vous est plus ouverte. Qui a le droit d’y rouler, à quelle vitesse, comment le respect de la voie est contrôlé et ce que coûte une entrée à tort : le point complet, sources officielles à l’appui.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Vous arrivez sur une autoroute urbaine à l’heure de pointe. La file de gauche est presque vide, un grand losange blanc est peint sur la chaussée, et une question se pose en une seconde : le droit d’y aller, vous l’avez ou pas ? Le losange est l’un des rares marqueurs récents de la signalisation française, il tombe de plus en plus souvent à l’examen théorique, et il est presque systématiquement mal expliqué. Si vous préparez le code, Préparer mon code de la route en ligne vous permettra de voir tout de suite si vos repères sur les voies réservées tiennent la route.

Sommaire

Le losange n’est pas un panneau de priorité

Premier réflexe à installer, et il évite une erreur classique : il existe deux losanges dans la signalisation française, et ils n’ont rien en commun.

Le losange jaune, posé en bord de route sur un panneau carré, annonce une route à caractère prioritaire. Il parle de priorité, uniquement de priorité, et il existe depuis des décennies.

Le losange blanc, lui, est apparu en 2020. Il ne dit rien de la priorité. Il signale qu’une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules. Le ministère chargé des transports explique pourquoi ce symbole a été retenu : les voies réservées aux transports en commun reprenaient déjà la signalisation des voies de bus, bien connue des automobilistes, mais les autres types de voies réservées, celles qui intègrent le covoiturage, n’avaient aucune signalisation propre. Le losange, déjà utilisé dans d’autres pays, a été choisi, et fait l’objet d’une évaluation en France depuis l’arrêté du 24 août 2020.

Il se présente sous deux formes complémentaires, qu’il faut savoir lire ensemble : un panneau portant un losange blanc sur fond bleu, et un marquage en losange blanc peint dans l’axe de la voie concernée. Le panneau annonce, le marquage confirme au sol, exactement comme pour une voie de bus.

À retenir. Losange jaune sur panneau carré : route prioritaire. Losange blanc sur fond bleu ou peint au sol : voie réservée à certains véhicules. Les deux tombent à l’examen, et plusieurs contenus en ligne les mélangent dans une même page « panneau losange ». Ne comptez pas sur la forme, regardez la couleur et le support.

Ce n’est pas la seule signalisation récente qui prend les candidats de court. Notre article sur les nouveaux panneaux du code de la route passe en revue les autres arrivées de ces dernières années, du panneau de circulation interfiles aux panneaux d’équipements hivernaux B58 et B59.

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Qui a le droit de rouler sur une voie réservée au covoiturage

C’est ici que la plupart des contenus en ligne se trompent, non pas sur le fond, mais sur la nature de la règle. Ils annoncent « deux occupants minimum » comme s’il s’agissait d’une règle nationale. Ce n’en est pas une.

Ces voies sont instaurées par l’autorité de police en charge de la circulation, sur le fondement de l’article L.411-8 du code de la route, créé par l’article 35 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019. Le ministère est explicite sur le point qui compte : c’est cette autorité qui définit les règles de circulation et les véhicules autorisés sur la voie. Autrement dit, la composition exacte des véhicules admis se lit sur place, dans la signalisation, et non dans un tableau national.

Cela posé, la configuration la plus répandue est bien documentée. Service Public liste quatre catégories généralement ouvertes :

les véhicules transportant au moins deux occupants , quelle que soit la relation entre eux : deux covoitureurs, un couple, un parent et son enfant, deux collègues. Les motos sont admises dans les mêmes conditions si deux personnes sont sur le véhicule ;

, quelle que soit la relation entre eux : deux covoitureurs, un couple, un parent et son enfant, deux collègues. Les motos sont admises dans les mêmes conditions si deux personnes sont sur le véhicule ; les véhicules à très faibles émissions détenteurs d’une vignette Crit’Air zéro émission, c’est-à-dire les véhicules 100 % électriques ou à hydrogène, quel que soit le nombre de personnes à bord ;

détenteurs d’une vignette Crit’Air zéro émission, c’est-à-dire les véhicules 100 % électriques ou à hydrogène, ; les transports en commun ;

; les taxis, y compris s’ils n’ont aucun passager.

Les deux dernières précisions sont celles qui manquent presque partout. Un taxi vide est autorisé. Une voiture électrique avec le conducteur seul à bord est autorisée. Un conducteur seul dans un véhicule thermique ne l’est pas, même s’il roule sur une portion déserte.

La préfecture de l’Isère décrit exactement cette configuration pour la voie de l’A48 dans le sens Lyon vers Grenoble : voie « exclusivement réservée aux véhicules transportant au moins deux occupants (ou deux passagers sur une moto), aux taxis, même sans passager, ou aux véhicules à très faibles émissions (Crit’Air 0), véhicules 100 % électriques ou hydrogène, quel que soit le nombre de personnes à bord ».

Le mot « au moins » compte. Deux occupants, c’est un plancher, pas une cible : le sigle VR2+ que vous verrez parfois sur les documents officiels signifie précisément « voie réservée à deux occupants et plus ». Les huit voies de type covoiturage engagées dans la phase pilote de contrôle sont toutes des VR2+.

Voie permanente ou voie activée, la nuance qui change tout

Une voie réservée peut fonctionner de deux manières, et la différence détermine si vous êtes en infraction ou non.

En permanent. Le panneau losange est fixe, et il est accompagné d’un marquage blanc dessiné sur la chaussée. La voie est réservée en continu, comme une voie de bus urbaine.

En dynamique. La voie n’est réservée qu’à certaines heures, généralement les périodes de congestion. Un panneau lumineux placé au-dessus de la voie s’allume lorsque la restriction est active. Quand il est éteint, la voie est ouverte à tous.

Le ministère apporte sur ce point une précision qu’aucun contenu concurrent relevé ne reprend, et elle est décisive : pour les voies réservées de manière dynamique par panneaux à messages variables, les détections en bord de voie « ne sont possibles que lorsque la signalisation de la voie est activée (panneau losange allumé) ». Le dispositif de contrôle ne remonte donc rien aux agents quand le losange est éteint.

C’est la même logique que celle des voies dont l’affectation change au fil de la journée : ce qui fait foi, c’est la signalisation au moment où vous passez, pas le marquage permanent au sol. Le principe se retrouve dans d’autres configurations que nous détaillons, comme les règles de circulation sur une route à trois voies.

Le réflexe utile. Sur une voie réservée dynamique, regardez le panneau lumineux, pas la peinture. Le marquage au sol reste visible en permanence, la restriction non.

La limitation de vitesse dont personne ne parle

Voici l’information la plus systématiquement absente des pages consacrées au sujet. Sur la VR2+ de l’A48, la préfecture de l’Isère l’écrit en une phrase : « Lorsque la voie est active, la vitesse y est limitée à 70 km/h pour tous les véhicules. »

Deux mots à souligner. « Active » d’abord : la limitation suit l’activation de la voie, elle ne s’applique pas en dehors. « Tous les véhicules » ensuite : la limitation ne vise pas seulement ceux qui roulent sur la voie réservée, mais l’ensemble de la section concernée.

Attention à la portée de cette information. C’est une règle locale, décidée par l’autorité de police pour cette voie précise, pas une règle nationale applicable à toutes les voies réservées de France. Elle illustre néanmoins parfaitement le principe posé plus haut : sur ces aménagements, les conditions de circulation se lisent sur place.

L’idée n’est pas contre-intuitive quand on y réfléchit. Une voie réservée n’a d’intérêt que si elle reste fluide, et le différentiel de vitesse entre une file dense presque à l’arrêt et une file libre roulant à l’allure normale de l’autoroute crée un risque d’accident considérable, notamment aux points d’entrée et de sortie de la voie. Abaisser la vitesse sur toute la section réduit ce différentiel. C’est le même raisonnement que celui qui fonde la vitesse minimale imposée sur la voie de gauche d’une autoroute : l’homogénéité des vitesses est un objectif de sécurité en soi.

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Comment le respect de la voie est contrôlé

Le contrôle n’a rien d’anecdotique, et il a une histoire courte qu’il vaut la peine de connaître.

Les premières voies ouvertes ont vite montré leurs limites. Le ministère est direct dans son constat : « les analyses des pratiques effectuées sur les premières voies ont révélé que le taux de non-respect était incompatible avec les objectifs de fonctionnement attendu ». Une voie réservée massivement squattée ne fiabilise plus le temps de parcours de personne, et perd donc sa raison d’être.

L’État a alors proposé aux acteurs locaux volontaires un dispositif d’aide au contrôle, dans le cadre d’une phase pilote. Le cadre juridique du contrôle repose, selon le ministère, sur les articles L.130-9-1 et R.412-7 du code de la route, complétés par l’arrêté du 19 avril 2024 portant création d’un système d’aide à la constatation des infractions aux règles de circulation sur les voies réservées.

Le fonctionnement mérite d’être décrit précisément, parce qu’il est souvent caricaturé en « caméra qui verbalise toute seule ». Ce n’est pas ce qui se passe :

des équipements de détection sont installés en bord de voie ;

ils sont paramétrés pour identifier automatiquement les véhicules autorisés selon l’arrêté de police qui définit la voie ;

lors d’une détection, ils mettent des clichés et des données de contexte à disposition d’un agent habilité ;

; c’est l’agent, et lui seul, qui décide d’établir ou non un procès-verbal électronique, lequel est ensuite transmis à l’ANTAI ;

si l’infraction n’est pas constatée, toutes les données personnelles et les clichés sont immédiatement supprimés ;

; les agents disposent de huit jours pour traiter les détections remontées ; passé ce délai, tout est supprimé du dispositif ;

pour traiter les détections remontées ; passé ce délai, tout est supprimé du dispositif ; les visages des occupants sont traités pour ne pas être identifiables au moment de la constatation, celui du conducteur pouvant servir de preuve.

Un second mouvement, plus récent, a élargi le cadre. Le décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025 a allongé la liste des infractions dont les constatations par appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu’à preuve du contraire, à l’article R130-11 du code de la route. Y figure désormais l’usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules. Le même décret y a également fait entrer les distances de sécurité, les bandes d’arrêt d’urgence et le franchissement des lignes continues, entrée en vigueur au 29 décembre 2025.

Ce que coûte une voie réservée empruntée à tort

La sanction est identique dans les deux sources officielles consultées, et elle est simple.

La préfecture de l’Isère indique que les usagers en infraction « seront passibles d’une contravention de classe 4, assortie d’une amende de 135 € ». Service Public formule la même règle : « un conducteur qui circule sur une voie réservée au covoiturage alors qu’il n’en a pas le droit est passible d’une amende forfaitaire de 135 euros ».

Comme pour toutes les contraventions de la quatrième classe, ce montant forfaitaire de 135 euros descend à 90 euros en cas de paiement dans le délai minoré, et monte à 375 euros en cas de majoration.

Les repères chiffrés de la voie réservée au covoiturage, d’après le ministère chargé des transports, la préfecture de l’Isère et Service Public.

Un point mérite d’être signalé honnêtement : aucune des trois pages officielles consultées ne mentionne de retrait de points pour cette infraction. Plusieurs sites en affirment l’absence, mais sans référence vérifiable. Nous ne reprenons donc pas cette information tant qu’un texte n’a pas été consulté directement.

Sur le plan pratique, la contestation suit le régime ordinaire des avis de contravention envoyés par l’ANTAI au titulaire du certificat d’immatriculation, avec les voies de recours habituelles indiquées sur l’avis.

Où se trouvent ces voies en France

Le réseau reste modeste, ce qui explique qu’un conducteur puisse rouler des années sans jamais croiser un losange, puis en découvrir un du jour au lendemain à l’entrée d’une métropole.

Au 31 décembre 2023, le ministère recensait environ 52 kilomètres de voies réservées au covoiturage et 70 kilomètres de voies réservées aux transports en commun sur les axes structurants.

La phase pilote de contrôle a porté sur dix voies. Huit sont de type covoiturage :

VR2+ sur la RN137 dans l’agglomération de Rennes ;

VR2+ sur l’A48 dans l’agglomération de Grenoble ;

VR2+ sur l’A83 dans l’agglomération de Nantes ;

VR2+ sur l’A1 dans l’agglomération de Lille ;

deux VR2+ sur les M6 et M7, au nord et au sud de Lyon ;

deux VR2+ sur la M35, au nord et au sud de Strasbourg.

Deux autres sont réservées aux transports en commun : la RN2 à Sainte-Marie à La Réunion et l’A3 en Île-de-France au niveau de Bagnolet.

Une précision de calendrier s’impose, et elle est datée. La préfecture de l’Isère annonçait des contrôles effectifs sur l’A48 « à partir du jeudi 19 septembre 2024 » et une expérimentation des voies de covoiturage « jusqu’à fin août 2026 ». À la date de rédaction de cet article, cette échéance est passée et aucune décision publiée sur les pages officielles consultées ne précise si le dispositif a été prolongé, pérennisé ou arrêté. Nous préférons le signaler plutôt que de laisser entendre que la situation de 2024 est encore celle d’aujourd’hui.

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Comment le sujet tombe à l’examen

Le losange fait partie de ces éléments récents que les supports papier anciens ignorent, alors que la banque de questions de l’examen théorique général est régulièrement actualisée pour suivre les évolutions de la route. Il apparaît sous trois formes.

La question d’identification. Une image de panneau ou de marquage, et une question sur sa signification. Le distracteur classique consiste à proposer une réponse liée à la priorité, en s’appuyant sur la confusion avec le losange jaune. La bonne réponse porte toujours sur une réservation de voie.

La question de situation. Une photo prise depuis le poste de conduite, un losange visible, et une question du type « pouvez-vous emprunter cette voie ? ». La réponse dépend de deux éléments à repérer dans l’image : la composition du véhicule et l’état de la signalisation. Beaucoup de candidats répondent sur le seul nombre d’occupants et oublient de vérifier si le panneau lumineux est allumé.

La question thématique. Le sujet relève à la fois de la thématique « la route » et de la thématique « respect de l’environnement » du programme officiel, puisque ces voies existent pour encourager le covoiturage et les véhicules à très faibles émissions. Une question sur les voies réservées peut donc surgir dans une série où vous ne l’attendiez pas.

Un dernier réflexe, qui vaut au-delà de cette question : les aménagements récents partagent tous la même logique de lecture, celle du contexte plutôt que de l’automatisme. C’est vrai du losange, c’est vrai aussi de la chaussée à voie centrale banalisée, dite chaucidou, un aménagement que beaucoup de conducteurs traversent sans savoir ce qu’il exige d’eux.

Questions fréquentes

Qui peut emprunter une voie réservée au covoiturage ? Généralement les véhicules transportant au moins deux occupants conducteur compris, les motos portant deux personnes, les véhicules à très faibles émissions détenteurs d’une vignette Crit’Air zéro émission quel que soit le nombre de personnes à bord, les transports en commun et les taxis, y compris sans passager. Ces catégories sont définies localement par l’autorité de police de la circulation, elles peuvent donc varier d’une voie à l’autre. Que signifie le losange blanc sur la route ? Il signale une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules, le plus souvent le covoiturage, les taxis, les transports en commun et les véhicules à très faibles émissions. Il se présente en panneau, losange blanc sur fond bleu, et en marquage blanc peint dans l’axe de la voie. Il n’a aucun rapport avec le losange jaune, qui annonce une route à caractère prioritaire. Quelle est l’amende pour circulation sur une voie réservée au covoiturage ? Il s’agit d’une contravention de la quatrième classe, dont l’amende forfaitaire est de 135 euros. Comme pour toutes les contraventions de cette classe, le montant descend à 90 euros en paiement minoré et monte à 375 euros en cas de majoration. Un taxi vide peut-il rouler sur une voie de covoiturage ? Oui, dans la configuration la plus répandue. Service Public et la préfecture de l’Isère mentionnent explicitement les taxis, y compris lorsqu’ils n’ont aucun passager à bord. Une voiture électrique avec le conducteur seul peut-elle emprunter la voie ? Oui dans la configuration la plus répandue, à condition que le véhicule dispose d’une vignette Crit’Air zéro émission, c’est-à-dire qu’il soit 100 % électrique ou à hydrogène. Le nombre de personnes à bord n’entre alors pas en compte. La voie est-elle réservée en permanence ? Pas toujours. Certaines voies le sont en permanence, avec un panneau fixe et un marquage au sol. D’autres ne le sont que sur certaines plages, généralement aux heures de congestion, et un panneau lumineux placé au-dessus de la voie s’allume lorsque la restriction est active. Quand le losange lumineux est éteint, la voie est ouverte à tous. Un radar peut-il verbaliser seul l’usage d’une voie réservée ? Le dispositif décrit par le ministère n’est pas entièrement automatique : les équipements de détection remontent des clichés et des données à un agent habilité, et c’est cet agent qui décide d’établir ou non le procès-verbal. Par ailleurs, le décret du 22 décembre 2025 a fait entrer l’usage des voies réservées dans la liste des infractions dont les constatations par appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu’à preuve du contraire, avec effet au 29 décembre 2025. Combien de voies réservées existe-t-il en France ? Au 31 décembre 2023, le ministère chargé des transports recensait environ 52 kilomètres de voies réservées au covoiturage et 70 kilomètres de voies réservées aux transports en commun sur les axes structurants. La phase pilote de contrôle a concerné dix voies, autour de Rennes, Grenoble, Nantes, Lille, Lyon, Strasbourg, ainsi qu’à La Réunion et en Île-de-France.

Sources