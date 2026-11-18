Blanches, rouges, bleues ou vertes, les balises de bord de route ne sont pas décoratives : chacune annonce un virage, une intersection, un îlot, un obstacle ou une sortie. Voici comment reconnaître les balises J1 à J17 et les confusions qui coûtent des points à l’examen du code.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Sur le bord de la route, les balises font partie du décor au point qu’on ne les remarque plus. Pourtant, chacune porte une information précise : un virage qui se resserre, une intersection masquée, un îlot à contourner, un obstacle collé à la chaussée ou l’approche d’un passage à niveau. Leur forme et leur couleur suffisent à les distinguer, à condition de connaître le code. À l’examen, elles apparaissent sur les photos de situation et servent souvent d’indice discret pour trouver la bonne réponse : de quoi les intégrer dès maintenant quand tu vas préparer ton code de la route en ligne.

Ce qu’il faut retenir

Les balises sont des dispositifs de signalisation de type J . Elles servent à guider le conducteur ou à lui signaler un danger particulier .

. Elles servent à le conducteur ou à lui . Blanc : virage (J1) et guidage ; bande rouge : intersection (J3) ; tête rouge : virage en zone enneigée (J1bis).

: virage (J1) et guidage ; : intersection (J3) ; : virage en zone enneigée (J1bis). Bleu et blanc : chevrons de virage (J4), tête d’îlot (J5) et obstacle proche de la chaussée (J13).

: chevrons de virage (J4), tête d’îlot (J5) et obstacle proche de la chaussée (J13). Bandes rouges obliques : approche d’un passage à niveau (J10). Vert : zone de divergence, c’est-à-dire de séparation des voies (J12, J14).

: approche d’un passage à niveau (J10). : zone de divergence, c’est-à-dire de séparation des voies (J12, J14). Une balise complète les panneaux et le marquage au sol, elle ne les remplace pas : elle t’indique où se situe le danger et quelle trajectoire suivre.

Qu’est-ce qu’une balise dans le code de la route ?

La signalisation routière française classe ses dispositifs par familles désignées par une lettre : A pour les panneaux de danger, B pour les interdictions et obligations, C pour les indications, et J pour les balises. Le texte de référence est l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, complété par l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière. Sa première partie consacre son article 9-2 aux balises.

Selon ce texte, une balise a deux rôles possibles : guider l’usager ou lui signaler un risque particulier. Elle est construite et ancrée pour être peu agressive en cas de choc, puisqu’elle se trouve au plus près de la chaussée. La plupart sont rétroréfléchissantes : elles renvoient la lumière de tes phares, ce qui les rend surtout utiles la nuit et par mauvais temps.

Retiens le principe qui sert à l’examen comme au volant : un panneau t’annonce un danger à l’avance, une balise te montre où il se trouve exactement. Pour la logique générale des panneaux, notre méthode pour apprendre et retenir les panneaux de signalisation s’applique aussi aux balises : on raisonne par forme et par couleur.

Les balises de virage : J1, J1bis et J4

J1 : la balise de virage

C’est le petit poteau cylindrique blanc, muni d’un élément rétroréfléchissant, que tu croises sur la plupart des routes de campagne. Placée à l’extérieur d’un virage peu visible, elle dessine la courbe et te permet d’anticiper son rayon, surtout de nuit, quand le bord de la route disparaît au-delà de la portée des phares.

J1bis : la version des zones enneigées

Même forme, même rôle, mais avec une partie haute rouge. On la trouve sur les sections exposées à la neige : quand le bas-côté est recouvert, la tête rouge reste repérable au-dessus du manteau neigeux et continue de matérialiser le bord de la chaussée.

J4 : la balise à chevrons

Les chevrons blancs sur fond bleu complètent ou remplacent les balises J1 dans les virages plus marqués. Il en existe deux versions : le multichevron, panneau rectangulaire à plusieurs chevrons placé dans l’axe de la trajectoire, et le monochevron, carré, qui peut être répété le long de la courbe. Les chevrons pointent vers le sens du virage.

Au volant, la présence de chevrons est un signal fort : le virage est assez serré pour qu’on ait jugé les balises simples insuffisantes. Le ralentissement se fait avant la courbe, en ligne droite, pas dedans.

Pour t’entraîner gratuitement ➜ tester le code de la route gratuitement

La balise d’intersection J3

La J3 ressemble beaucoup à la J1 : même cylindre blanc. La différence tient à sa bande rétroréfléchissante rouge. Elle signale une intersection, hors carrefour giratoire, et on la place aux angles des routes qui se croisent.

Son intérêt est réel sur les routes où une petite voie débouche entre deux haies ou derrière un talus : de loin, les balises à bande rouge sont souvent le premier indice qu’un véhicule peut surgir. Elle ne dit rien, en revanche, sur qui a la priorité. Pour cela, il faut lire les panneaux de l’intersection ou, à défaut, appliquer la priorité à droite.

Îlots et obstacles : J5 et J13

J5 : la balise de tête d’îlot

Panneau carré à fond bleu, avec une flèche blanche coudée vers le bas. Elle est posée sur la pointe d’un îlot ou à l’origine d’un terre-plein central, et t’indique de quel côté le contourner. Tu la rencontres typiquement à l’entrée d’un rond-point ou sur une route où un îlot sépare les deux sens de circulation.

J13 : la balise d’obstacle

Elle prend la forme d’un panneau allongé à bandes obliques bleues et blanches. Elle signale un obstacle situé à moins d’un mètre de la chaussée : pile de pont, tête de mur, parapet. Les bandes obliques descendent vers le côté où tu dois passer. Elle est aussi utilisée aux passages à niveau pour en matérialiser les obstacles latéraux.

Le point commun des deux balises bleues : elles marquent un élément fixe à ne pas heurter. Ce sont des repères de trajectoire, pas des annonces à distance.

Les balises de guidage : J6, J11, J12 et J14

J6 : le délinéateur

Ce poteau blanc à bande noire oblique, équipé d’un catadioptre, est implanté régulièrement des deux côtés de la chaussée. Son rôle est le guidage continu : en alignant les catadioptres dans tes phares, tu suis le tracé de la route même quand le marquage s’efface. Il complète les lignes de rive qui délimitent la chaussée.

J11 et J12 : les balises qui renforcent le marquage

Ces balises de petite taille, fixées au sol, doublent une ligne continue pour la rendre physiquement visible. La J11 est blanche ; elle accompagne un marquage longitudinal continu, sur la séparation de deux voies par exemple, et rappelle qu’on ne franchit pas une ligne continue. La J12 est verte et s’utilise dans les zones de divergence, là où une bretelle se sépare de la voie principale. Elles sont posées juste au-delà de la ligne, jamais sur la partie où l’on circule.

J14 : la balise de divergence

Toujours en vert avec des flèches ou des chevrons blancs, la J14 signale le point exact où deux voies se séparent, ce qu’on appelle le musoir. La J14a, en demi-cercle avec deux flèches, est posée sur la zone hachurée ; la J14b, série d’éléments à chevrons, équipe les bifurcations autoroutières à fort trafic. Le message pour le conducteur : ton choix de voie doit être fait avant d’arriver à sa hauteur.

Réviser toutes les séries ➜ réviser le code de la route

La balise de passage à niveau J10

Les balises J10 sont des panneaux rectangulaires à bandes rouges obliques sur fond blanc. Elles jalonnent l’approche d’un passage à niveau et te renseignent sur la distance qui reste : la première, sous le panneau de danger annonçant le passage à niveau, porte trois bandes rouges, puis viennent une balise à deux bandes et une balise à une bande, plantées au tiers et aux deux tiers du parcours.

En pratique, trois bandes, c’est le moment de lever le pied ; une seule bande, tu dois déjà être en mesure de t’arrêter si les feux clignotent ou si les barrières s’abaissent.

Les autres balises : manche à air, plots et balises lumineuses

La famille J ne se limite pas aux poteaux de bord de route. La J7 est la manche à air, cône à bandes rouges et blanches suspendu à un mât : elle indique la force et la direction du vent, souvent en complément du panneau de danger « vent latéral » à l’approche d’un viaduc.

Les plots rétroréfléchissants J15 sont collés sur la chaussée dans l’axe du marquage, en blanc (jaune en signalisation temporaire de chantier), ou sur le bord des îlots. Les J16 sont de petits éléments rétroréfléchissants qui jalonnent de nuit les bords des autoroutes et des routes à carrefours dénivelés. Les J17 sont des plots lumineux rouges utilisés sur les chaussées à voies réversibles, qui s’allument avec les signaux d’affectation des voies.

Enfin, des balises lumineuses peuvent renforcer la perception d’un îlot en agglomération ou baliser, dans un tunnel, le cheminement des piétons vers les issues de secours. Elles ne doivent ni éblouir ni constituer un obstacle.

Avancer dans ta préparation ➜ suivre les cours de code auto

Tableau récapitulatif des balises du code de la route

Balise Aspect Ce qu’elle signale J1 Cylindre blanc, élément rétroréfléchissant Virage peu visible J1bis Cylindre blanc à tête rouge Virage en zone enneigée J3 Cylindre blanc à bande rouge Intersection (hors giratoire) J4 Chevrons blancs sur fond bleu Virage marqué, renforce ou remplace J1 J5 Carré bleu, flèche blanche coudée Tête d’îlot, sens de contournement J6 Poteau blanc à bande noire, catadioptre Guidage continu (délinéateur) J7 Manche à air rouge et blanche Force et direction du vent J10 Bandes rouges obliques (3, 2 puis 1) Approche d’un passage à niveau J11 Petite balise blanche au sol Renfort d’une ligne continue J12 Petite balise verte au sol Renfort du marquage en zone de divergence J13 Bandes obliques bleues et blanches Obstacle à moins d’un mètre de la chaussée J14a / J14b Vert, flèches ou chevrons blancs Point de séparation des voies (musoir) J15, J16, J17 Plots et éléments rétroréfléchissants ou lumineux Renfort du marquage, jalonnement de nuit, voies réversibles

Les pièges des balises à l’examen du code

À l’examen théorique général, les balises sont rarement l’objet direct de la question. Elles sont plutôt un indice dans la photo : un virage dont on ne voit pas la sortie, une route secondaire à peine visible, un îlot au loin. Savoir les lire t’aide à comprendre la situation avant même de lire la question. Voici les confusions les plus fréquentes.

J1 ou J3 ? Deux cylindres blancs. Si tu repères une bande rouge, c’est une intersection : attends-toi à un véhicule qui débouche, et cherche le panneau de priorité.

Deux cylindres blancs. Si tu repères une bande rouge, c’est une intersection : attends-toi à un véhicule qui débouche, et cherche le panneau de priorité. J5 ou J13 ? Les deux sont bleues. La flèche coudée (J5) indique un îlot à contourner ; les bandes obliques (J13) signalent un obstacle fixe à côté de la chaussée.

Les deux sont bleues. La flèche coudée (J5) indique un îlot à contourner ; les bandes obliques (J13) signalent un obstacle fixe à côté de la chaussée. Combien de bandes rouges ? Sur une J10, le nombre de bandes renseigne sur la distance restante avant le passage à niveau, pas sur le nombre de voies ferrées.

Sur une J10, le nombre de bandes renseigne sur la distance restante avant le passage à niveau, pas sur le nombre de voies ferrées. Blanc ou vert au sol ? Blanc pour renforcer une ligne continue, vert pour une zone où les voies se séparent.

Blanc pour renforcer une ligne continue, vert pour une zone où les voies se séparent. Balise et priorité. Aucune balise ne donne ni ne retire la priorité. Si la photo ne montre que des balises J3 sans panneau, la règle par défaut s’applique.

Le plus efficace pour fixer ces repères reste de les voir en situation, série après série. Les questions de signalisation reviennent dans toutes nos séries d’entraînement, avec une correction détaillée.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre la balise J1 et la balise J3 ? Les deux sont des cylindres blancs. La J1 signale un virage peu visible et se place à l’extérieur de la courbe. La J3 porte une bande rouge et signale une intersection ; elle est implantée aux angles des routes qui se croisent. Que signifie une balise à chevrons bleus et blancs ? C’est une balise J4. Elle complète ou remplace les balises de virage J1 dans une courbe marquée. Les chevrons pointent dans le sens du virage : il faut adapter sa vitesse avant d’y entrer. Que signifie une balise bleue avec une flèche blanche ? C’est la balise J5 de tête d’îlot. Placée sur la pointe d’un îlot ou au début d’un terre-plein central, elle indique de quel côté le contourner. Que signifient les balises à bandes rouges avant un passage à niveau ? Ce sont des balises J10. Elles jalonnent l’approche du passage à niveau : trois bandes rouges pour la première, puis deux, puis une à mesure qu’on se rapproche des voies. Pourquoi certaines balises ont-elles une tête rouge ? Il s’agit de balises J1bis, utilisées sur les routes exposées à la neige. La partie haute rouge reste visible au-dessus de la neige et continue de matérialiser le bord de la chaussée. Que signale une balise à bandes bleues et blanches ? C’est une balise J13. Elle signale un obstacle situé à moins d’un mètre de la chaussée, comme une pile de pont ou un muret, et les bandes obliques indiquent le côté par lequel passer.

Sources