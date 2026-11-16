Feux diurnes : à quoi servent-ils et quand faut-il passer en feux de croisement ?

Les feux diurnes servent à être vu de jour, pas à voir la route. Voici ce que prévoit le code de la route, les situations où il faut absolument passer en feux de croisement, la règle propre aux deux-roues et la question qui piège les candidats au code.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Les feux diurnes, ou feux de circulation diurne, sont ces fines bandes de lumière blanche qui s’allument à l’avant de nombreuses voitures dès qu’on roule de jour. Ils ont une seule mission : rendre ton véhicule visible pour les autres usagers. Ils n’éclairent pas la route, et c’est précisément là que beaucoup de conducteurs se trompent, en roulant de nuit ou sous la pluie avec ces seuls feux allumés. Le sujet tombe régulièrement dans le thème « mécanique et équipements » de l’examen : autant le maîtriser en même temps que tu continues à réviser le code de la route en ligne.

Ce qu’il faut retenir

Le code de la route autorise deux feux de circulation diurne à l’avant, émettant une lumière blanche, pour rendre le véhicule plus visible de jour (article R313-4-1).

deux feux de circulation diurne à l’avant, émettant une lumière blanche, pour rendre le véhicule plus visible de jour (article R313-4-1). Ils servent à être vu , pas à voir : ils ne figurent dans aucune des règles d’éclairage de nuit ou par visibilité insuffisante.

, pas à : ils ne figurent dans aucune des règles d’éclairage de nuit ou par visibilité insuffisante. La nuit, dans un tunnel mal éclairé, sous une forte pluie ou dans le brouillard, il faut allumer les feux de croisement (ou de route, ou de brouillard selon le cas).

(ou de route, ou de brouillard selon le cas). Pour les motos et cyclomoteurs, rouler de jour avec les feux de croisement ou les feux diurnes allumés est une obligation (article R416-17).

les feux diurnes allumés est une obligation (article R416-17). Un mauvais usage des feux de croisement ou de route est puni d’une amende de 4e classe, soit 135 € en forfaitaire.

Que sont les feux diurnes ?

Le nom officiel est « feux de circulation diurne ». Dans le langage courant, on parle aussi de feux de jour, et les fiches techniques des constructeurs utilisent souvent le sigle anglais DRL, pour daytime running lights. Ce sont des feux blancs placés à l’avant, généralement intégrés au bloc optique sous forme de bande ou de points lumineux.

Leur intensité est réglée pour attirer le regard en plein jour, quand une carrosserie grise ou noire se confond facilement avec le décor. Leur faisceau n’est pas dirigé vers la chaussée : ils ne t’aident pas à distinguer un obstacle, un piéton ou un marquage au sol. C’est toute la différence avec un feu d’éclairage.

Leur fonctionnement varie d’un modèle à l’autre. Sur beaucoup de voitures récentes, ils s’allument au démarrage et s’éteignent quand on passe en feux de croisement. Le manuel du véhicule reste la référence pour savoir comment se comportent les tiens, et notamment si les feux arrière s’allument avec eux.

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Ce que dit le code de la route sur les feux diurnes

Le texte de référence est l’article R313-4-1 du code de la route, dans sa version en vigueur depuis le 15 avril 2016 (décret n° 2016-448 du 13 avril 2016). Il prévoit que tout véhicule à moteur peut être muni à l’avant de deux feux de circulation diurne émettant une lumière blanche, afin de le rendre plus visible de jour. Un side-car attelé à une moto peut en porter un.

Le verbe compte : le code français parle d’une faculté, pas d’une obligation d’équipement. Les feux eux-mêmes doivent en revanche être homologués : leurs conditions de réception sont fixées par l’arrêté du 26 mars 1998, qui encadre aussi les feux de position, les feux stop et les feux d’encombrement.

Côté usage, aucun article du chapitre consacré à l’éclairage (articles R416-1 à R416-20) ne cite les feux diurnes pour les voitures. Ils n’interviennent donc jamais pour satisfaire une obligation d’éclairage. Ils sont un complément de visibilité, de jour, par bonne visibilité.

À noter : depuis le 31 octobre 2004, la Sécurité routière recommande à tous les usagers d’allumer leurs feux de croisement le jour, hors agglomération. Elle s’appuyait sur une estimation d’experts selon laquelle cette pratique pouvait éviter 5 à 8 % des décès. Les feux diurnes répondent au même objectif : être repéré plus tôt, en particulier par les conducteurs qui s’apprêtent à dépasser ou à tourner.

Quand les feux diurnes ne suffisent pas

L’article R416-4 pose la règle générale : la nuit, ou de jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur doit faire usage des feux dont son véhicule est équipé. Les articles suivants précisent lesquels, et les feux diurnes n’en font jamais partie.

La nuit

Le code part des feux de route (article R416-5), qui doivent éclairer au moins 100 m devant le véhicule. Il impose de basculer en feux de croisement dans les situations listées à l’article R416-6 : risque d’éblouir un autre usager (croisement, véhicule suivi de près), agglomération dont l’éclairage est suffisant, route éclairée en continu hors agglomération. Dans tous les cas, un vrai feu d’éclairage est allumé. Pour le détail de ces bascules, lis notre article sur quand allumer les feux de croisement.

Sous la pluie, dans la neige ou le brouillard

Quand les conditions atmosphériques réduisent la visibilité, l’article R416-6 impose les feux de croisement, même en plein jour. Les feux de brouillard avant peuvent les remplacer ou les compléter par brouillard, chute de neige ou forte pluie ; le feu de brouillard arrière est réservé au brouillard et à la neige (article R416-7). Les règles précises sont dans notre guide des feux de brouillard avant et arrière.

Dans un tunnel ou au crépuscule

Un tunnel peu éclairé, une forêt dense ou la tombée du jour entrent dans la « visibilité insuffisante » de l’article R416-4. C’est la situation la plus piégeuse : il fait encore assez clair pour que le conducteur ait l’impression d’y voir, les feux diurnes sont allumés et le tableau de bord est lisible. Pourtant, vu de derrière, la voiture peut être quasiment invisible si les feux arrière ne s’allument pas avec les feux diurnes.

Le bon réflexe : vérifier le témoin vert des feux de croisement au tableau de bord dès que la lumière baisse. S’il n’est pas allumé, tu roules sans éclairage au sens du code.

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Feux diurnes, feux de position, feux de croisement : les différences

Le code de la route ne mesure pas la même chose selon le feu. Pour les feux d’éclairage, il fixe une distance de route éclairée. Pour les feux de signalisation, il s’agit d’être vu.

Feu Rôle Exigence du code Quand l’utiliser Feux diurnes Être vu de jour Facultatifs, deux à l’avant, lumière blanche (R313-4-1) De jour, par bonne visibilité Feux de position Signaler la présence et le gabarit Visibles à 150 m la nuit par temps clair (R313-4 et R313-5) Avec les feux de croisement ou de route, toujours avec les feux de brouillard (R416-8) Feux de croisement Éclairer sans éblouir Au moins 30 m de route éclairée (R313-3) Nuit dans les cas de R416-6, pluie, neige, brouillard, tunnel Feux de route Éclairer loin Au moins 100 m de route éclairée (R313-2) Nuit, hors des cas où il faut passer en croisement (R416-5)

Les feux de position, appelés veilleuses dans le langage courant, sont souvent confondus avec les feux diurnes parce qu’ils sont parfois intégrés au même bloc. Leur rôle est différent : ils signalent la voiture la nuit, à l’avant comme à l’arrière, et accompagnent les feux d’éclairage. Rouler la nuit en feux de position seuls n’est pas suffisant pour éclairer la route.

Feux diurnes, croisement et route : ce que le code de la route exige de chacun.

Le cas des motos et des cyclomoteurs

Pour les deux-roues motorisés, la règle est plus stricte. L’article R416-17, dans sa version en vigueur depuis le 15 avril 2016, impose aux motocyclettes et aux cyclomoteurs de circuler de jour avec leurs feux de croisement ou leurs feux de circulation diurne allumés. L’infraction est punie d’une amende de 2e classe.

L’obligation d’allumer les feux de jour n’est pas nouvelle pour les motos. Le décret n° 2007-271 du 27 février 2007 l’avait étendue, à partir du 2 mars 2007, aux motos légères et aux cyclomoteurs. L’argument de la Sécurité routière : un deux-roues est une silhouette étroite, facile à masquer ou à sous-estimer dans un rétroviseur.

Pour une voiture, il n’existe pas d’obligation équivalente d’allumer un feu de jour par bonne visibilité. C’est une différence que le code aime tester.

Tout savoir sur les feux d’éclairage ➜ les règles des feux de croisement

Les feux diurnes à l’examen du code

À l’examen, la question prend souvent cette forme : une photo d’un avant de voiture, bande lumineuse allumée, et une question du type « Ces feux permettent : de voir / d’être vu ». La bonne réponse est « d’être vu ». Les candidats qui hésitent pensent au mot « feu » et l’associent spontanément à l’éclairage.

Deuxième variante fréquente : une scène de nuit, de tunnel ou de pluie, avec une voiture en feux diurnes seuls. Il faut repérer que l’éclairage est insuffisant et que le conducteur doit allumer ses feux de croisement. Les erreurs relevées le plus souvent sur ce thème viennent de la confusion entre feux diurnes et feux de position, et de l’idée que la présence d’une lumière à l’avant suffit.

Pour fixer ces réflexes, rien ne remplace l’entraînement en conditions d’examen. Les questions sur les feux font partie des séries de code gratuites : profites-en pour vérifier que tu distingues bien chaque type de feu sur photo.

Questions fréquentes

À quoi servent les feux diurnes ? Ils servent à rendre le véhicule plus visible de jour pour les autres usagers. Ils n’éclairent pas la route et ne remplacent pas les feux de croisement la nuit ou quand la visibilité est insuffisante. Les feux diurnes sont-ils obligatoires en France ? Le code de la route prévoit qu’un véhicule à moteur peut être équipé de deux feux de circulation diurne à l’avant (article R313-4-1). Pour une voiture, il n’existe pas d’obligation de les allumer. Pour une moto ou un cyclomoteur, rouler de jour avec les feux de croisement ou les feux diurnes allumés est obligatoire. Peut-on rouler la nuit avec les feux diurnes ? Non. La nuit, ou de jour quand la visibilité est insuffisante, le conducteur doit utiliser ses feux d’éclairage, c’est-à-dire les feux de route ou les feux de croisement selon la situation. Les feux diurnes ne font pas partie de ces feux. Faut-il allumer les feux de croisement quand il pleut ? Oui, quand la pluie réduit la visibilité, même en plein jour. Les feux de brouillard avant peuvent les remplacer ou les compléter en cas de forte pluie, mais pas le feu de brouillard arrière, réservé au brouillard et à la neige. Quelle est la différence entre feux diurnes et feux de position ? Les feux diurnes signalent la voiture de jour, uniquement à l’avant. Les feux de position, ou veilleuses, signalent la voiture la nuit, à l’avant et à l’arrière, et s’allument avec les feux de croisement ou de route. Quelle amende si l’on roule sans feux de croisement quand ils sont obligatoires ? Le non-respect des règles d’usage des feux de croisement est puni d’une amende de 4e classe, soit 135 euros en forfaitaire. Pour une moto ou un cyclomoteur qui roule de jour sans feux allumés, il s’agit d’une amende de 2e classe.

Sources