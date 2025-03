Faire repasser le code de la route aux seniors, est-ce nécessaire ?

Des changements sont portés au code de la route dans l’objectif de l’adapter au mode de vie et à la circulation de chaque époque. Les usagers doivent suivre les évolutions des règles en vigueur qui visent à optimiser la sécurité et à réduire les soucis, tels que les embouteillages et les accidents. La question légitime qui se pose concerne l’aptitude des conducteurs âgés à maîtriser ces changements, pour qu’ils n’aient pas de problème au volant. digiSchool t’explique tout !

SOMMAIRE :

Pourquoi envisager cette possibilité pour les seniors ?

Certes, les personnes âgées font plus attention, mais les changements naturels liés au vieillissement ont des impacts sur leur conduite. Les problèmes d’audition et de vision, ainsi que la baisse des réflexes ne permettent pas d’être bien réactif. Avec ces transformations physiologiques qui ne sont pas favorables et qui requièrent une grande prudence, les conducteurs doivent bien connaître le code et se familiariser avec les modifications.

Certaines règles établies il y a 50 ans ne sont plus d’actualité, pourtant, elles sont ancrées dans leur mémoire. Apprendre les nouvelles mesures est incontournable pour pouvoir rouler, mais peut devenir un véritable défi pour les individus ayant des problèmes de mémoire. Dans ce cas, refaire l’examen du code semble une bonne idée.

Comment avoir le code de la route facilement ? : en savoir plus

D’ailleurs, le permis des seniors a fait l’objet d’un projet de loi à la Commission européenne, pour dire que le sujet concerne aussi les autres pays et ne se limite pas au cadre national. Désormais, à partir de 70 ans, les personnes qui désirent toujours prendre le volant doivent faire une déclaration d’aptitude à la conduite à la préfecture. Elle est à renouveler tous les deux ans. Un dispositif de ce genre peut être appliqué au code auto pour que les septuagénaires et les plus âgés connaissent les règles. Dans tous les cas, les décisions relèvent uniquement des autorités compétentes.

Quels sont les changements à considérer ?

L’adaptation des règles du trafic à la réalité a donné naissance à des réformes concernant certains points clés du code de la route. Les modifications sont nombreuses, raison pour laquelle une veille permanente des connaissances est requise, essentiellement pour les conducteurs âgés afin de ne pas être dépassés, ni de se mettre en danger.



De nouvelles signalisations sont ajoutées et leur sens doit être appris pour pouvoir agir en conséquence. Ce sont les panneaux relatifs à :

la sécurité

une voie verte

l’entrée d’un tunnel

une zone de rencontre

des messages variables (PMV), sur : la météo (nappes de brouillard, neige et autres) le trafic routier (accidents, embouteillages, ralentissements et autres)



Près de 30 000 carrefours à sens giratoires sont installés sur les réseaux routiers de l’Hexagone. Ces dispositifs ont été mis en place pour la première en 1984. Les personnes qui ont obtenu leur permis avant cette date n’ont pas reçu les initiations requises pour les appréhender. Un réapprentissage du code et l’examen correspondant permettent de mieux motiver les seniors à le revoir.

Vignettes Crit’air : quels changements en 2025 ? : découvrir

La CIF (circulation en inter-files), en test et en expérimentation depuis plusieurs années, s’applique désormais. Le texte relatif à ce dispositif date du 9 janvier 2025. Ce décret n° 2025-33 stipule que les trois-roues et les deux-roues sont autorisés à circuler entre les lignes des autoroutes et des routes à 2 x 2 voies au moins. La vitesse maximale autorisée est de 70 km/h, elle est encore réduite à 50 km/h aux alentours de la métropole (périphérique parisien).

Élément crucial à la sécurité routière et la régulation de la circulation, le code de la route évolue constamment. Si des améliorations et des ajustements ont été effectués, d’autres sont encore à venir. C’est pourquoi, une mise à jour permanente des connaissances est requise. En tout état de cause, les conducteurs âgés ne doivent pas hésiter à apprendre les nouvelles dispositions, car il y va de leur sécurité au volant. Leur refaire passer les examens du code est une bonne initiative compte tenu des enjeux.

Comment bien apprendre le code de la route ?

La volonté est une chose, mais la réussite en est une autre. Une bonne sensibilisation permet sûrement de motiver les conducteurs âgés à apprendre le code auto. Sans faire exprès, ces personnes ont la mémoire courte et risquent d’oublier facilement. Des révisions s’imposent jusqu’à ce qu’ils se souviennent de la majorité des nouveautés et des points à retenir. Un entraînement intensif s’avère parfois nécessaire. À cet effet, le recours à des applications créées spécifiquement à cette pratique est nécessaire.

Code de la route avec digiSchool ? : je suis intéressé(e)

Ainsi, les seniors peuvent accéder aux cours à tout moment et peu importe l’endroit où ils se trouvent. De nombreuses applications sont développées et fonctionnent sur iOS et Android. Le choix relève de chaque personne, mais l’outil adéquat contient les cours et les exercices pour se préparer aux examens.

Idéalement, celle qui offre la possibilité de procéder au code blanc est la mieux indiquée. Il s’agit d’un examen blanc, ayant les mêmes caractéristiques que les épreuves officielles. Il met les seniors dans les conditions réelles pour qu’ils s’y habituent et ne soient pas trop sous pression le jour J.



Les personnes qui peinent à se décider sur l’application à utiliser peuvent se référer aux critères qui suivent :

le coût

le côté pratique, comme la réservation de session d’examen

les codes blancs

le contenu

la qualité technique et l’ergonomie de la plateforme

Tu veux connaître la meilleure application pour réviser le code de la route ? Avec l’application digiSchool Code de la Route, mets toutes les chances de ton côté ! Profite d’une multitude de questions conformes à l’examen officiel, des sessions d’entraînement variées et d’un suivi de progression détaillé. Télécharge-la dès maintenant et réussis ton code du premier coup !