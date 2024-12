Les vignettes Crit’air : quels changements en 2025 ? Les Zones à Faibles Émissions (ZFE) se renforcent, et les véhicules Crit’air 3 seront bientôt interdits dans certaines zones clés comme Paris et Lyon. Si tu te sens concerné(e), cet article te donne toutes les informations essentielles sur les vignettes Crit’air et sur les nouvelles règles à connaître.

Qu’est-ce que la vignette Crit’air ?

La vignette Crit’air, ou certificat qualité de l’air, est un autocollant officiel à coller sur le pare-brise de ton véhicule. Elle classe les véhicules en six catégories selon leurs émissions polluantes. Ces catégories vont donc de Crit’air 0, pour les véhicules les moins polluants, à Crit’air 5, qui concerne les véhicules diesel les plus anciens et polluants.

Depuis son introduction en 2016, ce dispositif vise à réduire la pollution atmosphérique dans les villes et à encourager l’usage de véhicules plus propres. Des zones spécifiques, appelées Zones à Faibles Émissions (ZFE), comme à Paris ou Lyon, appliquent désormais des restrictions selon cette classification. Si un véhicule ne respecte pas les critères de la zone, il peut être interdit d’accès ou sanctionné.

Quelle vignette pour mon véhicule ?

La vignette Crit’Air classe les véhicules en 6 catégories, selon leur niveau de pollution :

Crit’air 0 : Véhicules électriques ou à hydrogène mais sans émissions polluantes directes.

: Véhicules électriques ou à hydrogène mais sans émissions polluantes directes. Crit’air 1 : Véhicules essence ou hybrides rechargeables et immatriculés depuis 2011.

: Véhicules essence ou hybrides rechargeables et immatriculés depuis 2011. Crit’air 2 : Véhicules diesel (depuis 2011) et essence (2006-2010).

: Véhicules diesel (depuis 2011) et essence (2006-2010). Crit’air 3 : Véhicules essence (1997-2005) et diesel (2006-2010) seront donc interdits dans certaines zones dès 2025.

: Véhicules essence (1997-2005) et diesel (2006-2010) seront donc interdits dans certaines zones dès 2025. Crit’air 4 : Véhicules diesel (2001-2005), déjà bannis des ZFE les plus strictes.

: Véhicules diesel (2001-2005), déjà bannis des ZFE les plus strictes. Crit’air 5 : Véhicules diesel (1997-2000), les plus polluants et interdits partout.

Pour connaître la catégorie de ton véhicule, il te suffit de vérifier son année et son type de motorisation. Des outils en ligne, accessibles avec ton numéro d’immatriculation, te donnent cette information rapidement.

Qu’est-ce qui change en 2025 ? Qui est concerné ?

L’année 2025 marque un tournant pour les Zones à Faibles Émissions (ZFE). Dès janvier, les véhicules Crit’air 3 ne seront plus autorisés à circuler dans certaines zones de Paris et de Lyon. Comme on l’apprend au code de la route. Ce durcissement des restrictions a pour objectif d’améliorer la qualité de l’air dans des villes où la pollution reste préoccupante.

Jusqu’à présent autorisés, les Crit’air 3 s’ajouteront aux Crit’air 4 et 5 sur la liste des véhicules interdits. Avec cette évolution, seules les catégories les moins polluantes continueront à circuler dans ces zones. En plus des restrictions déjà en place, les municipalités pourraient étendre ces règles à d’autres villes dans le futur.

Vignette Crit’air 3 et dérogation à Lyon

À Lyon, les véhicules Crit’air 3 seront donc interdits dans les Zones à Faibles Émissions (ZFE) de la métropole. Cette zone inclut plusieurs communes, comme Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Bron et Vénissieux. Bien que ces véhicules, qui ont bien validé leur code de la route, respectaient les normes il y a quelques années, leur impact sur la qualité de l’air est aujourd’hui critiqué.

Mais pour les conducteurs concernés, tout n’est pas perdu. Des dérogations existent pour faciliter cette transition. La Métropole de Lyon propose, par exemple, une dérogation « petit rouleur » pour les personnes utilisant leur véhicule au maximum 52 jours par an. Pour l’obtenir, il suffit de créer un compte « Petit Rouleur » et de remplir le formulaire disponible sur la plateforme Toodego.

Vignette Crit’air 3 et dérogation à Paris

À Paris, cette interdiction concernera non seulement la capitale, mais aussi certaines communes des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. L’objectif est clair : réduire la pollution atmosphérique et protéger la santé des habitants de toute la métropole du Grand Paris.

Un « pass ZFE 24h » te permettra toutefois de circuler de manière exceptionnelle jusqu’à 12 jours par an, avec une validité de 24 heures par utilisation. Ce dispositif sera accessible via un formulaire sur une plateforme numérique de la Métropole du Grand Paris.

Même s’ils restent encore peu connus, ces dispositifs offrent un peu de flexibilité aux conducteurs de véhicules Crit’air 3. Si tu es concerné(e), il est vivement conseillé de te renseigner auprès des autorités locales pour connaître les démarches spécifiques à ta région.

Je n’ai pas encore ma vignette. Comment l’avoir ?

Si tu n’as pas encore ta vignette Crit’air, pas de panique ! Le processus est simple et accessible en ligne. Tu peux faire ta demande directement sur le site officiel. Il te suffit de renseigner ton numéro d’immatriculation, quelques informations sur ton véhicule, et de régler une petite somme, généralement autour de 4 euros, frais d’envoi inclus.

Une fois ta demande validée, ta vignette te sera envoyée par courrier postal. Assure-toi de bien la coller sur le pare-brise pour qu’elle soit visible lors des contrôles. En attendant de la recevoir, tu peux télécharger un certificat provisoire après ta demande en ligne, ce qui te permet de circuler légalement. Pense à anticiper cette démarche, surtout si tu prévois de circuler dans une Zone à Faibles Émissions.