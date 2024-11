À quel âge peut-on passer le code de la route ?

SOMMAIRE :

À partir de quel âge peut-on passer le code de la route : les deux options

Les règles applicables en France permettent aux candidats au permis de conduire de choisir entre différents types de formations. Quelle que soit la solution choisie, tu pourras, après avoir validé l’examen du code de la route et l’épreuve pratique du permis, décrocher le précieux sésame et t’installer au volant de ta voiture. N’oublie pas de te préparer efficacement avant l’épreuve ! Pour cela, n’hésite pas à découvrir nos cours de code la route.

En fonction des modalités d’apprentissage, l’âge minimum pour passer l’examen du code de la route varie. La première possibilité de formation est la conduite accompagnée. Cette formule impose un âge minimum de 15 ans pour pouvoir passer le code. A l’inverse, si tu souhaites te préparer au permis par le biais d’une formation classique, il te faudra attendre d’avoir atteint l’âge de 17 ans pour passer le code.

Dans les deux cas, tu devras être titulaire de l’examen du code de la route pour pouvoir passer l’épreuve pratique. Comme tu peux le voir, il y a un écart de deux ans entre la première et la seconde formule. Néanmoins, en ce qui concerne l’épreuve pratique, il n’y a aucune différence. À quel âge peut-on passer le permis ? Dans les deux cas, il faudra attendre l’âge de 18 ans pour obtenir son permis définitif.

La suite de cet article te donne plus de détails sur les formules d’apprentissages et leurs conséquences sur l’âge minimum pour passer le code et obtenir ton permis de conduire.

La conduite accompagnée

Depuis 2014, les candidats au permis de conduire ont la possibilité de se former par le biais de la conduite accompagnée. À quel âge peux-tu passer ton code ? Le choix de la conduite accompagnée te permet de passer l’examen théorique du code à partir de l’âge de 15 ans. L’apprentissage anticipé de la conduite ou AAC suppose que tu aies d’abord suivi un volant minimum d’heures de conduite en auto-école : tu dois effectuer 20 heures au moins, dont 15 heures en circulation ou 10 heures avec un simulateur de conduite.

Une fois que tu as effectué ta formation initiale en auto-école et que tu as réussi l’examen du code de la route, tu peux parcourir avec l’accompagnateur que tu as choisi les 3000 km qui sont nécessaires à ta formation à la conduite par le biais de l’apprentissage anticipé. Tu disposes d’un an pour effectuer cette formation.

A quel âge peux-tu passer le permis grâce à la conduite accompagnée ?

Tu peux te présenter à l’examen pratique à compter de tes 17 ans.

Si tu réussis l’épreuve, tu recevras un certificat de réussite à l’examen, qui constitue un permis provisoire valable 4 mois. Tu devras continuer à conduire en présence de ton accompagnateur jusqu’à l’âge de 18 ans, date à laquelle tu recevras ton permis et pourras prendre le volant de manière autonome.

La formation classique ?

Si tu choisis une formation classique, tu dois attendre l’âge minimum de 17 ans pour passer le code. Il faut ensuite effectuer un minimum de 20 heures de conduite avec le moniteur d’auto-école avant de pouvoir passer l’épreuve pratique de conduite et décrocher le permis de conduire à partir de 18 ans.

Comme on peut le voir, l’écart de deux ans n’a pas d’impact sur la date à laquelle tu seras définitivement titulaire de ton permis de conduire. Néanmoins, il peut être intéressant d’avoir recours à une formule comme la conduite accompagnée et donc profiter de l’âge minimum de 15 ans pour passer le code, parce que tu disposeras d’une meilleure expérience de la conduite sur route au moment de te présenter à l’épreuve pratique du permis de conduire.

Les statistiques de réussite à l’examen sont parlantes, puisque 59% des candidats ayant suivi une formation classique décrochent le permis du premier coup, tandis qu’ils sont 75% parmi les jeunes qui se sont préparés par le biais de la conduite accompagnée.

Il ne s’agit donc pas tant de profiter d’un âge minimum plus précoce pour passer le code que de mettre toutes les chances de réussite de son côté en commençant à se former plus tôt, et dès l’âge auquel la loi autorise à passer le code.