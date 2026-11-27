Dix phrases à remettre dans l’ordre, un e-mail en 7 minutes, un message de forum en 10 minutes : le Writing du test TOEFL iBT n’a plus rien d’une dissertation. Voici ce que chaque exercice demande, ce que la grille de notation d’ETS attend à chaque note et comment t’entraîner au clavier.

Si tu as en tête les deux longs essais de l’ancien TOEFL, oublie-les. Depuis janvier 2026, le Writing du test TOEFL iBT® se joue en 23 minutes environ et en trois exercices courts : des phrases à remettre dans l’ordre, un e-mail, un message dans un forum de cours. ETS, l’organisme qui édite le test, publie la grille qui sert à noter les deux textes que tu rédiges. Tu peux donc savoir ce qui rapporte des points avant de poser les mains sur le clavier. Voici le déroulé de la section, les critères de notation note par note et la façon de t’y préparer. Pour passer à la pratique, tu peux préparer le test TOEFL avec digiSchool.

SOMMAIRE

Writing du test TOEFL iBT : 12 tâches en 23 minutes

Le Writing est la troisième section du test, après Reading et Listening et avant Speaking. Le test dure 1 h 30 et le Writing en occupe 23 minutes environ. Il compte 12 tâches : dix phrases à reconstruire (Build a Sentence), un e-mail (Write an Email) et une contribution à une discussion de cours (Write for an Academic Discussion).

Tout se fait au clavier d’un ordinateur. Les sujets sont choisis pour ne demander aucune connaissance spécialisée, et ETS précise que la notation regarde la clarté et l’efficacité de ton texte, pas la perfection d’un premier jet. Deux règles à connaître avant le jour J : les logiciels d’aide à la rédaction sont interdits, et aucun exercice ne propose de correcteur orthographique. En revanche, un compteur de mots s’affiche pour l’e-mail et pour la discussion.

Contrairement à Reading et Listening, la section n’est pas adaptative. Tous les candidats qui reçoivent la même version du test traitent les mêmes tâches, quel que soit leur niveau.

La section Writing du test TOEFL iBT : nombre de tâches, temps par exercice et notation. Source : ETS, relevé du 27 novembre 2026.

Exercice Tâches Temps Points Ce qui est mesuré Build a Sentence 10 phrases Le reste de la section, soit 6 minutes environ 1 par phrase Maîtrise de la structure de la phrase Write an Email 1 e-mail 7 minutes, lecture comprise 0 à 5 Atteindre un but précis en respectant les usages Write for an Academic Discussion 1 message 10 minutes, lecture comprise 0 à 5 Défendre une position argumentée

Pour situer le Writing dans le test complet ➜ les 9 exercices du test TOEFL iBT, section par section

Build a Sentence : dix phrases à remettre dans l’ordre

À l’écran, deux répliques forment un court échange. La première est complète. La seconde est en morceaux : ses mots ou groupes de mots sont affichés dans le désordre, et tu les fais glisser dans les cases pour former une phrase ou une question correcte, qui réponde à la première réplique. Tu n’écris rien et tu ne donnes pas ton avis : tu reconstruis.

Dans l’exemple publié par ETS, la première réplique demande « What was the highlight of your trip? ». La réponse commence par « The » et se termine par « fantastic ». Entre les deux, six cases et sept étiquettes : « were », « the », « was », « old city », « showed us around », « who », « tour guides ». La phrase attendue est « The tour guides who showed us around the old city were fantastic. » Le mot « was » est un intrus : le sujet est au pluriel.

Tout l’exercice est dans cet exemple. Il te faut repérer le sujet, lui accrocher une proposition relative, accorder le verbe et écarter le mot en trop. Chaque phrase rapporte 1 point, sans demi-mesure, et les dix phrases pèsent autant dans le total brut que les deux textes réunis.

Les structures qui reviennent sont celles que le français construit autrement : l’ordre des mots dans les questions, la place des adverbes, les relatives, les questions indirectes. Si elles te font hésiter, reprends-les avec des cours de grammaire et de vocabulaire pour le TOEFL avant de t’entraîner au chronomètre.

Write an Email : un e-mail en 7 minutes

Une situation t’est décrite en quelques lignes, tirée de la vie universitaire ou de la vie courante. Suivent le destinataire, l’objet du message et trois consignes. Ton e-mail doit atteindre un but précis : faire une recommandation, lancer une invitation, proposer une solution à un problème. Tu as 7 minutes en tout, lecture de la situation comprise.

L’exemple d’ETS : tu as envoyé deux poèmes à un nouveau magazine de poésie, le formulaire en ligne a mal fonctionné et tu ne sais pas s’ils sont arrivés. Tu écris au rédacteur en chef pour lui dire ce que tu apprécies dans le magazine, décrire le problème et demander où en sont tes envois. La consigne se termine par une phrase à prendre au pied de la lettre : écris autant que tu peux, en phrases complètes.

La réponse d’exemple est notée 4 sur 5. Elle traite les trois points, garde un ton courtois et contient trois fautes d’orthographe que le commentaire d’ETS ne relève même pas. Ce qui la prive du 5, d’après ce commentaire, c’est une erreur de temps verbal dans la phrase clé (« if my poems can successfully sent »). La hiérarchie est claire : une faute de frappe est tolérée, une structure fausse à l’endroit où tu formules ta demande ne l’est pas.

Write for an Academic Discussion : 10 minutes pour défendre un avis

Tu es sur le forum d’un cours en ligne. Un enseignant présente un sujet et pose une question d’opinion. Deux étudiants ont déjà répondu, chacun dans un sens. À toi de donner ta position et de l’appuyer sur ton raisonnement, ton expérience ou tes connaissances. Tu as 10 minutes, lecture comprise, et les trois messages restent affichés pendant que tu écris.

ETS indique qu’une réponse efficace contient au moins 100 mots. Dans son exemple, l’enseignant demande si le bénévolat devrait être obligatoire au lycée. Claire répond oui, au nom du sens civique. Andrew répond non : beaucoup d’élèves n’ont déjà plus de temps libre.

La réponse notée 5 que publie ETS fait environ 120 mots. Elle commence par reconnaître l’argument d’Andrew, prend position, propose une solution (des créneaux le week-end ou l’été), puis raconte un été passé à créer un jardin partagé. Il y manque un article, et le commentaire d’ETS le relève pour dire que c’est le genre d’erreur attendu dans un premier jet, même chez un très bon rédacteur.

Retiens ce que la consigne demande : contribuer « avec tes propres mots ». Recopier les phrases de Claire ou d’Andrew ne rapporte rien. La grille associe la note de 1 à une langue surtout empruntée à l’énoncé.

Pour lire ton relevé ➜ le barème de 1 à 6 du test TOEFL iBT

Comment le Writing du test TOEFL est noté

Dix phrases à 1 point, deux textes à 5 points : la section rapporte au maximum 20 points bruts. Ce total est converti en un score de section de 1 à 6, par demi-point, par un traitement statistique qui compense les petites différences de difficulté entre les versions du test.

Les grilles de notation de l’e-mail et de la discussion

ETS publie une grille par exercice. Les deux suivent la même logique : le développement des idées d’abord, la variété de la langue ensuite, les erreurs enfin. L’e-mail ajoute un critère qui lui est propre, les usages sociaux.

Note Write an Email Write for an Academic Discussion 5 Message efficace et clair. Développement qui sert le but de l’e-mail, syntaxe variée, mots précis et idiomatiques, usages respectés de bout en bout (politesse, registre, façon de formuler une demande, un refus ou une critique). Presque aucune erreur Contribution pertinente et très clairement exprimée. Explications, exemples et détails bien développés, structures variées, mots précis et idiomatiques. Presque aucune erreur 4 Message efficace pour l’essentiel et facile à comprendre. Développement suffisant, usages respectés dans l’ensemble, peu d’erreurs Contribution pertinente, idées faciles à comprendre. Développement suffisant, structures variées, peu d’erreurs 3 La tâche est globalement accomplie, mais certaines parties du message ne sont pas claires. Développement partiel, erreurs visibles de structure, de forme des mots ou d’usages Contribution pertinente et compréhensible pour l’essentiel. Une partie d’explication, d’exemple ou de détail manque, reste floue ou sort du sujet. Erreurs visibles 2 Tentative peu efficace : message limité ou difficile à interpréter, développement mince ou hors sujet, erreurs qui s’accumulent Idées peu développées ou partiellement pertinentes, difficiles à suivre. Gamme de structures et de vocabulaire limitée 1 Style télégraphique, vocabulaire très limité, erreurs graves et fréquentes. Les rares passages cohérents sont repris de la consigne Quelques mots montrent une tentative, sans idée cohérente. Les rares passages cohérents sont repris des messages affichés 0 Réponse vide, pas en anglais, hors sujet, refus du sujet, copie intégrale de l’énoncé ou touches frappées au hasard

Les deux grilles précisent ce que « presque aucune erreur » veut dire à 5 : seules restent celles qu’un bon rédacteur commet en temps limité, fautes de frappe ou confusions du type « there » et « their ». L’orthographe compte, mais ce n’est pas elle qui sépare un 4 d’un 5.

Une correction par intelligence artificielle, encadrée par des correcteurs

Les dix phrases de Build a Sentence sont corrigées automatiquement : la phrase est juste ou elle ne l’est pas. L’e-mail et la discussion sont notés par le moteur de notation automatique d’ETS, d’après les critères des grilles. Les correcteurs humains gardent deux rôles : leurs notes servent à entraîner le moteur, et ils en contrôlent l’exactitude et la fiabilité.

Si tu ne traites aucune tâche de Writing, tu ne perds pas seulement la section : le test entier n’est pas noté. Il faut au moins une réponse dans chacune des quatre sections pour recevoir un score.

Quel score de Writing viser

Le score de Writing se lit sur la même échelle que les autres sections, alignée sur les niveaux du CECRL, le cadre européen de référence pour les langues. ETS décrit ce qu’un candidat sait écrire à chaque palier.

Score de Writing Niveau CECRL Ce que tu sais écrire, selon ETS Ancien score (0 à 30) 6 C2 Un texte clair et fluide, dans le style qui convient au genre ; des idées complexes développées de façon logique et convaincante 29 à 30 5 à 5,5 C1 Un texte bien structuré qui développe longuement un point de vue et rend des nuances, dans un registre formel ou informel 24 à 28 4 à 4,5 B2 Un texte clair et détaillé sur des sujets variés ; des arguments présentés et un point de vue défendu 17 à 23 3 à 3,5 B1 Un texte suivi sur un sujet familier ; une expérience décrite, un avis expliqué simplement 13 à 16 2 à 2,5 A2 Des notes et des messages courts et simples, pour remercier ou s’excuser par exemple 7 à 12 1 à 1,5 A1 Des expressions isolées et des phrases très simples 0 à 6

La dernière colonne sert à traduire une exigence rédigée avant janvier 2026. Un programme qui demandait 24 sur 30 en Writing attend aujourd’hui 5 ; un minimum de 22 correspond à 4,5 et un minimum de 20 à 4.

Le TOEFL n’a ni note d’admission ni note éliminatoire : chaque établissement fixe son exigence, et certains ajoutent un minimum par section. Lis la page admissions de ton programme avant de te fixer un objectif. Si tu ne sais pas encore où tu te situes, commence par faire un test TOEFL gratuit : tu sauras si l’écrit est la section qui tire ta moyenne vers le bas.

Pour fixer ton objectif ➜ le score au test TOEFL demandé pour un master à l’étranger

Se préparer au Writing du test TOEFL iBT

La grille dit ce qui rapporte des points. La préparation en découle.

Pour Build a Sentence : commence par le verbe

Devant les étiquettes, cherche d’abord le verbe conjugué, puis son sujet, et vérifie l’accord entre les deux : c’est lui qui désigne l’intrus quand il y en a un. Place ensuite les blocs qui ne peuvent aller qu’à un endroit, comme un pronom relatif juste après le nom qu’il complète. Termine par les adverbes et les compléments.

Regarde aussi la ponctuation finale. Un point d’interrogation impose l’ordre des mots d’une question, avec l’auxiliaire avant le sujet. Une question indirecte, elle, garde l’ordre d’une phrase affirmative : « Can you tell me where the library is? », et non « where is the library ».

Pour l’e-mail : trois consignes, trois paragraphes

Sept minutes passent vite. Une répartition qui tient : une minute pour lire la situation et les trois consignes, cinq pour écrire, une pour te relire. Ouvre par une formule d’appel, consacre un court paragraphe à chaque consigne, dans l’ordre, et termine par une phrase de clôture et une formule de politesse.

Le registre est le critère propre à cet exercice. On n’écrit pas au responsable d’un service comme à un camarade de promotion. Prépare deux ou trois tournures pour chaque but possible : demander (« Could you please confirm whether… »), recommander (« I would suggest… »), inviter, proposer une solution. Soigne surtout la phrase qui porte ta demande, puisque c’est elle qui a coûté le 5 à la réponse d’exemple d’ETS.

Pour la discussion : prends position dès la première phrase

Lis la question de l’enseignant, puis les deux messages, et choisis ton camp en moins de deux minutes. Une structure qui remplit 100 à 130 mots sans tourner en rond : ta position en une phrase, en réagissant à l’un des deux étudiants, une raison, un exemple vécu ou précis, une phrase de conclusion.

La réponse à 5 points d’ETS suit ce schéma, exemple personnel compris. À l’inverse, ce qui fait tomber une réponse à 3 dans la grille, c’est un exemple absent, flou ou hors sujet. Un avis sans exemple plafonne.

Entraîne-toi au clavier, sans correcteur

C’est le point que beaucoup de candidats découvrent le jour du test. Tu tapes sur un clavier d’ordinateur, sans correcteur orthographique ni suggestion automatique. Si tu écris surtout sur ton téléphone, ou toujours avec un correcteur actif, désactive-le pendant tes entraînements et mesure combien de mots tu tapes en anglais en dix minutes.

Entraîne-toi avec un minuteur réglé sur 7 puis sur 10 minutes, et note-toi ensuite avec la grille : ton texte a-t-il traité toute la consigne ? Contient-il un exemple ? Combien de structures différentes as-tu utilisées ? Pour travailler les trois formats, sers-toi d’exercices de Writing du test TOEFL iBT conçus au format 2026.

Écris après une heure d’efforts, pas à froid

Le jour du test, le Writing arrive après une heure environ de lecture et d’écoute, sans pause prévue. Avant la date, il vaut la peine de passer un TOEFL blanc complet au moins une fois, pour voir ce que deviennent ton orthographe et ta vitesse de frappe quand l’écrit arrive en troisième position.

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Questions fréquentes

Combien de temps dure le Writing du TOEFL ? Environ 23 minutes, pour 12 tâches. L’e-mail est limité à 7 minutes et la discussion académique à 10 minutes, lecture comprise. Le reste de la section est consacré aux dix phrases de Build a Sentence. Combien de mots faut-il écrire au Writing du TOEFL ? Pour la discussion académique, ETS indique qu’une réponse efficace contient au moins 100 mots. Pour l’e-mail, aucun minimum n’est donné : la consigne demande d’écrire autant que possible, en phrases complètes. Un compteur de mots est affiché pour ces deux exercices. Y a-t-il encore un essai dans le TOEFL iBT ? Non. Depuis janvier 2026, la section Writing ne comporte plus d’essai long. Elle se compose de dix phrases à reconstruire, d’un e-mail et d’une contribution à une discussion de cours en ligne. Y a-t-il un correcteur orthographique pendant le Writing du TOEFL ? Non. Aucun exercice de Writing ne propose de correcteur orthographique, et les logiciels d’aide à la rédaction sont interdits pendant le test. La grille de notation tolère les fautes de frappe qu’un bon rédacteur commet en temps limité. Qui corrige le Writing du TOEFL ? Les dix phrases de Build a Sentence sont corrigées automatiquement. L’e-mail et la discussion sont notés par le moteur de notation automatique d’ETS, d’après les grilles publiées, sous le contrôle de correcteurs humains. Quel est le score maximum au Writing du TOEFL ? 6, sur une échelle de 1 à 6 graduée par demi-point. Un 6 correspond au niveau C2 du CECRL et à l’ancienne fourchette de 29 à 30 sur 30. Peut-on demander une révision de sa note de Writing ? Oui. ETS propose une révision du score de Writing pour 80 dollars US, ou de Writing et Speaking ensemble pour 160 dollars US. Elle n’est plus possible si tu as désigné un établissement destinataire de tes scores avant le test.

Sources