Compte ETS, nom identique à ta pièce d’identité, choix entre centre et Home Edition, paiement en dollars : l’inscription au test TOEFL iBT se fait en ligne, en six étapes. Voici la marche à suivre, les délais qui font grimper la facture et ce que tu récupères si tu dois reporter ou annuler.

Tu as une date limite de candidature en vue et tu te demandes comment réserver ta session ? L’inscription au test TOEFL iBT® se fait en ligne, depuis un compte créé sur le site d’ETS, l’organisme qui édite le test. La démarche est simple, mais trois erreurs coûtent cher : un nom mal saisi, une inscription à moins de sept jours du test, un report demandé trop tard. Voici la marche à suivre, étape par étape, avec les délais et les frais publiés par ETS pour l’année 2026-2027. Et pour arriver prêt le jour J, tu peux préparer le test TOEFL avec digiSchool.

SOMMAIRE

Ce qu’il te faut avant de t’inscrire au test TOEFL

Trois vérifications évitent de payer une inscription pour rien.

Une pièce d’identité valide, celle que tu présenteras le jour du test

ETS demande un document original, physique et en cours de validité : une pièce d’identité affichée sur un téléphone n’est pas acceptée, une photocopie non plus. Le document doit porter ton nom complet, ta date de naissance, une photo récente et ta signature. Dans le pays dont tu es citoyen ou résident permanent, les documents admis comme pièce principale sont le passeport, la carte nationale d’identité et le permis de conduire.

Les exigences varient selon le pays où tu passes le test et ta nationalité. Si tu passes le test hors de ton pays, pendant un échange par exemple, consulte la page d’ETS consacrée aux pièces d’identité avant de réserver : elle détaille les règles pays par pays.

Le nom exact à saisir

C’est la première cause de refus à l’entrée. Le prénom et le nom que tu saisis dans ton compte doivent correspondre exactement à ceux de ta pièce d’identité, accents exclus. ETS donne un exemple : « Fernandez de Córdova » se saisit « Fernandez de Cordova ». Écris ton prénom en entier, sans surnom ni initiale, et ton nom de famille complet s’il est composé.

Si le nom ou la date de naissance ne correspondent pas le jour du test, tu ne passes pas l’épreuve et tes frais d’inscription ne sont pas remboursés. Tu as déjà un compte ETS ? Vérifie que le nom enregistré est toujours celui de ta pièce d’identité, et contacte les services du TOEFL s’il a changé.

La confirmation que ton programme accepte le test

Avant de payer, lis la page admissions du programme que tu vises : elle indique si le TOEFL iBT est accepté, le score demandé et parfois un minimum par section. Tu sauras aussi si un autre test fait l’affaire.

Tu hésites encore entre deux tests ➜ choisir entre le test TOEFL et l’IELTS

L’inscription au test TOEFL iBT en 6 étapes

L’inscription passe par ton compte ETS. ETS propose aussi une inscription par téléphone, auprès du centre de contact de ton pays, mais le compte en ligne reste indispensable ensuite pour consulter tes scores.

1. Crée ton compte ETS sur le site du TOEFL. Tu y saisis ton nom, ta date de naissance, ton adresse et une adresse e-mail que tu consultes vraiment : c’est là qu’ETS t’annonce la mise en ligne de tes scores.

sur le site du TOEFL. Tu y saisis ton nom, ta date de naissance, ton adresse et une adresse e-mail que tu consultes vraiment : c’est là qu’ETS t’annonce la mise en ligne de tes scores. 2. Choisis le TOEFL iBT et ton mode de passage. En centre de test, ou chez toi avec la Home Edition si ton matériel et ta pièce respectent les exigences d’ETS. Le contenu du test et le prix sont identiques.

En centre de test, ou chez toi avec la Home Edition si ton matériel et ta pièce respectent les exigences d’ETS. Le contenu du test et le prix sont identiques. 3. Cherche une ville et une date. Les centres et leurs créneaux ne s’affichent qu’une fois connecté, dans l’outil de réservation. Pour la Home Edition, ETS ouvre des créneaux 24 heures sur 24, quatre jours par semaine.

Les centres et leurs créneaux ne s’affichent qu’une fois connecté, dans l’outil de réservation. Pour la Home Edition, ETS ouvre des créneaux 24 heures sur 24, quatre jours par semaine. 4. Désigne tes destinataires de scores. Ton inscription comprend l’envoi gratuit de tes scores à quatre établissements. Tu peux en ajouter ou en retirer depuis ton compte jusqu’à 22 h, heure du centre de test, la veille de l’épreuve.

Ton inscription comprend l’envoi gratuit de tes scores à quatre établissements. Tu peux en ajouter ou en retirer depuis ton compte jusqu’à 22 h, heure du centre de test, la veille de l’épreuve. 5. Vérifie le récapitulatif : orthographe du nom, date, heure, adresse du centre ou mention Home Edition.

: orthographe du nom, date, heure, adresse du centre ou mention Home Edition. 6. Paie en ligne. Ton rendez-vous apparaît ensuite dans ton compte ETS, d’où tu pourras le consulter, le reporter ou l’annuler.

Pour choisir ta ville ➜ où passer le test TOEFL en France

Les délais d’inscription au test TOEFL

ETS donne deux conseils de calendrier : choisir une date de test au moins 2 à 3 mois avant ta première date limite de candidature, et t’inscrire 4 mois avant la date de test souhaitée. Les établissements reçoivent tes scores environ 4 à 16 jours ouvrés après le test, selon leur mode de réception. Cette marge te laisse le temps de repasser le test si une section te fait défaut.

Les échéances à retenir pour une inscription au test TOEFL iBT, d’après le Bulletin d’information 2026-2027 d’ETS.

Côté règlement, les échéances sont fixes :

Échéance Ce que dit ETS Inscription sans supplément Jusqu’à 7 jours pleins avant la date du test Inscription express en ligne Jusqu’à 2 jours avant le test, avec 49 $ US de supplément Inscription express par téléphone Jusqu’à 17 h, heure du centre, la veille du test Report ou annulation Au plus tard 4 jours pleins avant le test Choix des quatre destinataires gratuits Jusqu’à 22 h, heure du centre, la veille du test

Exemple donné par ETS : pour un test un samedi, le dernier jour pour t’inscrire en ligne est le jeudi, et le dernier jour pour reporter ou annuler est le mardi.

Ces délais sont des maximums théoriques. Dans les villes où les sessions sont rares, les places partent bien avant : réserve dès que ta date limite est connue.

Combien coûte l’inscription et comment la payer

ETS fixe le prix du TOEFL iBT pays par pays, en dollars US. Pour un test passé en France, l’inscription coûte 294 $ US, que tu choisisses un centre ou la Home Edition. Pour les pays de l’Union européenne, ce prix s’entend TVA comprise. Le montant débité en euros dépend du cours du dollar le jour du paiement et des frais de change de ta banque.

Les frais annexes, eux, s’ajoutent seulement si tu en as besoin. ETS les affiche hors taxes :

Service Prix ETS Inscription express, dans les 7 jours avant le test 49 $ US Changement de date 69 $ US Envoi de scores supplémentaire, par établissement 29 $ US Paiement rejeté 30 $ US

Depuis ton compte ETS, tu peux payer par carte bancaire (Visa, Mastercard et American Express notamment) ou par PayPal. Le chèque électronique n’est possible qu’avec un compte bancaire aux États-Unis ou au Canada. Vérifie le plafond de ta carte avant de valider : un paiement refusé par ta banque est facturé 30 $ US.

Le détail en euros ➜ le prix du test TOEFL en 2026 et les frais à prévoir

Reporter ou annuler son inscription

Les deux démarches se font depuis ton compte ETS, ou par téléphone. ETS ne traite aucune demande par courrier, par e-mail ou au centre de test.

Reporter : possible jusqu’à 4 jours pleins avant le test, contre 69 $ US. Tu choisis une nouvelle date dans l’outil de réservation.

: possible jusqu’à 4 jours pleins avant le test, contre 69 $ US. Tu choisis une nouvelle date dans l’outil de réservation. Annuler : dans le même délai, ETS te rembourse automatiquement 50 % du prix du test, dans la devise du paiement.

: dans le même délai, ETS te rembourse automatiquement 50 % du prix du test, dans la devise du paiement. Passé ce délai : tes frais d’inscription sont perdus, que tu te présentes ou non.

Le cas inverse existe aussi. Si ETS doit annuler une session, pour une intempérie ou un incident au centre par exemple, tu es prévenu par e-mail ou par téléphone, et tes frais sont transférés sur un nouveau rendez-vous ou intégralement remboursés sur demande. D’où l’intérêt de tenir à jour les coordonnées de ton compte.

Tu veux repasser le test pour améliorer ton score ? ETS ne limite pas le nombre de tentatives, mais tu ne peux pas passer le test plus d’une fois par période de 3 jours. L’outil refuse d’ailleurs une inscription à moins de 3 jours d’un rendez-vous existant.

Mineurs, aménagements, TOEFL ITP : les cas particuliers

Tu as 15 ans ou moins

ETS suggère que tu sois accompagné d’un parent ou d’un adulte autorisé de 18 ans ou plus, qui remplit et signe une décharge au centre de test. Vous devez tous les deux présenter une pièce d’identité valide.

Tu as besoin d’un aménagement

Temps supplémentaire, pauses additionnelles, agrandissement de l’écran, version en braille : ETS prévoit des aménagements pour les candidats en situation de handicap ou ayant un besoin lié à leur santé. La règle à connaître : la demande doit être approuvée avant la réservation. Tu la déposes depuis ton compte ETS, puis tu attends l’e-mail d’approbation, qui explique comment t’inscrire. ETS annonce environ six semaines pour étudier un dossier complet, et autant si des pièces complémentaires sont demandées. Lance la démarche dès que ton projet est arrêté.

Tu vises un TOEFL ITP

Le TOEFL ITP ne se réserve pas auprès d’ETS : c’est ton université ou ton école qui organise la session, fixe le tarif et gère les inscriptions. Adresse-toi au service des langues ou des relations internationales.

Pour comparer les deux versions ➜ le test TOEFL ITP et ses différences avec l’iBT

Après l’inscription : ce qu’il reste à faire

La réservation faite, quatre points restent à régler avant le jour du test.

Relis ton rendez-vous dans ton compte le jour même. Si le nom ne correspond pas à ta pièce d’identité, contacte les services du TOEFL sans attendre : à l’accueil du centre, il sera trop tard.

le jour même. Si le nom ne correspond pas à ta pièce d’identité, contacte les services du TOEFL sans attendre : à l’accueil du centre, il sera trop tard. Arrête ta liste de quatre destinataires. Passé 22 h la veille du test, chaque envoi supplémentaire devient payant.

Passé 22 h la veille du test, chaque envoi supplémentaire devient payant. En Home Edition, teste ton matériel avec l’outil d’ETS, à plusieurs moments de la journée. ETS peut aussi te demander de vérifier ton identité avec une application mobile : fais-le au moins 48 heures avant l’heure du test.

avec l’outil d’ETS, à plusieurs moments de la journée. ETS peut aussi te demander de vérifier ton identité avec une application mobile : fais-le au moins 48 heures avant l’heure du test. Cale ta préparation sur la date. Commence par un test TOEFL gratuit pour savoir d’où tu pars, puis prévois un TOEFL blanc complet une à deux semaines avant le test, dans les conditions du jour J.

Tu passes le test chez toi ➜ le mode d’emploi du TOEFL iBT Home Edition

Pour aller plus loin sur le format, les scores ou les épreuves, retrouve tous nos articles sur le test TOEFL.

Questions fréquentes

Comment s’inscrire au TOEFL en France ? L’inscription au TOEFL iBT se fait en ligne, depuis un compte créé sur le site d’ETS. Tu choisis un centre de test ou la Home Edition, une date, puis tu paies par carte bancaire ou PayPal. Le nom saisi doit correspondre exactement à celui de ta pièce d’identité, accents exclus. Jusqu’à quand peut-on s’inscrire au TOEFL ? L’inscription sans supplément ferme 7 jours pleins avant la date du test. Ensuite, l’inscription express reste ouverte en ligne jusqu’à 2 jours avant le test, avec un supplément de 49 dollars US. ETS conseille de s’inscrire environ 4 mois avant la date souhaitée. Quelle pièce d’identité faut-il pour le TOEFL ? Un document original, physique et en cours de validité, avec ton nom complet, ta date de naissance, ta photo et ta signature. Passeport, carte nationale d’identité et permis de conduire sont admis dans le pays dont tu es citoyen ou résident. Les règles varient selon le pays du test : vérifie-les sur le site d’ETS. Peut-on annuler son inscription au TOEFL et être remboursé ? Oui, à condition d’annuler au plus tard 4 jours pleins avant le test : ETS rembourse alors 50 % du prix payé. Passé ce délai, les frais d’inscription sont perdus. Un simple changement de date coûte 69 dollars US, dans le même délai. Combien de fois peut-on passer le TOEFL ? Autant de fois que tu le souhaites. La seule limite fixée par ETS est de ne pas passer le test plus d’une fois par période de 3 jours. Chaque passage est une nouvelle inscription, au prix plein. Peut-on s’inscrire au TOEFL par téléphone ? Oui. ETS propose une inscription par téléphone auprès du centre de contact du pays où tu passes le test. L’inscription sans supplément ferme aussi 7 jours pleins avant le test, et l’inscription express par téléphone reste possible jusqu’à 17 h la veille.

Sources