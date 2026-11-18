Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux ou une ville sans centre : le test TOEFL iBT se passe dans un centre agréé ou chez toi, et le TOEFL ITP dans certaines universités. Voici comment trouver une session près de chez toi, ce que coûte chaque option et quand réserver.

Tu dois envoyer un score TOEFL avec ta candidature et tu te demandes où passer le test près de chez toi. En France, tu as trois options : le test TOEFL iBT® dans un centre agréé, le même test chez toi en Home Edition, ou le TOEFL ITP®, organisé par certaines universités pour leurs propres étudiants. Les trois ne servent pas aux mêmes dossiers et ne se réservent pas au même endroit. Ce guide t’explique comment trouver une session, ce que coûte chaque option et à quel moment réserver. En parallèle, tu peux m’entraîner au test TOEFL gratuitement pour arriver prêt le jour J.

SOMMAIRE

Les trois façons de passer le test TOEFL en France

Avant de chercher une adresse, vérifie quel test ton établissement demande. La plupart des universités étrangères exigent le TOEFL iBT, qui évalue les quatre compétences : compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et expression orale. Le TOEFL ITP, lui, ne contient pas d’épreuve orale en production et sert surtout à l’interne, dans ton université.

TOEFL iBT en centre TOEFL iBT Home Edition TOEFL ITP Où Centre de test agréé par ETS Chez toi, surveillé à distance Dans une université ou une école partenaire Qui peut s’inscrire Tout le monde Tout le monde, si le matériel est conforme En général, les étudiants de l’établissement Réservation Compte ETS en ligne Compte ETS en ligne Auprès de l’établissement Prix en France 294 $ US 294 $ US Fixé par l’établissement Usage du score Candidatures dans le monde entier Identique au centre Usage interne de l’établissement

Si ton dossier vise un master ou un échange à l’étranger, pars du principe que c’est le TOEFL iBT qu’il te faut, sauf mention contraire sur la page admissions du programme.

Pour viser le bon score ➜ comprendre le barème du test TOEFL de 1 à 6

Trouver un centre de test TOEFL iBT près de chez toi

Il n’existe pas de liste officielle des centres TOEFL publiée en accès libre. Les centres et leurs créneaux s’affichent dans l’outil de réservation d’ETS, une fois connecté à ton compte. C’est la seule source à jour : un centre peut ouvrir, fermer ou suspendre ses sessions d’un mois à l’autre.

La marche à suivre

Crée ton compte ETS sur le site du TOEFL, avec ton nom écrit exactement comme sur la pièce d’identité que tu présenteras le jour du test. Choisis le test TOEFL iBT, puis la modalité « en centre ». Indique ta ville ou ton code postal : l’outil affiche les centres proches et leurs dates disponibles. Compare plusieurs dates et plusieurs centres, puis paie en ligne pour bloquer ta place.

Les centres agréés sont de natures variées : universités, écoles, organismes de formation linguistique. À Clermont-Ferrand, par exemple, l’Université Clermont Auvergne accueille le TOEFL iBT au Centre de langues, sur le site Carnot, un samedi à 9 heures, à raison d’une à deux sessions par mois entre novembre 2026 et mai 2027. L’inscription ne se fait pas auprès de l’université : elle passe, comme partout, par le site du TOEFL.

Ce qui ne change pas d’un centre à l’autre

Le contenu du test, sa durée d’environ deux heures et le barème sont les mêmes dans tous les centres. Le centre fournit l’ordinateur et l’équipement d’écoute. Ce qui varie, c’est le nombre de places, la fréquence des sessions et le trajet. Réserve donc d’abord selon la date qui colle à ton calendrier, puis selon la distance.

Pas de centre près de chez toi ? ➜ tout savoir sur le test TOEFL iBT Home Edition

Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux : passer le test TOEFL dans ta ville

Les grandes villes universitaires concentrent la majorité des centres, mais leur nombre exact et leurs adresses ne sont pas publiés par ETS hors de l’outil de réservation. Méfie-toi des listes recopiées de site en site : beaucoup datent d’avant le nouveau format de 2026 et citent des centres qui n’accueillent plus le test. Voici ce que l’on sait de source officielle et la bonne méthode pour chaque situation.

À Paris et en Île-de-France

C’est la région où tu as le plus de chances de trouver une date proche. Élargis ta recherche aux communes voisines dans l’outil ETS : un centre de banlieue bien desservi peut avoir des créneaux libres plus tôt qu’un centre parisien.

À Lyon, Toulouse, Lille, Nantes ou Marseille

Ces villes comptent des centres, mais avec moins de sessions qu’en Île-de-France. Si la date qui t’arrange est déjà complète, regarde deux options avant de reculer ta candidature : un centre d’une ville voisine accessible en train, ou la Home Edition.

À Bordeaux

D’après l’Université Bordeaux Montaigne, deux centres de test accueillent le TOEFL iBT à Bordeaux. L’université organise elle-même le TOEFL ITP, mais seulement pour ses étudiants, ceux de l’université de Bordeaux et des établissements rattachés. Elle prévient que le TOEFL ITP n’est pas l’équivalent du TOEFL iBT pour un départ à l’étranger.

Dans une ville sans centre

Calcule le coût réel du déplacement : billet de train, éventuelle nuit sur place, et le stress d’arriver à l’heure. Pour beaucoup de candidats éloignés, la Home Edition revient moins cher et se réserve plus vite, à condition d’avoir le matériel exigé.

Passer le test TOEFL iBT chez toi, sans te déplacer

La Home Edition est le même test TOEFL iBT, au même prix, passé sur ton ordinateur et surveillé en direct à distance. ETS l’ouvre 24 heures sur 24, quatre jours par semaine : c’est souvent la solution la plus rapide quand les centres proches sont complets.

Les exigences sont strictes :

un ordinateur fixe ou portable, jamais une tablette ni un téléphone ;

une caméra intégrée ou séparée, que tu peux déplacer pour montrer toute la pièce, ton bureau et le dessous de la table ;

un haut-parleur : casques et écouteurs sont interdits ;

une pièce fermée, murs libres de tout support lié au test ;

pour prendre des notes, uniquement un petit tableau blanc avec un feutre effaçable, sans crayon ni stylo.

Fais le test de matériel proposé par ETS avant de réserver, et à plusieurs moments de la journée : le débit de ta connexion varie selon l’heure. ETS est clair : si ton installation n’est pas conforme le jour du test, tu ne passes pas l’épreuve, sans remboursement ni report gratuit.

Pour t’entraîner ➜ préparer le test TOEFL

Le TOEFL ITP à l’université : pour qui et à quelles conditions

Le TOEFL ITP est un test institutionnel. ETS le décrit comme un test administré par l’établissement lui-même, avec ses salles et son personnel, et dont les scores servent à son usage interne : ils ne sont pas transmis à d’autres établissements. En France, il se passe en version papier, sous forme de questionnaire à choix multiples.

Concrètement, tu ne peux pas t’inscrire au TOEFL ITP comme candidat libre auprès d’ETS. C’est ton université ou ton école qui décide d’organiser une session, qui fixe le tarif et qui fixe les conditions d’accès. L’exemple de l’Université Bordeaux Montaigne est parlant : sessions réservées à ses étudiants et à ceux d’établissements partenaires, tarifs 2025-2026 de 100 à 120 euros selon le statut, résultats remis environ 10 jours ouvrés après le test. Au 29 juin 2026, elle annonçait aussi qu’aucune session ne serait programmée avant la rentrée 2026-2027, faute de gestionnaire.

Pour savoir si ton établissement propose le TOEFL ITP, adresse-toi au service des langues ou au service des relations internationales. Et avant de t’inscrire, vérifie que le programme que tu vises accepte bien un score ITP : pour un dossier à l’étranger, ce n’est presque jamais le cas.

Quand réserver ta session de test TOEFL

ETS conseille de choisir une date au moins deux à trois mois avant ta première date limite de candidature. Cette marge n’est pas du luxe : les établissements reçoivent tes scores environ 4 à 16 jours ouvrés après le test, selon leur mode de réception, et tu dois garder la possibilité de repasser le test si le score obtenu ne suffit pas.

Repère le calendrier qui te concerne :

Universités étrangères : les dates limites tombent souvent entre décembre et février pour une rentrée à l’automne suivant. Une session en novembre ou en décembre est déjà juste.

: les dates limites tombent souvent entre décembre et février pour une rentrée à l’automne suivant. Une session en novembre ou en décembre est déjà juste. Échanges et Erasmus+ : les dossiers se montent en général entre janvier et mars dans les universités françaises, mais chaque établissement fixe ses dates.

: les dossiers se montent en général entre janvier et mars dans les universités françaises, mais chaque établissement fixe ses dates. Masters et écoles en France : vérifie la date limite de dépôt sur la page du programme et compte le délai de réception des scores.

Dans les villes où les sessions sont rares, réserve dès que ta date de candidature est connue. Une inscription dans les sept jours précédant le test reste possible, mais elle coûte 49 dollars US de plus.

Ce que coûte le test TOEFL, où que tu le passes

En France, le test TOEFL iBT coûte 294 dollars US, d’après la grille d’ETS, que tu le passes en centre ou chez toi. Le prix ne dépend pas de la ville ni du centre : tu le paies directement à ETS au moment de la réservation, en dollars, ce qui explique les petites variations en euros selon le taux de change et ta banque.

Prix et délais à connaître avant de réserver le test TOEFL iBT en France, d’après ETS.

Les frais annexes, eux, peuvent alourdir la note :

Service Prix (grille ETS) Inscription express, dans les 7 jours avant le test 49 $ US Changement de date 69 $ US Révision de la note de Speaking ou de Writing 80 $ US Révision des deux sections 160 $ US Correction express (Express Scoring) 129 $ US

Ton inscription comprend l’envoi gratuit de tes scores à quatre établissements, à désigner au plus tard la veille du test. Ajoute enfin, si tu passes le test en centre, le coût du trajet : c’est souvent lui qui fait pencher la balance vers la Home Edition. Pour lire tous nos conseils sur le sujet, rendez-vous dans nos articles sur le test TOEFL.

Questions fréquentes

Où trouver la liste des centres TOEFL en France ? ETS ne publie pas de liste en accès libre. Les centres et leurs dates s’affichent dans l’outil de réservation, après connexion à ton compte ETS, en recherchant ta ville ou ton code postal. C’est la seule liste à jour. Le test TOEFL coûte-t-il plus cher à Paris qu’en province ? Non. Le prix est fixé par pays : 294 dollars US en France selon la grille d’ETS, quel que soit le centre, et le même montant pour la Home Edition. Peut-on passer le TOEFL ITP sans être étudiant ? Rarement. Le TOEFL ITP est organisé par les établissements pour leur propre public. Certaines universités l’ouvrent à des personnes en formation chez elles, mais il faut le vérifier auprès de l’établissement. Pour une candidature à l’étranger, c’est de toute façon le TOEFL iBT qui est demandé dans la grande majorité des cas. La Home Edition est-elle acceptée comme le test en centre ? Le contenu, la durée et le barème sont identiques, et le score est envoyé de la même façon. Quelques établissements peuvent toutefois préciser leur position sur leur page admissions : vérifie-la avant de réserver. Combien de temps à l’avance faut-il réserver ? ETS conseille de passer le test au moins deux à trois mois avant ta première date limite de candidature. Dans les villes où les sessions sont rares, réserve dès que tu connais tes dates de dossier.

Sources