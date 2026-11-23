Licence, master, programme très sélectif : le score demandé au test TOEFL iBT change selon le pays et le niveau d’études. Voici les fourchettes publiées par ETS sur l’échelle de 1 à 6 pour sept destinations, comment lire une exigence encore affichée sur 120 et quand passer le test pour tenir ta date limite.

Tu montes un dossier pour un master à l’étranger et la page du programme reste floue sur l’anglais, ou affiche encore un score sur 120 ? Depuis le 21 janvier 2026, le test TOEFL iBT® se note de 1 à 6, et ETS, l’organisme qui édite le test, a publié des fourchettes indicatives par pays et par niveau d’études. Elles ne remplacent pas l’exigence de ton programme, mais elles te donnent un objectif de travail réaliste dès maintenant. Tu trouveras ici ces repères pour sept destinations, la façon de traduire une ancienne exigence sur 120 et le calendrier à tenir. Pour t’y préparer en parallèle, tu peux réviser le TOEFL en ligne avec digiSchool.

SOMMAIRE

Pourquoi il n’existe pas de score minimum unique au test TOEFL

Le TOEFL iBT est un test de niveau : il donne un score, pas une admission ni un refus. ETS ne fixe aucun seuil. Chaque université, et souvent chaque programme à l’intérieur de l’université, décide du score qu’il demande. Dans ses guides consacrés à l’Allemagne et à l’Espagne, ETS l’écrit noir sur blanc : il n’y a pas de score national valable pour tous les établissements d’un pays.

Trois éléments font varier l’exigence :

Le niveau d’études : un master demande en général plus qu’une licence dans le même établissement.

: un master demande en général plus qu’une licence dans le même établissement. La sélectivité du programme : les cursus très demandés, en commerce, en ingénierie ou en sciences par exemple, placent la barre plus haut.

: les cursus très demandés, en commerce, en ingénierie ou en sciences par exemple, placent la barre plus haut. Le département : au sein d’une même université, deux masters peuvent afficher deux scores différents.

Les fourchettes qui suivent sont donc des repères de préparation. Seule la page admissions de ton programme fait foi.

Pour lire ton relevé ➜ comprendre le barème du test TOEFL de 1 à 6

Score au test TOEFL pour un master, une licence ou un programme très sélectif

Dans ses guides 2026 sur les études en France, en Espagne et en Italie, ETS publie le même tableau d’objectifs sur l’échelle de 1 à 6. Pour un master, la fourchette indiquée va de 5,0 à 5,5, soit un niveau C1 du CECRL.

Fourchettes indicatives de score au test TOEFL iBT selon le niveau d’études, d’après les guides d’ETS pour la France, l’Espagne et l’Italie.

Niveau du programme Score TOEFL iBT indicatif (1 à 6) Niveau CECRL correspondant Licence (bachelor) 4,5 à 5,0 Haut du B2 à C1 Master 5,0 à 5,5 C1 Programme très sélectif 5,5 à 6,0 Haut du C1 à C2

Retiens l’ordre de grandeur : un dossier de master se prépare avec un objectif de 5, et de 5,5 si le programme est très demandé. Un score de 4,5 ouvre déjà beaucoup de licences et une partie des masters, notamment en Allemagne, où ETS situe la fourchette master entre 4,5 et 5,5.

Les repères d’ETS pays par pays

France, Espagne, Italie et Allemagne

Ces quatre pays proposent de nombreux programmes enseignés en anglais, surtout au niveau master. Si tu vises un master en anglais en France ou un double diplôme chez un voisin européen, voici les objectifs donnés par ETS :

Pays Licence Master Programme très sélectif France 4,5 à 5,0 5,0 à 5,5 5,5 à 6,0 Espagne 4,5 à 5,0 5,0 à 5,5 5,5 à 6,0 Italie 4,5 à 5,0 5,0 à 5,5 5,5 à 6,0 Allemagne 4,5 à 5,0 4,5 à 5,5 5,5 et plus

En Allemagne, une partie des candidatures internationales passe par la plateforme uni-assist, qui instruit les dossiers pour environ 180 établissements selon ETS. Vérifie sur la page du programme si tes scores doivent être envoyés à l’université ou à cette plateforme.

États-Unis

Le pays compte plus de 4 000 établissements, et ETS décrit des exigences qui vont de 4,0 à 5,5 selon le rang de l’université :

Universités les mieux classées : 4,5 à 5,5 selon le cursus, avec de bons scores dans chaque section.

: 4,5 à 5,5 selon le cursus, avec de bons scores dans chaque section. Universités de rang intermédiaire : autour de 4,0 à 5,0.

: autour de 4,0 à 5,0. Community colleges et certaines universités d’État : parfois dès 3,5 à 4,0.

ETS rappelle que le score varie aussi selon le niveau (undergraduate, master, doctorat) et le département. Son conseil pour les universités les plus sélectives : viser 5.

Royaume-Uni

La fourchette courante va de 4,0 à 5,5 d’après ETS. Les universités du Russell Group, le réseau des grandes universités de recherche britanniques, demandent en général 5,0 à 5,5, et les établissements les plus sélectifs peuvent aller au-delà de 5,5. Hors Russell Group, des scores de 4,0 à 4,5 peuvent suffire.

Un point à ne pas rater : l’admission et le visa sont deux sujets séparés. Pour le visa étudiant, le gouvernement britannique exige une preuve de niveau d’anglais obtenue avec un test de la liste « Secure English Language Test ». ETS recommande de consulter les règles de UK Visas and Immigration avant de choisir ton test. Pose la question au service des admissions si la page du programme ne tranche pas.

Tu hésites entre deux tests ➜ choisir entre le test TOEFL et l’IELTS selon ta destination

Canada

Pour les universités les plus réputées du pays, ETS indique 4,5 à 5,0, avec aucune section sous 4,5. Les autres universités acceptent en moyenne des scores de 4,0 à 5,0, et certains colleges et programmes de diplôme admettent des candidats dès 3,5 à 4,0. Le Canada développe aussi des « pathway programs » : si ton score est trop juste, tu commences par un cours d’anglais avant de rejoindre le cursus.

Ton programme affiche encore un score sur 120 : comment le traduire

Beaucoup de pages admissions n’ont pas encore basculé sur la nouvelle échelle. Pour les aider, ETS a publié une table d’équivalence recommandée aux établissements :

Exigence affichée sur l’ancienne échelle (0 à 120) Exigence recommandée par ETS (1 à 6) 100 5 90 4,5 80 4 70 3,5

Exemple : un master qui demandait « TOEFL 100 » correspond à un objectif de 5 sur la nouvelle échelle. Un programme à « TOEFL 90 » correspond à 4,5.

Tu n’as pas à faire la conversion toi-même sur ton dossier. Pendant la période de transition de deux ans, ton relevé affiche ta note de 1 à 6 et un score comparable sur 120 : tu peux répondre à une exigence formulée dans l’un ou l’autre format. Si le programme exige un score que tu ne sais pas situer, par exemple 92 ou 105, demande au service des admissions quelle note de 1 à 6 il retient.

Score global et score par section : le détail à vérifier

Le score global est la moyenne de tes quatre notes (Reading, Listening, Writing, Speaking), arrondie au demi-point le plus proche. Une moyenne de 5,125 donne 5, une moyenne de 5,25 donne 5,5. Conséquence : un 5 global peut cacher un 4 en Speaking compensé par un 6 en Reading.

Or certains programmes ajoutent un plancher par section. C’est le cas décrit par ETS pour les grandes universités canadiennes (aucune section sous 4,5), et les universités américaines les mieux classées attendent de bons scores partout. Avec un profil déséquilibré, tu peux atteindre le score global et rester sous l’exigence.

Avant de fixer ton objectif, cherche donc deux chiffres sur la page du programme : le score global et, s’il existe, le minimum par section. Puis travaille d’abord ta section la plus faible : c’est elle qui décide si tu passes le plancher.

Pour situer ton niveau ➜ faire un test TOEFL gratuit

Trouver l’exigence exacte de ton programme en 4 étapes

1. Va sur la page du programme, pas sur la page générale de l’université. Cherche la rubrique « English language requirements » ou « Admission requirements ». L’exigence d’un master précis prime sur celle de l’établissement.

Cherche la rubrique « English language requirements » ou « Admission requirements ». L’exigence d’un master précis prime sur celle de l’établissement. 2. Vérifie que le TOEFL iBT est accepté. ETS propose un outil de recherche des établissements par destination, et c’est sa première consigne dans tous ses guides : confirmer que le test est reconnu par le programme avant de t’inscrire.

ETS propose un outil de recherche des établissements par destination, et c’est sa première consigne dans tous ses guides : confirmer que le test est reconnu par le programme avant de t’inscrire. 3. Note le score global, le minimum par section et la date du test acceptée. Tes scores sont valables 2 ans après la date du test. Un score obtenu trop tôt peut expirer avant ta rentrée.

Tes scores sont valables 2 ans après la date du test. Un score obtenu trop tôt peut expirer avant ta rentrée. 4. Si l’information manque ou date, écris aux admissions. Les exigences changent d’une année à l’autre : ce qui était accepté l’an dernier ne l’est pas forcément cette année, rappelle ETS.

Dernier réflexe : traite le minimum comme un plancher. À dossier égal, un score au-dessus de l’exigence joue en ta faveur, et un demi-point de marge te protège de l’arrondi d’une seule section.

Quand passer le test TOEFL pour une candidature en master

ETS conseille de choisir une date de test au moins 2 à 3 mois avant ta première date limite de candidature. Les établissements que tu as désignés reçoivent tes scores environ 4 à 16 jours ouvrés après le test, selon leur mode de réception. Cette marge te laisse aussi le temps de repasser le test si une section te fait rater ton objectif.

Concrètement, pour des dates limites qui tombent entre décembre et février, comme c’est fréquent pour une rentrée à l’automne suivant, une session passée fin novembre est déjà serrée. Si ta date limite est en mars ou plus tard, réserve maintenant une session en décembre ou en janvier.

Ton inscription comprend l’envoi gratuit de tes scores à quatre destinataires, à choisir dans ton compte ETS jusqu’à 22 h la veille du test. Dresse ta liste de programmes avant de réserver : ce sont quatre envois que tu n’auras pas à commander ensuite. Pour la réservation elle-même, suis les étapes de l’inscription au test TOEFL iBT.

Pour réserver ta session ➜ où passer le test TOEFL en France

Pour aller plus loin sur le format, le prix ou la Home Edition, retrouve tous nos articles sur le test TOEFL.

Questions fréquentes

Quel score TOEFL faut-il pour un master ? Il n’y a pas de score unique : chaque programme fixe le sien. Comme repère, ETS indique 5,0 à 5,5 sur l’échelle de 1 à 6 pour un master en France, en Espagne ou en Italie, et 4,5 à 5,5 en Allemagne. Vérifie toujours l’exigence sur la page admissions du programme. Un score de 4,5 au TOEFL suffit-il pour étudier à l’étranger ? Souvent pour une licence, et pour une partie des masters. Un score de 4,5 correspond au haut du niveau B2. D’après ETS, viser 4,0 à 4,5 laisse un large choix d’établissements aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, mais les programmes les plus sélectifs demandent 5 ou plus. À quoi correspond un TOEFL 100 sur la nouvelle échelle ? ETS recommande aux établissements de remplacer une exigence de 100 sur 120 par une exigence de 5 sur l’échelle de 1 à 6. Une exigence de 90 devient 4,5, une exigence de 80 devient 4 et une exigence de 70 devient 3,5. Les universités demandent-elles un score minimum par section ? Certaines, oui. ETS cite par exemple les universités les plus réputées du Canada, qui demandent 4,5 à 5,0 sans section sous 4,5. Cherche cette mention sur la page du programme, en plus du score global. Combien de temps mon score TOEFL reste-t-il valable pour candidater ? Tes scores sont valables 2 ans après la date du test. Vérifie que cette validité couvre la date à laquelle le programme examine ton dossier, et pas seulement la date de dépôt.

Sources