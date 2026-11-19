Ton master à l’étranger accepte le test TOEFL iBT et l’IELTS, et tu ne sais pas lequel passer ? Les deux tests évaluent les quatre compétences, mais ni de la même façon, ni au même prix, ni avec la même échelle de score. Le comparatif complet et une méthode en quatre questions pour trancher.

Ton dossier de candidature pour un master au Canada, un semestre aux Pays-Bas ou une université britannique demande une preuve de ton niveau d’anglais, et la page admissions accepte « TOEFL ou IELTS ». Les deux tests évaluent la compréhension écrite, la compréhension orale, l’expression écrite et l’expression orale, mais ils ne se ressemblent ni par la durée, ni par la façon de passer l’oral, ni par l’échelle de score, ni par le prix. Voici le comparatif point par point, chiffres relevés chez ETS et chez l’IELTS, et une méthode simple pour choisir. Si tu pars sur le test TOEFL iBT®, tu peux déjà réviser le TOEFL en ligne avec digiSchool.

SOMMAIRE

Test TOEFL ou IELTS : les différences en un coup d’œil

Le TOEFL iBT est conçu par ETS, l’organisme américain qui édite aussi le test TOEIC®. L’IELTS appartient conjointement au British Council, à IDP IELTS et à Cambridge University Press & Assessment ; en France, c’est le British Council qui l’organise. Pour une candidature universitaire, la version qui compte côté IELTS est l’IELTS Academic.

Test TOEFL iBT IELTS Academic Durée Environ 2 heures avec les consignes 2 heures 45 minutes Format Adaptatif, entièrement sur ordinateur Sur ordinateur, oral en face à face avec un examinateur Expression orale 11 items enregistrés, environ 8 minutes Entretien de 11 à 14 minutes Échelle de score 1 à 6, par demi-point Bandes de 0 à 9, par demi-bande Prix en France 294 dollars US 307 € (session sur ordinateur) Passage à domicile Oui, TOEFL iBT Home Edition Oui, IELTS Online (Academic uniquement) Délai des résultats 3 jours après le test 1 à 5 jours sur ordinateur, 6 à 8 jours en ligne Validité 2 ans 2 ans recommandés Reconnaissance Plus de 13 000 établissements dans plus de 160 pays et territoires (ETS) Plus de 12 500 organisations (British Council France)

Test TOEFL iBT et IELTS Academic : les principaux écarts. Sources : ETS, IELTS et British Council France, relevé du 12 novembre 2026.

Comprendre la nouvelle échelle ➜ le score du test TOEFL et son barème de 1 à 6

Le format du test TOEFL iBT et de l’IELTS

Le test TOEFL iBT : court, adaptatif, 100 % sur ordinateur

Depuis le 21 janvier 2026, le TOEFL iBT est plus court et adaptatif : la difficulté des questions s’ajuste à tes réponses. Il compte quatre sections, avec ces temps de base selon ETS :

Reading : 50 items, 30 minutes (compléter des mots, lire des textes du quotidien, lire un passage universitaire) ;

: 50 items, 30 minutes (compléter des mots, lire des textes du quotidien, lire un passage universitaire) ; Listening : 47 items, 29 minutes (choisir une réponse, écouter une conversation, une annonce, un cours) ;

: 47 items, 29 minutes (choisir une réponse, écouter une conversation, une annonce, un cours) ; Writing : 12 items, 23 minutes (construire une phrase, écrire un e-mail, participer à une discussion universitaire) ;

: 12 items, 23 minutes (construire une phrase, écrire un e-mail, participer à une discussion universitaire) ; Speaking : 11 items, 8 minutes (répéter des phrases entendues, répondre à un entretien).

Ces durées n’incluent pas les consignes : ETS conseille de prévoir environ deux heures. Point clé pour beaucoup de candidats, l’oral se fait face à l’ordinateur. Tu parles dans un micro, tes réponses sont enregistrées puis notées. Attention aussi à une règle stricte : si tu ne réponds pas à au moins une question de chaque section, aucune section n’est notée.

L’IELTS Academic : plus long, avec un vrai entretien oral

L’IELTS Academic dure 2 heures 45 minutes au total : Listening (environ 30 minutes), Reading (60 minutes), Writing (60 minutes) et Speaking (11 à 14 minutes). Les trois premières épreuves se passent sur ordinateur dans un centre. Le Speaking, lui, est un échange en face à face avec un examinateur formé, sur un créneau que tu choisis au moment de la réservation.

Deux précisions à connaître avant de réserver :

Academic ou General Training : l’IELTS General Training vise l’immigration, le travail et les formations en dessous du niveau licence. Pour une université, c’est l’IELTS Academic qu’on te demandera, sauf mention contraire du programme.

: l’IELTS General Training vise l’immigration, le travail et les formations en dessous du niveau licence. Pour une université, c’est l’IELTS Academic qu’on te demandera, sauf mention contraire du programme. Fin du papier : les partenaires de l’IELTS ont annoncé qu’à partir de mi-2026, l’IELTS n’est plus proposé en version papier, avec un calendrier variable selon les pays. Une option « Writing on Paper » permet, dans certains pays, de rédiger l’épreuve écrite à la main.

En résumé : si un oral face à une machine te déstabilise, l’entretien de l’IELTS peut te convenir davantage. Si tu préfères un test court, passé d’une traite sur écran, le TOEFL iBT a l’avantage.

Score du test TOEFL et score IELTS : deux échelles différentes

Le TOEFL iBT note chaque section de 1 à 6, par demi-point. Le score global est la moyenne des quatre sections, arrondie à la demi-bande la plus proche : une moyenne de 5,125 donne par exemple un score global de 5. Cette échelle est alignée sur les niveaux du CECRL, le cadre européen de référence pour les langues. Pendant une période de transition de deux ans à partir de janvier 2026, ton relevé indique aussi un score comparable sur l’ancienne échelle de 0 à 120, utile si une université affiche encore ses seuils sur 120.

L’IELTS fonctionne avec des bandes de 0 à 9, par demi-bande, de « Non-user » (1) à « Expert » (9). Le score global est aussi une moyenne des quatre épreuves, avec une règle d’arrondi précise : une moyenne qui se termine par ,25 monte à la demi-bande supérieure, une moyenne qui se termine par ,75 monte à la bande entière supérieure.

Ne cherche pas à convertir un score IELTS en score TOEFL de ton côté. Les universités qui acceptent les deux tests publient en général un seuil pour chacun : c’est ce seuil, et lui seul, que tu dois viser, section par section si le programme fixe aussi des minimums par compétence.

Tu hésites aussi avec le test TOEIC ? ➜ test TOEIC ou IELTS, lequel choisir

Prix, centres et passage à domicile en France

Le test TOEFL iBT

La grille d’ETS affiche un prix unique pour la France : 294 dollars US, que tu passes le test en centre ou chez toi. Le paiement se fait en dollars, donc le montant débité en euros dépend du taux de change. Prévois aussi les frais annexes possibles : 49 dollars US pour une inscription tardive (dans les 7 jours avant le test), 69 dollars US pour un report de date, 29 dollars US par envoi de scores supplémentaire à un établissement.

Tu peux passer le test dans un centre de test ou en Home Edition, sur ton ordinateur, sous surveillance à distance. La version à domicile demande un matériel et une pièce conformes, faute de quoi tu perds ta session.

L’IELTS

Le British Council France propose l’IELTS dans dix villes : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Rouen, Strasbourg et Toulouse. Sur son calendrier de réservation, une session d’IELTS Academic sur ordinateur est affichée à 307 €. La version IELTS for UKVI, exigée pour certains visas britanniques, est affichée à 329 €.

L’IELTS Online permet de passer l’IELTS Academic chez toi ou dans un lieu privé, avec l’oral en visio face à un examinateur. Il est réservé aux candidats de 18 ans et plus et n’est pas accepté pour l’immigration. Tous les établissements ne l’acceptent pas non plus : vérifie avant de le choisir.

Passer le test chez toi ➜ le mode d’emploi du test TOEFL iBT Home Edition

Résultats, validité et deuxième chance

Avec le TOEFL iBT, tes scores officiels arrivent dans ton compte ETS 3 jours après le test ; la date exacte s’affiche à la fin de ta session. Le relevé PDF est téléchargeable 24 à 48 heures plus tard. Les scores sont valables 2 ans.

Avec l’IELTS sur ordinateur, les résultats sont disponibles 1 à 5 jours après le test, dans les 5 jours avec l’option Writing on Paper, et 6 à 8 jours avec l’IELTS Online. L’IELTS recommande de considérer les résultats comme valables 2 ans, mais certains organismes acceptent des résultats plus anciens : à vérifier au cas par cas.

Côté seconde chance, l’IELTS propose le One Skill Retake : après un test complet sur ordinateur, dans un centre qui offre l’option, tu peux repasser une seule épreuve dans les 60 jours, une fois par test. Pratique si tu as manqué ton seuil d’une demi-bande en Writing seulement. Côté TOEFL iBT, ton relevé comporte une rubrique MyBest Scores, qui regroupe tes meilleurs scores par section sur tes tests encore valides.

Pour aller plus loin ➜ tous nos articles sur le test TOEFL

Test TOEFL ou IELTS : comment choisir selon ton projet

Aucun des deux tests n’est « plus facile » dans l’absolu : ils mesurent les mêmes compétences avec des formats différents. Pour trancher, réponds à ces quatre questions, dans cet ordre.

Qu’exige chaque programme de ta liste ? Ouvre la page admissions de chaque université ou école. Si un seul test est accepté, la question est réglée. Si tu postules à plusieurs endroits, choisis le test accepté partout, pour ne payer qu’une fois. As-tu besoin d’un visa ? Pour certains visas britanniques, il faut un test agréé par les autorités du Royaume-Uni, comme l’IELTS for UKVI, passé en centre. Vérifie les règles du visa sur le site officiel du pays avant de réserver. Quel format te convient le mieux ? Entretien avec un humain ou réponses enregistrées sur ordinateur, 2 heures d’une traite ou 2 heures 45 : fais un test d’entraînement dans chaque format et compare tes sensations. Quelles dates et quel budget ? Regarde les sessions disponibles avant ta date limite de candidature, en gardant une marge pour un éventuel second passage. Ajoute le délai des résultats : 3 jours pour le TOEFL iBT, jusqu’à 5 jours pour l’IELTS sur ordinateur.

Pour un échange universitaire, Erasmus+ ou accord bilatéral, c’est souvent l’université d’accueil qui fixe le test et le niveau attendus. Ton service des relations internationales connaît en général ces exigences : demande-lui avant de t’inscrire. Et si ton objectif est de valider ton anglais professionnel plutôt qu’une admission à l’étranger, regarde aussi du côté du test TOEIC, centré sur l’anglais du monde du travail.

Questions fréquentes

Vaut-il mieux passer le TOEFL ou l’IELTS ? Aucun des deux n’est meilleur dans l’absolu. Choisis d’abord le test exigé ou accepté par tous les programmes auxquels tu postules, puis celui dont le format te convient : oral enregistré sur ordinateur pour le TOEFL iBT, entretien en face à face pour l’IELTS. Le TOEFL est-il plus court que l’IELTS ? Oui. ETS conseille de prévoir environ deux heures pour le TOEFL iBT, consignes comprises, contre 2 heures 45 minutes pour l’IELTS Academic. Combien coûtent le TOEFL et l’IELTS en France ? Le TOEFL iBT coûte 294 dollars US en France selon la grille d’ETS. Le British Council France affiche 307 euros pour une session d’IELTS Academic sur ordinateur et 329 euros pour l’IELTS for UKVI. Peut-on passer le TOEFL ou l’IELTS chez soi ? Oui pour les deux. Le TOEFL iBT Home Edition se passe sur ton ordinateur avec un surveillant à distance. L’IELTS Online concerne uniquement l’IELTS Academic, à partir de 18 ans, et n’est pas accepté pour l’immigration. Combien de temps les scores du TOEFL et de l’IELTS sont-ils valables ? Deux ans pour le TOEFL iBT. Pour l’IELTS, l’organisme recommande aussi deux ans, mais certains établissements acceptent des résultats plus anciens. Peut-on convertir un score IELTS en score TOEFL ? Mieux vaut ne pas le faire soi-même. Les établissements qui acceptent les deux tests publient en général un seuil pour chacun : vise le seuil indiqué pour le test que tu passes.

Sources