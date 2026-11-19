Passer le test TOEFL iBT chez toi, c’est possible avec la Home Edition, mais ETS ne laisse rien au hasard : ordinateur, micro sans casque, pièce fermée, prise de notes sur tableau blanc, pas de pause. Le matériel, le check-in et les règles à connaître avant de réserver.

Pas de centre de test près de chez toi, ou envie d’éviter un trajet le jour J ? Avec la Home Edition, tu passes le test TOEFL iBT® sur ton propre ordinateur, sous l’œil d’un surveillant à distance. Le test est le même qu’en centre, mais les règles sont strictes : un ordinateur non conforme ou une pièce mal préparée, et tu perds ta session sans remboursement. Voici le matériel exigé par ETS, la préparation de ta pièce, le déroulé du check-in et les erreurs qui coûtent un score. Et pour arriver prêt le jour du test, tu peux déjà préparer le test TOEFL avec digiSchool.

SOMMAIRE

Le test TOEFL iBT Home Edition, comment ça marche ?

La Home Edition est la version à domicile du TOEFL iBT. Tu t’inscris sur le site d’ETS comme pour un test en centre, tu choisis l’option à domicile, puis tu passes le test via une application dédiée, la TOEFL Test App, installée sur ton ordinateur. Un surveillant te suit en direct par webcam et par chat du début à la fin.

Le contenu ne change pas. Tu retrouves les quatre sections du format 2026, adaptatives : Reading (50 items, 30 minutes), Listening (47 items, 29 minutes), Writing (12 items, 23 minutes) et Speaking (11 items, 8 minutes). ETS indique que ces durées n’incluent pas les consignes et conseille de prévoir environ deux heures au total. Le score suit la même échelle de 1 à 6.

Côté prix, la grille d’ETS affiche un seul tarif par pays : 294 dollars US pour la France, que tu passes le test en centre ou chez toi.

Les quatre sections du test TOEFL iBT, identiques en centre et en Home Edition. Prévois environ deux heures avec les consignes. Source : ETS, relevé du 10 novembre 2026.

Prix, frais annexes, inscription ➜ tout savoir sur le test TOEFL et son prix

Le matériel exigé pour la Home Edition

C’est le point qui fait échouer le plus de sessions. ETS est clair : si ton équipement ne respecte pas les exigences le jour du test, tu ne pourras pas le passer, et tu n’auras ni remboursement, ni report gratuit. Vérifie donc tout avant de payer.

L’ordinateur

Un ordinateur fixe ou portable. Tablettes et téléphones sont refusés.

Un seul écran et un seul clavier : pas de double écran.

Un système d’exploitation sous licence : Windows 11 ou plus récent, ou macOS 10.13 ou plus récent. Les versions non activées ou en mode test ne sont pas acceptées.

L’ordinateur reste branché sur secteur pendant tout le test.

Le son, le micro et la caméra

Un haut-parleur, interne ou externe, pour entendre le test et le surveillant.

Un micro qui ne fait pas partie d’un casque. Casques et écouteurs sont interdits , y compris pour le Listening. Pendant le test, des consignes te parleront de vérification du casque : ETS te demande de les ignorer.

, y compris pour le Listening. Pendant le test, des consignes te parleront de vérification du casque : ETS te demande de les ignorer. Une webcam, intégrée ou séparée, que tu peux déplacer pour montrer la pièce à 360 degrés, ta table et le dessous de ta table.

La deuxième caméra

Selon ta situation, ETS peut te demander une deuxième caméra : un smartphone ou une tablette chargé, sous iOS 12 ou Android 8 au minimum, connecté à Internet et calé sur un objet lourd et stable. ETS met en ligne une vidéo pour t’entraîner à l’installer. Si elle se déconnecte, le surveillant met le test en pause et t’explique comment la reconnecter.

Le test de matériel

Une fois inscrit, installe la TOEFL Test App depuis ton tableau de bord « My TOEFL Home », puis lance l’« Equipment Check ». Il contrôle aussi ton débit. Astuce : fais ce test plusieurs fois, et au moins une fois le même jour de la semaine et à la même heure que ton test. Le débit d’une box varie beaucoup entre un mardi matin et un dimanche soir où toute la famille regarde des vidéos.

Préparer ta pièce et ton bureau

Le surveillant inspecte la pièce avant le début du test. Tout ce qu’il voit doit être conforme aux règles d’ETS.

Seul dans une pièce fermée : personne ne peut entrer pendant le test. Ferme toutes les portes ; couvre les vitres, portes transparentes et grandes fenêtres ouvertes.

: personne ne peut entrer pendant le test. Ferme toutes les portes ; couvre les vitres, portes transparentes et grandes fenêtres ouvertes. Pas de lieu public : ni café, ni restaurant, ni parc.

: ni café, ni restaurant, ni parc. Des murs vides de tout support lié au test (affiches de vocabulaire, post-it, fiches).

de tout support lié au test (affiches de vocabulaire, post-it, fiches). Une table et une chaise classiques : pas de test assis sur un lit, un canapé ou un fauteuil moelleux. Place-toi de façon à ce que la porte soit visible par la caméra.

: pas de test assis sur un lit, un canapé ou un fauteuil moelleux. Place-toi de façon à ce que la porte soit visible par la caméra. Une table vide : ni notes, ni livres, ni téléphone. Si tu utilises ton téléphone pour le check-in, pose-le derrière toi, hors de portée, sauf s’il sert de deuxième caméra.

: ni notes, ni livres, ni téléphone. Si tu utilises ton téléphone pour le check-in, pose-le derrière toi, hors de portée, sauf s’il sert de deuxième caméra. Ni boisson, ni nourriture pendant le test.

Prendre des notes sans papier

C’est la règle qui surprend le plus : le papier libre est interdit. Tu as droit à un seul de ces deux supports, avec un feutre effaçable (pas de stylo ni de crayon) :

un petit tableau blanc de bureau ;

une feuille blanche glissée dans une pochette plastique transparente.

À la fin du test, tu montres au surveillant, recto et verso, que tout est effacé. Entraîne-toi avant le jour J à noter vite au feutre sur une petite surface : c’est moins confortable qu’un brouillon classique, surtout en Listening.

Ta tenue

Ton visage et tes oreilles doivent rester visibles pendant tout le test. Le couvre-chef religieux est accepté si les oreilles restent dégagées ; le masque est interdit. Retire montre connectée, bijoux, barrettes et accessoires pour les cheveux avant le check-in (alliance et bague de fiançailles exceptées). Habille-toi correctement : la photo prise ce jour-là est transmise aux établissements qui reçoivent tes scores.

Pour aller plus loin ➜ tous nos articles sur le test TOEFL

Pièce d’identité et vérifications avant le test

Pour la Home Edition, ETS exige une pièce d’identité officielle en cours de validité, comme un passeport ou une carte d’identité. Elle doit être l’original physique (pas de photocopie, pas de version numérique sur téléphone), avec une photo récente, ta signature, tes nom et date de naissance.

Le piège classique se joue dès l’inscription : le prénom et le nom saisis dans ton compte ETS doivent correspondre exactement à ceux de ta pièce, accents mis à part. Pas de surnom, pas d’initiale à la place du prénom, nom composé en entier. Si les deux ne concordent pas, tu ne passes pas le test et les frais ne sont pas remboursés. Un doute ? ETS conseille de contacter TOEFL Services avant de t’inscrire.

Après l’inscription, ETS peut aussi te demander de vérifier ton identité à l’avance avec l’application Entrust IDVaaS. Si c’est ton cas, fais-le le plus tôt possible, pas la veille.

Le jour du test TOEFL iBT Home Edition

Avant de lancer la session, ferme toutes les applications et onglets inutiles, et coupe les logiciels de partage d’écran ou de prise de contrôle à distance. ETS cite notamment Zoom, Skype, TeamViewer, Microsoft Teams, AnyDesk, Apple Remote Desktop, Grammarly et le correcteur orthographique : ils doivent rester désactivés et ne pas se relancer seuls. Demande aussi à ton entourage de couper les appareils gourmands en débit.

Tu lances ensuite le test avec le bouton « Start Test » de ton e-mail de confirmation ou de ton tableau de bord. La TOEFL Test App s’ouvre et le check-in se déroule en cinq temps :

tu entres dans une salle d’attente virtuelle qui affiche les détails de ton test ; tu connectes ta deuxième caméra, si elle t’est demandée ; tu passes les contrôles d’identité et de sécurité ; tu fais visiter la pièce au surveillant avec ta caméra : tous les murs, les coins, ta table et le dessous de ta table ; tu refais un dernier test de matériel avec le surveillant, qui t’aide à régler un éventuel problème.

Bonne nouvelle : le chronomètre ne démarre qu’une fois ces vérifications terminées et le test commencé. Un souci technique au check-in ne grignote donc pas ton temps d’épreuve.

En cas de coupure

Si un problème survient pendant le test, parle et fais signe au surveillant pour attirer son attention, ou écris-lui dans le chat si tu as encore Internet. En cas de coupure brève, la reconnexion au surveillant est automatique et il rouvre ton test si c’est possible. Si tu n’arrives pas à te reconnecter, relance le processus de check-in.

À la fin du test

Tes sections Reading et Listening sont corrigées immédiatement : tu vois des scores non officiels, puis tu choisis de faire valider tes scores ou de les annuler. La date à laquelle tu recevras tes scores officiels s’affiche à l’écran et dans My TOEFL Home. Il te reste à effacer ton tableau blanc devant la caméra et à fermer l’application.

Lire aussi ➜ comment lire ton score sur l’échelle de 1 à 6 du test TOEFL iBT

Les règles pendant le test et les erreurs à éviter

Si tu ne respectes pas les règles d’ETS, tes scores peuvent être annulés, sans remboursement. Certains réflexes, anodins à la maison, suffisent à invalider un test :

lire ou parler à voix haute , en dehors de la section Speaking ;

, en dehors de la section Speaking ; détourner le regard de l’écran , par exemple pour réfléchir en regardant par la fenêtre ;

, par exemple pour réfléchir en regardant par la fenêtre ; sortir du champ de la webcam ou de la deuxième caméra, même quelques secondes ;

ou de la deuxième caméra, même quelques secondes ; faire une pause : il n’y en a aucune en Home Edition, tu restes assis jusqu’au bout ;

: il n’y en a aucune en Home Edition, tu restes assis jusqu’au bout ; communiquer avec quelqu’un d’autre que le surveillant, ou utiliser un appareil ou un document non autorisé.

Garde aussi tes mains visibles. Et évite un ordinateur ou un lieu de test déjà utilisés par beaucoup d’autres candidats : ETS surveille la réutilisation des appareils et des lieux, et un usage jugé anormal peut retarder ou faire annuler les scores.

Le conseil le plus utile reste de faire une répétition générale quelques jours avant : même pièce, même heure, deux heures assis sans te lever, notes au feutre, sans casque. Tu repères ainsi le bruit de la rue, la porte qui ne ferme pas ou le débit qui chute en fin de journée.

Pour ton dossier à l’étranger ➜ le test TOEFL iBT pour tes études à l’étranger

Test TOEFL iBT en centre ou chez toi : comment choisir ?

En centre de test Home Edition Prix en France 294 $ US 294 $ US Contenu et score 4 sections, échelle de 1 à 6 Identiques Matériel Fourni par le centre Ton ordinateur, conforme aux exigences d’ETS Écoute Avec l’équipement du centre Haut-parleur, casque interdit Prise de notes Selon les consignes du centre Tableau blanc ou feuille sous pochette, feutre effaçable Surveillance Sur place En direct par webcam et chat Risque principal Trajet, places disponibles Matériel ou connexion non conformes : session perdue

La Home Edition te convient si tu as un ordinateur récent sous licence, une pièce où personne n’entrera pendant deux heures et une connexion fiable. ETS le dit lui-même : si ton ordinateur ne remplit pas les conditions, mieux vaut choisir un centre. Pense aussi à ton confort d’écoute : sans casque, la compréhension orale dépend de la qualité de tes haut-parleurs et du calme de la pièce.

Dans les deux cas, vérifie sur la page admissions du programme visé qu’il accepte le TOEFL iBT et le score qu’il demande. Le reste se joue dans la préparation.

Questions fréquentes

Peut-on passer le test TOEFL iBT chez soi ? Oui, avec le TOEFL iBT Home Edition. Le test est le même qu’en centre, au même prix en France, mais tu le passes sur ton ordinateur, surveillé en direct à distance, dans une pièce fermée où tu es seul. Quel ordinateur faut-il pour la Home Edition ? Un ordinateur fixe ou portable sous Windows 11 ou plus récent, ou sous macOS 10.13 ou plus récent, avec un seul écran, un seul clavier, un haut-parleur, un micro hors casque et une webcam orientable. Tablettes et téléphones sont refusés. Peut-on utiliser un casque au TOEFL Home Edition ? Non. Casques et écouteurs sont interdits à domicile, y compris pour le Listening. Tu écoutes le test sur un haut-parleur intégré ou externe. Peut-on prendre des notes au TOEFL Home Edition ? Oui, mais pas sur papier libre. Tu utilises un petit tableau blanc ou une feuille glissée dans une pochette transparente, avec un feutre effaçable, et tu montres au surveillant que tout est effacé à la fin. Y a-t-il une pause pendant le TOEFL Home Edition ? Non. Les pauses ne sont pas autorisées : tu restes assis et visible à la caméra pendant tout le test, qui dure environ deux heures avec les consignes. Que se passe-t-il si mon ordinateur ne fonctionne pas le jour du test ? Si ton équipement ne respecte pas les exigences d’ETS, tu ne peux pas passer le test, et ETS ne prévoit ni remboursement ni report gratuit. D’où l’intérêt de lancer le test de matériel plusieurs fois avant le jour J. Quelle pièce d’identité pour le TOEFL Home Edition ? Une pièce d’identité officielle, originale et en cours de validité, comme un passeport ou une carte d’identité, avec photo et signature. Les nom et prénom doivent correspondre exactement à ceux de ton inscription, accents mis à part.

Sources