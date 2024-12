Ouverture Parcoursup : 5 questions récurrentes sur la phase de découverte des formations

SOMMAIRE

Parcoursup, c’est la plateforme nationale en ligne qui te permet de te préinscrire en première année d’enseignement supérieur. Concrètement, elle recueille tes vœux d’affectation pour différentes formations dans des établissements publics, privés sous contrat mais aussi hors contrat.

Ouverture Parcoursup : qui est concerné par la plateforme ?

La plateforme Parcoursup est destinée aux lycéens, mais aussi aux étudiants en réorientation qui souhaitent s’inscrire en première année d’études supérieures. Tu es donc concerné si :

tu prépares le bac général, technologique ou professionnel ;

tu as déjà ton bac français, mais tu n’es pas engagé dans une formation ;

tu es étudiant étranger non-européen, soumis à une demande d’inscription préalable (DAP) et que tu souhaites t’inscrire dans une filière sélective.

Si tu es en première année d’études post-bac, mais que tes études ne te conviennent pas, tu peux effectuer ta réorientation par Parcoursup. Comme tous les candidats, tu pourras formuler des vœux dès le mercredi 15 janvier 2025.

Un dispositif a également été mis en place pour les personnes qui souhaitent reprendre leurs études : Parcours+, intégré à la plateforme Parcoursup. Les personnes qui veulent l’utiliser doivent être titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent (niveau bac) depuis plus de quatre ans.

Quelles sont les formations proposées sur la plateforme Parcoursup en 2025 ?

À partir du 18 décembre 2024, c’est officiellement l’ouverture de la plateforme Parcoursup, mise à jour et désormais accessible ! Tu y retrouves les formations post-bac disponibles (courtes ou longues). Plus de 24 000 formations contrôlées par l’État, en initial et en apprentissage, sont proposées sur Parcoursup.

Profite de cette période pour découvrir et te renseigner sur les différents types de formations. Tu seras alors mieux informé au moment de renseigner tes voeux Parcoursup dès le mercredi 15 janvier 2025.

Pour te renseigner sur ces formations et savoir où la formation que tu souhaites se trouve (elle est peut-être près de chez toi !), tu peux consulter la carte des formations Parcoursup.

carte interactive Parcoursup

La majorité des formations post-bac disponibles en France sont présentes sur Parcoursup. Ainsi, tu peux y retrouver des formations non sélectives à l’université, c’est-à-dire les licences, les parcours spécifiques accès santé (PASS) et les cursus qui forment les professeurs des écoles (PPPE).

Des formations dites sélectives sont également sur la plateforme. Parmi elles, on peut notamment citer les :

CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles)

BTS

BUT

DNMADE

écoles d’architecture

écoles d’ingénieurs

IFSI (instituts de formation en soins infirmiers et autres formations paramédicales)

Écoles de commerce et de management

EFTS (établissements de formation en travail social)

Instituts d’Etudes Politiques

les quatre Écoles nationales vétérinaires françaises (ENV)

mais aussi les formations aux métiers de la culture, de l’animation et du sport, des formations de la Marine, de l’Armée… etc.

Enfin, Parcoursup propose aussi des formations en apprentissage, permettant de te former en alternant période de cours en centre de formation et périodes de travail en entreprise. De plus en plus de formations proposent l’apprentissage, et certaines t’accompagneront dans ta recherche d’employeur.

Dates Parcoursup 2025 et étapes de la procédure

La phase d’information débute donc avec l’ouverture de Parcoursup ce mercredi 18 décembre 2024. Toutes les formations accessibles pour la rentrée 2025 sont donc référencées sur la plateforme nationale. En consultant la carte des formations ou via le moteur de recherche Parcoursup, tu peux te renseigner sur les formations proposées. Des fiches d’informations détaillées te permettent d’en savoir plus sur les programmes, les conditions d’admission ou encore les critères de sélection.

Dès mercredi 15 janvier 2025, tu effectues ton inscription Parcoursup, tu crées ton dossier candidat et tu formules tes vœux sur Parcoursup. Tu as jusqu’au jeudi 13 mars (inclus) pour réaliser cette étape.

Entre le vendredi 14 mars et le 2 avril 2025, tu confirmes tes vœux et finalises ton dossier sur la plateforme. Tu renseignes donc tes lettres de motivation Parcoursup pour chaque vœu formulé. Tu dois également remplir la rubrique « Activités et centres d’intérêts » de ton dossier.

Du 2 juin au 10 juillet 2025, c’est la phase d’admission principale. Tu reçois tes résultats Parcoursup ainsi que les réponses des formations.

Du mardi 11 juin au jeudi 12 septembre 2024 : c’est la phase complémentaire. Si tu n’as été reçu dans aucune formation, tu pourras saisir de nouveaux vœux et recevoir les réponses des formations.

Dates Parcoursup 2025 en image

Dates Parcoursup 2025

Nouveautés de la plateforme Parcoursup

Tous les ans, des améliorations sont apportées à la plateforme. Cette année, zoom sur la transparence. En effet, les fiches détaillées des formations sont encore plus complètes.

Elles affichent désormais une carte d’identité, qui met en avant : si c’est une formation sélective ou non, la reconnaissance (à travers un label), l’ouverture aux candidats boursiers ou encore le statut de l’établissement.

Un simulateur Parcoursup

Ce nouveau simulateur Parcoursup est une nouvelle fonctionnalité qui te permet d’évaluer “tes chances” de recevoir une proposition d’admission selon ton profil, dans une formation donnée. Tu la trouveras dans l’onglet “visualiser les chiffres d’accès à la formation”.

Elle se base sur les données d’accès générales de la formation (tous bac confondus):

nombre de candidats ayant postulé,

nombre de ceux ayant reçu une proposition d’admission

et nombre de candidats ayant accepté d’intégrer la formation.

Tu vas ensuite choisir le type de bac que tu prépares, renseigner les spécialités que tu suis en terminale, ainsi que ta moyenne générale entre 6 et 20/20. Le résultat de ce simulateur Parcoursup t’indique si tes chances de recevoir une proposition d’admission sont élevées ou non.

De plus, l’onglet « Comprendre les critères d’analyse des candidatures » a aussi été remaniée. Celle-ci présente, de façon plus détaillée et lisible, les critères utilisés par les formations dans l’acceptation des candidatures. Les conseils des formations sur les parcours recommandés au lycée, ou sur la manière de remplir ton dossier, sont aussi mis en avant.

La plateforme devrait également, au cours des années à venir, publier des informations sur l’insertion professionnelle des étudiants issus des formations. Cette année, c’est le cas pour la majorité des BTS et mentions complémentaires.

Combien de vœux sur Parcoursup peut-on formuler ?

La règle est simple : tu peux formuler 10 voeux et 20 sous-voeux maximum en formation sous statut étudiant, et 10 voeux en alternance.

Ton tableau de bord Parcoursup décompte automatiquement ce nombre une fois les formations ajoutées dans ton dossier candidat. Retrouve ici notre article complet sur les vœux et les sous-voeux Parcoursup, ainsi que les spécificités selon certaines filières d’études.

Attention, ce n’est bien qu’à partir du 15 janvier 2025 que tu vas pouvoir faire ton inscription Parcoursup et saisir tes vœux. pour le moment, tu ne peux que consulter la carte des formations et te renseigner sur les différents cursus post-bac.

