Parcoursup 2025 : les 3 nouveautés qui t’aident à mieux candidater !

L’ouverture de Parcoursup 2025, c’est dans quelques jours seulement. Plus exactement, le mercredi 18 décembre 2024 ! En bref, Parcoursup, c’est la plateforme nationale de préinscription en première année d’enseignement supérieur en France. Tu y trouveras des informations détaillées sur les formations post-bac pour t’aider à faire des choix d’orientation éclairés. C’est par cette plateforme que tu passeras pour formuler tes vœux et répondre aux propositions des formations. Retour sur les évolutions majeures de 2025, c’est parti !

Pour cette édition 2025, le cheval de bataille de Parcoursup est l’accompagnement des lycéens et des familles. Cela se traduit notamment par de nouvelles fonctionnalités, impulsées par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et par le ministère de l’Éducation national.

L’objectif est posé : accompagner les jeunes avec de nouvelles fonctionnalités leur permettant de faire des choix plus éclairés, en adéquation avec leurs aspirations et la réalité des débouchés professionnels et des salaires.

Une carte d’identité pour toutes les formations

Tout d’abord, la carte d’identité des formations fait partie des nouveautés et sera accessible en haut à de chaque fiche formation.

Sur cette carte d’identité, tu retrouveras les informations suivantes :

statut de l’établissement (public, privé sous contrat ou hors contrat) ;

le caractère sélectif ou non sélectif de la formation ;

le nombre de places disponibles ;

le label du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;

l’éligibilité aux bourses.

Tous ces éléments te permettent de prendre connaissance en un coup d’œil des informations essentielles de la formation.

En complément, Parcoursup sort son livret “Les bons réflexes”, coconstruit avec les lycéens, les parents d’élèves et les acteurs de l’enseignement supérieur. Ce guide des bonnes pratiques donnera des conseils simples permettant de mieux comprendre l’offre de formations et les questions à se poser avant de choisir une formation.

Une meilleure transparence des critères et des modalités d’admission

Comme lors des éditions précédentes, Parcoursup élabore des fiches détaillées des formations avec un certain nombre de critères d’analyse avec une présentation globale et des données statistiques.

Le but est de donner une meilleure appréciation des chances d’accès aux formations et des critères d’analyse des candidatures, de manière transparente et compréhensible.

Du nouveau dans la rubrique “Comprendre les critères d’analyse des candidatures”

Cette année, Parcoursup s’est appuyé sur près de 19 000 rapports d’analyse des candidatures de l’année précédence afin d’avoir une base de données plus riche.

Tu retrouveras ainsi une présentation générale des formations et des critères définis par celles-ci. Une catégorie “Conseils aux candidats” te donnera les clés afin de mettre toutes les chances de ton côté lors de la formation de tes vœux.

Du nouveau dans la rubrique “Visualiser les chiffres d’accès à la formation”

Cette rubrique affichera dorénavant de nouvelles données telles que le type de baccalauréat (général, technologique ou professionnelle), le profil des lycéens ayant reçu des propositions d’admissions et ayant intégré la formation au cours des trois dernières années. Tu en sauras plus sur le choix de parcours au lycée et sur le niveau scolaire en classe de terminale.

Un simulateur avec des données obtenues grâce à l’étude des 3 dernières années de Parcoursup fait également son apparition. Si tu passes un baccalauréat général, il te suffit de rentrer dans le simulateur ta doublette de spécialité, ainsi que ta moyenne générale pour estimer tes chances de recevoir une proposition d’admission dans une formation en particulier. (Voir l’exemple ci-dessous)

Toutes ces fonctionnalités ont été développées suite à des consultations auprès de lycéens. Tout l’intérêt des informations communiquées est de renforcer la transparence des processus d’admissions et de munir ta réflexion lors du choix de tes vœux.

Une information enrichie sur les débouchés professionnels

Du nouveau dans la rubrique “Poursuivre ses études et connaître les débouchés”

Dernière évolution majeure : l’intégration de données sur les poursuites d’études, les taux d’insertion professionnelle et les salaires.

Initialement limitées aux BTS et licences professionnelles, désormais les données sont étendues aux licences générales, BTS agricoles, écoles d’ingénieurs, de commerce et de management. Ainsi, ce sont 75 % des formations présentes sur Parcoursup qui proposeront des données sur l’insertion professionnelle. De quoi te permettre de faire des choix éclairés.

Par ailleurs, d’ici janvier 2025, les données sur les conditions d’embauche et les salaires indicatif net/mois seront publiés sur Parcoursup suite aux études menées par les services statistiques ministériels.

