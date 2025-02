EPF lance le programme ParityLab pour encourager les femmes à devenir ingénieures

L’EPF (ex-École Polytechnique Féminine) innove avec le ParityLab. Un dispositif innovant, qui comprend un concours et un programme d’études d’ingénieurs réservé aux femmes ; qui vise à briser les stéréotypes de genre, à promouvoir l’égalité des chances et à répondre à une demande croissante des entreprises en faveur de la mixité aux postes d’ingénieurs. Décryptage de cette nouvelle voie d’études accessible via Parcoursup avec Odile Matisse Sarralie, Directrice générale adjointe formation et recrutement chez EPF.

Face au constat d’une sous-représentation des femmes aux postes d’ingénieurs, et même de freins à embrasser ces voies d’études malgré un intérêt pour les sciences et un vrai potentiel de réussite, la Grande École d’ingénieurs EPF ouvre à la rentrée 2025 une voie d’études scientifiques post-bac réservées aux femmes.

Comme l’indique Odile Matisse Sarralie, Directrice générale adjointe formation et recrutement chez EPF “malgré des initiatives pour encourager les femmes à se tourner vers les sciences, les chiffres stagnent, voire diminuent. C’est pourquoi, fort de notre héritage centenaire et de notre mission de formation des femmes aux sciences, l’EPF (ex- École Polytechnique Féminine) a donc imaginé le Parity Lab, un programme novateur qui vise à briser les barrières et à attirer les talents féminins vers l’ingénierie.”

Pourquoi le ParityLab ?

ParityLab propose donc une voie d’accès alternative, plus inclusive et bienveillante, tout en maintenant un haut niveau d’exigence. Comme le confirme Odile Matisse Sarralie, les freins sont en effet multiples pour les femmes à s’orienter dans ces voies :

Les stéréotypes de genre : dès le plus jeune âge, les filles sont souvent confrontées à l’idée que les sciences et la technique ne sont pas faites pour elles. Ces préjugés, véhiculés par la famille, l’entourage et parfois même les enseignants, peuvent les décourager de poursuivre des études scientifiques.

Le manque de confiance : le syndrome de l'imposteur touche particulièrement les femmes dans les domaines scientifiques. Elles peuvent douter de leurs capacités et avoir peur de ne pas être à la hauteur, même lorsqu'elles sont brillantes.

Les modalités de concours classiques : les concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs, souvent basés sur des épreuves écrites et un format compétitif, peuvent défavoriser les candidates qui excellent davantage dans d'autres types d'épreuves ou qui sont moins à l'aise dans un environnement stressant.

Parity Lab a donc été conçu pour répondre à ces problématiques et offrir aux femmes un environnement d’apprentissage plus favorable à leur épanouissement et à la réussite de leurs études.

Parity Lab : un concours et un programme différenciant

Le parcours ParityLab est accessible via Parcoursup, et se distingue par ses modalités de concours spécifiques et son programme.

Un concours d’entrée adapté

Les candidatures passent donc par un vœu Parcoursup, sous l’appellation Concours Avenir – Formation d’ingénieur Bac + 5 – Programme ParityLab – procédure réservée aux candidates féminines (Ndlr -réfère-toi à la carte des formations Parcoursup ou le moteur de recherche):

Une étude de dossier plus ouverte : l’accent est mis sur les compétences transversales (travail collaboratif, capacités d’analyse, esprit critique) plutôt que sur la seule performance académique. “On va davantage vouloir valoriser toutes ces compétences transversales bien en lien avec des études d’ingénieurs, que la pure connaissance académique, comme c’est fait à travers le concours classique”, précise Odile Matisse Sarralie.

Des épreuves orales et mises en situation : les candidates sont évaluées sur leurs capacités à résoudre des problèmes, à communiquer et à travailler en équipe, dans un environnement bienveillant et non compétitif. "L'idée, ça va être de mettre en place une grille d'évaluation des compétences à travers cette mise en situation et surtout pas une note qui va la classer par rapport au groupe."

Des jurys formés aux biais inconscients : les membres du jury sont sensibilisés aux stéréotypes de genre afin de garantir une évaluation objective et équitable.

Le programme ingénieur en 5 ans :

Un parcours dédié en première année : les étudiantes bénéficient d’un accompagnement spécifique pour déconstruire les stéréotypes, développer leur confiance en elles et acquérir des compétences essentielles comme le leadership ou encore la prise de parole en public.

Un programme de mentoring : des femmes ingénieures et professionnelles issues du monde de l'entreprise accompagneront les étudiantes, partageront leur expérience et les aideront à construire leur projet professionnel, dans le but de "leur faire prendre conscience de la place qu'elles ont dans ces métiers."

Une intégration progressive à la promotion classique : les étudiantes suivent les mêmes cours scientifiques que les autres étudiants de l'EPF, tout en bénéficiant d'un soutien personnalisé et d'un environnement d'apprentissage adapté.

Des ambitions fortes pour l’avenir

L’EPF et le concours Avenir, dont la grande école fait partie, affichent des ambitions fortes pour le programme ParityLab.

“L’objectif est d’attirer davantage de jeunes femmes vers les métiers de l’ingénieur et de contribuer à une meilleure représentation des femmes dans ce secteur. Nous voulons aussi favoriser la mixité dans les entreprises en formant des ingénieures compétentes et confiantes. Et le ParityLab vise évidemment à déconstruire les stéréotypes de genre et à promouvoir une image positive des femmes dans les sciences et la technologie” résume la directrice générale adjointe formation de la grande école.

