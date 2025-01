Concours Avenir 2025 : nouvelles modalités pour entrer en école d’ingénieurs après le bac

Le concours Avenir, c’est un concours commun permettant l’accès à 7 grandes écoles d’ingénieurs, dans la quasi-totalité des domaines de l’ingénierie. Zoom ici sur les nouveautés et évolutions annoncées ce jeudi 23 janvier par le concours pour la voie d’accès post-bac (concours AvenirBac) et qui concerneront principalement les candidats qui formuleront des vœux sur Parcoursup jusqu’au 13 mars.

SOMMAIRE

Le Concours Avenir est donc le concours d’entrée commun à 7 grandes écoles d’ingénieurs privées en France, accessible après le bac, après une prépa, mais aussi en admissions parallèles. Il offre aux étudiants différentes voies d’études pour intégrer des formations d’ingénieurs reconnues, dans une grande diversité de secteurs allant de la cybersécurité et l’informatique, à l’aéronautique et l’automobile, sans oublier la finance et agriculture.

Les écoles du concours Avenir

Les 7 écoles du Concours Avenir couvrent un large éventail de spécialités et sont réparties sur 19 campus :

BUILDERS (Caen, Lyon),

ECE (Paris, Lyon, Bordeaux),

EIGSI (La Rochelle, Casablanca),

EPF (Paris-Cachan, Troyes, Montpellier, Saint-Nazaire),

ESIGELEC (Rouen, Poitiers),

ESILV (Paris-La Défense, Nantes + nouveau campus à Montpellier )

) ESTACA (Paris-Saclay, Laval + nouveau campus à Bordeaux).

Concours Avenir : pour quels profils de candidats post-bac ?

Le Concours AvenirBac s’adresse aux candidats souhaitant intégrer la 1re année de programme Ingénieur (en 5 ans) ou du programme Bachelor (en 3 ans) de l’une des sept écoles d’ingénieurs de la banque d’épreuves.

Programme ingénieur

bac+5 Programme Bachelor

bac +3 Terminale générale

– Maths + 1 spécialité scientifique

– 2 spécialités scientifiques sauf maths

– Maths + 1 spécialité non scientifique X X Terminale STI2D X X Étudiants en réorientation bac +1 X X Terminale STAV, STL, ST2S, STMG X Terminale professionnelle X candidats concours Avenir Bac

Concours Avenir Bac 2025 : les modalités d’entrée en programme ingénieur

Pour candidater en programme ingénieur, tu devras passer par Parcoursup et formuler un vœu unique Concours Avenir – formation ingénieur bac+5. Tu pourras ensuite sélectionner autant de sous-voeux que tu le souhaites. Ils ne seront pas décomptés des 20 possibles sur Parcoursup. On te rappelle dans notre article la règle des vœux Parcoursup.

Les modalités d’admission et les épreuves du concours s’adaptent en fonction du type de baccalauréat que tu prépares ; mais aussi en fonction des spécialités que tu suis en terminale générale. Veille donc bien à sélectionner le profil qui te correspond : Maths + 1 spécialité scientifique / 2 spécialités scientifiques sauf maths / Maths + 1 spécialité non scientifique / bac techno ou Bac+1.

Tout comprendre à la procédure Parcoursup 2025

Tu prépares un bac général ?

L’examen de ta candidature passera par une étude de dossier (pour 40% de ta note). Si tu es admissible, tu seras ensuite convoqué aux 3 épreuves écrites le samedi 3 mai 2025 (60% de ta note).

Voici le détail des épreuves du concours Avenir Bac selon ton profil et les spécialités suivies en terminale.

Tu prépares un bac STI2D ?

L’examen de ta candidature passera par une étude de dossier, qui tiendra compte de tes résultats scolaires (pour désormais 50 % de ta note finale), ainsi que les appréciations de ton dossier et de ta lettre de motivation (25 %).

Tu seras ensuite convoqué à un entretien de motivation (25 % de ta note finale) samedi 19 avril 2025. Un entretien unique, quel que soit le nombre d’écoles choisies, précise le concours. Note bien que tous les candidats de terminale STI2D passent les entretiens. Il n’y a pas d’admissibilité après l’étude de dossier.

Tu es en réorientation après un bac+1 ?

L’examen de ta candidature passera par une étude de dossier (notes de 1ʳᵉ et terminale), résultats du bac ou encore résultats obtenus dans la formation suivie post-bac. Si tu es admissible, tu seras convoqué par les écoles pour un entretien de motivation, pour évaluer notamment la cohérence de ton projet de réorientation.

Comme le précise le concours, “il s’agit d’un entretien de motivation, maturité, projet qui ne nécessite aucune préparation particulière et durant lequel aucune évaluation pédagogique ne sera réalisée.”

En moyenne, et comme l’indique le concours Avenir, “les intégrés affichent une moyenne au bac de 14,93, dont 63,5 % avec mention Bien ou Très Bien. Ces chiffres témoignent de l’excellence des candidats admis.”

Tu peux utiliser le simulateur Parcoursup, que tu trouveras dans la fiche de présentation des formations, pour consulter le taux d’accès selon ton profil.

A retenir : calendrier Parcoursup 2025

Concours Avenir Bac 2025 : les modalités d’entrée en programme bachelor

Pour intégrer le programme Bachelor en 3 ans, tu devras aussi formuler un vœu unique Parcoursup jusqu’au 13 mars. Retrouve tous les programmes proposés via la carte des formations et sélectionne les écoles qui t’intéressent (sous-voeux Parcoursup).

Les modalités de sélection sont identiques quel que soit ton profil de bac préparé :

tout d’abord une étude de dossier , sur la base de tes notes de Première et de Terminale, ainsi que tes notes du bac de français ;

, sur la base de tes notes de Première et de Terminale, ainsi que tes notes du bac de français ; Si tu es déclaré admissible, tu seras ensuite convoqué à un entretien de motivation pour chacune des écoles que tu auras sélectionnées en sous-voeux.

➜ Entretien Parcoursup : 5 conseils pour être prêt le jour J

Attractivité et sélectivité des femmes en école d’ingénieurs

Parmi les nouveautés annoncées le 23 janvier, un zoom a été fait sur l’attractivité et la sélectivité des femmes en école d’ingénieurs. Pour cela, les écoles du Concours Avenir se penchent sur plusieurs axes d’évolution tels que :

La création d’un groupe de réflexion-action appuyé par des experts extérieurs dont l’objectif est de proposer des modalités de sélection permettant d’attirer plus de bachelières vers le Concours Avenir.

appuyé par des experts extérieurs dont l’objectif est de proposer des modalités de sélection permettant d’attirer plus de bachelières vers le Concours Avenir. Une première expérimentation du ParityLab , mené par l’EPF (ex-École Polytechnique Féminine). Il s’agit d’une voie de sélection réservée aux femmes (50 places sur 4 campus) et d’un parcours de formation adapté et complet.

, mené par l’EPF (ex-École Polytechnique Féminine). Il s’agit d’une voie de sélection réservée aux femmes (50 places sur 4 campus) et d’un parcours de formation adapté et complet. Des analyses statistiques portant sur l’impact des modalités de sélection : nature des épreuves, barème ou encore poids du dossier et des épreuves dans l’admissibilité.