Concours SESAME 2026 : modalités et épreuves du concours d’entrée en école de commerce post-bac

Parcoursup n’est pas encore lancé mais les questions d’orientation post-bac peuvent commencer à se poser pour les lycéens qui préparent le baccalauréat et les étudiants en réorientation ! Si c’est l’école de commerce qui t’attire, sache que le concours SESAME est la porte d’entrée de 14 grandes écoles de management. On fait le point sur les modalités du concours SESAME 2026.

Le concours SESAME a tenu sa conférence de presse de rentrée ce mardi 23 septembre 2025. L’occasion d’annoncer les modalités du concours d’entrée dans les programmes BBA et PGE des 14 grandes écoles de management international qui composent cette banque d’épreuves post-bac pour cette session 2026.

Rappelons que le concours SESAME représente 1 vœu sur Parcoursup et que chaque programme représente un sous-voeu.

Les écoles du concours SESAME

En passant par le concours SESAME, tu peux donc tenter d’intégrer les programmes BBA (4 ans) ou PGE (5 ans), visés et/ou gradés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, de ces 14 Grandes Écoles reconnues. Un large choix qui permet aux candidats de choisir le cursus le plus adapté à leurs aspirations et à leur profil.

Programmes BBA en 4 ans (Bachelor of Business Administration)

emlyon Business School

EM Normandie

ESSEC Business School

Grenoble École de Management

KEDGE Business School

NEOMA Business School

SKEMA Business School

Programmes Grande École en 5 ans (PGE)

EBS Paris – European Business School

EDC Paris Business School

EMVL Léonard de Vinci

EM Normandie

EM Strasbourg Business School

ESCE International Business School

IPAG Business School

KEDGE Business School

NEOMA Business School

PSB Paris School of Business

Pour comprendre : les voeux et les sous-voeux Parcoursup

Les épreuves du concours SESAME 2026

Les épreuves et les modalités du concours SESAME ne changent pas. Les admissions se déroulent toujours en 3 étapes :

Une étude de dossier Parcoursup

Les épreuves écrites communes réalisées à distance et composées de 3 séquences

Les oraux organisés dans chaque école pour les candidats admissibles.

Zoom sur les épreuves écrites SESAME 2026

Les candidats sont mobilisés durant toute la journée du mercredi 8 avril 2026 pour passer les épreuves écrites du concours SESAME. Ces écrits, toujours sous forme de QCM, sont composés de trois séquences : « comprendre », « communiquer » et « analyser ».

Comme l’indique le site du concours, “les épreuves sont identiques pour toutes les écoles et programmes de SESAME. Seuls les coefficients attribués aux épreuves écrites et orales par ces derniers changent”.

Séquence 1 : « comprendre »

Compétences digitales : 20 questions – 20 min max

C’est une épreuve introduite pour la session 2024. Les candidats doivent démontrer “leur agilité technique à travers des connaissances dans le domaine du numérique s’appuyant sur la certification Pix” passée au lycée.

Enjeux contemporains : 40 questions – 30 min max

Cette épreuve porte sur l'actualité et sur les grands enjeux sociétaux internationaux des 10 mois précédant le concours.

Cette épreuve porte sur l’actualité et sur les grands enjeux sociétaux internationaux des 10 mois précédant le concours.

: 40 questions – 30 min max Cette épreuve porte sur l’actualité et sur les grands enjeux sociétaux internationaux des 10 mois précédant le concours. Mathématiques : 20 exercices – 40 min max

Cette épreuve a pour objectif de tester les connaissances des candidats sur leur niveau de mathématiques de lycée ; avec le retour des maths dans le tronc commun pour ceux qui n’auraient pas choisi la spécialité. Ainsi que leur capacité à raisonner sur des problèmes simples et accessibles à tous.

Séquence 2 : « communiquer »

Français : 40 questions – 30 min max

QCM pourtant sur de la grammaire, de la conjugaison, du vocabulaire, de la compréhension et de la culture de la langue française.

Anglais (obligatoire) : 40 questions – 30 min max

Les questions portent sur la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, les faux-amis, les dates, les chiffres.

Les questions portent sur la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, les faux-amis, les dates, les chiffres.

Autre langue étrangère : 40 questions – 30 min max

Les candidats choisiront parmi 10 langues : Allemand, Arabe, Chinois, Espagnol, Hébreu, Italien, Japonais, Néerlandais, Portugais, Russe.

Les candidats choisiront parmi 10 langues : Allemand, Arabe, Chinois, Espagnol, Hébreu, Italien, Japonais, Néerlandais, Portugais, Russe.

Séquence 3 : « analyser »

Cette dernière séquence de 2 heures comporte l’épreuve d’analyse documentaire. Celle-ci se compose de 20 questions réparties de cette manière :

Questions de repérage : tu devras trouver la réponse aux questions dans l’un des textes de la base documentaire.

Questions d'analyse : à une question, plusieurs propositions sont correctes à retrouver dans plusieurs textes.

: à une question, plusieurs propositions sont correctes à retrouver dans plusieurs textes. Questions de synthèse : parmi les propositions, tu dois cocher les cases qui permettent de reconstituer une synthèse en sélectionnant les éléments répondant à la problématique posée.

Toujours une session de préparation obligatoire

C’était une nouveauté de la session précédente et qui s’applique de nouveau cette année : tous les candidats devront passer une session préparatoire obligatoire de 2h. Celle-ci aura lieu samedi 14 mars 2026.

L’objectif de cette session de préparation est de permettre aux candidats de se familiariser avec la plateforme, mais aussi de vérifier et de tester le fonctionnement du matériel informatique utilisée le jour J (ordinateur, caméra, micro, navigateur web, etc).

Le concours précise bien que seuls les candidats ayant réalisé la session préparatoire obligatoire pourront accéder et passer les épreuves écrites le 8 avril 2026.

Prépa concours SESAME : l’appli pour t’entrainer aux épreuves écrites

Outre les ressources proposées sur la plateforme de préparation du concours, digiSchool et les Cours du Parnasse lancent l’application Prépa concours SESAME :

500 questions dans toutes les thématiques,

un coaching de progression

ou encore un SESAME blanc à réaliser dans les mêmes conditions que le jour J.

➜ Télécharge l'appli digiSchool Concours SESAME sur iOS

Du 1er octobre 2025 au 8 avril 2026 Ouverture de prepaSESAME, pour t’entrainer avec des sujets, des quiz, des annales Mi-janvier à fin mars 2026 Inscription Parcoursup et formulation des vœux. Le concours SESAME représente toujours 1 vœu unique et les programmes de chaque école des sous-voeux

En parallèle de Parcoursup, tu actives ton compte mySESAME sur le site du concours. Début avril 2026 Confirmation des vœux sur Parcoursup (et acquittement des frais de concours) Samedi 14 mars 2026 Session préparatoire obligatoire de 2h Mercredi 8 avril 2026 Journée d’épreuves écrites du concours SESAME Jeudi 23 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 Publication des admissibilités sur mySESAME et prises de RDV pour les épreuves orales Du samedi 25 avril au lundi 18 mai 2026 Épreuves orales dans les écoles ou à distance Début juin 2026 Résultats Parcoursup et résultats d’admission

Prix du concours SESAME 2026

Pour cette nouvelle session, le prix du concours SESAME est de 315€, quel que soit le nombre d’écoles présentées. Le prix est réduit de 50% pour les candidats boursiers. S’ils intègrent une école du concours SESAME, ces frais d’inscription sont remboursés à ces derniers.

À toi de jouer maintenant si tu souhaites intégrer l’une des 14 grandes écoles de management du concours SESAME pour la rentrée 2026.