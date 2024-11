Comment bien réviser le code moto ?

SOMMAIRE

Que faut-il réviser pour passer le code moto ?

Le code moto est centré sur des questions spécifiques aux deux-roues. L’examen se présente sous la forme de 40 questions dédiées à l’univers et à la conduite de la moto. Les images présentées lors de l’épreuve sont des prises de vue réalisées depuis le guidon d’une moto. Les questions te demandent donc de te mettre à la place du conducteur d’un deux-roues. Tu as droit à un maximum de 5 erreurs. Retrouve plus d’informations sur le déroulement de l’examen.

Concernant les thèmes, ce sont les mêmes que ceux du permis auto. Il est néanmoins essentiel pour la réussite au code moto de procéder à une révision des contenus, en veillant à les considérer du point de vue des deux-roues. Si tu prépares en même temps le code auto ou si tu es déjà titulaire du permis voiture, tes connaissances te seront utiles pour l’épreuve ETM. Mais tu dois aussi apprendre le code moto, pour tenir compte de ses spécificités.

À l’examen, tu vas devoir réagir vite aux questions posées. Tu auras 30 minutes pour les 40 questions, soit 20 secondes pour chaque question. Cela ne te laisse pas vraiment le temps de la réflexion. La révision du code moto te permet de développer des automatismes, ce qui est la meilleure méthode pour réussir ton épreuve du premier coup.

Comment apprendre efficacement le code moto ?

Faut-il prendre des cours de code moto ? Tu as la possibilité de le faire et ces cours en présentiel sont généralement compris dans les forfaits proposés par les auto-écoles et moto-écoles. Mais ce n’est pas une obligation. Tu peux parfaitement te présenter au code moto en candidat libre. L’obtention du code moto ETM te permet ensuite de t’inscrire à la partie pratique en auto-école et moto-école et d’effectuer les heures sur circuit et en circulation réelle qui sont nécessaires à la réussite du permis moto.

Dès lors, comment procéder pour apprendre le code moto ? Et comment faire pour le réviser avant l’examen ? Si tu as décidé de vous préparer en candidat libre, tu peux suivre une formation en ligne. Ainsi, digischool.fr te propose des contenus pour préparer l’examen du code. Tu trouveras sur le site un ensemble de fiches de cours qui correspondent aux thématiques officielles du permis. Tu auras ensuite des séries de tests de 20 questions te permettant de t’entraîner. Le Cours et tests sont complémentaires et leur combinaison te permet d’apprendre efficacement le code moto.

L’avantage de suivre une formation en ligne réside non seulement dans le prix, plus intéressant que pour des cours en présentiel, mais surtout dans la flexibilité. Tu apprends en toute liberté, à ton rythme, et aux heures qui te conviennent. Les contenus élaborés avec l’aide de moniteurs d’autoécole sont conformes au programme et peuvent être consultés chez toi, sur un PC, mais aussi en déplacement, sur un smartphone. Tu peux étudier aussi souvent que tu le souhaites ! L’intégralité des contenus de digischool.fr est accessible aux personnes ayant souscrit une adhésion Premium.

Les cours de code moto en présentiel ne sont pas toujours la meilleure solution pour s’entraîner avant de passer l’examen. Conscient de l’importance pour les candidats de réviser le code moto, digischool.fr te propose différents supports pour mettre toutes les chances de réussite de ton côté. Une fois que tu as pris le temps d’apprendre le code moto, il te faut vérifier tes connaissances et la bonne assimilation des notions, en particulier de celles spécifiques aux deux-roues. Pour cela, tu vas pouvoir te servir des quiz mis à ta disposition sur notre site. Ces derniers portent sur les thématiques du programme officiel et sont classés par niveau de difficulté. Tu peux ainsi facilement adapter l’entraînement à ta progression réelle.

CODE MOTO Teste ton niveau gratuitement

La révision du code moto te permet d’être au point le jour J. Mais comment savoir si tu es vraiment prêt ? Pour cela, tu as à disposition sur le site digischool.fr des examens blancs. Ces examens en ligne peuvent être passés par nos membres Premium, autant de fois qu’ils le souhaitent. Ils peuvent ainsi répéter ces situations d’entraînement dont les conditions se rapprochent le plus possible de celles de l’examen. Tu disposes cependant des corrigés à la fin de l’épreuve blanche, de manière à pouvoir reprendre les fiches de cours de code moto, afin de combler tes éventuelles lacunes.

Comment avoir son code moto ?

Si tu souhaites assurer ta réussite face à l’examen théorique du permis moto, nous t’avons dressé une liste de conseils à suivre. La signalisation, la sécurité routière, les équipements, etc., n’auront plus aucun secret pour vous.

Voici quelques conseils qui t’aideront à obtenir ton ETM :

révise le code moto chez toi et entraîne-toi en passant des tests en ligne ;

participe également à des cours en moto-école, pour pouvoir demander de l’aide sur les questions difficiles ;

écoute avec attention les corrections, prend des notes et liste tes fautes ;

lis et révise régulièrement ton code de la route ;

rédige tes propres fiches de révision, par thématique ;

apprend les chiffres clés de l’examen : limitation de vitesse, taux d’alcoolémie… Pour cela, tu peux utiliser des moyens mnémotechniques ;

aies confiance en vous le jour de l’épreuve.

Si tu veux réussir ton examen plus vite, il existe une solution : le stage de code accéléré. En moyenne, ce stage dure entre 3 et 5 jours et il est très intensif. Ça représente des journées de 7 heures en compagnie de votre moniteur. Tu révises, tu te testes à l’aide de codes blancs et tu progresses rapidement. Le taux de réussite, avec cette procédure, est plutôt élevé.