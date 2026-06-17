Angle mort à moto : voir et surtout être vu pour réussir l’ETM

À moto, le plus grand danger n’est pas toujours ce que tu vois, mais ce que les autres ne voient pas : toi. On explique où se cachent les angles morts, comment te rendre visible et comment vérifier les tiens, sous l’angle de la révision de l’épreuve théorique moto.

« Je ne l’ai pas vu. » C’est la phrase qui revient le plus souvent après un accrochage entre une voiture et une moto. À deux-roues, le danger ne vient pas seulement de ce que tu vois, mais de ce que les autres ne voient pas : toi. Plus étroite qu’une voiture, plus facile à masquer derrière un montant de pare-brise ou dans une zone non couverte par les rétroviseurs, une moto se fait oublier en une fraction de seconde. L’épreuve théorique moto (ETM) en fait un thème récurrent, parce que comprendre l’angle mort, c’est comprendre l’un des réflexes de survie du motard. On fait le point ici, et pour t’entraîner en parallèle sur des questions calquées sur l’examen, tu peux préparer ton code moto en ligne.

Sommaire

L’angle mort, c’est quoi exactement

L’angle mort, c’est la zone qu’un conducteur ne peut voir ni directement, en tournant simplement les yeux, ni dans ses rétroviseurs. Sur une voiture, ces zones se situent principalement à l’arrière, de part et d’autre du véhicule : un deux-roues qui s’y trouve disparaît complètement du champ de vision du conducteur. Sur un poids lourd ou un bus, ces zones sont bien plus vastes encore, sur les côtés comme à l’avant immédiat.

Ce qui rend l’angle mort dangereux, c’est qu’il n’est pas figé. Il se déplace en permanence avec la position et la vitesse relative des véhicules. Tu peux être parfaitement visible une seconde, puis glisser dans la zone aveugle d’une voiture à la suivante, simplement parce qu’elle a accéléré ou changé de file. À moto, où tu occupes peu de largeur, ce basculement est encore plus rapide qu’en voiture.

Les angles morts d’une voiture vue de dessus : une moto placée dans la zone arrière-latérale (rouge) est totalement invisible pour le conducteur, même s’il regarde dans son rétroviseur.

À moto, voir ne suffit pas : il faut être vu

C’est le renversement de logique que l’ETM veut ancrer. En voiture, on apprend surtout à vérifier ses propres angles morts avant de déboîter. À moto, ce réflexe reste valable, mais il s’en ajoute un second, vital : se considérer comme potentiellement invisible et se rendre visible en permanence.

La raison est statistique. Les usagers de deux-roues motorisés sont très largement surreprésentés dans les accidents graves au regard de leur part dans le trafic, et une partie de ces accidents implique un autre véhicule dont le conducteur déclare ne pas avoir vu la moto. La faible largeur de la machine, sa silhouette mince et la vitesse de fermeture mal évaluée par les automobilistes se combinent pour la faire disparaître, en intersection comme lors d’un changement de file.

L’idée à retenir pour l’examen : à moto, on conduit en partant du principe qu’on ne nous a pas vu. Toute la conduite : placement, allure, vêtements, regard… vise à réduire ce risque, parce qu’on ne peut jamais compter sur le fait que l’autre va nous céder le passage.

Se rendre visible : les bons réflexes

Être vu ne relève pas de la chance : cela se travaille avec quelques réflexes simples, que l’ETM peut interroger sous forme de mise en situation.

Le placement sur la voie

La règle d’or : ne jamais s’attarder dans l’angle mort d’un autre véhicule. Concrètement, on dépasse franchement ou on reste nettement en retrait, mais on évite de rouler longtemps à hauteur de la portière arrière d’une voiture, là où le conducteur ne peut pas nous repérer. On choisit aussi, dans sa voie, le tiers qui offre le plus de visibilité vers l’avant et qui permet d’être vu de loin, sans coller les véhicules.

L’éclairage

Le feu de croisement allumé en permanence, de jour comme de nuit, est l’un des moyens les plus efficaces d’être repéré : un phare allumé attire l’œil bien mieux qu’une silhouette sombre. C’est aussi, pour les deux-roues motorisés, une exigence à connaître pour l’examen.

L’équipement et la couleur

Un blouson clair ou fluo, un casque visible, des éléments rétroréfléchissants augmentent nettement les chances d’être vu, surtout par faible luminosité, au crépuscule ou par temps couvert. Le noir intégral, esthétique mais discret, joue contre le motard. C’est un point que l’ETM relie volontiers au thème de l’équipement.

Le contact visuel et l’anticipation

Aux intersections, chercher le regard du conducteur qui s’apprête à s’engager : tant qu’on n’a pas croisé ses yeux, on considère qu’il ne nous a pas vu. On couvre les freins, on réduit l’allure et on se prépare à son erreur. Anticiper le comportement de l’autre, plutôt que compter sur sa vigilance, fait partie des savoir-faire que l’examen valorise.

Vérifier ses propres angles morts

Le second volet, c’est le motard qui doit contrôler les zones que ses rétroviseurs ne couvrent pas. À moto comme en voiture, le rétroviseur ne suffit pas : avant tout changement de direction, tout dépassement ou toute insertion, il faut un contrôle visuel direct, un rapide mouvement de tête vers l’arrière, du côté de la manœuvre.

Ce coup d’œil, souvent appelé « contrôle de l’angle mort », se fait bref, sans quitter longtemps la route des yeux et sans dévier la trajectoire. Couplé au clignotant mis suffisamment tôt, il forme la séquence attendue : observer, signaler, contrôler l’angle mort, agir. C’est exactement la chaîne de décision que les questions de l’ETM cherchent à vérifier.

À moto, le mouvement de tête est d’autant plus important que les rétroviseurs vibrent, sont parfois mal réglés et masqués par les bras et les épaules. Ne jamais se fier au seul rétroviseur avant de déboîter.

Les pièges qui coûtent des points à l’ETM

Sur ce thème, les erreurs des candidats sont assez prévisibles. Les connaître, c’est déjà gagner des points.

Confondre « j’ai regardé le rétroviseur » et « j’ai contrôlé l’angle mort ». Le rétroviseur ne couvre pas la zone aveugle ; seul le mouvement de tête le fait. Une question qui valide le rétroviseur seul attend souvent la réponse « insuffisant ».

Le rétroviseur ne couvre pas la zone aveugle ; seul le mouvement de tête le fait. Une question qui valide le rétroviseur seul attend souvent la réponse « insuffisant ». Oublier que l’angle mort est une affaire à double sens. Il faut surveiller les siens, mais aussi ne pas se loger dans ceux des autres. Beaucoup de candidats ne pensent qu’au premier volet.

Il faut surveiller les siens, mais aussi ne pas se loger dans ceux des autres. Beaucoup de candidats ne pensent qu’au premier volet. Sous-estimer les angles morts des poids lourds et des bus. Ils sont immenses, notamment à l’avant droit. Se placer juste devant ou le long d’un camion à l’arrêt à un feu est un classique des questions à risque.

Ils sont immenses, notamment à l’avant droit. Se placer juste devant ou le long d’un camion à l’arrêt à un feu est un classique des questions à risque. Croire qu’être dans son bon droit suffit. À l’ETM comme sur la route, la priorité ne protège pas : la bonne réponse privilégie presque toujours la sécurité et l’anticipation plutôt que le rapport de force.

Comment ça tombe à l’ETM

L’épreuve théorique moto comporte 40 questions, avec un seuil de réussite fixé à 35 bonnes réponses, et elle porte sur des thématiques propres au deux-roues. Le couple « voir / être vu » irrigue plusieurs d’entre elles. Voici les formes les plus fréquentes sous lesquelles le sujet apparaît.

Type de question Ce qui est testé Le bon réflexe Image d’une moto à côté d’une voiture Sais-tu repérer que la moto est dans l’angle mort ? Identifier la zone aveugle et la quitter (dépasser ou se retirer). Approche d’une intersection Comportement face à un véhicule qui peut s’engager Ralentir, couvrir les freins, chercher le contact visuel. Avant un dépassement / changement de file Quelle vérification avant de déboîter ? Rétroviseur + contrôle de l’angle mort (mouvement de tête) + clignotant. Question sur la visibilité du motard Comment se rendre visible ? Feu de croisement allumé, vêtements clairs/réfléchissants, bon placement. Situation près d’un poids lourd / bus Conscience de la taille des angles morts Ne jamais rester le long ni devant immédiatement ; rester en retrait et visible.

Pour aller plus loin sur les savoir-faire 100 % moto qui se recoupent avec ce thème, deux lectures complètent utilement celle-ci : la trajectoire de sécurité en virage, qui détermine où placer son regard et sa machine, et la liste des questions pièges du code moto, où la logique « voiture » fait perdre le plus de points.

Questions fréquentes