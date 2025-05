Résultats Mon Master 2025 : dates à retenir, réponses possibles et délais à respecter

C’est la nouvelle étape attendue par les 210 000 candidats ayant validé au moins un vœu sur la plateforme monmaster.gouv.fr : la phase principale d’admission. Dès lundi 2 juin 2025, il sera possible de consulter les résultats Mon master et les réponses des formations. Zoom sur les dates clés à retenir, les réponses possibles et les délais à respecter.

Quand a-t-on les résultats de Mon Master ?

Si tu as validé des vœux sur monmaster.gouv.fr pour intégrer une première année de formation conduisant au diplôme national de master, alors tu pourras consulter les résultats Mon Master via ton espace candidat dès lundi 2 juin à 9 h. Attention, cette date de résultats Mon Master ne concerne que les voeux hors alternance. La phase d’admission principale se terminera le 16 juin 2025.

Pour les formations en alternance sur Mon Master

Pour les candidatures et les voeux en alternance, tu connais déjà ton rang dans le classement des voeux formulés en phase principale depuis le 2 mai 2025. Si tu as été placé en “recherche de contrat”, tu dois alors trouver ton alternance et déposer ton contrat sur la plateforme nationale.

Entre le 13 juin à 9h et le 16 juin 2025, tu vas recevoir les réponses à tes candidatures. Comme pour les formations en initial, tu pourras recevoir une proposition d’admission ou être mis sur liste d’attente.

Réponses Mon Master : quelles réponses peut-on avoir ?

Après l’étude des candidatures par les équipes pédagogiques des formations, tu vas pouvoir recevoir trois types de réponses :

Ta candidature est refusée

Il n’y a pas grand chose à faire pour ce vœu là ; hormis consulter le motif du refus si tu le souhaites. Tu peux alors télécharger une attestation de refus pour cette formation. Elle te sera utile si tu souhaites participer à la procédure de saisine du recteur de région académique.

Tu pourras en revanche candidater dans de nouvelles formations en phase complémentaire entre le 17 juin au 17 juillet 2025. Et si après la phase complémentaire tu n’as toujours pas trouvé ta formation pour la rentrée, tu pourras saisir le recteur de région académique, via la plateforme dédiée, à partir du 18 juillet 2025.

Tu es sur liste d’attente

Tu dois alors attendre que des places se libèrent. Les listes d’attente sont mises à jour tous les matins, en fonction des réponses des candidats classés avant toi dans le classement. Avec l’indicateur de ton rang dans la liste d’attente, tu peux suivre l’évolution de ta place dans la liste d’attente de la formation.

Si suffisamment de candidats se désistent avant le 16 juin, tu auras des chances de recevoir une proposition d’admission. Après la fin de la phase d’admission principale, tu pourras conserver tes vœux en attente et participer à la phase complémentaire entre le 17 juin et le 17 juillet 2025.

Si finalement une formation pour laquelle tu es en attente ne t’attire plus, tu peux te désister. Cela fera remonter les candidats dans la liste d’attente, mais tu ne pourras évidemment plus recevoir de proposition d’admission.

Tu es accepté

Tu dois alors accepter définitivement cette proposition, la refuser, ou encore l’accepter provisoirement, le temps de recevoir peut être une proposition dans une formation qui te plait plus et pour laquelle tu es en attente.

Si tu acceptes une place provisoirement, tu devras bien préciser les places sur liste d’attente que tu souhaites conserver, et celles pour lesquelles tu souhaites te désister.

Calendrier Mon Master 2025 : toutes les dates à retenir

Dans quels délais répondre aux propositions d’admission Mon Master ?

Tu as un peu de temps de réflexion pour faire ton choix :

pour la ou les propositions d’admission reçues entre le 2 et le 4 juin 2025 : tu as jusqu’au 5 juin pour répondre.

: tu as pour répondre. pour une proposition d’admission reçue à partir du 5 juin : tu as jusqu’au lendemain (23h59, heure de Paris) pour répondre.

Pas de panique, la date limite de réponse sera indiquée dans ton dossier en ligne et tu seras notifié par mail.

Si tu as la chance de recevoir une ou plusieurs propositions d’admission, tu ne pourras dans tous les cas n’en conserver qu’une seule. Les autres seront automatiquement supprimées et la place sera attribuée à un autre candidat.

De même, si tu acceptes définitivement ta place dans une formation, tous tes vœux en attente et tes vœux en alternance seront supprimés, ce qui libèrera des places dans les listes d’attente.

Besoin d’aide : comment contacter Mon master ?

Si tu as une question durant la période des résultats Mon Master, tu peux contacter les équipes via le numéro vert 0800 002 001 en semaine de 10h à 12h 30 et de 13h30 à 17h, jusqu’au 18 juillet. Les personnes sourdes et malentendantes peuvent passer par la plateforme Acceo.

Tu peux aussi passer par le formulaire de contact de monmaster.gouv.fr.