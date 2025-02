Candidature sur monmaster.gouv : tuto formulation des voeux et réponses Mon Master 2025

monmaster.gouv, qu’est-ce que c’est ?

monmaster.gouv, c’est la plateforme nationale permettant de candidater en première année de diplôme national de master. Celle-ci remplace les anciennes plateformes comme e-candidat ainsi que les précédentes modalités de candidature.

Comme Parcoursup, cette procédure s’appuie sur un calendrier officiel commun à tous les établissements présents sur la plateforme et permet de constituer un unique « dossier candidat » pour toutes les candidatures. À cela s’ajoutent des documents et des informations supplémentaires, propres à chaque établissement tels que des lettres de motivation, de recommandation ou encore des tests et des certifications de langues.

Qui est concerné ?

Si tu souhaites candidater sur Mon Master pour la rentrée prochaine, quelques conditions sont à respecter. En effet, tu dois être inscrit en 3ème année de licence ou être titulaire d’un diplôme national de licence ou bien être titulaire d’un diplôme considéré comme équivalent pour accéder à une formation en master.

Quelles sont les formations proposées ?

La plateforme monmaster.gouv.fr recense tous les diplômes nationaux de master ainsi qu’une multitude d’informations complémentaires (capacités d’accueil, modalités d’enseignement, modalités de recrutement, mentions de licence proposées, connaissances et compétences attendues, critères d’examens des candidatures, langues vivantes enseignées, lieu de formation, etc.)

En 2025, 8 000 parcours de master sont proposés sur la plateforme nationale, dont 14 % en alternance.

Par ailleurs, les formations conduisant à un diplôme national de master délivré par des établissements privés d’enseignement supérieur ayant passé une convention avec un établissement public accrédité sont également recensées sur la plateforme.

À noter : certaines formations ont toujours recours à des procédures de candidature hors Mon Master, telles que :

les formations à destination d’un public 100% en formation continue ;

les formations accessibles via le concours d’entrée dans les écoles de journalisme membres de la conférences des écoles de journalisme ;

certaines formations internationales.

Prends le temps de te renseigner sur les procédures d’admission directement auprès des établissements visés.

La formulation des voeux sur Mon Master

Calendrier Mon Master 2025

Avant toute chose, il est primordial de respecter le calendrier officiel de la plateforme Mon Master 2025 afin de préparer plus sereinement tes candidatures et ne pas t’y prendre au dernier moment. Alors retiens bien les dates suivantes !

Dès le 3 février : accès à l’ensemble des diplômes nationaux de master (DNM) et des descriptions détaillées des formations directement sur la plateforme.

Du 25 février au 24 mars à 23 h 59 : inscription et dépôt des candidatures sur monmaster.gouv.fr

Du 31 mars au 1er juin : examen des candidatures par les établissements

Du 2 juin au 16 juin : phase d’admission principale et transmission des réponses aux candidats.

Du 17 juin au 23 juin : formulation des voeux en phase complémentaire Mon Master

Du 24 juin au 7 juillet : examen des candidatures en phase complémentaire par les établissements

Du 8 juillet au 17 juillet : résultats d’admission en phase complémentaire

Combien de voeux peut-on formuler ?

Tu as la possibilité de formuler au maximum 15 voeux dans des masters proposés en initial et 15 voeux en master en alternance.

Le décompte de tes vœux se fait uniquement par mention de master au sein d’un établissement donné. Pour ce faire, si tu candidates à plusieurs parcours proposés au sein d’une même mention dans un établissement, cela constituera 1 seul vœu. Les parcours représentent les sous-voeux et ne sont pas limités. “Le tableau de bord des candidats calcule en temps réel le nombre de vœux formulés”, précise le ministère dans un communiqué.

Tutoriel : formuler tes voeux sur Mon Master

Tu peux t’inscrire et formuler tes voeux à partir du 25 février 2025 pour candidater en première année des diplômes nationaux de master qui t’intéressent, et ce, sans contrainte géographique. Tu peux donc postuler partout en France. Le plus important est d’avoir confirmé tes vœux au plus tard le 24 mars 2025 à 23 h 59.

D’ailleurs, le savais-tu ? Les candidats boursiers titulaires d’un diplôme national de licence inscrits pour la première fois en première année de master peuvent bénéficier d’une aide à la mobilité en Master lorsqu’ils changent de région académique entre le licence et le master.

L’aide à la mobilité en master : l’essentiel à savoir

1 ) Première connexion à Mon Master

Pour pouvoir formuler tes vœux Mon Master 2025, tu dois tout d’abord te créer un compte sur la plateforme. Pour cela, tu as simplement besoin d’une adresse mail et de créer un mot de passe. Suis ensuite les indications sur l’interface et active ton compte via le mail que tu auras reçu.

2 ) Complète ton dossier candidat

La première chose à faire est de compléter l’ensemble des onglets de ton dossier candidat. Tous les items doivent être enregistrés et validés par une encoche verte, ce qui signifie que tu as bien complété ce qui est attendu pour continuer la procédure.

À noter : avant de pouvoir sélectionner tes formations tu dois obligatoirement avoir rempli les items « Mes informations personnelles » et « Mes coordonnées ».

3 ) Recherche les formations et ajoute-les à la liste des voeux

Pour rechercher les formations proposées par Mon Master 2025, rends-toi sur l’onglet « Consulter toute l’offre ».

Grâce aux différents filtres, tu peux affiner tes recherches par mention, parcours, établissement, domaine de ta licence, modalité d’enseignement ou encore par zone géographique.

Quand une formation t’intéresse, clique sur « En savoir plus » et prends connaissance du descriptif détaillé de la mention et des parcours proposés. Si tu souhaites ajouter cette formation à ton dossier, il te suffit de cliquer sur « Je candidate ».

Une fois sur l’onglet « Je sélectionne une formation », tu pourras sélectionner les parcours qui t’intéressent. Dans l’exemple suivant, nous avons choisi deux parcours sur trois, à savoir : communication digitale et éditoriale et communication, innovation et management de projets numériques.

4 ) Complète et confirme tes candidatures

Pour compléter et suivre l’avancée de tes candidatures, rends-toi sur l’onglet « Candidater > Mes candidatures ».

Une fois tes vœux de master effectués, des documents et informations complémentaires te seront demandés comme par exemple une lettre de motivation, une lettre de recommandation, des questions sur ton parcours académique, professionnel et personnel, des certifications ou encore des travaux que tu as réalisés.

Lorsque tu auras renseigné les informations et documents demandés pour chaque voeu, ta candidature sera notée comme “finalisée“.

Dans une démarche de simplification pour cette nouvelle session, tu n’auras plus à confirmer tes voeux en Master. En effet, comme l’indique le CP du ministère, dès lors qu’elles seront complètes, les candidatures seront automatiquement transmises aux établissements à la fin de la phase de candidature, le 24 mars à 23 h 59.

Tutoriel : formuler tes voeux en alternance sur Mon Master

Si le rythme de l’alternance t’attire par son côté professionnalisant, mais également pour percevoir une rémunération tout au long de ta formation, suis notre tutoriel pour formuler tes vœux Mon Master en apprentissage.

Pour rappel, tu as le droit de formuler jusqu’à 15 vœux en apprentissage.

1 ) Première connexion à Mon Master

Cette procédure est identique aux candidatures non proposées en alternance. Clique ici pour plus d’infos.

2 ) Complète ton dossier candidat

Cette procédure est identique aux candidatures non proposées en alternance. Clique ici pour plus d’infos.

3 ) Recherche les formations en alternance et ajoute-les à la liste des voeux

Pour rechercher les formations en alternance sur Mon Master, il suffit de te rendre sur l’onglet « Consulter toute l’offre » et de filtrer les résultats en cochant « Alternance – Apprentissage » ou « Alternance – Contrat de professionnalisation ». Tu peux ensuite affiner tes recherches selon tes critères.

Quand une formation t’intéresse, clique sur « En savoir plus » et prends connaissance du descriptif détaillé de la mention et des parcours proposés. Si tu souhaites ajouter cette formation à ton dossier, il te suffit de cliquer sur « Je candidate ».

Une fois sur l’onglet « Je sélectionne une formation », tu pourras sélectionner le parcours en alternance qui t’intéresse. Dans l’exemple suivant, nous avons choisi le seul parcours proposé en alternance.

4 ) Complète et confirme tes candidatures

Pour compléter et suivre l’avancée de tes candidatures en alternance, rends-toi sur l’onglet « Mes candidatures en alternance ».

Une fois tes vœux de master en alternance effectués, des documents et informations complémentaires te seront demandés comme par exemple une lettre de motivation, une lettre de recommandation, des questions sur ton parcours académique, professionnel et personnel, des certifications ou encore des travaux que tu as réalisés.

Répète cette opération pour chaque nouveau voeu en alternance et pour tous les parcours que tu demandes. Lorsque les rubriques « Mon dossier candidat » et « Documents et informations complémentaires » seront complètes, ta candidature sera automatiquement transmise à l’établissement. Il n’y a plus de phase de confirmation du voeu.

5 ) Trouve ton contrat d’alternance

Après la clôture de la saisie des vœux, n’attends pas les résultats Mon Master des formations que tu as demandées pour te lancer dans ta recherche d’entreprise.

En effet, les réponses favorables des établissements sont conditionnées par la conclusion d’un contrat d’alternance. Ainsi, afin de rendre ton admission définitive, il faut que tu déposes sur la plateforme Mon Master ton contrat d’alternance ou le cas échéant un certificat d’engagement de ton employeur délivré par le CFA partenaire de la formation attestant de la validité de ton futur contrat vis-à-vis du master visé.

Nos conseils pour formuler tes voeux Mon Master

Prends le temps d’échanger avec ton entourage et de discuter avec tes professeurs.



Rends-toi aux journées portes ouvertes ou aux journées d’informations organisées par les établissements. C’est le meilleur moyen pour toi de prendre connaissance des lieux, de la formation et de pouvoir échanger avec des enseignants et des étudiants.



Ne te censure pas et candidate dans les formations qui t’intéressent. Les fiches détaillées des formations doivent te permettre d’évaluer tes capacités à réussir dans la filière choisie selon les attendus, le profil des étudiants visés ou encore les critères d’examen des vœux.



Pour augmenter tes chances de recevoir une admission dans les études visées, renseigne-toi sur les différentes voies d’accès possibles à un métier ou un type d’études. N’hésite pas à candidater dans plusieurs mentions et parcours de master.



Finalement, n’attends pas la dernière minute pour te plonger dans la saisie des voeux Mon Master. En effet, même si les démarches ne sont pas compliquées, elles prennent tout de même du temps. Par conséquent, inutile de te rajouter un stress supplémentaire ! Ce n’est pas pour rien que la période de saisie des voeux dure presque un mois. Pour autant, ce n’est pas parce que tu formules tes voeux dès la première semaine que tes candidatures seront étudiées en premier et que tu auras plus de chance d’être admis !

Tu as maintenant toutes les cartes en main pour formuler tes voeux Mon Master sereinement entre le 25 février et le 24 mars 2025.

Les différentes réponses Mon Master aux voeux formulés

Tout d’abord, il faut que tu saches que ce sont les établissements eux-mêmes qui définissent les procédures d’examen des candidatures. Par ailleurs, il est possible que des épreuves écrites ou orales soient organisées. Dans ce cas, les établissements peuvent t’envoyer une convocation directement via la plateforme Mon Master.

Les réponses Mon Master seront disponibles dans ton dossier candidat à partir du 2 juin, et envoyées jusqu’au 16 juin 2025. Tu recevras une notification par mail ou directement sur la plateforme pour consulter tes réponses. Comme l’indique le ministère, les réponses des formations en alternance seront connues dès le 2 mai.

Tu reçois une proposition d’admission Mon Master : que faire ?

Les formations ne relevant pas de l’alternance

Pour chaque réponse favorable à tes candidatures, tu pourras soit la refuser, soit l’accepter provisoirement (le temps d’avoir d’autres réponses par exemple), soit l’accepter définitivement. Mais attention, tu devras confirmer tes voeux Mon Master dans les délais imposés par la plateforme. Faute d’acceptation ou de renonciation à l’expiration de ces délais, les places se libérerons pour d’autres candidats.

À noter : il est possible que tu reçoives plusieurs propositions d’admission en même temps. Tu ne peux accepter provisoirement qu’une seule proposition, tu devras alors indiquer sur la plateforme les vœux en attente que tu souhaites conserver. D’un autre côté, tu ne peux accepter qu’une seule proposition définitive, ainsi les autres places que tu occupais seront réaffectées à d’autres candidats.

Les formations relevant de l’alternance

Pour rappel, les réponses favorables des établissements sont conditionnées par la conclusion d’un contrat d’alternance. Ainsi, afin de rendre ton admission définitive, il faut que tu déposes sur la monmaster.gouv.fr ton contrat d’alternance ou le cas échéant un certificat d’engagement de ton employeur délivré par le CFA partenaire de la formation attestant de la validité de ton futur contrat vis-à-vis du master visé.

Pour chaque réponse favorable à tes candidatures en alternance, tu pourras soit la refuser, soit l’accepter provisoirement (tout en conservant tes autres propositions), soit l’accepter définitivement (sous réserve d’avoir pu télécharger ton contrat sur la plateforme). Dans ce dernier cas, les autres places que tu occupais seront réaffectées à d’autres candidats.

Attention, tu devras confirmer tes voeux Mon Master dans les délais imposés par la plateforme. Faute d’acceptation ou de renonciation à l’expiration de ces délais, les places se libérerons pour d’autres candidats.

Tous tes voeux Mon Master sont refusés : que faire ?

Si tous tes voeux Mon Master sont refusés, tu auras la possibilité de saisir le recteur de région académique d’obtention de ton diplôme de DNL (diplôme national de licence). Le recteur devra alors te présenter trois propositions d’admission en accord avec ton projet d’orientation et en fonction de la licence que tu as obtenu.

À partir de quand saisir le recteur ?

Pour commencer tes démarches auprès des services rectoraux, tu disposes de 15 jours, à compter, soit de la réception du dernier refus à tes candidatures, soit de l’obtention de ton attestation de réussite au DNL (diplôme national de licence), dans le cas où celle-ci interviendrait après la notification du dernier refus à tes candidatures.

À noter : si tu as obtenu ton dernier refus ou obtenu ton DNL (diplôme national de licence) avant la date d’ouverture du téléservice de saisie du recteur, alors tu bénéficies d’un délai de 15 jours à partir de celle-ci pour effectuer ta démarche.

Les conditions pour saisir le recteur

S’il y a au moins deux universités dans ta région académique

Tes candidatures en première année de Master doivent remplir quelques conditions, à savoir :

être au nombre de 5 minimum ;

concerner au moins deux mentions de master distinctes ;

être adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur différents.

S’il y a une seule université dans ta région académique

Les régions académiques concernées :

Corse ;

Guyane ;

La Réunion ;

Martinique ;

Nouvelle-Calédonie ;

Polynésie française.

Dans cette situation, tu devras effectuer au moins deux candidatures en première année de master.

Les modalités de saisine du recteur

Pour accéder à la rubrique et entamer tes démarches, tu dois cliquer sur « Saisir le recteur ».

Tu dois ensuite commencer par répondre à une série de questions afin de valider ton éligibilité à saisir le recteur et pouvoir créer ton compte.

Tu pourras alors remplir ton dossier de saisine et déposer les pièces justificatives demandées, à savoir :

une preuve d’obtention de ton diplôme national de licence (ou une attestation de réussite) ;

les relevés de notes de tes trois dernières années de licence ;

tes attestations de refus (à télécharger sur la plateforme Mon Master) ;

une lettre de motivation.

Une fois terminé, tu n’auras plus qu’à transmettre ton dossier en cliquant sur « Saisir le recteur ».

La réception des résultats

Lorsque tu reçois une proposition favorable du recteur, tu as soit la possibilité de l’accepter afin de commencer à préparer ta rentrée, soit la refuser pour qu’elle puisse être proposée à un autre étudiant.

Tu disposes de 8 jours pour répondre à une proposition qui t’a été faite (exception : pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, ce délai est de 15 jours). Au-delà de ces délais, toutes les réponses favorables seront considérées comme refusées.

Si au terme de la procédure de saisine, tu n’as pas de propositions favorables, alors ta situation sera examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur. Le but étant de t’accorder une ultime chance de poursuivre tes études à la rentrée prochaine.

À noter : si tu trouves une formation par toi-même ou que tu ne souhaites plus intégrer une première année de master, tu devras abandonner ta saisine dans les plus brefs délais en te rendant tout en bas de la page de ton dossier de saisie.

Tu as maintenant toutes les clefs pour aborder dans les meilleures conditions la formulation des voeux Mon Master et les résultats possibles.