Phase complémentaire Mon Master : comment ça marche ?

C’est une des nouveautés de la procédure Mon master 2024 : l’ouverture d’une phase complémentaire dès la fin du mois de juin. Si tes voeux ont été refusés ou que finalement ton projet de poursuite d’études à changé et que tu souhaites candidater dans de nouvelles filières, ce sera possible entre le 25 et le 30 juin ! On t’explique.