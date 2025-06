Qu’est-ce que la phase complémentaire Mon Master 2025 ?

Publié le 17 juin 2025 • Mis à jour le 17 juin 2025 • Marie-Lou Cauzit

L’ouverture de la phase complémentaire Mon master c’est mardi 17 juin 2025. Jusqu’au 23 juin, tu vas pouvoir formuler de nouveaux vœux (en alternance et hors alternance) et classer tes candidatures par ordre de préférence. Dès le 8 juillet, tu vas recevoir les nouvelles réponses des formations. On t’explique comment répondre.