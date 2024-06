Résultats Mon Master le 4 juin : réponses possibles et alternatives

C’est mardi 4 juin que débute la phase d’admission Mon Master 2024 . Tu vas enfin connaitre les réponses des formations dans lesquelles tu as candidaté entre février et mars. Quels résultats mon master gouv peux-tu recevoir ? Comment répondre et dans quels délais ? On fait le point ici.

SOMMAIRE

Résultats Mon Master : les réponses possibles

Comme pour les résultats Parcoursup, les formations ont étudié les candidatures des étudiants souhaitant poursuivre un cursus après un bac+3 entre avril et mai 2024 et ont rendu leurs réponses.

Voici les 3 réponses possibles à tes candidatures :

tu reçois une proposition d’admission

tu es sur liste d’attente

ta candidature est refusée

Tu reçois une proposition d’admission avant le 24 juin

Félicitations, la formation te propose une place. Tu devras accepter ou refuser dans les délais indiqués sur la plateforme :

pour les propositions d’admission reçue entre le 4 et le 6 juin, tu as jusqu’au 7 juin à 23h59 pour répondre

à 23h59 pour répondre à partir du 7 juin, vous avez jusqu’au lendemain (23h59) pour accepter ou refuser une place proposée. Si vous recevez une proposition d’admission le 13 juin, vous devrez répondre avant le 14 juin 23h59 heure de Paris.

Attention, tu peux ne peux accepter qu’une seule proposition d’admission à la fois. Si tu en reçois plusieurs (pour des formations hors alternance), tu devras alors faire un choix et renoncer aux autres, ce qui libèrera la place à un autre candidat.

Tu peux en revanche accepter provisoirement sur mon master une proposition d’admission et conserver des voeux en attente. Pour cela, tu conserves bien la proposition d’admission et tu précises les voeux (en alternance et hors alternance) que tu souhaites conserver sur liste d’attente.

Si c’est ton voeu préféré et que tu es sûr de ton choix, alors tu peux accepter définitivement la proposition d’admission. Tu renonces alors à tous tes autres voeux en attente, ce qui libère des places pour les autres candidats. Tu peux ensuite télécharger ton attestation d’admission, qui te sera utile pour faire ton inscription administrative dans ton futur établissement.

Tu acceptes une formation en master dans une autre académie ? Tu as es peut-être éligible à l’aide à la mobilité en master ! On t’explique cette aide en vidéo.

Tes voeux sont en liste d’attente sur monmaster.gouv

Des indicateurs te précisent ta positon dans la liste d’attente, qui est mise à jour chaque matin. Tu tous tes voeux sont en attente, tu n’as rien à faire de particulier, excepté attendre que des places se libèrent.

A tout moment de la procédure d’admission, tu peux renoncer à un voeu en master et donc quitter ta place dans la liste d’attente.

Si tu acceptes provisoirement une proposition d’admission mais que tu conserves des voeux en attente, tu dois bien spécifier ceux pour lesquels tu souhaites rester en liste d’attente.

Ta ou tes candidatures sont refusées sur Mon Master

Au moment des résultats Mon Master, tu découvres que ta candidature n’a pas été retenue par l’établissement. Tu peux prendre connaissance du motif du refus directement via le voeu concerné.

Les raisons du refus peuvent être multiples :

places limitées dans la formation

mauvaise adéquation entre ton dossier et les attendus et critères d’examens fixés par l’établissement

dossier administratif invalide

Que faire si tous mes voeux en master sont refusés ?

Sache que tu disposes d’un mois à compter de la notification de refus, pour demande plus d’explications sur le motif de ce refus au chef d’établissement.

Pour aller encore plus loin, “comme toute décision administrative, vous pourrez contester cette décision de refus en formant un recours auprès de l’établissement auquel vous avez adressé votre candidature. Il pourra s’agir d’un recours gracieux, adressé au responsable de formation, d’un recours hiérarchique, adressé au chef d’établissement ou bien d’un recours contentieux devant la juridiction administrative. Le recours devra être déposé dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision contestée.”

Comment trouver mon master si mes voeux sont en attente ou que mes candidatures sont refusées ? Tu pourras profiter de la phase complémentaire pour saisir jusqu’à 10 nouveaux voeux.

Si tu es éligible, tu pourras aussi participer à la procédure de saisine du recteur de région académique dès le 15 juillet. Pour cela tu auras besoin de fournir l’attestation de refus pour cette formation.

Calendrier Mon Master 2024 : rappel des dates clés

La phase d’admission principale Mon Master débute donc mardi 4 juin et se termine lundi 24 juin.

Du 25 juin au 31 juillet 2024, c’est la phase complémentaire Mon master.

Tu vas pouvoir reformuler des voeux en Master dans des établissements proposant encore des places, entre le 25 juin et le 30 juin .

. Les formations étudient les nouvelles candidatures entre le 1er juillet le 12 juillet

Tu reçois les nouveaux résultats Mon master en session complémentaire entre le 15 juillet et le 31 juillet

Durant l’été, et jusqu’à la mi-septembre, c’est la phase de gestion des désistements.

Besoin d’aide pour la phase d’admission monmaster.gouv ?

Une erreur, une question, une fausse manipulation !

Tu peux contacter l’équipe Mon Master via l’adresse e-mail suivante : contact.monmaster@enseignementsup.gouv.fr.

Tu peux aussi les joindre par téléphone au numéro vert suivant : 0800 002 001 ; ouvert du lundi au vendredi du 26 février au 31 juillet 2024, entre 10h et 12h30, et entre 13h30 et 17h.