Classement des vœux en attente Parcoursup : quand ? comment ?

Si lors de la phase d’admission principale, tu as des vœux en attente, tu devras obligatoirement les classer par ordre de préférence entre le vendredi 6 juin et le mardi 10 juin 2025. Comment faire le classement des vœux Parcoursup en attente ? Peut-on modifier l’ordre de préférence ? Que se passe-t-il si tu ne le fais pas dans les temps ? Jusqu’à quand sont conservés les vœux en attente ? On répond à cinq questions.

SOMMAIRE

Entre le 6 juin et le 10 juin 2025 (23 h 59 heure de Paris), tu devras classer tes vœux en attente par ordre de préférence. Cette étape obligatoire (avancée dans le calendrier Parcoursup par rapport à la session précédente), a pour objectif “d’accélérer le processus et permettre qu’un maximum de lycéens puissent recevoir au moins une proposition d’admission avant les épreuves écrites du baccalauréat.”

Note que cette hiérarchie des vœux en attente ne concerne que les formations de la phase principale et non celles de la phase complémentaire. Elle ne concerne pas plus les formations Parcoursup en apprentissage.

C’est donc une période clé à noter dans ton calendrier Parcoursup 2025. Mais pas de panique, tu recevras une notification (SMS ou e-mail) si tu es concerné.

À savoir : les formations n’ont pas connaissance de ton classement. Et tes choix ne modifieront pas ta place dans les différentes listes d’attente.

À savoir : seuls les vœux classés par ordre de préférence entre le 6 juin et le 10 juin seront maintenus. Les vœux non classés seront eux automatiquement supprimés.

Comment classer ses vœux en attente ?

Tu es concerné par le classement des vœux Parcoursup en attente si :

tu n’as que des vœux en liste d’attente (sur les vœux formulés en phase principale)

tu as accepté une proposition d’admission, mais tu conserves tout de même des vœux en attente

Entre le vendredi 6 juin et le mardi 10 juin 2025, tu devras donc te rendre sur ton espace Parcoursup, rubrique “Classer mes vœux“. Tu devras ensuite hiérarchiser tes vœux en attente selon ton ordre de préférence (vœu n°1 étant ton vœu préféré).

Exemple :

Tu as 4 vœux en attente, pour les formations A/B/C et D (B étant la formation que tu vises en priorité et A cette qui t’intéresse le moins) :

Vœu n°1 : formation B

Vœu n°2 : formation D

Vœu n°3 : formation B

Vœu n°4 : formation A

Note que même si tu n’as qu’un seul vœu en attente, tu devras le mettre en n°1 dans ta liste si tu souhaites le conserver. À défaut, il sera automatiquement supprimé à partir du 4 juillet. De même, si tu ne classes que 3 de tes vœux sur les 4 en attente, alors le vœu non classé sera automatiquement supprimé.

Et si tu te demandes s’il est possible de modifier l’ordre de préférence de tes vœux en attente, la réponse est oui. Une modification possible seulement entre le 6 et le 10 juin. Après cette date, tu pourras en revanche renoncer à certains vœux en attente, ce qui libèrera ta place et fera bouger la liste d’attente pour les autres candidats.

Classement des vœux en attente : comment répondre ?

Si une place se libère pour un de tes vœux en attente, tu recevras donc une proposition d’admission. Tu devras alors l’accepter ou la refuser dans les délais indiqués dans ton dossier. Deux cas de figures s’offrent à toi (reprenons l’exemple de tes quatre vœux en attente).

Tu reçois une proposition d’admission pour ton vœu classé n°2

Confirme ou refuse cette proposition d’admission dans ton dossier avant la date limite indiquée dans ton dossier. Que tu acceptes ou que tu déclines la proposition pour ton vœu n°2, tous tes vœux moins bien classés (c’est-à-dire vœux n°3 et n°4) sont supprimés. Mais tu pourras en revanche toujours recevoir une réponse pour ton vœu n°1 jusqu’au 8 juillet.

Tu as déjà accepté une proposition d’admission et tu reçois une nouvelle proposition pour ton vœu classé n°2

La règle de Parcoursup reste toujours la même : tu ne peux conserver qu’une proposition d’admission à la fois.

Si la proposition d’admission pour ton vœu en attente n°2 t’intéresse moins que la formation que tu as déjà acceptée, tu le déclines et cette place sera proposée à un autre candidat. Si cette formation t’intéresse plus, alors tu l’acceptes dans les délais indiqués dans ton dossier et celle-ci remplacera le vœu accepté précédemment. Par la même occasion, tu libères la place dans la formation que tu avais acceptée auparavant.

Que tu acceptes ou que tu refuses cette proposition pour ton vœu préféré n°2, tes vœux en attente n°3 et n°4 seront automatiquement supprimés. Tu ne pourras donc recevoir de nouvelles propositions que pour ton vœu en attente n°1.

J’ai oublié de classer mes vœux en attente : quelle conséquence ?

La règle est claire : tu n’as qu’entre le 6 juin et le 10 juin pour classer tes vœux en attente. Les vœux en attente non classés seront automatiquement supprimés, dès le 11 juin 2025.

Il en est de même si tu oublies de classer certains vœux. Par exemple, si tu as quatre vœux en attente (A/B/C et D) mais que tu ne hiérarchises que tes vœux A, B et D, alors ton vœu C sur liste d’attente sera supprimé et tu ne pourras pas recevoir de proposition d’admission.

À noter : même si tu n’as qu’un seul vœu en attente, pour ne pas le perdre, tu dois le classer.

Tu conserves tous tes vœux en attente dans ton dossier Parcoursup jusqu’à la fin de la phase d’admission principale le 10 juillet 2025. Après cette date, ceux-ci seront archivés dans ton dossier.

Comme le précise la FAQ Parcoursup, l’ordre de préférence choisi sera donc pris en compte dans le cas où une place se libérerait en cours d’été. En effet, à titre exceptionnel, des propositions d’admission peuvent être envoyées après la fin de la phase principale suite à des désistements de candidats qui avaient accepté une formation.