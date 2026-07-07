Quel est le taux de réussite au bac 2026 ?

Selon les premiers résultats provisoires du ministère de l’Education nationale, le taux de réussite au bac 2026 au 1er groupe est de 85,5 %. Retrouve le détail selon le type de voie de baccalauréat.

Pour cette session du baccalauréat 2026, 714 700 candidats se sont présentés à l’examen national. Avec les résultats du bac tombés ce mardi 7 juillet, voici les premières statistiques de réussite.

Taux de réussite au bac par voie au 1er groupe

Bac général : 90,6 % de réussite

Bac technologique : 78,8 %

Bac professionnel : 80,5 %

Pour l’heure, nous ne connaissons pas encore le taux de mention au bac.

Combien de candidats passent au rattrapage du bac ?

Si 46 300 candidats ont loupé leur bac (6,5 %), c’est à dire qu’ils n’ont pas obtenu la moyenne suffisante pour passer au second groupe, 57 300 candidats sont attendus dans les jours à venir pour passer les oraux de rattrapage du bac.

➜ Si c’est ton cas, on te donne nos derniers conseils pour te préparer à ces épreuves dites du seocnd groupe.