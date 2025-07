Taux de réussite du bac 2025 : 85,75 % d’admis au premier groupe

À l’issue des résultats du bac 2025 du premier groupe ce vendredi 4 juillet 2025, 85,75% des candidats sont admis avant les rattrapages. Détails selon le type de bac.

Les résultats du bac 2025 sont tombés dans les différentes académies ce vendredi 4 juillet. Avec un taux de réussite de 85,75% pour cette session 2025, le chiffre est en légère hausse de 0,18 point par rapport à celui de juin 2024.

608 632 candidats sont reçus à l’issue du premier groupe

candidats sont reçus à l’issue du premier groupe 42 886 candidats sont refusés

sont refusés 58 229 candidats pourront se présenter au second groupe d’épreuves à partir de lundi.

Mentions au bac 2025 : quelle moyenne faut-il avoir ?

Quel est le taux de réussite au bac par filière ?

Taux de réussite en bac général : 91,11 %

Taux de réussite en bac technologique : 79,28 %

Taux de réussite en bac professionnel : 79,74 %

Tu as décroché ton bac, pense à t’inscrire pour l’an prochain

Bravo tu as décroché le sésame pour continuer tes études supérieures. Maintenant que tu as ton bac, tu peux finaliser ton inscription administrative Parcoursup. Et si tu n’as pas encore trouvé ta formation, la phase complémentaire Parcoursup est encore ouverture jusqu’au 10 septembre.

Aide au mérite : qui peut l’obtenir et comment ?

Tu passes aux rattrapages du bac ?

Ta moyenne du bac est entre 8 et 10/20 ? Tu seras convoqué aux épreuves dites du second groupe, c’est-à-dire les oraux de rattrapage entre lundi 7 juillet et mercredi 10 juillet 2025.

Tu devras repasser deux épreuves orales dans deux matières de ton choix parmi les matières de spécialité, la philo ou le français.

➜ On t’explique tout sur les rattrapages du bac

Que faire si tu as loupé ton bac ?

Si ta moyenne générale au bac n’a pas dépassé les 8/20, tu ne peux même pas passer les épreuves du second groupe (le rattrapage). Tu peux alors retenter de passer ton bac l’an prochain après une nouvelle année de terminale.

Tu peux aussi opter pour le bac en candidat libre, si tu souhaites profiter de cette année pour travailler en parallèle ou faire des stages.