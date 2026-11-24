Les inscriptions à l’agrégation 2027 se terminent le 25 novembre 2026 à 12 h, avec des écrits entre le 25 janvier et le 5 mars 2027. Conditions des concours externe, spécial et interne, sections ouvertes et épreuves, d’après le ministère de l’Éducation nationale.

Tu vises un poste de professeur agrégé en lycée ou en classe préparatoire ? Les inscriptions à l’agrégation de la session 2027 se terminent le mercredi 25 novembre 2026 à 12 h, heure de Paris, sur la plateforme Cyclades. Ensuite, les épreuves écrites des concours externes se tiendront entre le 17 février et le 5 mars 2027. Conditions de diplôme, sections ouvertes, déroulé des épreuves : tout vient des pages du ministère de l’Éducation nationale. Enfin, pour organiser ta préparation, je prépare mon concours de la fonction publique avec digiSchool.

SOMMAIRE

Concours agrégation : l’essentiel

L’agrégation est le concours qui mène au statut de professeur agrégé. Après validation de l’année de stage, le lauréat devient fonctionnaire de l’État, comme tout enseignant titulaire de l’enseignement public. Il peut alors enseigner en lycée, en classe préparatoire ou, plus exceptionnellement, au collège. À la session 2026, le ministère dénombre 2 829 admis à l’un des concours de l’agrégation.

Une échéance proche : inscription sur Cyclades jusqu’au 25 novembre 2026, 12 h, heure de Paris. Par ailleurs, cette date vaut aussi pour le Capes, le CRPE, le Capeps, le Capet et le CAPLP ;

: inscription sur Cyclades jusqu’au 25 novembre 2026, 12 h, heure de Paris. Par ailleurs, cette date vaut aussi pour le Capes, le CRPE, le Capeps, le Capet et le CAPLP ; Trois concours : externe, externe spécial et interne, avec des conditions de diplôme différentes ;

: externe, externe spécial et interne, avec des conditions de diplôme différentes ; Deux étapes : des épreuves écrites d’admissibilité, puis des épreuves orales d’admission ;

: des épreuves écrites d’admissibilité, puis des épreuves orales d’admission ; Un niveau de diplôme plus élevé qu’au Capes : un master ou un équivalent pour le concours externe, alors que le Capes est accessible dès le bac + 3 depuis 2026 (voir notre article sur le concours Capes 2027) ;

: un master ou un équivalent pour le concours externe, alors que le Capes est accessible dès le bac + 3 depuis 2026 (voir notre article sur le concours Capes 2027) ; Des sections variables : toutes ne sont pas ouvertes chaque année, et le ministère publie la liste 2027.

Externe, externe spécial, interne : qui peut s’inscrire ?

Trois concours permettent d’obtenir l’agrégation. D’abord, le concours externe s’adresse aux personnes titulaires d’un diplôme de master ou d’un équivalent. Ensuite, le concours externe spécial vise les personnes qui justifient de la détention d’un doctorat. Enfin, le concours interne concerne les fonctionnaires qui justifient de cinq années de services publics et qui détiennent un master ou un équivalent.

Conditions d’après la page du ministère de l’Éducation nationale sur l’agrégation.

Les concours externe et externe spécial comportent des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission, dont le nombre varie selon les sections. Quant au concours interne, il comprend deux ou trois épreuves écrites d’admissibilité et deux ou trois épreuves orales d’admission. Par ailleurs, seul un petit nombre de sections organisent le concours externe spécial : cinq en 2027 (anglais, lettres modernes, mathématiques, physique-chimie option chimie et option physique).

Chaque concours dispose d’un jury, avec un président et, au besoin, des vice-présidents. Enfin, il faut vérifier les conditions précises (diplômes admis en équivalence, notamment) auprès du ministère au moment de l’inscription, qui se fait sur la plateforme Cyclades.

Calendrier de la session 2027

Dates publiées par le ministère de l’Éducation nationale. Frise non proportionnelle aux durées.

Étape Date Clôture des inscriptions Mercredi 25 novembre 2026, 12 h (heure de Paris) Écrits du concours interne Entre le lundi 25 et le vendredi 29 janvier 2027 Écrits du concours externe Entre le mercredi 17 février et le vendredi 5 mars 2027 Écrits du concours externe spécial Entre le mercredi 17 février et le vendredi 5 mars 2027 Épreuves orales d’admission Calendrier prévisionnel disponible sur Cyclades

Le ministère communiquera plus tard le détail jour par jour des écrits. Ensuite, le ministère met les convocations, ainsi que les informations sur le matériel autorisé le jour des épreuves, à disposition dans l’espace candidat Cyclades, rubrique des documents. Par ailleurs, les candidats admissibles à certains concours doivent déposer un dossier ou une fiche de renseignements : le non-respect des délais et des modalités entraîne l’élimination. Enfin, toutes les dates figurent sur la page du ministère consacrée au calendrier de la session 2027.

Par ailleurs, pour situer l’agrégation dans la saison : les écrits du Capes externe ont lieu plus tard, du 9 au 19 mars 2027. Viser les deux concours la même année impose donc un calendrier de révisions très serré, et le choix des inscriptions se fait avant la clôture.

Le nombre de postes 2027 n’est pas encore connu. Le ministère le publiera au plus tard la veille de la première épreuve d’admissibilité, section par section.

Les sections ouvertes en 2027

D’abord, chaque année, le ministère publie la liste des sections et options ouvertes pour chaque concours. En 2027, le concours externe compte 35 sections et options, le concours interne 25 et le concours externe spécial 5 (comptage digiSchool d’après la liste officielle).

Comptage digiSchool d’après la liste des sections et options ouvertes en 2027 publiée par le ministère.

Les sections du concours externe

Au concours externe, on retrouve les grandes disciplines générales : mathématiques, lettres modernes, lettres classiques, histoire, géographie, philosophie, physique-chimie (option chimie et option physique), sciences de la vie et de la Terre, sciences économiques et sociales, informatique. Ensuite, s’y ajoutent des sections plus spécialisées : arts plastiques, design et métiers d’art, musique, éducation physique et sportive, sciences médico-sociales, langues de France (basque, catalan, créole) et langues vivantes étrangères (allemand, anglais, arabe, espagnol, italien). L’économie et gestion compte cinq options, de l’administration et ressources humaines au système d’information, et les sciences industrielles de l’ingénieur quatre.

Les sections du concours interne

Au concours interne, l’histoire et la géographie forment une seule section, alors qu’elles se séparent en externe. En outre, certaines sections n’existent que d’un côté : la grammaire et l’informatique sont ouvertes en externe seulement, les langues de France du concours interne sont le breton, le corse, l’occitan et le tahitien.

Autres concours de l’enseignement ➜ Concours CAPLP 2027 : conditions, épreuves et calendrier du professorat en lycée professionnel

Les épreuves : l’exemple des mathématiques

Les règles communes à toutes les sections

Les épreuves varient d’une section à l’autre : le ministère publie une page par section et par concours. Quelques règles sont communes. Ainsi, le jury note les épreuves de 0 à 20 et la note zéro est éliminatoire, à l’écrit comme à l’oral. De même, ne pas participer à une épreuve, rendre une copie blanche, arriver en retard après l’ouverture des enveloppes contenant les sujets ou omettre de rendre sa copie élimine le candidat. Enfin, le jury tient compte, dans la notation, de la maîtrise écrite et orale de la langue française (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe).

Mathématiques : l’écrit et l’oral

Prenons le concours externe de mathématiques, d’après la page du ministère. D’abord, l’admissibilité repose sur deux compositions de 6 heures, chacune de coefficient 4 : l’une de mathématiques générales, l’autre d’analyse et de probabilités. Ensuite, l’admission comprend trois épreuves orales de coefficient 4 : algèbre et géométrie, analyse et probabilités, puis modélisation.

Coefficients et durées d’après la page du ministère sur les épreuves de l’agrégation externe de mathématiques (mise à jour en juin 2023).

Le détail des oraux de mathématiques

D’abord, l’épreuve d’algèbre et géométrie suit une préparation de 3 heures, puis dure une heure au maximum (exposé de 15 minutes au plus, entretien de 45 minutes au plus). Ensuite, l’épreuve d’analyse et probabilités a la même préparation, pour une heure d’épreuve au maximum. Enfin, la modélisation demande 4 heures de préparation, pour une épreuve de 1 h 15 au maximum. Pour cette dernière, les candidats choisissent à l’inscription entre trois options : probabilités et statistiques, calcul scientifique, algèbre et calcul formel. Le jury ne classe pas séparément, pour l’admission, les candidats selon l’option choisie. Lors de ces oraux, le jury évalue aussi la capacité du futur agent du service public d’éducation à prendre en compte la construction des apprentissages des élèves et la diversité des conditions d’exercice du métier.

Lettres modernes : une composition qui pèse lourd

Les sections littéraires ont un autre équilibre. Ainsi, en lettres modernes, la composition française de 7 heures, sur un programme d’œuvres d’auteurs de langue française, porte à elle seule un coefficient de 12, le plus élevé des épreuves écrites décrites pour cette section. Pour les autres sections, la page du ministère sur les épreuves des concours de recrutement d’enseignants des collèges et lycées renvoie vers le descriptif de chaque section.

Se préparer et viser les bonnes dates

Les ressources officielles

Le ministère publie, pour chaque section, le programme des épreuves, les sujets des sessions précédentes et les rapports des jurys, qui détaillent ce que le jury attend. Les ressources officielles pour se préparer à l’agrégation les rassemblent. De plus, le Cned propose aussi une préparation aux concours de l’agrégation.

Un calendrier serré

Le calendrier impose son rythme : entre la clôture des inscriptions et les premiers écrits, il reste deux mois pour le concours interne (écrits fin janvier) et près de trois mois pour l’externe (écrits à partir du 17 février). Ainsi, le temps de lecture des programmes d’œuvres, de révision des notions et d’entraînement aux épreuves de 6 ou 7 heures se prévoit donc bien en amont. Pour travailler la méthode de composition et la culture administrative commune aux concours de la fonction publique, la préparation aux concours de la fonction publique de digiSchool propose cours et quiz.

Surveiller la liste des sections

Enfin, dernier point à surveiller : la liste des sections ouvertes change d’une année sur l’autre. Une discipline fermée en 2027 peut rouvrir en 2028, et il vaut mieux consulter la liste officielle avant de bâtir un plan de révision.

Un autre concours de l’Éducation nationale ➜ Concours CPE 2027 : conditions, épreuves et coefficients

FAQ

Jusqu’à quand peut-on s’inscrire à l’agrégation 2027 ? Les inscriptions se déroulent jusqu’au mercredi 25 novembre 2026, 12 heures, heure de Paris, sur la plateforme Cyclades. Ainsi, cette date concerne tous les concours de recrutement d’enseignants de la session 2027. Quand ont lieu les épreuves écrites de l’agrégation 2027 ? Les écrits du concours externe et du concours externe spécial se déroulent entre le mercredi 17 février et le vendredi 5 mars 2027. En revanche, ceux du concours interne ont lieu entre le lundi 25 et le vendredi 29 janvier 2027. Quel diplôme faut-il pour passer l’agrégation ? Le concours externe accueille les titulaires d’un master ou d’un équivalent. En revanche, le concours externe spécial s’adresse aux titulaires d’un doctorat. Enfin, le concours interne concerne les fonctionnaires qui justifient de cinq années de services publics et d’un master ou d’un équivalent. Quelles sont les épreuves de l’agrégation ? Deux étapes : des épreuves écrites d’admissibilité, puis des épreuves orales d’admission. Leur nombre et leur contenu dépendent de la section et du concours. En mathématiques externe, par exemple : deux compositions de 6 heures puis trois épreuves orales, toutes de coefficient 4. Combien de candidats ont réussi l’agrégation en 2026 ? Le ministère dénombre 2 829 admis à l’un des concours de l’agrégation à la session 2026. Le nombre de postes 2027 est-il connu ? Pas encore. D’après le ministère, la répartition par section paraîtra au plus tard la veille de la première épreuve d’admissibilité.

Sources