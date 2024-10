École, collège, lycée : les concours pour devenir enseignant

Selon la classe ou le type d’établissement, le concours pour devenir enseignant n’est pas le même. Capes, agrégation, CAPLP ou crpe 2025, connais-tu les différences ? Du concours de prof des écoles au concours pour enseigner comme professeur de sport, récapitulatif dans cet article des différents concours de recrutement, et leurs acronymes, pour pouvoir devenir professeur.

Les concours aux métiers de l’enseignement : des similitudes

Il y a quelques caractéristiques communes aux différents concours de recrutement de l’Éducation nationale pour devenir enseignant.

chaque concours peut être passé selon trois modalités : concours externes (pour les candidats possédant certains diplômes), concours internes (pour les candidats déjà fonctionnaires), ou en troisième concours (pour les candidats justifiant d’une certaine expérience professionnelle). Les épreuves peuvent alors varier selon le type de concours.



le nombre de postes ouverts dépend de chaque académie.



chaque concours peut être préparé dans le cadre d’un master MEEF dans un Inspé, à distance avec le CNED ou en candidat libre de manière autonome. Pour s’inscrire au concours, il faut simplement remplir les conditions requises.



les épreuves de chaque concours (crpe, agrégation, capes, etc) prennent appui sur le programme d'enseignement de référence. "Les connaissances attendues des candidats sont celles que nécessite un enseignement maîtrisé de ces programmes" précise le ministère.



Les enseignants titulaires des établissements de l’enseignement public sont fonctionnaires de l’État. Les futurs enseignants qui obtiennent un concours de recrutement de professeurs de l’enseignement privé deviennent maîtres contractuels ou agréés ; et bénéficient d’un contrat ou d’un agrément définitif.

Concours 2025 : calendrier des inscriptions et des épreuves des concours pour devenir enseignant

Devenir professeur des écoles avec le CRPE

Le CRPE, pour concours de recrutement de professeurs des écoles, permet, comme son nom l’indique, d’enseigner en tant de professeur des écoles en maternelle ou en élémentaire dans le 1er degré. Le CRPE est un concours académique. Il permet à son titulaire d’enseigner dans les écoles publiques uniquement.

La ou le professeur des écoles enseigne donc toutes les matières : le français, les mathématiques, l’art plastique ou encore l’histoire-géo.

Les épreuves du CRPE 2025

Le concours externe du CRPE, comme le concours de l’enseignement privé sous contrat, se compose de trois épreuves d’admissibilité. Chacune dure 3 heures et est notée sur 20 points. Toute note inférieure à 05/20 est éliminatoire.

Épreuve écrite de français avec une étude de la langue, de la compréhension lexicale et un sujet de réflexion ;

avec une étude de la langue, de la compréhension lexicale et un sujet de réflexion ; Épreuve écrite de mathématiques sous la forme d’exercices ;

sous la forme d’exercices ; et une épreuve écrite d’application au choix en sciences et technologie, histoire-géo et EMC ou arts.

Les candidats admissibles sont ensuite convoqués à deux ou trois épreuves orales d’admission. Après un temps de préparation, les candidats passent leur épreuve devant un jury :

l’épreuve de leçon : elle a pour objectif la conception et l’animation d’une séance de cours à l’école primaire en français (30 minutes) et en maths (30 minutes). Le jury évalue à la fois la maitrise disciplinaire et la maitrise des compétences pédagogiques.

l'épreuve d'entretien : elle se compose de deux parties. La première de 30 minutes est consacrée à l'EPS. La deuxième de 35 minutes "porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation".

➜ Retrouve les détails des épreuves du CRPE (pour le concours externe)

Dates du CRPE 2025

Comme le précise le calendrier du ministère de l’Éducation nationale, les épreuves écrites du concours externe du CRPE 2025 auront lieu du mardi 1 avril au vendredi 4 avril 2025.

Les épreuves orales seront quant à elles organisées selon un calendrier fixé par l’académie.

Devenir professeur au collège ou au lycée : quels concours ?

Dans le second degré, c’est-à-dire au collège et au lycée, les professeurs enseignent dans une matière en particulier. C’est pourquoi les candidats doivent choisir leur section. Les concours de recrutement pour être professeur en collège ou en lycée sont des concours nationaux, soumis également à des conditions d’accès selon les modalités du concours (concours externe, interne ou troisième concours).

Note que les épreuves du concours de l’enseignement privé sont identiques à celles du concours externe de l’enseignement public.

Le Capes pour devenir professeur au collège ou au lycée général

Le Capes est l’acronyme de Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Second degré. L’obtention du Capes permet de devenir professeur certifié. Tu vas donc passer le Capes dans une matière spécifique : arts plastiques, langues régionales, lettres, physique-chimie, mathématiques ou encore NSI.

➜ Retrouve les sections du Capes.

Attention, toutes les matières ou options ne sont pas ouvertes tous les ans lors des concours, alors renseigne-toi.

Pour exercer dans un établissement privé sous contrat, tu devras passer le Cafep, le Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Privé.

Les épreuves du Capes et du Cafep

Le concours externe du Capes et celui du Cafep se compose de deux ou trois épreuves écrites d’admissibilité, puis de deux épreuves orales d’admission. Tu l’auras compris, tu passes le concours dans une section particulière, en lien donc avec une discipline.

Pour les épreuves écrites d’admissibilité, les candidats passent :

une épreuve écrite disciplinaire : cette épreuve peut durer entre 5 et 8 heures. Selon la matière, elle peut prendre la forme d’une composition, le développement d’un projet de création ou d’une démarche scientifique.

: cette épreuve peut durer entre 5 et 8 heures. Selon la matière, elle peut prendre la forme d’une composition, le développement d’un projet de création ou d’une démarche scientifique. une épreuve écrite disciplinaire appliquée : le candidat est mis en situation pour construire une séquence pédagogique en lien avec le sujet défini par le jury. Pour cela, il a à sa disposition un certain nombre de documents à analyser (textes, vidéos, œuvres artistiques, statistiques, exercices, etc.). Cette épreuve peut durer entre 5 et 6 heures.

S’il est admissible, le candidat passe ensuite deux épreuves orales d’admission :

l’ épreuve de leçon : le candidat doit concevoir et animer une séance d’enseignement dans la matière.

: le candidat doit concevoir et animer une séance d’enseignement dans la matière. Un entretien devant le jury : la première partie est un échange de 15 minutes sur le parcours du candidat, ses motivations ; et dans une seconde partie de 20 minutes, le candidat est mis face à deux situations (une d’enseignement et l’autre de vie scolaire).

➜ Retrouve en détail les épreuves par section pour les concours du second degré

L’agrégation, pour devenir enseignant en lycée général, en CPGE ou à l’université

Pour être professeur en lycée, en classe prépa et même parfois au collège, tu peux aussi passer le concours de l’agrégation. L’obtention de l’agrégation permet de devenir professeur agrégé. C’est une porte d’entrée pour enseigner à l’université également.

Pour le concours de l’agrégation, tu vas donc te présenter dans une matière en particulier : design et métiers d’art, économie et gestion, philosophie, SVT, lettres classiques ou lettres modernes, etc.

La différence avec le Capes qui permet aussi d’enseigner dans le second degré ? Le nombre d’heures de cours hebdomadaires et le salaire. Les épreuves du concours ne sont également pas similaires.

➜ Consulte le détail des épreuves du concours externe spécial de l’agrégation (détail par section).

Le Capeps, pour être professeur de sport

Pour être professeur d’EPS et exercer en collège ou au lycée, il faut passer le Capeps. Il s’agit du Certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive. On parlera du Cafep-Capeps pour le concours de recrutement dans le privé

Au concours externe du Capeps et du Cafep-Capeps, il y a deux épreuves écrites d’admissibilité :

une dissertation de 5 heures sur un sujet en lien avec le programme officiel d’EPS.

de 5 heures sur un sujet en lien avec le programme officiel d’EPS. une épreuve écrite disciplinaire appliquée de 5 heures. Il s’agit ici d’une composition, autour d’une mise en situation, pour identifier et répondre à un problème pédagogique.

Une fois admissibles, les candidats sont convoqués à trois épreuves orales d’admission :

la leçon : le candidat prépare et anime une séquence pédagogique devant un jury.

: le candidat prépare et anime une séquence pédagogique devant un jury. l’entretien de spécialité et la pratique physique : le candidat analyse des situations proposées par le jury et apporte des démarches d’intervention pour répondre aux besoins identifiés. Il sera également évalué sur des prestations

: le candidat analyse des situations proposées par le jury et apporte des démarches d’intervention pour répondre aux besoins identifiés. Il sera également évalué sur des prestations l’entretien : l’échange avec le jury commence par 15 minutes sur le parcours du candidat, ses motivations ; et dans une seconde partie, le candidat est mis face à deux situations (une d’enseignement et l’autre de vie scolaire) qu’il développe durant 20 minutes.

Zoom métier : prof de sport

Enseigner en lycée technologique avec le Capet

C’est encore un concours différent pour enseigner dans un lycée technologique. Pour être prof dans une section techno, le candidat devra obtenir le Capet, le Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Technique.

Comme pour les autres concours de recrutement dans le secondaire, tu vas passer le Capet dans une section en particulier : hôtellerie-restauration, biotechnologies, sciences industrielles de l’ingénieur, industries graphiques, etc.

➜ Retrouve les différentes sections du Capet.

Le CAPLP, pour devenir enseignant en lycée professionnel

Pour enseigner dans un lycée professionnel de l’enseignement public, c’est le CAPLP qu’il faut obtenir. Il s’agit ici du concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel. C’est également un concours national de l’enseignement public qui permet à son titulaire d’être un fonctionnaire de l’État.

Le CAPLP est organisé en sections (avec options) selon la matière enseignée : biotechnologies, coiffure, esthétique-cosmétique, design et métiers d’art, génie civil, génie mécanique, langues vivantes, etc.

➜ Retrouve les différentes sections du CAPLP.

Enseigner dans un établissement privé sous contrat

Pour enseigner dans le 1er degré, donc devenir professeur des écoles, le futur professeur doit obtenir le concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs des écoles des établissements d’enseignement privés sous contrat.

Pour enseigner au collège et au lycée privé sous contrat, l’équivalent du Capes, il s’agit du Cafep, pour Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Enseignement dans les Établissements Privés sous contrat.

Comme le précisé sur le site devenirenseignant.gouv.fr, “il n’existe qu’un seul concours de l’agrégation pour l’enseignement privé sous contrat : le concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs agrégés (CAER – PA) qui correspond au concours interne de l’agrégation de l’enseignement public.”

Le sais-tu ?

Si tu es enseignant titulaire du CAPES, tu n’as pas besoin de repasser de concours pour enseigner dans un établissement privé sous contrat. L’inverse n’est en revanche pas le cas. En effet, les professeurs titulaires du CAFEP doivent repasser le concours externe de l’enseignement public s’ils veulent passer de l’enseignement privé à un établissement public.

Récap des concours de recrutement

Maternelle et primaire Collège Lycée CPGE ou université Etablissement public CRPE

concours de recrutement de professeurs des écoles Capes

certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré



Capeps (EPS)

certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive Agrégation



Capes



Capet

certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique



CAPLP

concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel



Capeps (EPS) Agrégation Etablissement privé sous contrat CRPE privé

concours de recrutement de professeurs des écoles de l’enseignement privé sous contrat Cafep

certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignement du privé



Cafep – Capeps (EPS)



Caer – Capes

concours d’accès à l’échelle de rémunération CAER – PA

concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs agrés



Cafep



Cafep – Capeps (EPS) CAER – PA Les concours pour devenir enseignant

Les voies d’études pour devenir enseignant

