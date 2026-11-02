Concours officier de police 2027 : écrits du 5 au 7 janvier, épreuves et conditions

Les épreuves écrites du concours d’officier de police 2027 se tiennent du 5 au 7 janvier. Calendrier prévisionnel, conditions du concours externe, coefficients, notes éliminatoires, formation à l’ENSP et rémunération : l’essentiel d’après la police nationale.

Tu prépares le concours d’officier de police ? Son premier rendez-vous est proche : les épreuves écrites du concours externe se tiennent du 5 au 7 janvier 2027, avec quatre épreuves d’admissibilité et un entretien oral qui pèse à lui seul 8 coefficients. Voici le calendrier prévisionnel, les conditions, le détail des épreuves, les notes éliminatoires, la formation et la rémunération, d’après les fiches de la police nationale consultées le 31 octobre 2026. digiSchool n’a pas encore de préparation dédiée à ce concours, mais propose celle du concours voisin de gardien de la paix : Je prépare le concours de gardien de la paix.

SOMMAIRE

Concours officier de police 2027 : l’essentiel

L’officier de police assure le commandement opérationnel des services et l’expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Il peut diriger un secteur de sécurité publique, des missions de renseignement ou d’enquête, ou un service de maintien de l’ordre ; en tant qu’officier de police judiciaire, il conduit les enquêtes qui lui sont confiées. Les grades se succèdent ainsi : capitaine de police (appelé lieutenant pendant 4 ans après la titularisation), commandant de police, puis commandant divisionnaire.

Trois concours pour la session 2027 : externe, premier concours interne et second concours interne, avec un calendrier propre à chacun ;

pour la session 2027 : externe, premier concours interne et second concours interne, avec un calendrier propre à chacun ; Trois phases pour l’externe : admissibilité (écrits), pré-admission (sport) puis admission (oraux) ;

pour l’externe : admissibilité (écrits), pré-admission (sport) puis admission (oraux) ; Des écrits en début d’année : du 5 au 7 janvier 2027, quand les inscriptions de la session se sont terminées le 19 octobre 2026 ;

: du 5 au 7 janvier 2027, quand les inscriptions de la session se sont terminées le 19 octobre 2026 ; Une formation rémunérée à l’école nationale supérieure de la police nationale (ENSP), à Cannes-Écluse (Seine-et-Marne), avec un engagement de 5 ans à compter de la titularisation.

Calendrier prévisionnel de la session 2027

Dates prévisionnelles du concours externe, susceptibles d’être modifiées. Source : police nationale.

Étape Concours externe Premier concours interne Second concours interne Épreuves écrites Du 5 au 7 janvier 2027 Du 5 au 7 janvier 2027 5 janvier 2027 Résultats d’admissibilité 1er mars 2027 à 14 h 1er mars 2027 à 14 h 1er mars 2027 à 14 h Épreuves sportives Du 15 au 26 mars 2027 Du 15 au 26 mars 2027 Sans objet Résultats de pré-admission 5 avril 2027 à 14 h 5 avril 2027 à 14 h Sans objet Oraux Du 8 au 17 juin 2027 Du 25 au 27 mai 2027 Du 11 au 20 mai 2027 Résultats d’admission 22 juin 2027 à 14 h 1er juin 2027 à 14 h 25 mai 2027 à 14 h

Les inscriptions de la session 2027 se sont déroulées du 24 août au 19 octobre 2026 à 18 heures, et la police nationale n’a pas encore renseigné les dates d’une session suivante. Pour être prévenu de la prochaine ouverture, un formulaire d’alerte existe sur la page des dates à retenir. Les dates sont données à titre indicatif : l’arrêté d’ouverture et la convocation personnelle font foi.

Conditions d’accès au concours externe

Les six conditions du concours externe. Source : police nationale.

Les candidats qui se trouvent en dernière année d’études pour obtenir la licence ou le titre exigé peuvent se présenter. La condition d’aptitude physique renvoie à l’arrêté du 25 novembre 2022 sur les conditions de santé des corps actifs de la police nationale (profil médical seuil II). Avant 25 ans, une attestation provisoire de participation à la journée défense et citoyenneté est demandée à celles et ceux qui ne l’ont pas encore accomplie ; au-delà, aucun justificatif n’est exigé.

Des dérogations existent : recul ou suppression de la limite d’âge, suppression de la condition de diplôme. Elles concernent notamment les personnes qui élèvent seules au moins un enfant mineur, les pères et mères de trois enfants et plus, les sportifs de haut niveau et les travailleurs handicapés dont le handicap est compatible avec l’emploi. Les titulaires d’un doctorat passent un oral adapté. Les conditions des deux concours internes sont détaillées sur la fiche officier de police de la police nationale.

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Les épreuves du concours externe

La note de chaque épreuve va de 0 à 20 et se multiplie par le coefficient. Une épreuve est obligatoire : absent à l’une, le candidat ne peut pas se présenter à la suivante. Les épreuves écrites font l’objet d’une double correction.

Admissibilité : quatre épreuves écrites

Épreuve Contenu Durée Coef. Culture générale Composition sur l’évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis 1900 4 h 4 Cas pratique À partir d’un dossier documentaire administratif de 30 pages au plus, propositions et solutions argumentées pour une situation opérationnelle 4 h 4 Droit pénal et/ou procédure pénale Composition 3 h 2 Épreuve à option Questions à réponses courtes (4 au plus) dans une matière choisie : droit administratif général et libertés publiques, mathématiques, informatique, histoire, géographie, économie et gestion, ou sciences et techniques des activités physiques et sportives 2 h 3

Le choix de la matière à option se fait dès l’inscription et ne peut plus être modifié après la clôture. Des tests psychotechniques écrits de 2 heures, non notés, complètent les écrits : leurs résultats sont communiqués au jury de l’entretien.

Pour la composition de droit pénal, le code pénal, le code de procédure pénale, le code de la sécurité intérieure et les recueils de lois sont autorisés, sous conditions : éditions commerciales reliées ou brochées, sans photocopies, sans annotation ni post-it, seuls le surlignage et le soulignage étant permis. Pour les autres épreuves, seule la documentation remise par l’administration est autorisée.

Coefficients du concours externe par phase. Pourcentages calculés par digiSchool d’après les coefficients de la police nationale.

Pré-admission : le sport

Seuls les candidats ayant atteint le total de points fixé par le jury à l’écrit accèdent à la pré-admission. Elle comprend un parcours d’habileté motrice et un test d’endurance cardio-respiratoire, avec un certificat médical d’aptitude de moins de trois mois délivré par le médecin de ton choix. Une note inférieure à 7 sur 20 à l’une ou l’autre des deux épreuves est éliminatoire. La police nationale met en ligne le descriptif des épreuves sportives au format PDF.

Admission : trois épreuves orales

Épreuve Contenu Durée Coef. Éliminatoire Entretien avec le jury Présentation de 5 minutes au plus, puis échange sur les qualités de réflexion, les connaissances générales, le comportement et la motivation 35 min 8 Sous 5/20 Mise en situation individuelle Cas pratique tiré au sort, issu de l’univers de la police, avec un dossier documentaire d’une dizaine de pages ; analyse présentée à l’oral 30 min après 30 min de préparation 5 Non indiqué Langue étrangère Conversation en allemand, anglais ou espagnol, choisie à l’inscription 15 min 2 Non indiqué

Pour la mise en situation, il ne s’agit pas d’évaluer les compétences techniques mais les capacités de management, l’intelligence sociale, le rapport à l’autorité et l’adhésion aux valeurs de la police nationale. Le jury de l’entretien dispose des résultats des tests psychotechniques, interprétés par le psychologue membre du jury, et de la fiche de renseignements remise par le candidat. Une visite médicale obligatoire suit l’admission, et la nomination comme élève officier de police est subordonnée à l’agrément du ministre de l’Intérieur.

Pour t’entraîner ➜ Les annales des concours de la fonction publique

Après le concours : formation et rémunération

Après l’agrément définitif et le certificat d’aptitude, les lauréats intègrent l’ENSP de Cannes-Écluse en septembre de chaque année, pour une formation rémunérée. L’élève s’engage à exercer 5 ans à compter de la titularisation. S’il met fin à sa scolarité plus de 3 mois après son incorporation, ou rompt son engagement avant les 5 ans, il doit reverser une somme forfaitaire au Trésor public.

Rémunération nette mensuelle au 1er janvier 2026. Source : police nationale.

En début de carrière, au 1er échelon de capitaine de police (appelé lieutenant), la rémunération nette atteint 2 601 € par mois en Île-de-France et 2 439 € en province. En fin de carrière, à l’échelon spécial de commandant divisionnaire fonctionnel, elle monte à 5 413 € en Île-de-France et 5 196 € en province. Pendant la scolarité, l’hébergement est gratuit dès l’entrée en école.

Se préparer aux épreuves

Avec des écrits en janvier, le temps disponible se compte en semaines. Commence par la matière à option, qui ne change plus : elle pèse 3 coefficients sur 13 à l’admissibilité, et un questionnaire de quatre questions maximum se prépare par thèmes. Pour la composition de droit pénal, entraîne-toi à te repérer dans les codes autorisés plutôt que de tout apprendre par cœur : leur usage est permis, mais pas les annotations. Pour la culture générale, la période couverte commence en 1900 : la police nationale publie la meilleure copie de chaque épreuve écrite de la session précédente, qui montre le niveau attendu.

Pense aussi au sport dès maintenant, car le certificat médical doit dater de moins de trois mois à la date des épreuves de mars. Pour l’oral, l’entretien pèse 8 coefficients sur 15 et se prépare dès l’hiver, avec une présentation de 5 minutes sur ton parcours et ta motivation. Sur digiSchool, la préparation au concours de gardien de la paix regroupe cours et quiz sur un concours voisin, et les SuperQuiz des concours de la fonction publique permettent de tester ton niveau. Une autre voie existe avec le concours de gardien-brigadier de police municipale 2027.

Pour tester tes connaissances ➜ Les SuperQuiz concours de la fonction publique de digiSchool

FAQ

Quand ont lieu les épreuves écrites du concours d’officier de police 2027 ? Les épreuves écrites du concours externe sont prévues du 5 au 7 janvier 2027, et le 5 janvier 2027 pour le second concours interne. Ces dates sont prévisionnelles et peuvent être modifiées par la police nationale. Quel âge faut-il pour passer le concours externe d’officier de police ? Il faut avoir entre 18 ans et moins de 45 ans au 1er janvier de l’année du concours, sauf dérogations (recul ou suppression de la limite d’âge selon les situations). Quel diplôme faut-il pour devenir officier de police ? Une licence, un titre ou diplôme de niveau 6, ou une qualification équivalente. Les candidats en dernière année d’études pour l’obtenir peuvent se présenter, et des dérogations existent pour la condition de diplôme. Quelles notes sont éliminatoires au concours externe ? L’entretien est éliminatoire sous 5 sur 20, et les épreuves sportives sous 7 sur 20 à l’une ou l’autre des deux épreuves. Combien gagne un officier de police ? Au 1er janvier 2026, la police nationale indique 2 601 € nets par mois en début de carrière en Île-de-France (2 439 € en province), et jusqu’à 5 413 € nets en fin de carrière en Île-de-France (5 196 € en province). La rémunération dès l’entrée en école est de 1 636 € nets, hébergement gratuit.

Sources