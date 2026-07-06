Signal de freinage d’urgence (ESS) : ce qui change au 7 juillet 2026

À partir du 7 juillet 2026, les voitures neuves vendues dans l’Union européenne devront embarquer un signal de freinage d’urgence : les feux stop se mettent à clignoter lors d’un freinage brutal pour alerter le véhicule qui suit. Ce que dit le texte, qui est concerné, et comment ce dispositif se relie au thème « les feux » de l’examen du code.

À partir du 7 juillet 2026, un nouvel équipement devient obligatoire sur toutes les voitures neuves vendues dans l’Union européenne : le signal de freinage d’urgence, souvent désigné par son sigle anglais ESS (Emergency Stop Signal). Le principe est simple. Quand vous freinez brutalement, les feux stop ne restent plus allumés fixes : ils se mettent à clignoter très vite pour prévenir le conducteur qui vous suit. Le dispositif relève du thème « les feux » et de la sécurité, que vous pouvez travailler en même temps que le reste du programme pour préparer votre code de la route en ligne. Voici ce que dit le texte, quelles voitures sont concernées, et comment cette notion peut tomber à l’examen.

Le signal de freinage d’urgence en trois repères : la date d’entrée en vigueur, le seuil de déclenchement et les véhicules concernés.

Sommaire

Le signal de freinage d’urgence (ESS), qu’est-ce que c’est ?

Sur une voiture classique, un freinage doux et un freinage d’urgence produisent le même signal à l’arrière : les feux stop s’allument, rouges et fixes. Le conducteur qui suit ne fait donc pas la différence entre un ralentissement tranquille et un arrêt d’urgence, du moins pas immédiatement.

Le signal de freinage d’urgence corrige exactement ce point. Lorsqu’un freinage brutal est détecté, le système fait clignoter rapidement les feux stop (ou, sur certains véhicules, déclenche automatiquement les feux de détresse une fois la voiture arrêtée). Ce clignotement attire l’œil plus vite qu’une lumière fixe et transmet une information claire : « le véhicule devant freine fort, préparez-vous à ralentir ».

L’essentiel en 3 points L’ESS fait clignoter les feux stop lors d’un freinage d’urgence, au lieu de les laisser fixes.

Il se déclenche automatiquement, sans action du conducteur, à partir d’une décélération forte (au-delà d’environ 50 km/h).

Il devient obligatoire sur les voitures neuves de l’Union européenne à compter du 7 juillet 2026.

L’obligation découle du règlement européen sur la sécurité générale des véhicules, le règlement (UE) 2019/2144, qui impose par étapes une série d’aides à la conduite sur les véhicules neufs. Le signal de freinage d’urgence fait partie de ces équipements dont la généralisation arrive au 7 juillet 2026.

La règle vise les véhicules neufs immatriculés pour la première fois dans l’Union européenne à partir de cette date, dans les catégories M1 (voitures particulières) et N1 (véhicules utilitaires légers). Un point à retenir pour éviter les confusions fréquentes :

Voiture neuve immatriculée à partir du 7 juillet 2026 : l’ESS est intégré d’usine, rien à faire.

: l’ESS est intégré d’usine, rien à faire. Voiture déjà en circulation : aucune obligation, aucun rétrofit, aucune mise à jour à prévoir. Le dispositif ne concerne que les nouvelles immatriculations.

: aucune obligation, aucun rétrofit, aucune mise à jour à prévoir. Le dispositif ne concerne que les nouvelles immatriculations. Voiture d’occasion achetée après cette date : elle suit la règle de sa première immatriculation, pas celle de la revente.

Autrement dit, ce changement se diffusera progressivement, au rythme du renouvellement du parc automobile. Beaucoup de constructeurs proposaient d’ailleurs déjà ce clignotement de freinage d’urgence en série ou en option ; le texte le rend simplement obligatoire.

Réviser les feux et la sécurité ➜ tester le code de la route gratuitement

ESS, AFU, feux de détresse : ne pas confondre

Trois dispositifs portent des noms proches et concernent le freinage ou les feux. À l’examen comme sur la route, il vaut mieux les distinguer nettement.

Dispositif Rôle Déclenchement Signal de freinage d’urgence (ESS) Prévenir l’arrière : les feux stop clignotent lors d’un freinage brutal Automatique, lors d’une forte décélération Aide au freinage d’urgence (AFU) Freiner mieux : le système amplifie la pression de freinage pour raccourcir la distance d’arrêt Automatique, quand une pression forte et rapide sur la pédale est détectée Feux de détresse (warning) Signaler un danger ou un arrêt : les quatre clignotants fonctionnent ensemble Manuel, via le bouton triangulaire (ou automatique après un arrêt d’urgence)

La logique est complémentaire. L’AFU agit sur la distance d’arrêt de votre propre voiture ; l’ESS agit sur la perception du danger par le conducteur derrière vous. Pour aller plus loin, nos fiches détaillent le fonctionnement de l’aide au freinage d’urgence et des feux de détresse.

Ce que l’ESS change pour la sécurité derrière vous

L’intérêt du dispositif se joue sur le temps de réaction du véhicule suiveur. Un feu qui clignote est repéré plus vite qu’un feu fixe : le conducteur derrière comprend plus tôt qu’il doit freiner, et gagne donc une fraction de seconde. À vitesse élevée, cette fraction de seconde se traduit par plusieurs mètres de distance en moins avant l’impact potentiel.

Ce gain s’ajoute à une règle qui, elle, ne change pas : la distance de sécurité. La Sécurité routière rappelle qu’il faut conserver au minimum l’équivalent de deux secondes avec le véhicule qui précède, ce qui correspond sur autoroute à la longueur de deux traits blancs de la bande d’arrêt d’urgence. À 130 km/h, la seule distance parcourue pendant le temps de réaction avoisine 36 mètres, et il faut environ 129 mètres au total pour s’arrêter. L’ESS ne remplace pas cette distance : il fait gagner du temps de perception, à condition que chacun garde ses écarts.

À l’examen du code : comment la question tombe

L’épreuve théorique générale compte 40 questions, avec 35 bonnes réponses exigées pour être reçu. Le thème « les autres usagers » et les notions de sécurité y sont présents à chaque session. Les questions liées aux feux et au comportement en cas de freinage brutal sont classiques, et l’arrivée de l’ESS enrichit ce répertoire.

Le type de piège à connaître : une image montre une voiture dont les feux arrière clignotent, et la question demande ce que fait le conducteur. La bonne lecture n’est pas « il met ses warnings pour se garer », mais « il freine en urgence, je dois lever le pied et augmenter ma distance ». Savoir distinguer un clignotement de freinage d’urgence d’un simple appel de feux de détresse, c’est exactement le genre de nuance qui sépare 34 et 35 bonnes réponses le jour de l’épreuve.

Pour ancrer ces réflexes avant l’épreuve ➜ réviser le code de la route

FAQ : le signal de freinage d’urgence (ESS)

Qu’est-ce que le signal de freinage d’urgence (ESS) ? C’est un dispositif qui fait clignoter rapidement les feux stop lors d’un freinage brutal, au lieu de les laisser allumés fixes. Le but est de prévenir plus tôt le conducteur qui suit qu’un freinage d’urgence est en cours, pour réduire le risque de collision par l’arrière. À partir de quand l’ESS est-il obligatoire ? Le 7 juillet 2026, pour les voitures neuves immatriculées pour la première fois dans l’Union européenne. Cette obligation découle du règlement (UE) 2019/2144 sur la sécurité générale des véhicules. Ma voiture actuelle doit-elle être équipée ? Non. Les véhicules déjà en circulation ne sont pas concernés. Il n’y a ni obligation d’installation, ni mise à jour à faire. Seules les nouvelles immatriculations à partir du 7 juillet 2026 sont visées. Quelle différence entre l’ESS et l’aide au freinage d’urgence (AFU) ? L’AFU amplifie la pression de freinage pour raccourcir votre distance d’arrêt : elle agit sur votre voiture. L’ESS est un signal lumineux qui prévient le conducteur derrière vous : il agit sur la perception du danger. Les deux peuvent fonctionner ensemble. Le signal de freinage d’urgence peut-il tomber à l’examen du code ? Oui. Les feux et les comportements en cas de freinage brutal font partie du programme. Une question peut montrer des feux arrière qui clignotent et demander de reconnaître un freinage d’urgence plutôt qu’un simple usage des feux de détresse.

Suggestions de maillage interne

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Complément possible (hors slot) : lien depuis l’article existant feux-adaptatifs-code-route vers ce nouvel article, pour renforcer le cocon « feux de voiture ».

Sources