Loi RIPOST : ce qui change pour le permis de conduire

Publiée au Journal officiel le 19 août 2026, la loi RIPOST touche directement le code de la route : suspension du permis pour usage répété de stupéfiants, peines relevées en cas de refus de dépistage, confiscation obligatoire du véhicule. Et une mesure très commentée en juillet qui, elle, ne s’appliquera jamais.

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Pendant tout le mois de juillet, une information a tourné en boucle : les jeunes conducteurs allaient être privés de voitures puissantes. Elle est fausse. Le Conseil constitutionnel a censuré cette mesure le 14 août, et la loi RIPOST a été publiée au Journal officiel le 19 août 2026 sans elle. Le texte modifie en revanche plusieurs articles du code de la route qui, eux, sont bien entrés dans le droit. Avant de préparer votre code de la route en ligne, voici ce que cette loi change réellement pour le permis : ce qui a été validé, ce qui a été censuré, et ce que cela signifie pour un candidat à l’examen.

Les repères chiffrés de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 sur le volet permis de conduire.

Sommaire

Ce qu’est la loi RIPOST, et depuis quand elle s’applique

RIPOST est l’acronyme d’un intitulé très long : loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. C’est un texte de sécurité du quotidien, adopté définitivement par le Parlement le 21 juillet 2026, qui traite de sujets très divers : produits explosifs et pyrotechniques, rassemblements festifs illégaux, protoxyde d’azote, criminalité organisée, lecture automatisée des plaques d’immatriculation. Et, dans son titre premier, la sécurité routière.

Deux dates comptent pour comprendre où en est le texte. Le 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 2026-915 DC : saisi par deux groupes de plus de soixante députés sur trente articles, il en a censuré sept sur le fond, écarté cinq autres comme cavaliers législatifs, et assorti plusieurs dispositions de réserves d’interprétation. Le 19 août 2026, la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 a été publiée au Journal officiel, amputée des dispositions censurées.

Le point de méthode. Une mesure annoncée dans la presse n’est pas une mesure applicable. Entre le vote au Parlement et la publication au Journal officiel, un texte peut perdre des articles entiers. C’est exactement ce qui s’est produit ici sur la mesure la plus commentée du volet routier.

Voitures puissantes et jeunes conducteurs : la mesure censurée

L’article 3 du projet de loi, devenu le 1° de l’article 7 dans le texte adopté, créait un délit : conduire un « véhicule puissant » pendant la période probatoire, c’est-à-dire les trois ans qui suivent l’obtention du permis, ou deux ans en conduite accompagnée. Le seuil de puissance, lui, devait être fixé plus tard par décret.

C’est précisément ce renvoi au décret qui a fait tomber la mesure. Le Conseil constitutionnel a jugé la disposition contraire au principe de légalité des délits et des peines et à l’article 34 de la Constitution : le législateur n’avait pas défini lui-même l’un des éléments constitutifs de l’infraction, le seuil de puissance du moteur. En matière pénale, ce qui distingue un comportement licite d’un délit doit être écrit dans la loi, pas laissé à l’appréciation du gouvernement.

Conséquence concrète : aucune limitation de puissance ne s’applique aux conducteurs en permis probatoire. Ni aujourd’hui, ni au 1er janvier prochain. Pour que la mesure revienne, il faudrait un nouveau texte de loi fixant lui-même le seuil, ce qui suppose un nouveau parcours parlementaire complet.

Ce qui reste en vigueur pour les jeunes conducteurs, ce sont les règles connues : capital de points réduit au départ, vitesses maximales abaissées, seuil d’alcoolémie plus strict. Notre article sur le permis probatoire détaille ce régime, et celui sur les limitations de vitesse du jeune conducteur reprend les seuils applicables selon le type de route.

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Stupéfiants : le permis suspendu même sans avoir conduit

C’est la mesure routière la plus inhabituelle du texte, et elle a bien été validée. L’article 7 de la loi modifie l’article L. 224-7 du code de la route, celui qui permet au préfet de prononcer à titre provisoire une suspension du permis après constatation d’une infraction. Jusqu’ici, ce mécanisme visait des infractions routières. Il est désormais étendu à l’infraction d’usage illicite de stupéfiants prévue à l’article L. 3421-1 du code de la santé publique, commise en réitération.

La formulation mérite qu’on s’y arrête, car elle est vraiment nouvelle. Le texte n’exige pas que les faits aient été commis au volant. Une personne contrôlée à plusieurs reprises pour usage de stupéfiants, dans un contexte étranger à la conduite, peut voir son permis suspendu par décision administrative du préfet. La durée de cette suspension provisoire ne peut pas dépasser six mois, plafond fixé par l’article L. 224-8 du code de la route.

La loi durcit par ailleurs le traitement de l’usage lui-même, à l’article 25. L’amende forfaitaire délictuelle qui permet d’éteindre l’action publique passe de 200 € à 500 €, avec un montant minoré porté de 150 € à 400 € et un montant majoré porté de 450 € à 1 000 €. Le tribunal peut en outre prononcer une peine complémentaire de suspension du permis de conduire, ou du titre de conduite des bateaux de plaisance, pour une durée maximale de trois ans.

Mesure Avant la loi RIPOST Depuis la loi RIPOST Amende forfaitaire, usage de stupéfiants 200 € 500 € Montant minoré 150 € 400 € Montant majoré 450 € 1 000 € Suspension administrative par le préfet Infractions routières uniquement Étendue à l’usage réitéré de stupéfiants, 6 mois maximum Peine complémentaire de suspension Non prévue pour ce délit Jusqu’à 3 ans, permis de conduire ou permis bateau

Cette suspension administrative ne doit pas être confondue avec celle qui suit une alcoolémie ou un dépistage positif au volant, qui obéit à ses propres règles. Notre article sur les démarches après une suspension de permis décrit la procédure à suivre une fois la décision notifiée, quel qu’en soit le motif.

Refus de dépistage et refus d’obtempérer : les peines relevées

Deux séries de sanctions montent d’un cran, et celles-là concernent tous les conducteurs.

Premier point, le refus de se soumettre aux vérifications. Les articles L. 234-8 et L. 235-3 du code de la route punissent le conducteur qui refuse un dépistage d’alcoolémie ou de stupéfiants. La peine encourue passe de deux ans d’emprisonnement et 4 500 € d’amende à trois ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende. Le doublement de l’amende n’est pas anodin : il aligne le refus de dépistage sur des délits routiers plus lourds et supprime, dans les faits, l’intérêt de refuser le test.

Second point, le refus d’obtempérer. L’article L. 233-1 prévoyait déjà la confiscation possible du véhicule. Elle devient obligatoire. La juridiction peut encore l’écarter, mais seulement par une décision spécialement motivée : le principe et l’exception ont été inversés.

À retenir. Refuser un dépistage n’est plus un moyen d’échapper à la sanction, c’est désormais un délit puni plus sévèrement que beaucoup de conduites en état d’alcoolémie. C’est une logique que les questions d’examen sur l’alcool et les stupéfiants traduisent déjà.

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Rodéos motorisés : rétention du permis et véhicule enlevé

Le volet rodéos est celui qui compte le plus d’ajustements techniques, et il touche directement le permis.

Rétention immédiate du permis. Un nouveau 9° à l’article L. 224-1 permet aux forces de l’ordre de retenir le permis sur place lorsqu’une infraction de rodéo motorisé, prévue aux articles L. 236-1 ou L. 236-2, est constatée. Un nouveau 7° à l’article L. 224-2 permet ensuite au préfet de prononcer la suspension.

Un nouveau 9° à l’article L. 224-1 permet aux forces de l’ordre de retenir le permis sur place lorsqu’une infraction de rodéo motorisé, prévue aux articles L. 236-1 ou L. 236-2, est constatée. Un nouveau 7° à l’article L. 224-2 permet ensuite au préfet de prononcer la suspension. Interdiction de conduire élargie. Un alinéa ajouté à l’article L. 224-7 autorise le préfet à interdire à titre provisoire la conduite de certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis n’est pas exigé . La mesure vise clairement les deux-roues et engins non soumis à permis, jusqu’ici hors d’atteinte d’une suspension.

Un alinéa ajouté à l’article L. 224-7 autorise le préfet à interdire à titre provisoire la conduite de certains véhicules terrestres à moteur, . La mesure vise clairement les deux-roues et engins non soumis à permis, jusqu’ici hors d’atteinte d’une suspension. Peines doublées. À l’article L. 236-1, le délit passe d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende à deux ans et 30 000 € . La circonstance aggravante prévue au II passe à trois ans et 45 000 €.

À l’article L. 236-1, le délit passe d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende à . La circonstance aggravante prévue au II passe à trois ans et 45 000 €. Amende forfaitaire créée. Le rodéo peut désormais être traité par amende forfaitaire délictuelle de 800 € , minorée à 640 € et majorée à 1 600 €.

Le rodéo peut désormais être traité par amende forfaitaire délictuelle de , minorée à 640 € et majorée à 1 600 €. Enlèvement du véhicule. Le texte permet l’enlèvement du véhicule en vue de sa confiscation, dans les conditions de l’article L. 325-1-1.

Une précision utile sur ce dernier point : le Conseil constitutionnel a censuré, dans un autre article, la possibilité de détruire un véhicule immobilisé ayant servi à un rodéo sans laisser au propriétaire, qui peut ne pas être l’auteur des faits, la possibilité de faire valoir ses droits. L’enlèvement et la confiscation subsistent, la destruction expéditive non.

Ce que cela change pour l’examen du code

Soyons précis : la loi RIPOST ne modifie ni le programme de l’épreuve théorique générale, ni son format. Il faut toujours 35 bonnes réponses sur 40, et les dix thèmes restent les mêmes. Aucune question de la banque officielle ne portera demain sur le sigle RIPOST.

En revanche, trois notions que l’examen évalue déjà sont directement concernées, et une bonne réponse en 2026 n’est plus tout à fait celle de 2025.

Alcool et stupéfiants au volant. Les questions portent sur les seuils, les contrôles et les sanctions. Le refus de dépistage fait partie des réponses attendues : retenez qu’il constitue un délit, et non une simple contravention, désormais puni de trois ans et 9 000 €.

Les questions portent sur les seuils, les contrôles et les sanctions. Le refus de dépistage fait partie des réponses attendues : retenez qu’il constitue un délit, et non une simple contravention, désormais puni de trois ans et 9 000 €. Le permis probatoire. Attendez-vous à des affirmations pièges sur une prétendue limitation de puissance. La réponse correcte est qu’il n’en existe pas. Les restrictions du jeune conducteur portent sur les points, la vitesse et l’alcoolémie.

Attendez-vous à des affirmations pièges sur une prétendue limitation de puissance. La réponse correcte est qu’il n’en existe pas. Les restrictions du jeune conducteur portent sur les points, la vitesse et l’alcoolémie. Les mesures administratives. Rétention, suspension, annulation ne sont pas synonymes. La rétention est immédiate et courte, décidée par les forces de l’ordre ; la suspension est prononcée par le préfet ou par un juge ; l’annulation résulte d’une décision judiciaire ou de la perte totale des points. Le vocabulaire est régulièrement testé.

Pour situer chaque sanction par rapport aux autres, notre récapitulatif des infractions et amendes du code de la route donne le barème complet, classe par classe. Et si vous avez perdu des points, la mécanique de récupération des points du permis reste inchangée par ce texte.

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FAQ

Les jeunes conducteurs peuvent-ils encore conduire une voiture puissante ? Oui. Le délit de conduite d’un véhicule puissant pendant le permis probatoire a été censuré par le Conseil constitutionnel le 14 août 2026, dans sa décision n° 2026-915 DC. Le motif est que la loi renvoyait à un décret le soin de fixer le seuil de puissance, alors que ce seuil est un élément constitutif du délit. Aucune limitation de puissance ne s’applique donc aux conducteurs en période probatoire. Peut-on perdre son permis pour usage de stupéfiants sans avoir conduit ? Oui, depuis la loi RIPOST. L’article L. 224-7 du code de la route permet au préfet de prononcer une suspension provisoire du permis en cas d’usage illicite de stupéfiants commis en réitération, sans que le texte exige que les faits aient été commis au volant. La durée de cette suspension ne peut pas dépasser six mois. Quelle est l’amende pour usage de stupéfiants depuis la loi RIPOST ? L’amende forfaitaire délictuelle est passée de 200 € à 500 €. Elle est minorée à 400 € en cas de paiement rapide et majorée à 1 000 € en cas de paiement tardif. S’y ajoute une peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance, pouvant aller jusqu’à trois ans. Que risque-t-on à refuser un dépistage d’alcool ou de stupéfiants ? Trois ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende, contre deux ans et 4 500 € avant la loi RIPOST. Le refus de se soumettre aux vérifications reste un délit, prévu aux articles L. 234-8 et L. 235-3 du code de la route. La loi RIPOST modifie-t-elle l’examen du code de la route ? Non. Ni le programme, ni le format, ni le seuil de réussite ne changent : il faut toujours 35 bonnes réponses sur 40 sur les dix thèmes officiels. La loi modifie en revanche des règles que l’examen évalue déjà, notamment les sanctions liées à l’alcool et aux stupéfiants et le régime des mesures administratives sur le permis.

Sources