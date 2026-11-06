Comment savoir si on a une amende ? Délai de réception et consultation en ligne

Radar, contrôle ou vidéo-verbalisation : comment savoir si vous avez une amende, au bout de combien de temps l’avis arrive, comment consulter votre dossier en ligne et quels délais respecter pour payer ou contester, d’après service-public.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Après un flash, un contrôle ou une verbalisation, l’avis de contravention n’arrive pas toujours tout de suite, et parfois on se demande s’il arrivera. Après un radar, le délai moyen est de 10 jours à 1 mois, selon service-public, et un service en ligne gratuit permet de consulter son dossier. Voici comment savoir si vous avez une amende, quoi vérifier quand rien n’arrive et quels délais respecter ensuite. Pour vérifier vos connaissances des infractions, vous pouvez aussi réviser le code de la route en ligne.

Ce qu’il faut retenir

Après un radar , l’avis arrive en moyenne entre 10 jours et 1 mois , à l’adresse de la carte grise.

, l’avis arrive en moyenne entre , à l’adresse de la carte grise. Sans avis au bout d’ un an , vous ne pouvez plus être poursuivi pour cette infraction.

, vous ne pouvez plus être poursuivi pour cette infraction. Le dossier d’infraction se consulte gratuitement en ligne avec le numéro de l’avis (10 chiffres).

se consulte gratuitement en ligne avec le numéro de l’avis (10 chiffres). L’amende forfaitaire se paie dans les 45 jours (60 jours en télépaiement par carte bancaire).

Sommaire

La réponse dépend de la façon dont l’infraction a été constatée. Dans tous les cas, c’est un avis d’amende qui vous informe, et il arrive par un canal différent.

Après un contrôle par les forces de l’ordre

Dans la plupart des cas, l’agent établit un procès-verbal électronique (PVe). Si vous lui avez donné votre adresse e-mail, l’avis vous parvient par courriel, avec le montant et une notice de paiement. Sinon, il est envoyé à l’adresse de la carte grise.

Après un radar ou une vidéo-verbalisation

L’avis est envoyé par courrier à l’adresse figurant sur la carte grise du véhicule. C’est le titulaire de la carte grise qui le reçoit, même s’il n’était pas au volant : il peut alors désigner le conducteur (voir plus bas). Pour les sanctions selon l’infraction, notre article sur la liste des infractions et amendes du code de la route donne les montants par classe.

Pour t’entraîner gratuitement ➜ tester le code de la route gratuitement

Combien de temps pour recevoir l’avis

Pour un radar, service-public indique un délai moyen compris entre 10 jours et 1 mois, selon le type de radar (fixe, mobile, feu rouge). C’est une moyenne, pas une garantie : un courrier peut arriver un peu plus tôt ou plus tard.

La fiche ne donne pas de délai précis pour une interception ni pour une vidéo-verbalisation. Un repère juridique reste valable dans tous les cas : si aucun avis ne vous parvient au bout d’un an, vous ne pouvez plus être poursuivi et vous n’avez rien à payer.

Rien reçu : que vérifier

Avant de conclure que vous n’avez pas d’amende, vérifiez d’abord que l’adresse de votre carte grise est à jour. Un changement d’adresse doit être déclaré dans le délai d’un mois. Si l’avis part à une ancienne adresse, vous risquez de recevoir directement un avis d’amende majorée, sans avoir vu l’avis initial. Dans ce cas, une contestation reste possible.

Si vous soupçonnez une infraction récente, vous pouvez aussi consulter votre dossier en ligne, mais le service demande un numéro d’avis : il ne remplace pas la réception du courrier.

Réviser toutes les séries ➜ réviser le code de la route

Consulter son dossier en ligne

Service-public présente un service gratuit, « Consulter son dossier d’infraction routière et l’avancement de ses démarches », ouvert à toute personne ayant reçu un avis d’infraction routière. Il se trouve sur le site de l’ANTAI (Agence nationale de traitement automatisé des infractions).

Préparez le numéro de l’avis d’amende (10 chiffres) ou la référence de l’amende forfaitaire majorée (12 ou 18 chiffres). Ces numéros figurent sur le courrier ou le courriel reçu. Sans eux, le service ne peut pas retrouver votre dossier.

Payer, contester ou désigner un autre conducteur

Payer l’amende forfaitaire

Le délai de paiement est de 45 jours, ou 60 jours en cas de télépaiement par carte bancaire. Il court à partir de la constatation de l’infraction ou, si un avis est envoyé, à partir de cet envoi. Vous pouvez payer en ligne sur amendes.gouv.fr ou dans l’application « amendes.gouv », par téléphone au 0806 20 30 40 (disponible 24 h/24, numéro non surtaxé), chez un buraliste agréé, dans un centre des Finances publiques ou par chèque à l’ordre du Trésor public.

Payer vite fait baisser la note : le montant minoré s’applique si vous payez immédiatement entre les mains de l’agent ou dans un délai de 15 jours (30 jours en télépaiement par carte bancaire quand l’avis est envoyé à domicile). Il ne s’applique pas au stationnement interdit.

Ce qui se passe en cas de retard

Passé le délai, l’amende est majorée. Service-public indique une diminution de 20 % du montant majoré si vous payez dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis (45 jours en télépaiement par carte bancaire). Au-delà, le Trésor public peut engager une procédure amiable ou judiciaire. En cas de difficulté, une demande de délai de paiement ou de remise gracieuse se fait auprès du comptable du Trésor public, avec justificatifs.

Avant de reprendre le volant ➜ faire une série de code gratuite

Contester ou désigner un autre conducteur

Si vous n’étiez pas au volant, vous pouvez désigner le conducteur en ligne avec le numéro de l’avis, ou par courrier avec une lettre indiquant son identité, son adresse et la référence de son permis. Le délai de contestation d’une amende forfaitaire est de 45 jours à partir de la constatation ou de l’envoi de l’avis ; il est de 30 jours pour une amende majorée (3 mois si l’avis a été envoyé en recommandé). Payer ne dispense pas de réfléchir : une infraction grave entraîne aussi un retrait de points, expliqué dans notre article sur la récupération de points du permis.

Récapitulatif des délais et montants

Classe Forfaitaire Minoré Majoré 1re classe 11 € Pas de montant minoré 33 € 2e classe 35 € 22 € 75 € 3e classe 68 € 45 € 180 € 4e classe 135 € 90 € 375 € 5e classe (certaines contraventions) 200 € 150 € Non indiqué sur la fiche

Les repères de délai à connaître pour une amende routière.

Questions fréquentes

Comment savoir si j’ai une amende en cours ? Si vous avez reçu un avis, consultez votre dossier d’infraction sur le site de l’ANTAI avec le numéro de l’avis (10 chiffres) ou la référence de l’amende majorée (12 ou 18 chiffres). Le service est gratuit. Au bout de combien de temps reçoit-on une amende après un radar ? Le délai moyen est compris entre 10 jours et 1 mois, selon le type de radar. Sans avis au bout d’un an, vous ne pouvez plus être poursuivi. Peut-on recevoir une amende par mail ? Oui, après un contrôle des forces de l’ordre si vous avez communiqué votre adresse e-mail à l’agent. L’avis comprend alors le montant et une notice de paiement. Sinon, il est envoyé à l’adresse de la carte grise. Que faire si je n’ai pas reçu d’avis après un flash ? Vérifiez que l’adresse de votre carte grise est à jour. Un changement d’adresse doit être déclaré dans le mois. Une adresse erronée peut conduire à recevoir directement un avis d’amende majorée. Dans quel délai faut-il payer une amende ? 45 jours pour une amende forfaitaire, 60 jours en cas de télépaiement par carte bancaire. Un montant minoré existe si le paiement est rapide, sauf pour le stationnement interdit.

Sources