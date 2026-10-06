Remorque et permis B : jusqu’où peut-on aller, quand faut-il le B96 ou le BE ?

Quelle remorque peut-on tracter avec le permis B ? Tout dépend de la somme des PTAC de la voiture et de la remorque : jusqu’à 3 500 kg le permis B suffit, entre 3 500 et 4 250 kg il faut le B96, au-delà le permis BE. Les seuils officiels, quatre exemples chiffrés et les démarches.

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Vous venez d’acheter une remorque, ou vous voulez en louer une pour un déménagement, et la question se pose : le permis B suffit-il ? La réponse ne dépend pas du poids de la remorque seule, mais de la somme des poids de la voiture et de la remorque. Trois seuils comptent : 750 kg, 3 500 kg et 4 250 kg. Nous avons relu les fiches de service-public.gouv.fr pour vous les expliquer avec des exemples chiffrés. Si vous préparez le permis, vous pouvez aussi tester gratuitement le code de la route en parallèle.

Remorque et permis B : les seuils selon la somme des PTAC, d’après service-public.gouv.fr.

Ce qu’il faut retenir

Remorque de 750 kg de PTAC ou moins : le permis B suffit, sans condition supplémentaire.

: le permis B suffit, sans condition supplémentaire. Remorque de plus de 750 kg, avec une somme des PTAC de 3 500 kg au plus : le permis B suffit aussi.

: le permis B suffit aussi. Somme des PTAC entre 3 500 et 4 250 kg : il faut la mention 96 sur le permis, après une formation de 7 heures en école de conduite.

: il faut la mention sur le permis, après une formation de 7 heures en école de conduite. Remorque de plus de 750 kg et jusqu’à 3 500 kg de PTAC, avec une somme supérieure à 4 250 kg : il faut le permis BE .

: il faut le . Remorque de plus de 3,5 tonnes de PTAC : il faut le permis C1E.

Sommaire

Le PTAC, la seule donnée qui compte

Le PTAC est le poids total autorisé en charge : le poids maximal que le constructeur autorise pour un véhicule chargé. Il figure sur la carte grise et sur la plaque du constructeur, pour la voiture comme pour la remorque. Ce n’est pas le poids à vide, ni le poids réel de votre chargement du jour. Pour le détail de la notion, voyez notre article sur le PTAC, ou poids total autorisé en charge.

Pour savoir quel permis il vous faut, service-public.gouv.fr raisonne sur deux données : le PTAC de la remorque seule, puis la somme du PTAC de la voiture et de celui de la remorque. C’est cette somme qui déclenche, ou non, une formation ou un nouveau permis. Une erreur fréquente consiste à ne regarder que la remorque, alors que c’est l’ensemble qui est visé.

Ce que permet le permis B seul

D’après la fiche de service-public.gouv.fr sur les véhicules conduits avec le permis B, deux situations ne demandent rien de plus que le permis B.

Une remorque de 750 kg de PTAC ou moins

C’est le cas le plus simple. Quelle que soit la voiture, une remorque de 750 kg de PTAC maximum peut être attelée avec le permis B, sans mention ni formation.

Une remorque plus lourde, tant que l’ensemble reste sous 3 500 kg

Au-delà de 750 kg de PTAC, la remorque reste autorisée avec le permis B si la somme des PTAC de la voiture et de la remorque ne dépasse pas 3 500 kg. Autrement dit, plus votre voiture est légère, plus vous pouvez tracter lourd sans formation, et inversement.

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Le B96 : entre 3 500 et 4 250 kg

Quand la somme des PTAC dépasse 3 500 kg sans excéder 4 250 kg, le permis B ne suffit plus : il faut y ajouter la mention 96, que l’on appelle couramment « le B96 ». Ce n’est pas un nouveau permis, mais une mention inscrite sur le permis B que vous avez déjà.

Pour l’obtenir, service-public.gouv.fr indique une formation de 7 heures dans une école de conduite agréée, avec des séquences hors circulation et en circulation. À la fin, l’école remet une attestation de suivi de formation. La fiche précise un point à ne pas manquer : cette attestation seule n’autorise pas à conduire un tel ensemble, c’est l’ajout de la mention 96 sur le permis qui compte. Le détail du programme et le tarif varient selon les écoles, et nous n’avons pas trouvé de source officielle qui les fixe : renseignez-vous auprès de l’établissement.

Le permis BE : au-delà de 4 250 kg

Si la remorque pèse plus de 750 kg de PTAC, sans dépasser 3 500 kg, et que la somme des PTAC dépasse 4 250 kg, il faut le permis BE. Contrairement au B96, c’est un vrai permis supplémentaire, avec un examen. D’après la fiche de service-public.gouv.fr sur la catégorie BE, mise à jour le 10 août 2026 :

il faut avoir 18 ans et déjà détenir le permis B ;

et déjà détenir le permis B ; l’examen pratique comporte deux épreuves , l’une hors circulation et l’autre en circulation ;

, l’une hors circulation et l’autre en circulation ; aucun examen médical n’est exigé ;

une dispense de l’examen du code existe pour les titulaires d’un permis B obtenu depuis moins de cinq ans, d’après la fiche (à confirmer sur la page avant de vous inscrire).

La catégorie BE a remplacé l’ancien « E(B) » le 19 janvier 2013. Et si votre remorque dépasse 3,5 tonnes de PTAC, le permis BE ne suffit plus : service-public.gouv.fr renvoie alors vers le permis C1E.

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Quatre exemples chiffrés

Les chiffres ci-dessous sont des exemples de calcul que nous avons posés pour illustrer les seuils, pas des données officielles. Relisez toujours les PTAC inscrits sur vos propres cartes grises.

Voiture (PTAC) Remorque (PTAC) Somme Permis requis 1 800 kg 700 kg 2 500 kg Permis B (remorque de 750 kg ou moins) 1 800 kg 1 200 kg 3 000 kg Permis B (somme sous 3 500 kg) 2 100 kg 1 500 kg 3 600 kg Permis B avec mention 96 2 200 kg 2 200 kg 4 400 kg Permis BE

Dans le troisième cas, c’est seulement 100 kg au-dessus de 3 500 kg qui impose la formation : le seuil se franchit vite avec un SUV ou un monospace. Dans le quatrième, la remorque reste sous 3 500 kg de PTAC mais la somme franchit 4 250 kg, ce qui bascule vers le BE.

Comment vérifier avant de partir

Le contrôle tient en trois lectures. Repérez le PTAC de la voiture sur sa carte grise. Repérez celui de la remorque, sur sa carte grise ou sur sa plaque constructeur. Additionnez-les, puis comparez à 3 500 kg et à 4 250 kg. Un détail : ces règles concernent le permis de conduire, pas le poids que votre voiture peut réellement tracter, qui est une limite technique fixée par le constructeur et indiquée sur la carte grise. Respecter le bon permis ne vous dispense donc pas de respecter la capacité de traction de votre véhicule.

Pour la suite, nos articles sur les différents types de permis de conduire et sur les équipements obligatoires dans un véhicule complètent ce point. Et pour consolider vos bases avant l’examen, vous pouvez préparer votre code de la route en ligne.

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Questions fréquentes

Que veut dire B96 ? C’est la mention 96 ajoutée au permis B. Elle autorise à conduire une voiture attelée d’une remorque de plus de 750 kg de PTAC lorsque la somme des PTAC dépasse 3 500 kg sans excéder 4 250 kg. Elle s’obtient après une formation de 7 heures en école de conduite. Quelle remorque peut-on tracter avec le permis B sans formation ? Une remorque de 750 kg de PTAC ou moins, ou une remorque plus lourde tant que la somme des PTAC de la voiture et de la remorque ne dépasse pas 3 500 kg. Le B96 est-il un examen ? Service-public.gouv.fr décrit une formation de 7 heures suivie d’une attestation, et la mention 96 est ensuite ajoutée au permis. La fiche consultée ne parle pas d’examen pour le B96. Seul le permis BE comporte des épreuves pratiques. À partir de quel poids faut-il le permis BE ? Lorsque la remorque pèse plus de 750 kg de PTAC, sans dépasser 3 500 kg, et que la somme des PTAC de la voiture et de la remorque dépasse 4 250 kg. Quel permis pour une remorque de plus de 3,5 tonnes ? Le permis C1E, d’après service-public.gouv.fr. Le PTAC est-il le poids réel de la remorque chargée ? Non. Le PTAC est le poids maximal autorisé en charge indiqué par le constructeur, inscrit sur la carte grise et sur la plaque du constructeur. Il ne varie pas avec le chargement du jour. Faut-il avoir 18 ans pour passer le permis BE ? Oui, d’après la fiche de service-public.gouv.fr, avec le permis B déjà en poche.

Sources