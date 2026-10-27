Perte du permis de conduire : que faire, étape par étape

Permis de conduire perdu : la déclaration et la demande de duplicata se font en ligne sur le site de l’ANTS. Pièces à fournir, timbre fiscal de 25 €, attestation provisoire et délai de réception, étape par étape.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Vous ouvrez votre portefeuille et le permis n’y est plus. Bonne nouvelle : la démarche se fait entièrement en ligne et vous pouvez, dans certains cas, continuer à conduire en attendant le nouveau titre. Nous avons relu les fiches de service-public.gouv.fr pour vous donner les étapes, les pièces et les délais. Et si vous préparez le permis, vous pouvez aussi s’entraîner au code de la route en ligne pendant l’attente.

Ce qu’il faut retenir

La déclaration de perte et la demande de duplicata se font en ligne sur le site de France Titres (ANTS), en une seule démarche.

se font en ligne sur le site de France Titres (ANTS), en une seule démarche. Le timbre fiscal dématérialisé coûte 25 € .

coûte . Une attestation de perte , valable 2 mois , permet de conduire en attendant le nouveau permis.

, valable , permet de conduire en attendant le nouveau permis. Le permis arrive en lettre suivie, environ 15 jours après le SMS de validation.

Sommaire

Les étapes de la démarche

D’après la fiche de service-public.gouv.fr consacrée à la perte du permis, vérifiée le 9 juillet 2026, il n’y a pas de formulaire papier à déposer en préfecture. La déclaration de perte et la demande de duplicata se font en ligne, sur le site de France Titres (ANTS), en même temps que la demande de nouveau permis.

Téléchargez, si vous le souhaitez, l’attestation ADCS. Ce certificat de droit de conduire en sécurité est facultatif. Il se télécharge via le service « Mes points permis ». Remplissez la demande sur le site de l’ANTS et joignez les pièces au format numérique (scan ou photo). Réglez le timbre fiscal dématérialisé de 25 €, pendant la démarche. Attendez l’e-mail ou le SMS qui vous informe de l’instruction de votre déclaration, puis suivez votre dossier en ligne.

Pour t’entraîner gratuitement ➜ tester le code de la route gratuitement

Les pièces à fournir

La fiche de service-public.gouv.fr liste les documents à joindre à la demande :

une photo-signature numérique , réalisée chez un photographe habilité (si vous envoyez une photo papier, le formulaire FPS est à télécharger et à envoyer pendant la démarche) ;

, réalisée chez un photographe habilité (si vous envoyez une photo papier, le formulaire FPS est à télécharger et à envoyer pendant la démarche) ; un justificatif d’identité ;

; un justificatif de domicile de moins de 6 mois ;

; pour un étranger, un justificatif de résidence normale en France ou un titre de séjour régulier, selon la nationalité ;

pour un permis C ou D , un avis médical (cerfa n° 14880). Sans cet avis, vous obtenez un duplicata reprenant la même durée de validité que le permis perdu ;

, un avis médical (cerfa n° 14880). Sans cet avis, vous obtenez un duplicata reprenant la même durée de validité que le permis perdu ; le timbre fiscal dématérialisé de 25 €.

Vous avez besoin de repérer le numéro de votre permis pour remplir certaines rubriques ? Notre article sur où se trouve le numéro de permis de conduire vous explique où il figure, et comment le retrouver si la carte a disparu.

Peut-on conduire en attendant ?

Oui, à condition de disposer du bon document. Selon service-public.gouv.fr, deux justificatifs existent en France :

l’ attestation de perte , téléchargeable dans votre espace personnel ANTS une fois votre déclaration instruite, valable 2 mois ;

, téléchargeable dans votre espace personnel ANTS une fois votre déclaration instruite, valable ; l’attestation ADCS, facultative, valable 4 mois, téléchargeable via « Mes points permis ». Elle peut être redélivrée, elle n’est valable qu’en France, et elle se présente en papier ou en version dématérialisée lors d’un contrôle.

Si vous n’avez pas téléchargé l’ADCS, c’est donc l’attestation de perte qui vous permet de rouler. Pour un panorama des documents provisoires, voyez aussi notre article sur le permis de conduire provisoire et l’attestation.

Réviser toutes les séries ➜ réviser le code de la route

Délais de réception

Le permis est envoyé en lettre suivie. Comptez environ 15 jours après le SMS de validation de la demande, avec un lien de suivi La Poste. Si la distribution est indiquée sans que vous ayez rien reçu, la fiche invite à contacter l’ANTS par le formulaire de contact en ligne ou par téléphone, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Le tarif de l’appel n’est pas lisible sur la page : vérifiez-le sur le site officiel. Pour comparer avec les autres démarches, consultez le délai pour recevoir son permis de conduire.

Et en cas de vol ?

La procédure est proche, avec une étape en plus. D’après la fiche de service-public.gouv.fr sur le vol du permis (vérifiée le 9 juillet 2026), il faut d’abord déposer plainte au commissariat ou à la gendarmerie, ou faire une pré-plainte en ligne à signer sur place. Vous recevez un récépissé de déclaration de vol, qui vous permet de conduire uniquement en France, pendant 2 mois à compter de la déclaration. Vous faites ensuite la demande en ligne sur l’ANTS, avec le récépissé parmi les pièces, et le même timbre fiscal de 25 €.

Perte à l’étranger

Si vous avez perdu votre permis à l’étranger, tout dépend de votre résidence normale. Selon la fiche de service-public.gouv.fr, vous avez votre résidence normale en France si vous y vivez 185 jours ou plus par an, ou si vos attaches personnelles y sont et que vous êtes à l’étranger pour études, formation, stage ou mission à durée déterminée. Dans ce cas, la démarche en ligne reste la même, avec en plus une déclaration de perte auprès des autorités locales, visée par le consulat ou l’ambassade, et traduite en français. Si votre résidence normale est à l’étranger, les autorités françaises ne sont plus compétentes : il faut vous adresser aux autorités du pays de résidence.

Récapitulatif

Étape ou document À retenir Démarche En ligne sur le site de l’ANTS, déclaration de perte et duplicata en une fois Timbre fiscal dématérialisé 25 € Attestation de perte Valable 2 mois, permet de conduire en France Attestation ADCS (facultative) Valable 4 mois, France uniquement Récépissé de vol Valable 2 mois, France uniquement Réception du permis Lettre suivie, environ 15 jours après le SMS de validation

Les chiffres clés de la démarche de duplicata.

Avant l’examen ➜ séries de code gratuites

Questions fréquentes

Que faire en cas de perte du permis de conduire ? Faites la déclaration de perte et la demande de duplicata en ligne sur le site de l’ANTS, en joignant une photo-signature numérique, un justificatif d’identité, un justificatif de domicile de moins de 6 mois et le timbre fiscal de 25 €. Combien coûte un duplicata du permis perdu ? Selon service-public.gouv.fr, il faut un timbre fiscal dématérialisé de 25 €. La fiche ne mentionne pas d’autres frais pour la démarche. Peut-on conduire avec un permis perdu ? Pas sans document. En France, l’attestation de perte, valable 2 mois, ou l’attestation ADCS, valable 4 mois, permet de conduire en attendant le nouveau permis. Combien de temps pour recevoir le nouveau permis ? Environ 15 jours après le SMS de validation de la demande, par lettre suivie. Faut-il déposer plainte quand le permis est perdu ? Pour une perte, la fiche de service-public.gouv.fr décrit une déclaration en ligne avec la demande de duplicata, sans dépôt de plainte. Le dépôt de plainte est prévu en cas de vol du permis.

Sources