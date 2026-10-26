Le permis de conduire est-il une pièce d’identité ?

Le permis de conduire peut servir de justificatif d’identité, mais pas partout. Il est accepté pour voter et pour un vol en France, pas pour voyager en Europe. Le point sur les règles officielles.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Au guichet d’une administration, dans un bureau de vote ou à l’aéroport, on sort souvent son permis de conduire en espérant que cela suffise. Parfois oui, parfois non, et la réponse dépend de la situation. Nous avons relu les fiches de service-public.gouv.fr pour faire le tri, cas par cas. Et si vous passez le permis, vous pouvez aussi réviser le code de la route en ligne pendant que vous attendez votre carte.

Ce qu’il faut retenir

Le permis de conduire peut servir à justifier son identité, mais ce n’est pas un document d’identité à part entière comme la carte nationale d’identité ou le passeport.

servir à justifier son identité, mais ce n’est pas un document d’identité à part entière comme la carte nationale d’identité ou le passeport. Il est accepté pour voter , à condition d’être valide et présenté en original.

, à condition d’être valide et présenté en original. Il est accepté pour un vol en France si vous êtes reconnaissable sur la photo, mais pas cité pour les vols vers un pays de l’Union européenne.

si vous êtes reconnaissable sur la photo, mais pour les vols vers un pays de l’Union européenne. Partout ailleurs, c’est l’organisme qui décide : il est libre de refuser le permis.

Sommaire

Le principe : une pièce acceptée, pas une pièce d’identité

D’après la fiche de service-public.gouv.fr consacrée à ce sujet, le permis de conduire peut justifier de votre identité lorsqu’il peut être accepté comme document justificatif, et à condition que la photographie soit ressemblante. La nuance compte : le permis prouve que vous avez le droit de conduire, et l’administration tolère qu’on l’utilise pour vous identifier.

La fiche précise aussi que chaque administration ou personne morale, publique ou privée, est libre de choisir la liste des documents qu’elle accepte. Autrement dit, un organisme peut très bien refuser votre permis et exiger une carte d’identité ou un passeport. Il n’existe donc pas de réponse unique : il faut regarder la situation.

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Voter avec son permis de conduire

C’est le cas où la règle est écrite noir sur blanc. La fiche de service-public.gouv.fr sur les pièces d’identité à présenter pour voter, vérifiée en mars 2026, cite le permis de conduire parmi les titres acceptés, à côté de la carte nationale d’identité, du passeport ou de la carte Vitale avec photo. Le texte de référence est l’arrêté du 16 novembre 2018, pris en application du code électoral.

Deux conditions à connaître :

Le titre doit être valide. Seules la carte nationale d’identité et le passeport restent acceptés une fois périmés, s’ils ont expiré depuis moins de 5 ans. Ce n’est pas le cas du permis.

Seules la carte nationale d’identité et le passeport restent acceptés une fois périmés, s’ils ont expiré depuis moins de 5 ans. Ce n’est pas le cas du permis. Il faut présenter l’original. La fiche indique qu’une photo, un téléchargement sur smartphone ou une photocopie ne sont pas acceptés.

Prendre l’avion avec son permis

La fiche de service-public.gouv.fr sur les documents d’identité nécessaires pour voyager en avion, vérifiée en décembre 2024, distingue deux situations.

Pour un vol en France , le permis de conduire figure parmi les documents acceptés, avec la condition « si vous êtes reconnaissable sur la photo ».

, le permis de conduire figure parmi les documents acceptés, avec la condition « si vous êtes reconnaissable sur la photo ». Pour un vol vers un pays de l’Union européenne, la liste donnée aux Français ne comprend que la carte nationale d’identité et le passeport. Le permis n’y est pas cité, ni pour Chypre ni pour l’Irlande.

Pour toute autre destination, vérifiez les règles du pays d’arrivée avant de partir : nous ne les avons pas relues ici et le permis n’est, de toute façon, pas conçu pour cela.

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À l’examen du permis

Le permis peut aussi servir de justificatif quand vous passez les épreuves d’une nouvelle catégorie. D’après la fiche de service-public.gouv.fr, un Français ou un Européen peut alors l’utiliser s’il est au format carte bancaire et en cours de validité. Si vous détenez encore l’ancien permis rose cartonné, notre article sur la validité du permis rose et son échange vous dit jusqu’à quand il reste utilisable.

Pour retrouver les numéros inscrits sur la carte, voyez aussi où se trouve le numéro de permis de conduire.

Récapitulatif

Situation Permis de conduire accepté ? À savoir Voter Oui Permis valide, présenté en original Vol en France Oui Si vous êtes reconnaissable sur la photo Vol vers l’Union européenne Non cité Carte d’identité ou passeport Épreuves d’une nouvelle catégorie de permis Oui Format carte bancaire, en cours de validité Autres démarches Au choix de l’organisme Chaque organisme fixe sa liste de documents

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Questions fréquentes

Le permis de conduire est-il une pièce d’identité ? Il peut justifier de votre identité si l’organisme qui vous la demande l’accepte et si la photographie est ressemblante. Ce n’est pas un document d’identité à part entière : chaque administration ou personne morale choisit les documents qu’elle accepte. Peut-on voter avec un permis de conduire ? Oui. Le permis figure parmi les titres acceptés au bureau de vote, à condition d’être valide et présenté en original. Une photo ou une photocopie n’est pas acceptée. Un permis de conduire périmé est-il accepté pour voter ? Non. Selon service-public.gouv.fr, les titres doivent être valides. Seules la carte nationale d’identité et le passeport sont acceptés périmés, s’ils ont expiré depuis moins de 5 ans. Peut-on prendre l’avion avec son permis de conduire ? Pour un vol en France, oui, si vous êtes reconnaissable sur la photo. Pour un vol vers un pays de l’Union européenne, le permis n’est pas cité : la liste donnée aux Français ne comprend que la carte nationale d’identité et le passeport. Une banque ou un loueur peut-il refuser mon permis ? Oui, c’est possible. Chaque organisme est libre de choisir la liste des documents qu’il accepte. En cas de doute, demandez-lui la liste avant de vous déplacer.

Sources